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РСВ за 9 месяцев 2025 года: кто, когда и как сдаёт

Новая редакция РСВ, дополнительные приложения и уточнения ФНС — всё это нужно учесть при отчётности за 9 месяцев 2025 года. Точка Банк собрал ключевые изменения, сроки и правила заполнения в одном материале.

12.08.2025
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С 2025 года форма расчёта по страховым взносам (РСВ) изменилась — обновления затронули как структуру документа, так и порядок его заполнения. Причина — поправки в Налоговый кодекс и новые разъяснения ФНС. Особенно важно учитывать изменения бизнесу из числа МСП, работодателям, выплачивающим доходы иностранцам, и главам крестьянских хозяйств. В этой статье Точка Банк рассказывает, кто, когда и как должен сдавать РСВ за 9 месяцев 2025 года.

Что изменилось в форме РСВ и кого это касается

Форма расчёта по страховым взносам (РСВ) обновилась в 2025 году. Причина — изменения в Налоговом кодексе. Обновления внесены в Приказ ФНС от 29.09.2022 №ЕД-7-11/878@, который устанавливает форму, порядок заполнения и формат РСВ. Новая редакция утверждена Приказом от 13.09.2024 №ЕД-7-11/739@.

Позже ФНС выпустила письмо с дополнительными пояснениями по новым правилам — от 28.11.2024 №ПА-4-11/13524@. В нём разъяснили, как применять пониженные тарифы и правильно заполнять расчёт.

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Онлайн-бухгалтерия от Точка Банк сама рассчитает взносы, напомнит о сроках и подготовит РСВ для отправки в ФНС. Вам останется лишь подтвердить отправку — всё просто, автоматизировано и безопасно.

Ключевые изменения

1. Для МСП из обрабатывающего сектора

Появилось новое приложение 3.1 к разделу 1. Его заполняют малые и средние предприятия из обрабатывающей промышленности. Это нужно, чтобы подтвердить право на пониженный тариф страховых взносов.

2. Для тех, кто платит иностранцам

В приложение 5 к разделу 1 добавили строки с личными данными:

  • 061 — дата рождения;
  • 062 — пол;
  • 063 — код документа;
  • 064 — серия и номер;
  • 080 — база для расчёта взносов.

Это касается выплат иностранцам, которые подлежат отдельным видам страхования по международным договорам.

3. Для глав крестьянских (фермерских) хозяйств

Обновили раздел 2 и его приложение. Теперь главы КФХ смогут указывать:

  • прекращение уплаты взносов на пенсию (например, при выходе на пенсию);
  • периоды освобождения от взносов.

4. Изменения, которые касаются всех

В подраздел 3.2.1 добавили графу 141. В ней нужно по месяцам указать суммы, начисленные по договорам ГПХ (гражданско-правового характера) за последние три месяца отчётного периода. База по этим выплатам по-прежнему указывается в графе 160.

Если за последние три месяца физлицу ничего не начисляли, нужно указать код категории «НВ». Этот код новый, он добавлен в классификатор (приложение 7 к Порядку заполнения).

5. Новые коды

В строке 001 подраздела 1 и графе 130 подраздела 3.2.1 появились новые коды. Их будут использовать плательщики с пониженными тарифами, введёнными новыми нормами.

Кто должен учесть изменения

Большинство нововведений касается отдельных категорий плательщиков — МСП, КФХ, работодателей с иностранцами. Но изменения в разделе 3 актуальны для всех, кто сдаёт РСВ.

Если ИП сдаёт расчёт по страховым взносам — обязательно нужно проверить, что форма актуальна и заполнение соответствует новым требованиям.

Кто из МСП может платить страховые взносы по ставке 7,6%

С 2025 года часть субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) может применять пониженный тариф страховых взносов — 7,6%. Такой порядок ввели с новым пунктом 13.2 статьи 427 НК РФ.

Чтобы применять пониженную ставку, нужно выполнить два главных условия:

1. Основной вид деятельности — из нужного списка.

Компания или ИП должны работать в сфере обрабатывающих производств (раздел С по ОКВЭД). Но есть исключения. Пониженный тариф не действует, если основной код относится:

  • к производству напитков (начинается с кода 11);
  • табачной продукции (код 12);
  • производству кокса и нефтепродуктов (код 19);
  • металлургии (код 24).

Полный перечень разрешённых видов деятельности — в Распоряжении Правительства РФ от 11.12.2024 № 3689-р. В списке — производство продуктов питания, лекарственных субстанций, одежды, бытовой техники, автомобилей и другого. Всего — 37 групп.

Важно: нужный ОКВЭД должен быть основным в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

2. Доходы — не менее 70% от основного вида деятельности.

Второе условие — основной вид деятельности должен приносить не менее 70% от всех доходов:

  • по итогам прошлого года;
  • и по итогам текущего отчётного (расчётного) периода.

Доходы считаются по правилам глав 23, 25 или 26.2 НК — в зависимости от системы налогообложения.

Если хотя бы одно из условий нарушается, право на пониженный тариф теряется — с начала расчётного периода, в котором допущено нарушение.

Сроки

До 27 октября 2025 года включительно нужно сдать расчёт по страховым взносам (РСВ) за 9 месяцев (Ⅲ квартал) 2025 года. Ниже Точка Банк сформировал подробную инструкцию: кто сдаёт, в какой форме, как заполнить.

Ведение бухгалтерии не должно отнимать всё ваше время, особенно если у вас небольшой бизнес.

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Какая форма РСВ актуальна в 2025 году

С первого квартала 2025 года применяется новая форма РСВ. Её утвердили приказом ФНС № ЕД-7-11/739@ от 13.09.2024.

В состав расчёта входят:

  • титульный лист;
  • раздел 1 — сводные суммы взносов;
  • подраздел 1 раздела 1 — если были выплаты за последние 3 месяца;
  • раздел 3 — данные по каждому застрахованному сотруднику.

Остальные разделы заполняйте при необходимости.

Кто может не сдавать РСВ

РСВ не сдают:

  • ИП без работников, если не было выплат физлицам;
  • ИП и организации, работающие на АУСН.

Важно: Если у ИП есть сотрудники — расчёт обязателен, как у компаний.

Срок сдачи РСВ за 9 месяцев

Сдать расчёт за 9 месяцев нужно не позднее 27 октября 2025 года.

Как подавать РСВ:

  • Электронно по ТКС с УКЭП, если в 2025 году платили доходы 11 и более физлицам. 
  • На бумаге или электронно, если выплатили доходы работникам в количестве до 10 человек.

Штрафы:

  • за просрочку — от 5 до 30% от взносов, но не менее 1 000 ₽, согласно 119 НК;
  • за неправильный формат (если обязаны сдавать электронно) — 200 ₽, и расчёт считается несданным. А также административный штраф, согласно 195-ФЗ, на должностное лицо — от 300 до 500 ₽.   

Как правильно заполнить РСВ

Титульный лист:

  • Укажите ИНН, КПП, ОГРНИП (для ИП).
  • В поле «Номер корректировки»:
  • «0–» — если сдаёте первый раз,
  • «1–», «2–» и т.д. — если уточняете.
  • Код отчётного периода — «33», год — «2025».
  • Код налоговой и код по месту подачи: ООО — «214», ИП — «120».
  • Наименование: - компании — как в уставе,
  • ИП — ФИО полностью.
  • Укажите среднесписочную численность, телефон и количество страниц.
  • Расчёт подписывает руководитель или представитель с доверенностью.

Порядок заполнения:

  • сначала — подраздел 1 к разделу 1;
  • затем — остальные подразделы и приложения;
  • потом — раздел 1;
  • в конце — раздел 3.

Подраздел 1 к разделу 1

Этот блок — о расчёте взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ.

Что указывать:

  • Строка 001 — код тарифа:
  • «01» — основной;
  • «20» — пониженный для МСП и др.
  • Строка 010 — число застрахованных лиц с начала года.
  • Строки 020–022 — физлица, выплаты которых: не превысили лимит (2 759 000 ₽); превысили лимит.
  • Строка 030 — общая сумма выплат.
  • Строки 040, 045 — необлагаемые суммы и вычеты.
  • Строки 050–052 — база для начисления.
  • Строки 060–062 — суммы начисленных взносов.

Остальные подразделы и приложения

Заполняйте, если есть:

  • подраздел 2 — работники на вредных/опасных работах;
  • подраздел 3 — лётные экипажи, шахтёры;
  • подраздел 4 — иностранцы по договорам соцстраха;
  • приложения 1–5 — для пониженных тарифов.

Раздел 1 — итоговые данные

  • Укажите тип плательщика:
  • «1» — если были выплаты в июле – сентябре;
  • «2» — если не было.
  • Укажите ОКТМО и КБК.
  • Пропишите суммы страховых взносов — всего и по месяцам. 

Раздел 3 — по каждому сотруднику

  • Укажите ИНН, СНИЛС, ФИО, дату рождения, паспортные данные;
  • В подразделе 3.2.1 — данные за июль – сентябрь:
  • графа 130 — код категории из приложения № 7;
  • если не было выплат — прочерки и код «НВ»;
  • графы 140–170 — суммы выплат, база, начисленные взносы.
  • Подраздел 3.2.2 — если есть доптариф на ОПС.

Даже если не было выплат в III квартале, РСВ сдавать нужно. При сдаче РСВ важно не только заполнить форму правильно, но и передать её в ФНС безопасно и без ошибок.

Точка Банк автоматизирует бухгалтерию и кадровый учёт вашего ИП: расчёты, документы и отчётность — всё готово вовремя и без лишних усилий.

Своевременная сдача РСВ и правильное заполнение формы помогут избежать штрафов и вопросов со стороны налоговой. Используйте актуальный бланк, учитывайте все изменения и проверяйте данные перед отправкой. Если не уверены в расчётах, лучше воспользоваться Онлайн-бухгалтерией от Точка Банк.

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РСВ за 9 месяцев 2025: новая форма, сроки сдачи и инструкция по заполнению — Точка Банк