С 1 апреля меняются ГОСТы по ЭП: проверьте КриптоПро и токен

С 1 апреля 2026 года в России начинают действовать новые межгосударственные стандарты криптографической защиты информации — ГОСТ 34.12-2018 и ГОСТ 34.13-2018. Прежний стандарт ГОСТ 28147-89 больше не применяется. Его поддержка официально прекращена.

Изменения связаны с требованиями законодательства об электронной подписи. Работать по новым правилам можно только с современными средствами защиты. Они должны быть сертифицированы ФСБ. Устаревшие решения использовать не получится.

Новые стандарты поддерживаются в двух вариантах

Первый — с использованием активных ключевых носителей, где закрытый ключ создаётся в неизвлекаемом виде.

Второй — с применением программных средств, например КриптоПро CSP версии 5.0 R2 и выше. При этом хранение ключа в виде файла считается менее защищённым вариантом.

Дополнительно важно учитывать: поддержка КриптоПро CSP 4.0 завершена в январе 2026 года. Такие версии больше не обновляются и могут работать некорректно. Рекомендуется перейти на актуальные версии программы.