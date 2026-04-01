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С 1 апреля меняются ГОСТы по ЭП: проверьте КриптоПро и токен

01.04.2026
253
253

ЭДО для работы с электронной подписью

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Попробуйте ЭДО от 0 ₽

ЭДО для работы с электронной подписью

Подписывайте и обменивайтесь юридически значимыми документами онлайн. ЭДО от Точка Банк помогает работать быстрее и отказаться от бумажной рутины.
Оставить заявку

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Автор

С 1 апреля 2026 года в России начинают действовать новые межгосударственные стандарты криптографической защиты информации — ГОСТ 34.12-2018 и ГОСТ 34.13-2018. Прежний стандарт ГОСТ 28147-89 больше не применяется. Его поддержка официально прекращена.

Изменения связаны с требованиями законодательства об электронной подписи. Работать по новым правилам можно только с современными средствами защиты. Они должны быть сертифицированы ФСБ. Устаревшие решения использовать не получится.

Новые стандарты поддерживаются в двух вариантах

Первый — с использованием активных ключевых носителей, где закрытый ключ создаётся в неизвлекаемом виде. 

Второй — с применением программных средств, например КриптоПро CSP версии 5.0 R2 и выше. При этом хранение ключа в виде файла считается менее защищённым вариантом.

Дополнительно важно учитывать: поддержка КриптоПро CSP 4.0 завершена в январе 2026 года. Такие версии больше не обновляются и могут работать некорректно. Рекомендуется перейти на актуальные версии программы.

Требования также затрагивают USB-токены. Для работы по новым стандартам подходят Рутокен ЭЦП версии 3.0 и выше. Они поддерживают современные алгоритмы и неизвлекаемые ключи. Носители версии 2.0 этим требованиям уже не соответствуют.

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Новые ГОСТы по ЭП с 1 апреля 2026: проверьте КриптоПро CSP и токен — Точка Банк