Коротко В договоре обычно указывают ФИО, ОГРНИП, ИНН и формулировку «…действующий на основании государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя…». Если документы подписывает не сам предприниматель, а представитель, основанием будет доверенность.

Индивидуальный предприниматель действует на основании государственной регистрации. У него нет устава, учредителей, уставного капитала и директора как органа управления, потому что предприниматель — это не юридическое лицо, а физическое лицо с правом вести бизнес.

Кто такой индивидуальный предприниматель

Согласно статье 23 Гражданского кодекса РФ, гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Поэтому индивидуальный предприниматель с юридической точки зрения — это физическое лицо, которое зарегистрировалось в установленном порядке и получило право вести бизнес без образования юридического лица.

На основании чего действует ИП

Предприниматель действует на основании государственной регистрации.

Юридические лица, например ООО или акционерные общества, действуют на основании устава. В нём прописывают название компании, органы управления, полномочия директора, порядок принятия решений и другие внутренние правила.

У предпринимателя нет устава, потому что он не является юридическим лицом. У него нет учредителей, уставного капитала, корпоративных органов управления и отдельных уставных документов. ИП ведёт деятельность от собственного имени и сам отвечает по обязательствам, связанным с бизнесом.

Какие документы подтверждают статус ИП

Статус индивидуального предпринимателя подтверждает не один документ, а сведения о регистрации в государственном реестре.

Основной реестр — ЕГРИП, то есть Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. В нём содержатся сведения о зарегистрированных гражданах: ФИО, ОГРНИП, ИНН, дата регистрации, виды деятельности, сведения о прекращении деятельности и другие данные. Например:

Проверить контрагента можно через официальный сервис ФНС «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП». Электронная выписка формируется бесплатно, достаточно задать ФИО или ИНН предпринимателя.

Выписка подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью налоговой службы и показывает актуальные сведения на дату запроса.

До 2017 года предпринимателям выдавали свидетельство о государственной регистрации, но сейчас вместо него используют лист записи ЕГРИП. Поэтому в 2026 году новым предпринимателям не выдают свидетельство о регистрации и сведения о нём невозможно указывать в договоре.

Что такое лист записи ЕГРИП

Лист записи ЕГРИП, или форма №Р60009, — это документ, который подтверждает, что налоговая внесла сведения о гражданине в государственный реестр предпринимателей. Например:

В документе указывают следующую информацию:

ФИО зарегистрированного лица.

ОГРНИП.

Дату внесения записи.

Наименование регистрирующего органа.

Номер записи в реестре.

Лист записи важен при первичной регистрации, но для проверки контрагента используют свежую выписку из ЕГРИП. Лист записи не подходит для актуальной проверки контрагента, так как после регистрации данные могли измениться или предприниматель мог прекратить деятельность.

Лист записи показывает только первоначальный факт регистрации, а выписка – актуальное состояние на дату проверки.

Что писать в договоре

В любом договоре с предпринимателем важно указать статус стороны и реквизиты. Но из-за отсутствия устава классическая фраза из договоров с компаниями «…действующий на основании устава…» для предпринимателя неприменима.

В договоре основание зависит от того, кто подписывает документ.

Участник договора На основании чего действует ООО На основании устава в лице генерального директора или директора и иного уполномоченного представителя Генеральный директор ООО На основании устава и решения или протокола о назначении Индивидуальный предприниматель На основании государственной регистрации Представитель предпринимателя На основании доверенности Самозанятый Как физическое лицо, применяющее налог на профессиональный доход

Если договор подписывает сам зарегистрированный предприниматель, доверенность не нужна. В этом случае ИП действует лично, потому что предпринимательский статус оформлен именно на него.

Обычно в преамбуле договора с предпринимателем пишут ФИО, ОГРНИП, ИНН и основание деятельности.

Пример корректной формулировки:

«Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович, ОГРНИП 12300000000000, ИНН 100000000001, действующий на основании государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, именуемый в дальнейшем “Исполнитель”, с одной стороны…»

Закон не требует использовать фразу «действующий на основании…» в каждом договоре, поэтому можно использовать более короткий вариант:

«Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович, ОГРНИП 123000000000000, ИНН 100000000001, именуемый в дальнейшем “Исполнитель”…»

Но в деловой практике фразу про основание часто добавляют, чтобы у контрагента, бухгалтера или юриста не возникало вопросов. Дополнительно можно сослаться на реестр предпринимателей:

«Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович, ОГРНИП 123000000000000, ИНН 100000000001, действующий на основании записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей…»

Все три варианта выше являются корректными, но для использования их необходимо адаптировать под реальные условия договора.

Экспертное мнение Больше всего ошибок возникает не из-за содержания договора, а из-за неверных формулировок в реквизитах предпринимателя. У ИП нет устава и директора как органа управления, поэтому важно использовать актуальные формулировки и правильно указывать основание его деятельности. Перед подписанием договора также стоит проверить сведения в ЕГРИП — это поможет избежать проблем с контрагентом.



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Что нельзя писать в договоре

Стандартный договор с формулировками для ООО не подойдёт для предпринимателей. Например, следующая формулировка некорректна для любых предпринимателей:

«Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович, действующий на основании Устава…»

Устава у предпринимателя нет и не может быть, поэтому такая формулировка юридически некорректна.

Если документ ещё не подписан, ошибку лучше сразу исправить, но если договор уже подписан, сама по себе такая ошибка не всегда делает его недействительным. Документ оценивается в целом — реквизиты сторон, подписи, фактическое исполнение, оплата, переписка и поведение участников сделки. Но на практике лучше оформить дополнительное соглашение или подписать исправленную редакцию.

Другая частая ошибка — упоминание директора в преамбуле договора в формате:

«Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович в лице директора Иванова Ивана Ивановича…»

У зарегистрированного предпринимателя нет директора как органа управления, поэтому если он подписывает договор сам, писать «в лице директора» не нужно.

Другая проблема — упоминание свидетельства о регистрации, которого с 2017 года не выдают. Вместо свидетельства выдаётся лист записи ЕГРИП, поэтому следующая формулировка в договоре в большинстве случаев некорректная:

«Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович, действующий на основании свидетельства о государственной регистрации…»

В новых договорах лучше использовать современную формулировку, даже если предприниматель зарегистрирован до 2017 года. Обычно используется нейтральная и современная формулировка:

«…действующий на основании государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя…»

Все примеры формулировок не могут использоваться без адаптации к реальным условиям договора.

Когда нужна доверенность

Если предприниматель подписывает документ сам, то доверенность не нужна. Она требуется, когда документы подписывает другой человек. Например, представитель может:

Подписывать договоры.

Получать документы.

Представлять интересы в налоговой.

Взаимодействовать с банком.

Принимать товар.

Подписывать акты и накладные.

При наличии представителя в договоре указывают не только данные предпринимателя, но и основание полномочий представителя. Например:

«Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович, ОГРНИП 123000000000000, ИНН 100000000001, в лице Петрова Петра Петровича, действующего на основании доверенности от 18.05.2026 №1, именуемый в дальнейшем “Исполнитель”…»

Зарегистрированный предприниматель действует на основании государственной регистрации, а его представитель — на основании доверенности. Если документ подписывает представитель без доверенности или с просроченными полномочиями, у всех сторон сделки могут возникнуть риски.

Может ли предприниматель иметь директора

Предприниматель может нанять сотрудника с должностью «директор», «управляющий», «коммерческий директор» или «руководитель проекта». Но такой сотрудник не становится директором в корпоративном смысле.

Директор у юридического лица, например в обществе с ограниченной ответственностью, — это орган управления. Он действует от имени компании без доверенности, если его полномочия подтверждены уставом и сведениями в ЕГРЮЛ.

У индивидуального предпринимателя такой конструкции нет. Он действует лично, а сотрудник, даже если его должность называется «директор», может подписывать документы только при наличии доверенности.

Поэтому в договоре с ИП нельзя писать «в лице директора» ни в случае, если документ подписывает сам владелец бизнеса, ни в случае, если подпись ставит наёмный управляющий или другой сотрудник.

Какие реквизиты указывать в договоре

В договоре с предпринимателем указывают полные идентификационные данные. Это помогает точно определить сторону сделки и избежать ошибок с оплатой, закрывающими документами и налоговым учётом. В реквизитах обычно указывают:

Наименование реквизитов Пример ФИО полностью и статус Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович ИНН 100000000001 ОГРНИП 123000000000000 Адрес регистрации или адрес для корреспонденции 000000, г. Москва, ул. Примерная, д. 1 Банковские реквизиты Расчётный счёт: 00000000000000000000

Банк: АО «Точка Банк»

БИК: 000000000

Корреспондентский счёт: 00000000000000000000 Контактные данные info@example.ru

Если деятельность лицензируется, сведения о лицензии лучше добавить отдельно. Это может быть важно для медицинских, образовательных, охранных, перевозочных и некоторых других услуг.

Как проверить предпринимателя перед сделкой

Перед подписанием договора стоит проверить сведения в ЕГРИП. Проверка особенно важна, если вы впервые работаете с контрагентом, перечисляете предоплату, заключаете долгосрочный договор или получаете документы от представителя.

Что проверить Почему это важно Текущий статус Деятельность могла быть прекращена ФИО Данные в договоре должны совпадать с реестром ОГРНИП и ИНН Помогают точно идентифицировать сторону сделки Дата регистрации Показывает, когда человек начал вести бизнес в этом статусе ОКВЭД Помогает понять, соответствует ли деятельность предмету договора

Если деятельность прекращена, человек больше не может выступать в сделке как индивидуальный предприниматель. С таким исполнителем можно заключить договор как с физическим лицом с учётом всех особенностей и ограничений.

Предприниматель также может запросить выписку с данными через Госуслуги. Электронная выписка будет сформирована бесплатно в течение пяти рабочих дней и будет равнозначна бумажной с подписью и печатью.

Дополнительно предпринимателя можно проверить через сервис «Досье контрагента от Точка Банк». В бесплатном режиме доступна базовая информация, включая текущий статус.

Как ИП подписывать документы

Если документ подписывает сам предприниматель, подпись обычно оформляют так:

Индивидуальный предприниматель

Иванов Иван Иванович

[Место для подписи]

ОГРНИП и ИНН можно указать в блоке реквизитов, но если документ короткий и отдельного раздела нет, эти данные иногда добавляют рядом с подписью.

Если подписывает представитель, оформление будет другим:

Представитель индивидуального предпринимателя Иванова И.И.

по доверенности от 18.05.2026 №1

Петров П.П.

[Место для подписи]

В электронном документообороте документы подписывают электронной подписью. Для многих юридически значимых действий нужна квалифицированная электронная подпись. В таком случае личность подписанта и его статус подтверждаются сертификатом электронной подписи и сведениями из государственных реестров.

Нужна ли печать для индивидуального предпринимателя

Для бумажного документооборота, работы с поставщиками, складами или крупными контрагентами печать иногда используют. Но её отсутствие само по себе не делает договор, акт или счёт недействительным. Предприниматель может работать без печати, так как закон не обязывает предпринимателей её иметь.

Документы действительны при наличии подписи уполномоченного лица. Если договор подписывает сам владелец бизнеса, достаточно его подписи. Если документ подписывает представитель, помимо самой подписи нужна ещё и действующая доверенность.

Если другая сторона просит печать, можно объяснить, что предприниматель вправе работать без неё. При необходимости это условие можно прямо закрепить в договоре отдельной строкой, что документы, подписанные без печати, имеют юридическую силу.

Готовые формулировки для документов

Формулировка оснований может меняться в зависимости от вида услуг и роли стороны в договоре. Например, для договора оказания услуг:

«Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович, ОГРНИП 123000000000000, ИНН 100000000001, действующий на основании государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, именуемый в дальнейшем “Исполнитель”, с одной стороны…»

Для договора поставки:

«Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович, ОГРНИП 123000000000000, ИНН 100000000001, действующий на основании государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, именуемый в дальнейшем “Поставщик”, с одной стороны…»

Для договора аренды:

«Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович, ОГРНИП 123000000000000, ИНН 100000000001, именуемый в дальнейшем “Арендатор”, с одной стороны…»

Для договора, который подписывает представитель:

«Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович, ОГРНИП 123000000000000, ИНН 100000000001, в лице Петрова Петра Петровича, действующего на основании доверенности от 18.05.2026 №1, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, с одной стороны…»

Для акта:

«Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович, ОГРНИП 123000000000000, ИНН 100000000001, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью “Пример” в лице генерального директора Петрова Петра Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, подписали настоящий акт…»