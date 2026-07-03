Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Бухгалтерия
  4. На основании чего действует ИП
Бухгалтерия
Бухгалтерия

На основании чего действует ИП

В отличие от юридического лица, индивидуальный предприниматель не действует на основании устава или приказа. Право заниматься предпринимательской деятельностью возникает у него с момента государственной регистрации. Точка Банк расскажет, как правильно указать основание деятельности ИП в договоре, какие документы подтверждают регистрацию, а когда нужна доверенность.

03.07.2026
6488
6488

Не уверены, какую систему налогообложения выбрать?

Эксперты Онлайн‑бухгалтерии от Точка Банк помогут рассчитать налоговую нагрузку и вести учёт без ошибок
Оставить заявку

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Не уверены, какую систему налогообложения выбрать?

Эксперты Онлайн‑бухгалтерии от Точка Банк помогут рассчитать налоговую нагрузку и вести учёт без ошибок
Оставить заявку

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Автор

Коротко
Индивидуальный предприниматель действует на основании государственной регистрации. У него нет устава, учредителей, уставного капитала и директора как органа управления, потому что предприниматель — это не юридическое лицо, а физическое лицо с правом вести бизнес.
В договоре обычно указывают ФИО, ОГРНИП, ИНН и формулировку «…действующий на основании государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя…». Если документы подписывает не сам предприниматель, а представитель, основанием будет доверенность.

Как узнать ОГРНИП индивидуального предпринимателя

Кто такой индивидуальный предприниматель

Согласно статье 23 Гражданского кодекса РФ, гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Поэтому индивидуальный предприниматель с юридической точки зрения — это физическое лицо, которое зарегистрировалось в установленном порядке и получило право вести бизнес без образования юридического лица.

Онлайн‑бухгалтерия для ИП от Точка Банк
Ваши налоги и отчёты под контролем: напомним о сроках платежей, заполним формы и ответим на все вопросы

На основании чего действует ИП

Предприниматель действует на основании государственной регистрации.

Юридические лица, например ООО или акционерные общества, действуют на основании устава. В нём прописывают название компании, органы управления, полномочия директора, порядок принятия решений и другие внутренние правила.

У предпринимателя нет устава, потому что он не является юридическим лицом. У него нет учредителей, уставного капитала, корпоративных органов управления и отдельных уставных документов. ИП ведёт деятельность от собственного имени и сам отвечает по обязательствам, связанным с бизнесом.

Что лучше ИП или ООО: плюсы и минусы

Какие документы подтверждают статус ИП

Статус индивидуального предпринимателя подтверждает не один документ, а сведения о регистрации в государственном реестре.

Основной реестр — ЕГРИП, то есть Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. В нём содержатся сведения о зарегистрированных гражданах: ФИО, ОГРНИП, ИНН, дата регистрации, виды деятельности, сведения о прекращении деятельности и другие данные. Например:

Пример выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей

Проверить контрагента можно через официальный сервис ФНС «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП». Электронная выписка формируется бесплатно, достаточно задать ФИО или ИНН предпринимателя.

Как получить выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей

Выписка подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью налоговой службы и показывает актуальные сведения на дату запроса.

До 2017 года предпринимателям выдавали свидетельство о государственной регистрации, но сейчас вместо него используют лист записи ЕГРИП. Поэтому в 2026 году новым предпринимателям не выдают свидетельство о регистрации и  сведения о нём невозможно указывать в договоре.

Что такое лист записи ЕГРИП

Лист записи ЕГРИП, или форма №Р60009, — это документ, который подтверждает, что налоговая внесла сведения о гражданине в государственный реестр предпринимателей. Например:

Пример листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей

В документе указывают следующую информацию:

  • ФИО зарегистрированного лица.
  • ОГРНИП.
  • Дату внесения записи.
  • Наименование регистрирующего органа.
  • Номер записи в реестре.

Лист записи важен при первичной регистрации, но для проверки контрагента используют свежую выписку из ЕГРИП. Лист записи не подходит для актуальной проверки контрагента, так как после регистрации данные могли измениться или предприниматель мог прекратить деятельность. 

Лист записи показывает только первоначальный факт регистрации, а выписка – актуальное состояние на дату проверки.

Персональный бухгалтер от Точка Банк
В сервисе «Онлайн‑бухгалтерия», на тарифе «Под контролем». Возьмёт расчёт налогов, отчётность и решение вопросов с налоговой на себя.

Что писать в договоре

В любом договоре с предпринимателем важно указать статус стороны и реквизиты. Но из-за отсутствия устава классическая фраза из договоров с компаниями «…действующий на основании устава…» для предпринимателя неприменима. 

В договоре основание зависит от того, кто подписывает документ.

Участник договораНа основании чего действует
ОООНа основании устава в лице генерального директора или директора и иного уполномоченного представителя
Генеральный директор ОООНа основании устава и решения или протокола о назначении
Индивидуальный предпринимательНа основании государственной регистрации
Представитель предпринимателяНа основании доверенности
СамозанятыйКак физическое лицо, применяющее налог на профессиональный доход

Если договор подписывает сам зарегистрированный предприниматель, доверенность не нужна. В этом случае ИП действует лично, потому что предпринимательский статус оформлен именно на него.

Что такое договор: виды и порядок заключения

Обычно в преамбуле договора с предпринимателем пишут ФИО, ОГРНИП, ИНН и основание деятельности. 

Пример корректной формулировки:

«Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович, ОГРНИП 12300000000000, ИНН 100000000001, действующий на основании государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, именуемый в дальнейшем “Исполнитель”, с одной стороны…»

Закон не требует использовать фразу «действующий на основании…» в каждом договоре, поэтому можно использовать более короткий вариант:

«Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович, ОГРНИП 123000000000000, ИНН 100000000001, именуемый в дальнейшем “Исполнитель”…»

Но в деловой практике фразу про основание часто добавляют, чтобы у контрагента, бухгалтера или юриста не возникало вопросов. Дополнительно можно сослаться на реестр предпринимателей:

«Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович, ОГРНИП 123000000000000, ИНН 100000000001, действующий на основании записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей…»

Все три варианта выше являются корректными, но для использования их необходимо адаптировать под реальные условия договора.

Экспертное мнение

Больше всего ошибок возникает не из-за содержания договора, а из-за неверных формулировок в реквизитах предпринимателя. У ИП нет устава и директора как органа управления, поэтому важно использовать актуальные формулировки и правильно указывать основание его деятельности. Перед подписанием договора также стоит проверить сведения в ЕГРИП — это поможет избежать проблем с контрагентом.


Онлайн-бухгалтерия от Точка Банк поможет автоматически подготовить отчётность, рассчитать налоги и всегда держать под рукой актуальные реквизиты предпринимателя. 

Дарья Жуковская Эксперт Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка

Что нельзя писать в договоре

Стандартный договор с формулировками для ООО не подойдёт для предпринимателей. Например, следующая формулировка некорректна для любых предпринимателей:

«Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович, действующий на основании Устава…»

Устава у предпринимателя нет и не может быть, поэтому такая формулировка юридически некорректна. 

Если документ ещё не подписан, ошибку лучше сразу исправить, но если договор уже подписан, сама по себе такая ошибка не всегда делает его недействительным. Документ оценивается в целом — реквизиты сторон, подписи, фактическое исполнение, оплата, переписка и поведение участников сделки. Но на практике лучше оформить дополнительное соглашение или подписать исправленную редакцию. 

Другая частая ошибка — упоминание директора в преамбуле договора в формате:

«Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович в лице директора Иванова Ивана Ивановича…»

У зарегистрированного предпринимателя нет директора как органа управления, поэтому если он подписывает договор сам, писать «в лице директора» не нужно.

Другая проблема — упоминание свидетельства о регистрации, которого с 2017 года не выдают. Вместо свидетельства выдаётся лист записи ЕГРИП, поэтому следующая формулировка в договоре в большинстве случаев некорректная:

«Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович, действующий на основании свидетельства о государственной регистрации…»

В новых договорах лучше использовать современную формулировку, даже если предприниматель зарегистрирован до 2017 года. Обычно используется нейтральная и современная формулировка:

«…действующий на основании государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя…»

Все примеры формулировок не могут использоваться без адаптации к реальным условиям договора. 

Когда нужна доверенность

Если предприниматель подписывает документ сам, то доверенность не нужна. Она требуется, когда документы подписывает другой человек. Например, представитель может:

  • Подписывать договоры.
  • Получать документы.
  • Представлять интересы в налоговой.
  • Взаимодействовать с банком.
  • Принимать товар.
  • Подписывать акты и накладные.

Машиночитаемая доверенность (МЧД): что это и как с ней работать

При наличии представителя в договоре указывают не только данные предпринимателя, но и основание полномочий представителя. Например:

«Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович, ОГРНИП 123000000000000, ИНН 100000000001, в лице Петрова Петра Петровича, действующего на основании доверенности от 18.05.2026 №1, именуемый в дальнейшем “Исполнитель”…»

Зарегистрированный предприниматель действует на основании государственной регистрации, а его представитель — на основании доверенности. Если документ подписывает представитель без доверенности или с просроченными полномочиями, у всех сторон сделки могут возникнуть риски.

Как создать МЧД на сайте ФНС

Автоматизируйте расчёты налогов, отчёты и платежи
Подготовим отчётность, позаботимся о бухгалтерии и будем рядом, если возникнут сложности

Может ли предприниматель иметь директора

Предприниматель может нанять сотрудника с должностью «директор», «управляющий», «коммерческий директор» или «руководитель проекта». Но такой сотрудник не становится директором в корпоративном смысле.

Директор у юридического лица, например в обществе с ограниченной ответственностью, — это орган управления. Он действует от имени компании без доверенности, если его полномочия подтверждены уставом и сведениями в ЕГРЮЛ.

У индивидуального предпринимателя такой конструкции нет. Он действует лично, а сотрудник, даже если его должность называется «директор», может подписывать документы только при наличии доверенности.

Поэтому в договоре с ИП нельзя писать «в лице директора» ни в случае, если документ подписывает сам владелец бизнеса, ни в случае, если подпись ставит наёмный управляющий или другой сотрудник.

Какие реквизиты указывать в договоре

В договоре с предпринимателем указывают полные идентификационные данные. Это помогает точно определить сторону сделки и избежать ошибок с оплатой, закрывающими документами и налоговым учётом. В реквизитах обычно указывают:

Наименование реквизитовПример
ФИО полностью и статусИндивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович
ИНН100000000001
ОГРНИП123000000000000
Адрес регистрации или адрес для корреспонденции000000, г. Москва, ул. Примерная, д. 1
Банковские реквизитыРасчётный счёт: 00000000000000000000
Банк: АО «Точка Банк»
БИК: 000000000
Корреспондентский счёт: 00000000000000000000
Контактные данныеinfo@example.ru

Если деятельность лицензируется, сведения о лицензии лучше добавить отдельно. Это может быть важно для медицинских, образовательных, охранных, перевозочных и некоторых других услуг.

Как проверить предпринимателя перед сделкой

Перед подписанием договора стоит проверить сведения в ЕГРИП. Проверка особенно важна, если вы впервые работаете с контрагентом, перечисляете предоплату, заключаете долгосрочный договор или получаете документы от представителя.

Что проверитьПочему это важно
Текущий статусДеятельность могла быть прекращена
ФИОДанные в договоре должны совпадать с реестром
ОГРНИП и ИННПомогают точно идентифицировать сторону сделки
Дата регистрацииПоказывает, когда человек начал вести бизнес в этом статусе
ОКВЭДПомогает понять, соответствует ли деятельность предмету договора

Если деятельность прекращена, человек больше не может выступать в сделке как индивидуальный предприниматель. С таким исполнителем можно заключить договор как с физическим лицом с учётом всех особенностей и ограничений.

Предприниматель также может запросить выписку с данными через Госуслуги. Электронная выписка будет сформирована бесплатно в течение пяти рабочих дней и будет равнозначна бумажной с подписью и печатью.

Как получить сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП через Госуслуги

Дополнительно предпринимателя можно проверить через сервис «Досье контрагента от Точка Банк». В бесплатном режиме доступна базовая информация, включая текущий статус.

Как проверить индивидуального предпринимателя через Досье контрагента от Точка Банк

Как ИП подписывать документы

Если документ подписывает сам предприниматель, подпись обычно оформляют так:

Индивидуальный предприниматель
Иванов Иван Иванович

[Место для подписи]

ОГРНИП и ИНН можно указать в блоке реквизитов, но если документ короткий и отдельного раздела нет, эти данные иногда добавляют рядом с подписью.

Если подписывает представитель, оформление будет другим:

Представитель индивидуального предпринимателя Иванова И.И.
по доверенности от 18.05.2026 №1
Петров П.П.

[Место для подписи]

В электронном документообороте документы подписывают электронной подписью. Для многих юридически значимых действий нужна квалифицированная электронная подпись. В таком случае личность подписанта и его статус подтверждаются сертификатом электронной подписи и сведениями из государственных реестров.

Как получить электронную подпись

Как подписать документ электронной подписью (ЭЦП)

Нужна ли печать для индивидуального предпринимателя

Для бумажного документооборота, работы с поставщиками, складами или крупными контрагентами печать иногда используют. Но её отсутствие само по себе не делает договор, акт или счёт недействительным. Предприниматель может работать без печати, так как закон не обязывает предпринимателей её иметь.

Документы действительны при наличии подписи уполномоченного лица. Если договор подписывает сам владелец бизнеса, достаточно его подписи. Если документ подписывает представитель, помимо самой подписи нужна ещё и действующая доверенность.

Если другая сторона просит печать, можно объяснить, что предприниматель вправе работать без неё. При необходимости это условие можно прямо закрепить в договоре отдельной строкой, что документы, подписанные без печати, имеют юридическую силу.

Готовые формулировки для документов

Формулировка оснований может меняться в зависимости от вида услуг и роли стороны в договоре. Например, для договора оказания услуг:

«Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович, ОГРНИП 123000000000000, ИНН 100000000001, действующий на основании государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, именуемый в дальнейшем “Исполнитель”, с одной стороны…»

Для договора поставки:

«Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович, ОГРНИП 123000000000000, ИНН 100000000001, действующий на основании государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, именуемый в дальнейшем “Поставщик”, с одной стороны…»

Для договора аренды:

«Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович, ОГРНИП 123000000000000, ИНН 100000000001, именуемый в дальнейшем “Арендатор”, с одной стороны…»

Для договора, который подписывает представитель:

«Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович, ОГРНИП 123000000000000, ИНН 100000000001, в лице Петрова Петра Петровича, действующего на основании доверенности от 18.05.2026 №1, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, с одной стороны…»

Для акта:

«Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович, ОГРНИП 123000000000000, ИНН 100000000001, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью “Пример” в лице генерального директора Петрова Петра Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, подписали настоящий акт…»

Примеры формулировок не могут использоваться без адаптации к реальным условиям договора.

Вопросы по теме

На основании чего действует ИП?

На основании государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Статус подтверждается записью в ЕГРИП, ОГРНИП, листом записи и актуальной выпиской из реестра.

Есть ли у предпринимателя устав?

Нет. Устав бывает только у юридических лиц, например у ООО. Индивидуальный предприниматель – это физическое лицо с предпринимательским статусом, а не организация.

Можно ли в договоре не отражать свидетельство о регистрации ИП?

Стандартная формулировка: действующий на основании государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Формулировка про свидетельство устарела, потому что с 2017 года вместо него выдаётся лист записи ЕГРИП.

Можно ли в договоре написать, что предприниматель действует на основании листа записи ЕГРИП?

Можно, но точнее указать государственную регистрацию. Лист записи подтверждает внесение сведений в реестр, а основанием деятельности является сам факт регистрации.

Нужно ли прикладывать выписку из ЕГРИП к договору?

Обычно нет, если стороны отдельно об этом не договорились. Но перед подписанием выписку желательно проверить, чтобы убедиться, что контрагент действует, а реквизиты указаны правильно.

Где получить выписку из ЕГРИП?

Выписка доступна бесплатно на сайте ФНС через сервис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП». Выписка формируется в электронном формате и подписывается электронной подписью налоговой службы.

Можно ли подписывать договор с ИП без печати?

Да. Печать в большинстве случаев не обязательна, и для действительности договора обычно достаточно подписи предпринимателя или его представителя при наличии доверенности.

Может ли сотрудник подписать договор за предпринимателя?

Да, если у сотрудника есть доверенность с нужными полномочиями. Одна только должность не даёт права подписывать документы от имени владельца бизнеса.

Что делать, если контрагент просит указать устав от ИП?

Нужно объяснить, что у индивидуального предпринимателя нет и не может быть устава, потому что он не является юридическим лицом. Вместо него можно предоставить выписку из ЕГРИП.

Нужно ли писать «в лице директора» для договора с ИП?

Нет, если документ подписывает предприниматель. Такая формулировка подходит для организаций, например ООО.

Можно ли заключить договор с ИП без фразы «действующий на основании…»?

Да. Главное, чтобы сторона договора была определена достаточно точно для корректной идентификации. Для ИП обычно достаточно указать ФИО, статус, ОГРНИП, ИНН и подпись. Но фраза про государственную регистрацию делает документ привычнее и понятнее для контрагентов.

Другие статьи по теме

4 ФЕВРАЛЯ 2026
49 067
Дарья Жуковская
Ставки страховых взносов в 2026 году
31 ИЮЛЯ 2026
9199
Трембицкая Лариса
Реквизиты для уплаты ЕНП в 2026 году

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка