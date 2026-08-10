ОКФС: что это такое и для чего нужен

Коротко

—Отдельно обращаться за кодом не нужно: Росстат присваивает его вместе с другими статистическими кодами при регистрации бизнеса в налоговой.

—Код можно бесплатно узнать онлайн — по ИНН, ОКПО или ОГРН на сайте Росстата.

—ОКФС — не то же самое, что ОКОПФ: первый показывает, кто собственник бизнеса, второй — организационно‑правовую форму компании.

—ОКФС — двузначный код, который показывает форму собственности организации или ИП.