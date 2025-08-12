РСВ за 9 месяцев 2025 года: кто, когда и как сдаёт

С 2025 года форма расчёта по страховым взносам (РСВ) изменилась — обновления затронули как структуру документа, так и порядок его заполнения. Причина — поправки в Налоговый кодекс и новые разъяснения ФНС. Особенно важно учитывать изменения бизнесу из числа МСП, работодателям, выплачивающим доходы иностранцам, и главам крестьянских хозяйств. В этой статье Точка Банк рассказывает, кто, когда и как должен сдавать РСВ за 9 месяцев 2025 года.
Что изменилось в форме РСВ и кого это касается
Форма расчёта по страховым взносам (РСВ) обновилась в 2025 году. Причина — изменения в Налоговом кодексе. Обновления внесены в Приказ ФНС от 29.09.2022 №ЕД-7-11/878@, который устанавливает форму, порядок заполнения и формат РСВ. Новая редакция утверждена Приказом от 13.09.2024 №ЕД-7-11/739@.
Позже ФНС выпустила письмо с дополнительными пояснениями по новым правилам — от 28.11.2024 №ПА-4-11/13524@. В нём разъяснили, как применять пониженные тарифы и правильно заполнять расчёт.
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Ключевые изменения
1. Для МСП из обрабатывающего сектора
Появилось новое приложение 3.1 к разделу 1. Его заполняют малые и средние предприятия из обрабатывающей промышленности. Это нужно, чтобы подтвердить право на пониженный тариф страховых взносов.
2. Для тех, кто платит иностранцам
В приложение 5 к разделу 1 добавили строки с личными данными:
- 061 — дата рождения;
- 062 — пол;
- 063 — код документа;
- 064 — серия и номер;
- 080 — база для расчёта взносов.
Это касается выплат иностранцам, которые подлежат отдельным видам страхования по международным договорам.
3. Для глав крестьянских (фермерских) хозяйств
Обновили раздел 2 и его приложение. Теперь главы КФХ смогут указывать:
- прекращение уплаты взносов на пенсию (например, при выходе на пенсию);
- периоды освобождения от взносов.
4. Изменения, которые касаются всех
В подраздел 3.2.1 добавили графу 141. В ней нужно по месяцам указать суммы, начисленные по договорам ГПХ (гражданско-правового характера) за последние три месяца отчётного периода. База по этим выплатам по-прежнему указывается в графе 160.
Если за последние три месяца физлицу ничего не начисляли, нужно указать код категории «НВ». Этот код новый, он добавлен в классификатор (приложение 7 к Порядку заполнения).
5. Новые коды
В строке 001 подраздела 1 и графе 130 подраздела 3.2.1 появились новые коды. Их будут использовать плательщики с пониженными тарифами, введёнными новыми нормами.
Кто должен учесть изменения
Большинство нововведений касается отдельных категорий плательщиков — МСП, КФХ, работодателей с иностранцами. Но изменения в разделе 3 актуальны для всех, кто сдаёт РСВ.
Если ИП сдаёт расчёт по страховым взносам — обязательно нужно проверить, что форма актуальна и заполнение соответствует новым требованиям.
Кто из МСП может платить страховые взносы по ставке 7,6%
С 2025 года часть субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) может применять пониженный тариф страховых взносов — 7,6%. Такой порядок ввели с новым пунктом 13.2 статьи 427 НК РФ.
Чтобы применять пониженную ставку, нужно выполнить два главных условия:
1. Основной вид деятельности — из нужного списка.
Компания или ИП должны работать в сфере обрабатывающих производств (раздел С по ОКВЭД). Но есть исключения. Пониженный тариф не действует, если основной код относится:
- к производству напитков (начинается с кода 11);
- табачной продукции (код 12);
- производству кокса и нефтепродуктов (код 19);
- металлургии (код 24).
Полный перечень разрешённых видов деятельности — в Распоряжении Правительства РФ от 11.12.2024 № 3689-р. В списке — производство продуктов питания, лекарственных субстанций, одежды, бытовой техники, автомобилей и другого. Всего — 37 групп.
Важно: нужный ОКВЭД должен быть основным в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
2. Доходы — не менее 70% от основного вида деятельности.
Второе условие — основной вид деятельности должен приносить не менее 70% от всех доходов:
- по итогам прошлого года;
- и по итогам текущего отчётного (расчётного) периода.
Если хотя бы одно из условий нарушается, право на пониженный тариф теряется — с начала расчётного периода, в котором допущено нарушение.
Сроки
До 27 октября 2025 года включительно нужно сдать расчёт по страховым взносам (РСВ) за 9 месяцев (Ⅲ квартал) 2025 года. Ниже Точка Банк сформировал подробную инструкцию: кто сдаёт, в какой форме, как заполнить.
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Какая форма РСВ актуальна в 2025 году
С первого квартала 2025 года применяется новая форма РСВ. Её утвердили приказом ФНС № ЕД-7-11/739@ от 13.09.2024.
В состав расчёта входят:
- титульный лист;
- раздел 1 — сводные суммы взносов;
- подраздел 1 раздела 1 — если были выплаты за последние 3 месяца;
- раздел 3 — данные по каждому застрахованному сотруднику.
Остальные разделы заполняйте при необходимости.
Кто может не сдавать РСВ
РСВ не сдают:
- ИП без работников, если не было выплат физлицам;
- ИП и организации, работающие на АУСН.
Важно: Если у ИП есть сотрудники — расчёт обязателен, как у компаний.
Срок сдачи РСВ за 9 месяцев
Сдать расчёт за 9 месяцев нужно не позднее 27 октября 2025 года.
Как подавать РСВ:
- Электронно по ТКС с УКЭП, если в 2025 году платили доходы 11 и более физлицам.
- На бумаге или электронно, если выплатили доходы работникам в количестве до 10 человек.
Штрафы:
- за просрочку — от 5 до 30% от взносов, но не менее 1 000 ₽, согласно 119 НК;
- за неправильный формат (если обязаны сдавать электронно) — 200 ₽, и расчёт считается несданным. А также административный штраф, согласно 195-ФЗ, на должностное лицо — от 300 до 500 ₽.
Как правильно заполнить РСВ
Титульный лист:
- Укажите ИНН, КПП, ОГРНИП (для ИП).
- В поле «Номер корректировки»:
- «0–» — если сдаёте первый раз,
- «1–», «2–» и т.д. — если уточняете.
- Код отчётного периода — «33», год — «2025».
- Код налоговой и код по месту подачи: ООО — «214», ИП — «120».
- Наименование: - компании — как в уставе,
- ИП — ФИО полностью.
- Укажите среднесписочную численность, телефон и количество страниц.
- Расчёт подписывает руководитель или представитель с доверенностью.
Порядок заполнения:
- сначала — подраздел 1 к разделу 1;
- затем — остальные подразделы и приложения;
- потом — раздел 1;
- в конце — раздел 3.
Подраздел 1 к разделу 1
Этот блок — о расчёте взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ.
Что указывать:
- Строка 001 — код тарифа:
- «01» — основной;
- «20» — пониженный для МСП и др.
- Строка 010 — число застрахованных лиц с начала года.
- Строки 020–022 — физлица, выплаты которых: не превысили лимит (2 759 000 ₽); превысили лимит.
- Строка 030 — общая сумма выплат.
- Строки 040, 045 — необлагаемые суммы и вычеты.
- Строки 050–052 — база для начисления.
- Строки 060–062 — суммы начисленных взносов.
Остальные подразделы и приложения
Заполняйте, если есть:
- подраздел 2 — работники на вредных/опасных работах;
- подраздел 3 — лётные экипажи, шахтёры;
- подраздел 4 — иностранцы по договорам соцстраха;
- приложения 1–5 — для пониженных тарифов.
Раздел 1 — итоговые данные
- Укажите тип плательщика:
- «1» — если были выплаты в июле – сентябре;
- «2» — если не было.
- Укажите ОКТМО и КБК.
- Пропишите суммы страховых взносов — всего и по месяцам.
Раздел 3 — по каждому сотруднику
- Укажите ИНН, СНИЛС, ФИО, дату рождения, паспортные данные;
- В подразделе 3.2.1 — данные за июль – сентябрь:
- графа 130 — код категории из приложения № 7;
- если не было выплат — прочерки и код «НВ»;
- графы 140–170 — суммы выплат, база, начисленные взносы.
- Подраздел 3.2.2 — если есть доптариф на ОПС.
Даже если не было выплат в III квартале, РСВ сдавать нужно. При сдаче РСВ важно не только заполнить форму правильно, но и передать её в ФНС безопасно и без ошибок.
Своевременная сдача РСВ и правильное заполнение формы помогут избежать штрафов и вопросов со стороны налоговой. Используйте актуальный бланк, учитывайте все изменения и проверяйте данные перед отправкой. Если не уверены в расчётах, лучше воспользоваться Онлайн-бухгалтерией от Точка Банк.