ОКФС: что это такое и для чего нужен

Что такое ОКФС
Общероссийский классификатор форм собственности (ОКФС) ОК 027-99 — это код, который присваивается каждой организации и предпринимателю. Он показывает, кому принадлежит бизнес: государству, муниципалитету, частным лицам, иностранным собственникам или их комбинации.
Классификатор приняли постановлением Госстандарта России от 30.03.1999 №97, он действует с 1 января 2000 года. В основе — формы собственности, которые закрепляют Конституция РФ, Гражданский кодекс и федеральные законы, например «О потребительской кооперации» и «О некоммерческих организациях». Росстат формирует код автоматически при регистрации организации или ИП в налоговой, и его используют в статистической отчётности, а также при проверке контрагентов.
Каждая позиция ОКФС состоит из трёх частей:
- двухразрядного цифрового кода,
- названия формы собственности;
- алгоритма сбора.
Для чего нужен код ОКФС
Код ОКФС помогает государству и бизнесу быстро понять, кто стоит за организацией.
- Статистическая и налоговая отчётность — код указывают в отдельных формах статистического наблюдения Росстата.
- Формирование реестров и кадастров — ОКФС входит в состав сведений о субъектах гражданского права.
- Открытие обособленных подразделений и филиалов.
- Участие в закупках — заказчики по 44-ФЗ и 223-ФЗ иногда запрашивают форму собственности участника дополнительно к обязательным документам.
- Экспортно-импортные операции — код указывают в отдельных таможенных и внешнеторговых документах.
- Проверка контрагента — по коду можно понять, частная это компания, государственная или с иностранным участием.
Чем ОКФС отличается от других классификаторов
ОКФС можно перепутать с другими классификаторами, тем более что все они состоят из цифр и присваиваются автоматически при регистрации бизнеса.
|Классификатор
|Что показывает
|Пример кода
|ОКФС
|Кому принадлежит бизнес — государству, муниципалитету, частным лицам, иностранным собственникам
|16 — частная собственность
|ОКОПФ
|Организационно-правовую форму компании
|12300 — общество с ограниченной ответственностью
|ОКВЭД
|Вид экономической деятельности
|47.11 — розничная торговля в неспециализированных магазинах
|ОКПО
|Уникальный учётный номер конкретного предприятия или организации
|Восьмизначный номер — свой у каждой организации
Структура и коды ОКФС
Все коды ОКФС делятся на три группы — российскую, иностранную и совместную собственность.
В таблице рассмотрим основные позиции классификатора. Полный перечень кодов, включая более узкие, приведён в ОК 027-99.
|Код
|Форма собственности
|10
|Российская собственность
|11
|Государственная собственность
|12
|Федеральная собственность
|13
|Собственность субъектов Российской Федерации
|14
|Муниципальная собственность
|15
|Собственность общественных и религиозных организаций (объединений)
|16
|Частная собственность
|17
|Смешанная российская собственность
|18
|Собственность российских граждан, постоянно проживающих за границей
|19
|Собственность потребительской кооперации
|20
|Иностранная собственность
|30
|Совместная российская и иностранная собственность
|61
|Собственность государственных корпораций
Как узнать код ОКФС организации или ИП
Отдельно обращаться за кодом ОКФС не нужно. Росстат присваивает его вместе с другими статистическими кодами — ОКПО, ОКОПФ, ОКОГУ, ОКТМО автоматически при регистрации в ИФНС.
Шаг 1. Зайдите на сайт Росстата, в сервис получения кодов статистики, и введите ИНН, ОКПО или ОГРН, ОГРНИП организации.
Шаг 2. Сервис покажет все статистические коды организации, включая ОКФС.
Шаг 3. Если нужен документ с кодами для внутреннего документооборота, экспортируйте уведомление в PDF или Excel и распечатайте: по умолчанию Росстат бумажные уведомления не высылает.
Также данные о контрагенте можно быстро проверить в сервисе «Досье контрагента» от Точка Банка: он покажет форму собственности вместе с финансовыми показателями и рисками компании.
Кто присваивает код ОКФС и когда он меняется
Код ОКФС присваивает Росстат — обращаться в ведомство вручную не нужно. Территориальное отделение статистики получает сведения о новой организации или ИП от налоговой и формирует набор статистических кодов. Как правило, в течение нескольких рабочих дней после регистрации бизнеса.
Код может измениться, если у компании меняется организационно-правовая форма или состав участников. Например, организация вышла из состава госкорпорации, изменилось участие иностранных учредителей или НКО преобразовалась в другой вид объединения.
Отдельно уведомлять Росстат о смене формы собственности не нужно: ведомство обновляет коды на основании сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
Нужен ли код ОКФС при открытии счёта в банке
Раньше банки нередко запрашивали у клиентов информационное письмо Росстата с кодами статистики, включая ОКФС, при открытии расчётного счёта. Сейчас предоставлять этот документ не обязательно — банк вправе получить нужные сведения самостоятельно или через ФНС.
Указывать код ОКФС в заявлении на открытие счёта в Точка Банке не нужно — все необходимые данные банк получает по ИНН и ОГРН.
Частые ошибки при использовании кода ОКФС
Ошибка 1. Путают ОКФС и ОКОПФ. В документах указывают код организационно-правовой формы вместо кода формы собственности или наоборот. Прежде чем заполнять форму, уточните, какой именно классификатор в ней требуется.
Ошибка 2. Указывают устаревший код после смены формы собственности. Если состав собственников бизнеса изменился, актуальный код лучше сверить на сайте Росстата или в свежей выписке из ЕГРЮЛ, а не по старому уведомлению.
Ошибка 3. Не могут найти код из-за расхождений в реквизитах. После реорганизации, смены адреса или переименования организации сервисы иногда не находят её по старым данным. Попробуйте поиск по ИНН — он не меняется при таких изменениях.
Ошибка 4. Путают код группы с кодом конкретной формы собственности. Группирующие коды, например 10 «Российская собственность» или 20 «Иностранная собственность», в документах не указывают — нужен более узкий код, например 16 «Частная собственность».