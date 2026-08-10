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ОКФС: что это такое и для чего нужен

При регистрации бизнеса в России организациям и ИП автоматически присваивают код ОКФС. Общероссийский классификатор форм собственности показывает, кому принадлежит организация или ИП: государству, муниципалитету, частным лицам или иностранным собственникам. Точка Банк расскажет, что означает код, чем он отличается от ОКОПФ и как его узнать.

10.08.2026
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Коротко
—ОКФС — двузначный код, который показывает форму собственности организации или ИП.
—Отдельно обращаться за кодом не нужно: Росстат присваивает его вместе с другими статистическими кодами при регистрации бизнеса в налоговой.
—Код можно бесплатно узнать онлайн — по ИНН, ОКПО или ОГРН на сайте Росстата.
—ОКФС — не то же самое, что ОКОПФ: первый показывает, кто собственник бизнеса, второй — организационно‑правовую форму компании.

Что такое ОКФС

Общероссийский классификатор форм собственности (ОКФС) ОК 027-99 —  это код, который присваивается каждой организации и предпринимателю. Он показывает, кому принадлежит бизнес: государству, муниципалитету, частным лицам, иностранным собственникам или их комбинации. 

Классификатор приняли постановлением Госстандарта России от 30.03.1999 №97, он действует с 1 января 2000 года. В основе — формы собственности, которые закрепляют Конституция РФ, Гражданский кодекс и федеральные законы, например «О потребительской кооперации» и «О некоммерческих организациях». Росстат формирует код автоматически при регистрации организации или ИП в налоговой, и его используют в статистической отчётности, а также при проверке контрагентов.

Каждая позиция ОКФС состоит из трёх частей: 

  • двухразрядного цифрового кода, 
  • названия формы собственности; 
  • алгоритма сбора. 
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Для чего нужен код ОКФС

Код ОКФС помогает государству и бизнесу быстро понять, кто стоит за организацией.

  • Статистическая и налоговая отчётность — код указывают в отдельных формах статистического наблюдения Росстата.
  • Формирование реестров и кадастров — ОКФС входит в состав сведений о субъектах гражданского права.
  • Открытие обособленных подразделений и филиалов.
  • Участие в закупках — заказчики по 44-ФЗ и 223-ФЗ иногда запрашивают форму собственности участника дополнительно к обязательным документам.
  • Экспортно-импортные операции — код указывают в отдельных таможенных и внешнеторговых документах.
  • Проверка контрагента — по коду можно понять, частная это компания, государственная или с иностранным участием.

Чем ОКФС отличается от других классификаторов

ОКФС можно перепутать с другими классификаторами, тем более что все они состоят из цифр и присваиваются автоматически при регистрации бизнеса.

КлассификаторЧто показываетПример кода
ОКФСКому принадлежит бизнес — государству, муниципалитету, частным лицам, иностранным собственникам16 — частная собственность
ОКОПФОрганизационно-правовую форму компании12300 — общество с ограниченной ответственностью
ОКВЭДВид экономической деятельности47.11 — розничная торговля в неспециализированных магазинах
ОКПОУникальный учётный номер конкретного предприятия или организацииВосьмизначный номер — свой у каждой организации

Структура и коды ОКФС

Все коды ОКФС делятся на три группы — российскую, иностранную и совместную собственность.

В таблице рассмотрим основные позиции классификатора. Полный перечень кодов, включая более узкие, приведён в ОК 027-99.

КодФорма собственности
10Российская собственность
11Государственная собственность
12Федеральная собственность
13Собственность субъектов Российской Федерации
14Муниципальная собственность
15Собственность общественных и религиозных организаций (объединений)
16Частная собственность
17Смешанная российская собственность
18Собственность российских граждан, постоянно проживающих за границей
19Собственность потребительской кооперации
20Иностранная собственность
30Совместная российская и иностранная собственность
61Собственность государственных корпораций
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Как узнать код ОКФС организации или ИП

Отдельно обращаться за кодом ОКФС не нужно. Росстат присваивает его вместе с другими статистическими кодами — ОКПО, ОКОПФ, ОКОГУ, ОКТМО автоматически при регистрации в ИФНС.

Шаг 1. Зайдите на сайт Росстата, в сервис получения кодов статистики, и введите ИНН, ОКПО или ОГРН, ОГРНИП организации.

Шаг 2. Сервис покажет все статистические коды организации, включая ОКФС.

Шаг 3. Если нужен документ с кодами для внутреннего документооборота, экспортируйте уведомление в PDF или Excel и распечатайте: по умолчанию Росстат бумажные уведомления не высылает.

Также данные о контрагенте можно быстро проверить в сервисе «Досье контрагента» от Точка Банка: он покажет форму собственности вместе с финансовыми показателями и рисками компании.

Кто присваивает код ОКФС и когда он меняется

Код ОКФС присваивает Росстат — обращаться в ведомство вручную не нужно. Территориальное отделение статистики получает сведения о новой организации или ИП от налоговой и формирует набор статистических кодов. Как правило, в течение нескольких рабочих дней после регистрации бизнеса.

Код может измениться, если у компании меняется организационно-правовая форма или состав участников. Например, организация вышла из состава госкорпорации, изменилось участие иностранных учредителей или НКО преобразовалась в другой вид объединения.

Отдельно уведомлять Росстат о смене формы собственности не нужно: ведомство обновляет коды на основании сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Нужен ли код ОКФС при открытии счёта в банке

Раньше банки нередко запрашивали у клиентов информационное письмо Росстата с кодами статистики, включая ОКФС, при открытии расчётного счёта. Сейчас предоставлять этот документ не обязательно — банк вправе получить нужные сведения самостоятельно или через ФНС.

Указывать код ОКФС в заявлении на открытие счёта в Точка Банке не нужно — все необходимые данные банк получает по ИНН и ОГРН.

Экспертное мнение

Код ОКФС редко становится проблемой сам по себе — сложности начинаются, когда его путают с ОКОПФ или используют устаревшие данные после реорганизации компании. Проще всего свериться с актуальными кодами через выписку из ЕГРЮЛ или сервис проверки контрагентов — так вы не ошибётесь в отчётности и быстрее оцените, с кем имеете дело.

Онлайн‑бухгалтерия от Точка Банка помогает вести учёт, рассчитывать налоги и формировать отчётность, чтобы предприниматель мог сосредоточиться на развитии бизнеса.

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Дарья Жуковская Эксперт Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка

Частые ошибки при использовании кода ОКФС

Ошибка 1. Путают ОКФС и ОКОПФ. В документах указывают код организационно-правовой формы вместо кода формы собственности или наоборот. Прежде чем заполнять форму, уточните, какой именно классификатор в ней требуется.

Ошибка 2. Указывают устаревший код после смены формы собственности. Если состав собственников бизнеса изменился, актуальный код лучше сверить на сайте Росстата или в свежей выписке из ЕГРЮЛ, а не по старому уведомлению.

Ошибка 3. Не могут найти код из-за расхождений в реквизитах. После реорганизации, смены адреса или переименования организации сервисы иногда не находят её по старым данным. Попробуйте поиск по ИНН — он не меняется при таких изменениях.

Ошибка 4. Путают код группы с кодом конкретной формы собственности. Группирующие коды, например 10 «Российская собственность» или 20 «Иностранная собственность», в документах не указывают — нужен более узкий код, например 16 «Частная собственность».

Вопросы по теме

Чем ОКФС отличается от ОКОПФ?

ОКФС показывает форму собственности, а ОКОПФ — организационно-правовую форму, например ООО, АО или ИП. Это разные классификаторы, и их коды не совпадают.

Как узнать код ОКФС по ИНН или ОГРН?

Введите ИНН или ОГРН в сервисе получения кодов статистики на сайте Росстата — система бесплатно покажет ОКФС и остальные статистические коды организации.

Нужно ли получать код ОКФС отдельно от других статистических кодов?

Нет. Росстат присваивает ОКФС автоматически вместе с ОКПО, ОКОПФ, ОКОГУ и ОКТМО при регистрации бизнеса в налоговой.

Может ли ОКФС измениться и когда это происходит?

Может, если меняется форма собственности бизнеса, например при выходе из состава госкорпорации или смене состава учредителей. Отдельно уведомлять Росстат не нужно: код обновляется на основании данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Где указывается код ОКФС в отчётности?

В отдельных формах статистического наблюдения Росстата и в некоторых бланках, где нужно указать реквизиты организации. Например, код ОКФС используется в отчёте ЕФС-1. Точный перечень форм зависит от вида деятельности и указан в самих бланках отчётности.

Обязательно ли указывать ОКФС при открытии расчётного счёта?

Нет, банк не вправе требовать информационное письмо Росстата с кодами статистики как обязательное условие для открытия счёта, нужные данные он получает по ИНН и ОГРН.

Что означает код ОКФС 16?

Код 16 — это частная собственность, самая распространённая форма среди коммерческих организаций и ИП в России.

Чем отличается ОКФС от ОКПО?

ОКФС показывает форму собственности, а ОКПО — уникальный учётный номер конкретного предприятия или организации в статистическом регистре. У каждой организации свой номер ОКПО, а код ОКФС повторяется у компаний с одинаковой формой собственности.

Кто присваивает код ОКФС?

Территориальное отделение Росстата — на основании сведений, которые передаёт налоговая после регистрации организации или ИП.

Нужен ли ОКФС индивидуальному предпринимателю?

Да, ИП тоже присваивают статистические коды, включая ОКФС. Для предпринимателей используется код 16 «Частная собственность».

Где посмотреть полный перечень кодов ОКФС?

В тексте классификатора ОК 027-99, а также на сайте Росстата.

Нужен ли ОКФС для участия в тендерах по 44-ФЗ и 223-ФЗ?

Напрямую 44-ФЗ и 223-ФЗ не обязывают указывать ОКФС в заявке на участие в закупке. Но заказчики иногда запрашивают эти сведения дополнительно, чтобы понять, кто участвует в закупке.

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ОКФС: что это, для чего нужен, как узнать код формы собственности — Точка Банк