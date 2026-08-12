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Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО

Кому нужно переходить на ЭТрН с 1 сентября 2026 года, а кому нет

С 1 сентября 2026 года для многих участников перевозок изменятся правила оформления документов. Точка Банк разберётся, кому нужно переходить на ЭТрН, а кому нет.

12.08.2026
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Оглавление

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Автор

Коротко
С 1 сентября 2026 года для ряда перевозок станут обязательными электронные перевозочные документы, в том числе ЭТрН. Переход на электронный формат нужен не всем: обязанность зависит от вида перевозки, транспорта и условий договора. ЭПЛ при этом в большинстве случаев можно оформлять как на бумаге, так и в электронном виде.
С 1 сентября 2026 года использование ЭПЛ станет обязательным при перевозке алкогольной продукции.
В 2026 году в реестре «ГосЛог» должны зарегистрироваться экспедиторы, а с 1 марта 2027 года — перевозчики, которые соответствуют установленным условиям. Для работы с ЭПД необходимо подключиться к оператору ИС ЭПД и использовать электронную подпись.

Кто должен регистрироваться в реестре «ГосЛог» в 2026 и 2027 годах

С 1 марта 2026 года регистрироваться в реестре «ГосЛог» должны экспедиторы — ИП и организации, которые ведут или планируют вести экспедиторскую деятельность. Такое требование установлено ст. 2.5 Федерального закона от 30.06.2003 №87-ФЗ. Действующие экспедиторы должны были зарегистрироваться в реестре до 30 апреля 2026 года.

Для транспортно-экспедиционной деятельности можно использовать следующие коды ОКВЭД:

  • 52.29 — «Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками». Это основной код для экспедиторов и компаний, которые организуют перевозки.
  • 49.41 — «Деятельность автомобильного грузового транспорта». Подходит организациям, которые наряду с экспедиционными услугами самостоятельно выполняют перевозки или привлекают для этого сторонний транспорт.
  • Другие коды, связанные с железнодорожным, водным или воздушным транспортом, — если компания оказывает транспортно-экспедиционные услуги в соответствующих сферах.

С 1 марта 2027 года обязанность по регистрации появится у перевозчиков. Речь идёт об ИП и организациях, которые за плату перевозят грузы собственным транспортом. Зарегистрироваться в реестре перевозчиков необходимо, если одновременно выполняются три условия:

  • транспортировка груза осуществляется по договору перевозки;
  • перевозка носит коммерческий характер и выполняется по дорогам общего пользования на территории России;
  • разрешённая максимальная масса транспортного средства составляет 3,5 тонны и более.

Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, регистрироваться в реестре перевозчиков не нужно. 

Как подать заявление для включения в реестр экспедиторов «ГосЛог»

Подать сведения для включения в реестр экспедиторов можно одним из двух способов.

Через личный кабинет на портале «Госуслуги». Заявление подают из профиля юридического лица или уполномоченного сотрудника. 

Заказным письмом с уведомлением о вручении или по электронной почте. Такой способ используют, если подать заявление через «Госуслуги» технически невозможно. Уведомление составляют по форме, утверждённой постановлением Правительства РФ от 20.02.2026 №173.

Сколько рассматривают заявление и что делать при задержке проверки

Заявление о включении в реестр экспедиторов рассматривают в течение 1–7 рабочих дней. Если проверка проходит успешно, в реестре появляется запись со статусом «Действующая». С этого момента экспедитор может продолжать деятельность в установленном порядке.

Если заявление долго остаётся в статусе «Зарегистрировано», а проверка не начинается, рекомендуется:

  • проверить личный кабинет на «Госуслугах», возможно, там появились уведомление или запрос на предоставление дополнительных сведений;
  • направить обращение в Ространснадзор через электронную приёмную в разделе «Обращения граждан». В обращении укажите дату подачи заявления и текущий статус заявки;
  • при необходимости дополнительно обратиться в Минтранс России.

Как работают электронные перевозочные документы

С 2022 года в России действует государственная информационная система электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). Она обеспечивает обмен электронными перевозочными документами, контроль их оформления и юридическую значимость. Координатором системы выступает Минтранс России.

С 1 сентября 2026 года участники перевозок должны использовать электронные перевозочные документы. При этом передавать сведения в ГИС ЭПД напрямую нельзя. Для этого необходимо работать через оператора информационной системы электронных перевозочных документов (ИС ЭПД).

Оператор ИС ЭПД — это аккредитованный Минтрансом сервис электронного документооборота, через который участники перевозок работают с электронными перевозочными документами. С его помощью можно:

  • обмениваться электронными перевозочными документами;
  • формировать документы в установленном XML-формате и распределять титулы между участниками для подписания;
  • передавать сведения в ГИС ЭПД;
  • подписывать документы электронной подписью;
  • хранить электронные документы.

Оператор также обеспечивает использование актуальных форматов документов, установленных ФНС и Минтрансом. Кроме того, он проверяет корректность электронной подписи и полномочия подписантов, в том числе по машиночитаемым доверенностям (МЧД).

Таким образом, ГосЛог и ГИС ЭПД выполняют разные функции. ГосЛог предназначен для ведения реестров участников транспортной деятельности, а оператор ИС ЭПД обеспечивает электронный документооборот и передачу сведений в ГИС ЭПД.

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Как выбрать оператора ИС ЭПД

Актуальный список операторов ИС ЭПД опубликован на официальном сайте Минтранса России. В него входят организации, аккредитованные для передачи сведений в ГИС ЭПД и обмена электронными перевозочными документами согласно приказу Минтранса России от 25.05.2022 №200.

В реестре указаны основные сведения об операторах:

  • наименование юридического лица;
  • ИНН;
  • адрес;
  • дата включения в реестр и продления статуса;
  • текущий статус, например подключён, приостановлен или в процессе;
  • контактные данные: телефоны технической поддержки, адрес электронной почты и ссылки на сайты.

Перед выбором оператора проверьте его статус в реестре и убедитесь, что аккредитация действует.

Экспертное мнение

При переходе на ЭПД важно определить, какие документы будет оформлять компания и кто отвечает за их подписание. До 1 сентября 2026 года бизнесу нужно успеть проверить рабочие процессы, настроить обмен документами с контрагентами и обучить сотрудников.


Для работы с ЭПД можно использовать Транспортный ЭДО от Точка Банка. Сервис автоматически заполняет около 80% данных в транспортных накладных. Также хранит документы в электронном архиве и позволяет предъявлять QR-код при проверке сотрудниками ГИБДД. Благодаря технологии роуминга контрагентам не обязательно работать в одной системе.

Дарья ЖуковскаяДарья Жуковская
Дарья ЖуковскаяЭксперт Транспортного ЭДО от Точка Банка

Какие бывают электронные перевозочные документы (ЭПД)

Электронные перевозочные документы (ЭПД) — это документы в цифровом формате, которые оформляют при перевозке грузов. Их создают, подписывают и передают в электронном виде через оператора ИС ЭПД. По юридической силе такие документы равнозначны бумажным.

Для работы с ЭПД участники перевозки используют сервис оператора ИС ЭПД. К ним относятся грузоотправитель, грузополучатель, перевозчик и экспедитор.

К основным видам электронных перевозочных документов относятся:

  • электронная транспортная накладная (ЭТрН);
  • электронный путевой лист (ЭПЛ) — оформляется в электронном виде при перевозке алкогольной продукции. Во всех остальных случаях путевой лист можно оформить на бумаге;
  • электронный заказ-наряд (ЭЗН);
  • электронные экспедиторские документы: экспедиторская расписка, складская расписка и поручение экспедитору.
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Какие перевозочные документы с 1 сентября 2026 года нужно оформлять в электронной форме

С 1 сентября 2026 года отдельные перевозочные документы необходимо оформлять в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 07.06.2025 №140-ФЗ. К ним относятся:

  • транспортные накладные и заказы (заявки) на перевозку автомобильным транспортом;
  • железнодорожные транспортные накладные;
  • грузовые накладные при воздушных перевозках;
  • экспедиторские документы: экспедиторские и складские расписки, а также поручения экспедитору.

Таким образом, с указанной даты участники соответствующих перевозок должны оформлять перечисленные документы в электронном виде и передавать их через систему электронного документооборота операторов ИС ЭПД в установленном порядке.

Электронная транспортная накладная (ЭТрН)

Электронная транспортная накладная (ЭТрН) — один из основных документов, который оформляют при перевозке груза. Она подтверждает заключение договора перевозки и содержит сведения, необходимые для организации и контроля перевозки.

В ЭТрН указывают:

  • данные грузоотправителя и грузополучателя;
  • сведения о грузе — его наименование, характеристики и количество;
  • информацию о транспортном средстве;
  • данные о водителе и маршруте;
  • другие сведения, необходимые для оформления перевозки.

До 1 сентября 2026 года применяется формат ЭТрН, утверждённый приказом ФНС России от 09.12.2021 №ЕД-7-26/1065@.

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Титулы электронной транспортной накладной

Электронная транспортная накладная (ЭТрН) состоит из нескольких титулов. Основными и обязательными являются титулы Т1–Т4.

ТитулСодержание
Т1Содержит сведения об участниках перевозки, о грузе, транспортном средстве, водителе и сопроводительных документах, а также существенные условия договора перевозки. Титул заполняет грузоотправитель
Т2Подтверждает приём груза к перевозке от грузоотправителя. Его заполняет перевозчик или водитель
Т3Содержит сведения о состоянии груза и обстоятельствах его приёмки грузополучателем. Титул заполняет грузополучатель
Т4Подтверждает передачу груза грузополучателю. Его заполняет перевозчик

Титулы Т5–Т9 оформляют только при необходимости.

ТитулСодержание
Т5–Т6Сведения об изменении финансового состояния перевозчика и грузоотправителя по итогам перевозки
Т7–Т8Информация об изменениях в ходе перевозки, например о замене транспортного средства или водителя либо о корректировке маршрута
Т9Уведомление о переадресации груза новому получателю

Как перейти на электронные транспортные накладные: пошаговая инструкция

Переход на электронные транспортные накладные можно организовать поэтапно.

Шаг 1. Проанализируйте текущий порядок работы. Определите, кто оформляет транспортные накладные, как их подписывают участники перевозки и где хранят документы. Это поможет заранее выявить возможные ошибки и задержки.

Шаг 2. Выберите оператора ИС ЭПД. Подключитесь к оператору, включённому в реестр Минтранса России. Через него электронные перевозочные документы будут передаваться в ГИС ЭПД.

Шаг 3. Получите необходимые электронные подписи. Электронные подписи понадобятся всем участникам перевозки. Отправителю, перевозчику и получателю необходимо обеспечить подписание электронных документов УКЭП или УНЭП, также возможно через приложение «Госключ».

Если документы подписывает не руководитель организации, а сотрудник или представитель, потребуется оформить МЧД, которая подтверждает его полномочия. Электронная подпись сотрудника должна быть связана с МЧД, чтобы подтвердить право на подписание документов от имени организации.

С точки зрения правил обмена ЭТрН водитель и перевозчик рассматриваются как одна сторона — перевозчик. При оформлении разделов 2 и 4 водитель во время погрузки и разгрузки может внести замечания о грузе и подписать их простой электронной подписью при необходимости. Но при использовании этого варианта водитель может применять УНЭП Госключа в связке с МЧД и в таком случае самостоятельно подписывать разделы ЭТрН от имени перевозчика.

Но также предусмотрен другой вариант подписания: раздел может быть направлен на обязательное подписание квалифицированной электронной подписью перевозчику — директору компании или уполномоченному представителю при наличии МЧД. При этом этап с подписью водителя может отсутствовать: раздел сразу подписывает перевозчик.

Шаг 4. Настройте работу с ЭТрН внутри компании. Изучите инструкции выбранного оператора, определите порядок оформления документов и обучите сотрудников.

Шаг 5. Проведите тестовую отправку документов. Создайте несколько тестовых ЭТрН и проверьте, корректно ли формируются документы и передаются сведения в ГИС ЭПД.

Шаг 6. Согласуйте переход с контрагентами. Убедитесь, что партнёры подключены к системе электронного документооборота оператора ИС ЭПД и готовы получать и подписывать ЭПД.

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Электронный путевой лист (ЭПЛ): когда его оформляют и в каких случаях он обязателен

Электронный путевой лист (ЭПЛ) — это электронный перевозочный документ, который ИП и организации оформляют при грузовых и пассажирских перевозках.

С 1 сентября 2026 года при перевозке алкогольной и спиртосодержащей продукции автомобильным транспортом потребуется использовать электронные перевозочные документы (ЭПД). К ним относятся, в частности, электронная транспортная накладная (ЭТрН) и электронный путевой лист (ЭПЛ). При перевозке других видов продукции путевой лист можно оформить в одном из двух форматов: электронном или бумажном.

Если транспортное средство передают в аренду вместе с экипажем по договору фрахтования, путевой лист оформляет арендодатель.

ЭПЛ используют, чтобы:

  • учитывать рабочее время водителей и рассчитывать заработную плату;
  • подтверждать прохождение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров;
  • фиксировать результаты технического контроля транспортного средства;
  • учитывать расходы на горюче-смазочные материалы для целей налогообложения.

Формат ЭПЛ утверждён приказом ФНС России от 17.02.2023 №ЕД-7-26/116@ и действует до 1 марта 2029 года. Порядок заполнения электронного путевого листа установлен приказом Минтранса России от 28.09.2022 №390.

Согласно ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 08.11.2007 №259-ФЗ, путевой лист можно оформить как на бумаге, так и в электронном виде. Поэтому общего требования перейти именно на ЭПЛ сейчас нет.

Исключение — перевозка отдельных видов маркируемой продукции. 

Требование распространяется на перевозки следующих товаров:

  • пива и пивных напитков;
  • сидра, пуаре и медовухи;
  • спиртосодержащей непищевой продукции.

В таких случаях электронный УПД оформляют вместе с электронным перевозочным документом согласно п. 4 постановления Правительства РФ от 28.11.2025 №1944.

Вопросы по теме

Нужно ли распечатывать ЭТрН для водителя?

Нет, распечатывать электронную транспортную накладную для водителя не требуется. При проверке он может предъявить инспектору QR-код, сформированный на основе ЭТрН после подписания 2-го раздела перевозчиком.

Где хранится ЭТрН после оформления?

После оформления электронная транспортная накладная передаётся через аккредитованного оператора ИС ЭПД в ГИС ЭПД. Участники перевозки также могут хранить копии документов в своих информационных системах. При этом юридически значимым считается электронный документ, переданный через оператора ИС ЭПД в ГИС ЭПД.

Как водителю работать с ЭТрН?

Водитель может подписать электронную транспортную накладную простой электронной подписью (ПЭП), например через мобильное приложение оператора ИС ЭПД на смартфоне или планшете.


При этом итоговый файл обмена должен быть подписан усиленной квалифицированной (УКЭП) или усиленной неквалифицированной электронной подписью (УНЭП) перевозчика.

Нужен ли водителю интернет для проверки на дороге?

Постоянное подключение к интернету для предъявления ЭТрН не требуется. После оформления 2-го титула погрузки в накладной формируется QR-код, который водитель может предъявить инспектору с экрана мобильного устройства.


Инспектор сканирует QR-код и получает сведения о перевозке из ГИС ЭПД. Если на маршруте возможны перебои со связью, водителю стоит заранее сохранить QR-код в мобильном приложении. В качестве дополнительной меры можно распечатать QR-код и взять его с собой.

Нужно ли перевозчику подписывать ЭТрН в день перевозки?

Нет, подписывать ЭТрН непосредственно в день перевозки не обязательно. Перевозчик подписывает электронную транспортную накладную после завершения погрузки и выгрузки. Затем сведения передаются в ГИС ЭПД и формируется QR-код, после формирования 2-го титула, который используют для проверки перевозки.

Нужно ли производителю оформлять ЭТрН при доставке продукции собственным транспортом?

Если производитель доставляет продукцию собственным транспортом и не заключает договор перевозки, оформлять электронную транспортную накладную не требуется. В этом случае на каждый рейс, смену или рабочий день водителя оформляют путевой лист.

В каких случаях не нужно оформлять ЭТрН?

ЭТрН не нужно оформлять, если перевозка осуществляется без договора перевозки и без привлечения стороннего перевозчика. Это предусмотрено статьёй 8 Федерального закона от 08.11.2007 №259-ФЗ.


Например, ЭТрН не требуется в следующих случаях:


— Поставщик доставляет товар покупателю собственным транспортом. Это возможно, если доставка не выделена в отдельную услугу и стороны не заключали отдельный договор перевозки.


— Организация перемещает грузы между своими подразделениями. Например, перевозит товары или материалы между филиалами собственным транспортом без привлечения стороннего перевозчика.


В таких ситуациях договор перевозки не заключается, поэтому оформлять электронную транспортную накладную не требуется.

Нужно ли оформлять ЭТрН, если клиент забирает груз самовывозом?

Если грузополучатель забирает товар собственным транспортом, оформлять ЭТрН не требуется. Если для перевозки привлекают стороннего перевозчика, электронную транспортную накладную необходимо оформить.


В этом случае грузоотправителем считается лицо, которое передаёт груз перевозчику и осуществляет его погрузку в транспортное средство. Оно также подписывает ЭТрН со своей стороны.

Обязателен ли переход на ЭТрН при перевозках водным транспортом?

В настоящее время обязательный переход на электронный документооборот при перевозках грузов водным транспортом не установлен. При этом участники таких перевозок могут использовать электронные документы, например электронный коносамент и речную транспортную накладную. Их применение пока остаётся добровольным.

Какие титулы в ЭПЛ являются обязательными?

Электронный путевой лист (ЭПЛ) состоит из шести титулов. Обязательными являются титулы 1–5.


— Титул 1 — содержит основные сведения о перевозке: её вид, срок действия путевого листа, данные о водителе и транспортном средстве.


— Титул 2 — подтверждает прохождение водителем предрейсового медицинского осмотра подписью УКЭП.


— Титул 3 — этот блок содержит сведения о результатах проведения предрейсового или предсменного технического контроля транспортного средства.


— Титул 4 — содержит показания одометра при выезде транспортного средства.


— Титул 5 — содержит показания одометра при возвращении транспортного средства.


— Титул 6 — раздел используется только в отдельных случаях и содержит отметку о прохождении водителем послерейсового медицинского осмотра. Он оформляется после завершения рейса и подписывается УКЭП медицинского работника.

Можно ли оформить один ЭПЛ на несколько водителей или транспортных средств?

Один электронный путевой лист можно оформить на несколько водителей, если они поочерёдно управляют одним и тем же транспортным средством. В этом случае в ЭПЛ указывают сведения обо всех водителях.


Оформить один ЭПЛ на несколько транспортных средств нельзя. Для каждого транспортного средства необходимо оформить отдельный электронный путевой лист.

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Переход на ЭТрН с 1 сентября 2026 года: кому нужно оформлять — Точка Банк