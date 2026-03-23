Особенность такого договора в том, что ценность представляет не материальный результат, а сам процесс оказания услуги. Точка Банк разберёт, что это за договор, какие условия должны быть в нём прописаны, как правильно его оформить и каких ошибок лучше избегать.

Коротко Договор можно заключить на бумаге или в электронном виде через ЭДО с электронной подписью. После оказания услуг стороны, как правило, подписывают акт, хотя формального требования в ГК РФ нет. Заказчик вправе отказаться от договора в любой момент с оплатой фактических расходов исполнителя, а исполнитель — только при условии полного возмещения убытков заказчику. Договор возмездного оказания услуг — это соглашение, по которому исполнитель оказывает услуги, а заказчик их оплачивает. Важно, что ценность представляет сам процесс оказания услуги, а не результат. Обязательное условие — предмет договора: чёткое описание услуг, на практике также указывают сроки и стоимость.

Что такое договор возмездного оказания услуг

Договор возмездного оказания услуг заключают, когда заказчик поручает исполнителю выполнить определённые действия. Например, проконсультировать, провести уборку или обучение. За выполненные услуги заказчик выплачивает вознаграждение. При этом важно помнить: результат таких услуг не имеет материальной формы, ценность представляет сам процесс их оказания. При возмездном оказании услуг не всегда возникает материальный результат. Например, обучение может сопровождаться его наличием в виде документа об образовании, и основную ценность при этом представляют полученные знания.

Частая ошибка — включать в договор признаки трудовых отношений: фиксированный график работы, оклад или обязанность соблюдать правила внутреннего распорядка. В таком случае налоговая может переквалифицировать договор в трудовой, и последствия будут значительно серьёзнее.

В частности, заказчика могут обязать представить уточнённые расчёты по форме 6-НДФЛ и РСВ, доплатить НДФЛ и страховые взносы, а также уплатить пени и штрафы за просрочку и непредставление отчётности. Кроме того, не исключено привлечение к административной и даже уголовной ответственности.

Чтобы снизить риск споров, в договоре лучше сразу указать сроки оказания услуг, их стоимость и порядок приёмки. Если исполнитель находится в другом городе, договор можно подписать электронной подписью. Это законно и гораздо быстрее, чем обмениваться сканами документов по электронной почте.

Гражданский кодекс о договоре возмездного оказания услуг

Правила работы с договором возмездного оказания услуг закреплены в гл. 39 Гражданского кодекса РФ. В ст. 779 ГК РФ даётся определение такого договора и перечисляются сферы, в которых его можно применять. К ним относятся услуги связи, медицинские и ветеринарные услуги, аудит, консультации, обучение, туризм и другие виды деятельности.

При этом есть исключения. Такой договор нельзя использовать в случаях, которые Гражданский кодекс выделяет в отдельные виды договоров. Например, он не подходит для строительства, перевозки грузов, хранения вещей или банковских операций. Для этих ситуаций действуют специальные договоры — подряд, транспортная экспедиция, хранение и другие.

Условия договора возмездного оказания услуг

Чтобы договор начал действовать, стороны должны согласовать его условия. Для договора оказания услуг закон требует только одно обязательное условие — предмет. То есть в документе нужно чётко указать, какие именно действия должен выполнить исполнитель. Разберём подробнее основные условия договора возмездного оказания услуг.

Рекомендуем предусмотреть в договоре оказания услуг следующие условия

Предмет договора

В договоре нужно подробно описать, какие услуги оказывает исполнитель. Важно указать, какие действия он выполняет и в каком объёме. В отличие от договора подряда здесь важен сам процесс оказания услуги, а не только конечный результат.

Цена и порядок расчётов

В документе необходимо указать стоимость услуг. Она может быть фиксированной или рассчитываться по определённой формуле. Также важно прописать порядок оплаты: будет ли предоплата, оплата после оказания услуги или иной вариант. Отдельно стоит указать срок, в который заказчик должен перечислить деньги.

Сроки оказания услуг

В договоре указывают сроки оказания услуг. Это может быть конкретная дата или определённый период. Такой пункт помогает сторонам понимать, когда услуга должна быть оказана.

Качество услуг

В договоре можно закрепить требования к качеству услуг. Например, указать стандарты, правила или другие критерии, которым должна соответствовать оказанная услуга. Это помогает снизить риск споров между сторонами.

Права и обязанности сторон

В документе фиксируют обязанности каждой стороны. Исполнитель обязан оказать услуги, а заказчик — принять их и оплатить. При необходимости можно отдельно указать, что исполнитель оказывает услуги лично.

Порядок приёмки услуг

После оказания услуг стороны, как правило, подписывают акт. Это не является обязательным требованием закона, но рекомендуем оформлять акт для подтверждения оказания услуг.

В договоре укажите срок, в течение которого заказчик должен подписать акт. Также можно предусмотреть срок для мотивированного отказа, если у заказчика есть замечания.

Ответственность сторон

В договоре можно установить ответственность за нарушение условий. Например, предусмотреть неустойку за просрочку оплаты или за некачественное оказание услуг.

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Стороны договора возмездного оказания услуг

Участниками сделки выступают заказчик и исполнитель. Ими могут быть организации, индивидуальные предприниматели, самозанятые или обычные физические лица.

Важно учитывать один нюанс: если компания заключает договор с человеком без статуса ИП или самозанятого, она автоматически становится налоговым агентом. Это означает, что из его вознаграждения необходимо удержать НДФЛ и начислить страховые взносы.

С индивидуальными предпринимателями и самозанятыми всё проще — они самостоятельно рассчитывают и уплачивают налоги со своего дохода.

Как заключить договор возмездного оказания услуг

Договор возмездного оказания услуг можно заключить полностью в электронном виде через систему ЭДО. Для этого стороны выбирают оператора электронного документооборота, например ЭДО от Точка Банк. Затем готовят договор, подписывают его электронной подписью и отправляют контрагенту.

Важно, чтобы у обеих сторон была электронная подпись. Также нужно заранее договориться об обмене документами в электронном виде. Обычно для этого подписывают отдельное соглашение об использовании ЭДО.

Как заключить договор через ЭДО

1. Подготовьте документ.

Составьте текст договора в формате PDF или DOCX. Можно также воспользоваться готовым шаблоном, который предлагает оператор ЭДО от Точка Банк.

2. Загрузите и отправьте договор.

Загрузите файл в систему электронного документооборота. Укажите ИНН контрагента, выберите тип документа «Договор» и поставьте отметку «Запросить подпись».

3. Подпишите документ.

Подпишите договор своей квалифицированной электронной подписью. В некоторых случаях можно использовать и неквалифицированную подпись, если это разрешено соглашением между сторонами.

4. Дождитесь подписи контрагента.

Контрагент получит уведомление о новом документе. Он проверит договор и подпишет его своей электронной подписью.

5. Получите подтверждение.

После подписи второй стороны система отправит уведомление. С этого момента договор считается заключённым.

Электронный договор имеет ту же юридическую силу, что и бумажный. Это правило закреплено в Федеральном законе №63-ФЗ «Об электронной подписи».

Экспертное мнение На практике многие компании до сих пор подписывают договоры и акты на бумаге. Из‑за этого документы долго согласовываются, а иногда теряются или подписываются с опозданием.

Электронный документооборот помогает решить эту проблему: договор можно отправить, подписать и получить подписанный за несколько минут. Это особенно удобно для договоров возмездного оказания услуг, где после выполнения работ нужно регулярно подписывать акты.

В сервисе В сервисе ЭДО от Точка Банка можно обмениваться договорами, актами и другими документами с контрагентами онлайн и подписывать их электронной подписью. Это ускоряет работу с документами и снижает риск ошибок в учёте. Дарья Жуковская Редактор-эксперт ЭДО от Точка Банк

Обязанности исполнителя по договору оказания услуг

Главная обязанность исполнителя — оказать услугу в соответствии с запросом заказчика. По общему правилу, установленному ст. 780 ГК РФ, исполнитель должен оказывать услуги лично.

Если предполагается привлечение третьих лиц, то это условие необходимо прописать в договоре. По умолчанию исполнитель несёт ответственность за действия привлечённых третьих лиц. Если он не хочет принимать на себя такую ответственность, это необходимо прямо прописать в договоре: указать, что исполнитель вправе привлекать третьих лиц, но не отвечает за их действия.

Когда договор возмездного оказания услуг считается исполненным

В качестве подтверждения факта оказания услуг стороны могут подписать акт или УПД. Именно этот документ подтверждает: услуга оказана полностью, качественно и вовремя. Только после этого наступает время окончательной оплаты. Если заказчик недоволен, он подписывает акт с замечаниями или пишет мотивированный отказ.

Чтобы заказчик не тянул с подписанием и не задерживал оплату, добавьте в договор условие про «молчаливое согласие». Например: «если заказчик не направил подписанный акт или мотивированный отказ от подписания акта, то услуга считается принятой без замечаний».

Отказ заказчика от услуг исполнителя по договору возмездного оказания услуг

Одно из ключевых преимуществ такого договора — возможность отказаться от него в одностороннем порядке. В соответствии со ст. 782 ГК РФ заказчик вправе прекратить договор в любой момент и без объяснения причин. При этом он обязан возместить исполнителю фактически понесённые расходы.

Исполнитель также может отказаться от исполнения договора. Но в этом случае последствия для него строже: он обязан полностью возместить заказчику причинённые убытки.

Когда необходим договор оказания услуг

Такой договор удобен в ситуациях, когда важны сам процесс выполнения работы и профессиональная квалификация исполнителя, а не создание материального результата. К ним относятся:

обучение и консультации;

медицинские и косметические процедуры;

уборка и обслуживание помещений;

интернет и связь;

маркетинговые исследования и аудит.

Отличия договора оказания услуг от договора подряда

На первый взгляд, они похожи, но разница принципиальная — в предмете и результате.

Что сравниваем Договор услуг Договор подряда Цель заключения договора со стороны заказчика Для заказчика важен сам процесс оказания услуг — деятельность исполнителя, которая может не приводить к созданию материального результата Выполнение работ направлено на получение конкретного материального результата Срок По общему правилу сроки начала и окончания оказания услуг не относятся к существенным условиям договора Условия о дате начала и окончания выполнения работ относятся к существенным условиям договора подряда Подтверждение исполнения обязательств подрядчиком Оформление акта или иного документа о приёмке оказанных услуг является правом сторон: ГК РФ не устанавливает обязательности такого подтверждения Факт приёмки выполненных работ подтверждается оформлением акта или иного документа



Третье лицо как исполнитель Если договором не предусмотрено иное, исполнитель обязан оказывать услуги лично Если договором или законом не предусмотрено иное, подрядчик вправе привлекать к выполнению работ субподрядчиков Отказ подрядчика (исполнителя) от исполнения договора без указания причин По общему правилу допускается при условии полного возмещения убытков заказчику ― Нормы Положения главы 39 ГК РФ не распространяются на отношения по оказанию услуг, регулируемые главами 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 51 и 53 ГК РФ (п. 2 ст. 779 ГК РФ).



При этом к договору возмездного оказания услуг могут применяться нормы о подряде и бытовом подряде, если это не противоречит статьям 779–782 ГК РФ и особенностям предмета договора (ст. 783 ГК РФ)

Договоры, предусматривающие выполнение работ, регулируются положениями главы 37 ГК РФ



Отличия договора возмездного оказания услуг от трудового договора

Трудовой договор и договор возмездного оказания услуг часто путают, но по сути это разные форматы сотрудничества. Договор возмездного оказания услуг — это один из видов гражданско-правового договора (ГПХ). По трудовому договору человек становится работником компании, а по договору ГПХ выступает как независимый исполнитель.

Главное отличие — в самом подходе к работе. В трудовом договоре важен процесс: сотрудник выполняет свои обязанности каждый день. В договоре ГПХ важен итоговый результат. Исполнитель должен выполнить конкретную задачу и передать её заказчику.

Сравним два вида договора по основным категориям.

Категории Трудовой договор (ТД) Договор возмездного оказания услуг Суть Физическое лицо становится работником компании и выполняет трудовую функцию согласно должностной инструкции Исполнитель выполняет конкретную услугу или задачу для заказчика Предмет договора Выполнение обязанностей в соответствии с договором и должностными инструкциями Конкретная услуга или действие: консультация, настройка программы, обучение Правила Сотрудник работает согласно графику Исполнитель работает самостоятельно и не подчиняется графику работы и работает в пределах срока Оплата Регулярная выплата заработной платы Вознаграждение выплачивается за оказываемую услугу Социальные гарантии Отпуск, больничные Не предусмотрено Страховые взносы и налоги Работодатель платит страховые взносы за сотрудников Страховые взносы по общему тарифу НДФЛ, если заключён договор как с физическим лицом Прекращение договора Увольнение согласно ТК РФ Расторжение договора согласно прописанным нормам и ГК РФ

Порядок разрешения споров

Обычно в договоре предусматривают досудебный порядок урегулирования споров. Это означает, что стороны сначала пытаются решить разногласия путём переговоров и, только если договориться не удалось, обращаются в суд.

Типичная формулировка может выглядеть так: «Все споры и разногласия стороны стремятся урегулировать путём переговоров. В случае недостижения соглашения спор подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения ответчика».