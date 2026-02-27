Как рассчитать стоимость логистики на Wildberries

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Продавцы платят маркетплейсу за хранение товаров, их приёмку на склад и доставку покупателям. Стоимость этих услуг неодинакова для разных складов и зависит от объёма поставки, загруженности складов и других факторов. Более того, Wildberries время от времени меняет саму систему расчёта.

Эксперт по маркетплейсам Ольга Чинова специально для Точка Банка — о том, как не запутаться и верно рассчитать стоимость логистики.

Коротко



— Плата за логистику зависит от объёма продукции, загруженности складов и распределения остатков продавца по сортцентрам страны.

— Приёмка и хранение продукции — это тоже платные услуги. Продавец видит их стоимость в личном кабинете, когда планирует поставку.

— Wildberries доставляет заказы за дополнительную плату. Её размер для разных складов отличается: в разные дни услуга может обходиться дешевле или дороже.

Что такое логистика Wildberries и что в неё входит

Логистика Wildberries — это услуга доставки товара до клиента. Маркетплейс собирает и упаковывает заказ, перевозит до пункта выдачи и передаёт покупателю. А если клиент отказывается от него — везёт посылку обратно. Всю эту работу площадки и называют логистикой.

Что влияет на стоимость логистики Wildberries

Логистика на Wildberries не имеет фиксированной цены: в разные дни она может обходиться дешевле или дороже. Плата считается по тарифам и коэффициентам, которые зависят от трёх факторов:

Какие габариты у продукции.

На какой склад продавец сдаёт товар.

Как часто заказы продавца доставляются в другие регионы.

Дальше расскажу подробнее об этих факторах и о том, как посчитать стоимость услуги в целом. Это важно знать магазинам, которые хотят экономить на доставке, ведь если понимать нюансы расчётов, то можно влиять на расходы.

Как рассчитывается стоимость логистики на WB

В 2026 году для расчёта логистики на WB используют формулу:

ПРИМЕР Плата за логистику = тариф × коэффициент логистики склада × индекс локализации + цена товара до скидки × индекс распределения продаж.

Маркетплейс автоматически считает и списывает с баланса стоимость услуг. Посмотреть, за что и сколько списали, можно в финансовых отчётах, например еженедельном отчёте реализации.

В отчёте отображается стоимость логистики — прямой и обратной, — хранения и платной приёмки

Тарифы на логистику

Ставка по тарифу зависит от объёма упаковки:

ПРИМЕР Тариф = цена логистики первого литра + цена логистики дополнительных литров.

На WB объём поставки всегда считается в литрах, даже если продукт — не жидкость. Чтобы посчитать объём, нужно умножить длину на ширину и на высоту товара в сантиметрах и разделить на 1 000.

ПРИМЕР Продавец передаёт планшеты с габаритами 30х20х7. Объём одного планшета в упаковке: 30 × 20 × 7 ÷ 1 000 = 4,2 литра.

Неважно, какую из сторон считать длиной, шириной или высотой, — система посчитает одинаковый объём в любом случае. Лучше уделите внимание точности параметров: они всегда указываются в целых сантиметрах и округляются в большую сторону. Например, если длина товара в упаковке вышла 27,3 см, в системе нужно указать 28 см.

Есть две сетки тарифов. Первая применяется, если объём продукции меньше одного литра, вторая — если больше:

Объём товара, л Цена одного литра, ₽ До 0,2 23 От 0,201 до 0,4 26 От 0,401 до 0,6 29 От 0,601 до 0,8 30 От 0,801 до 1 32

ПРИМЕР Объём заколки для волос — 0,1 литра. Тариф на логистику: 23 × 0,1 = 2,3 ₽.

Если объём товара в упаковке больше литра, базовая стоимость считается по другим правилам. Первый литр всегда стоит 46 ₽, а все последующие — 14 ₽.

ПРИМЕР Объём кофеварки — 6,5 литра, а значит:

— Первый литр стоит 46 ₽. — Литры со второго по шестой стоят 70 ₽ (5 × 14 ₽). — И ещё пол‑литра стоит 7 ₽ (14 ₽ ÷ 2).

Стоимость логистики: 46 + 70 + 7 = 123 ₽.



На правильность расчётов влияет то, насколько точно продавец сделает замеры. Бывает, что магазины допускают ошибки, например измеряют товар без упаковки. Или сжимают товар, чтобы он занимал меньше места и логистика стоила дешевле. Но это неверно: на складе WB его всё равно измерят в упаковке, в расправленном виде и по максимальным точкам, то есть с учётом всех углов и выпуклостей.

Коэффициент логистики

Этот показатель маркетплейс часто меняет. Для продавца он фиксируется на момент отгрузки на 60 дней. Значение зависит от склада, на который отгружается партия: чем популярнее площадка, тем выше коэффициент.

Значение показателя больше 100% будет повышать плату за логистику на WB, а меньше 100% — уменьшать. Например, коэффициент 200% поднимет цену услуги в два раза.

Если у вас есть возможность выбрать склад, то лучше привозите товар на площадку с невысоким коэффициентом.

Актуальные коэффициенты продавец увидит в разделе «Поставки и заказы» — «Тарифы» — «Тарифы на поставку»

Индекс локализации

Индекс локализации показывает, насколько грамотно распределены остатки по сортцентрам Wildberries. В идеале как можно больше заказов должны приезжать к клиентам со складов, которые находятся в этом же федеральном округе, — тогда доставка будет дешевле.

Индекс локализации обновляют в ночь с воскресенья на понедельник. Учитывают данные за последние 13 недель. Расчёт автоматический, система проводит его в три этапа:

1. Вычисляют долю локализации каждого артикула — она показывает, сколько товаров приехало из региона покупателя. Например, для склада в Хабаровске локальными будут все доставки по Дальнему Востоку, а для площадки в Екатеринбурге — по Уралу. Чем чаще заказы отправлялись в дальние регионы, тем ниже будет доля локализации и тем дороже доставка для продавца.

ПРИМЕР Доля локализации артикула = (число локальных заказов по артикулу ÷ все заказы по артикулу) × 100%

2. Считают коэффициент территориального распределения (КТР). Его определяют по таблице для каждого артикула. Чем меньше доля локальных заказов, тем больше процент (0–2,5%).

Доля локализации, % Коэффициент территориального распределения, % От 95 до 100 0,5 От 90 до 94,99 0,6 От 85 до 89,99 0,7

От 80 до 84,99 0,8 От 75 до 79,99 0,9 От 70 до 74,99 1 От 65 до 69,99 1 От 60 до 64,99 1 От 55 до 59,99 1,05 От 50 до 54,99 1,1 От 45 до 49,99 1,2 От 40 до 44,99 1,3 От 35 до 39,99 1,4 От 30 до 34,99 1,5 От 25 до 29,99 1,55 От 20 до 24,99 1,6 От 15 до 19,99 1,7 От 10 до 14,99 1,75 От 5 до 9,99 1,8 От 0 до 4,99 2

Для некоторых заказов из других федеральных округов делают исключение. При расчёте индекса локализации для них действует КТР = 1:

крупногабаритные товары (КГТ+), сверхгабаритные товары (СГТ) или крупная бытовая техника (КБТ);

товары с особыми условиями хранения: в упаковке суперсейф, продукты питания, товары под давлением, моторные масла;

заказы по модели FBS — если доля заказов-исключений по одному артикулу больше 35%, то всем заказам по нему присваивают КТР = 1.

3. Считают индекс локализации — то есть среднее значение КТР по всем заказам.

ПРИМЕР Индекс локализации = (число заказов по артикулу 1 × КТР артикула 1 + число заказов по артикулу 2 × КТР артикула 2) ÷ общее число заказов

Если индекс локализации меньше единицы, то продавец получает скидку на логистику. Если равен единице, то параметр не влияет на расчёт. Если больше единицы — стоимость услуги увеличивается.

Чтобы повысить индекс, распределите остатки по тем регионам, где они пользуются наибольшим спросом. Тогда маркетплейс оптимизирует логистику, а вы будете тратить меньше на доставку.

Площадка считает этот параметр автоматически. Он отображается в разделе «Поставки и заказы» — «Тарифы» — «Индекс локализации»

Индекс распределения продаж

Индекс распределения продаж нужен, чтобы продавцы грамотно распределяли остатки между складами с учётом спроса. Показатель работает так: если товары часто едут к покупателям из других регионов, то логистика дорожает.

Индекс обновляют раз в неделю — в ночь с воскресенья на понедельник. Учитывают заказы за последние 13 недель.

ИРП вычисляют от розничной цены до применения скидки Wildberries. Считают по такому же принципу, как индекс локализации.

1. Считают долю локализации каждого артикула.

2. Каждому значению доли присваивают коэффициент распределения продаж (КРП) по таблице.

Доля локализации, % Коэффициент распределения продаж, % От 0 до 4,99 2,5 От 5 до 9,99 2,45 От 10 до 14,99 2,35 От 15 до 19,99 2,3 От 20 до 24,99 2,25 От 25 до 29,99 2,2 От 30 до 34,99 2,15 От 35 до 44,99 2,1 От 45 до 54,99 2,05 От 55 до 59,99 2 От 60 до 100 0

В некоторых ситуациях доплаты не будет:

при доле локализации от 60% и выше КРП = 0%;

крупногабаритные товары (КГТ+), сверхгабаритные товары (СГТ) или крупная бытовая техника (КБТ);

товар заказали в федеральный округ, где нет складов с подходящими условиями хранения;

заказали товар, который можно хранить только на определённом складе в одном федеральном округе.

3. Считают индекс распределения продаж — среднее значение КРП по всем заказам.

Площадка считает этот параметр автоматически. Он отображается в разделе «Поставки и заказы» — «Тарифы» — «Индекс распределения продаж»

Пример расчёта стоимости логистики

Продавец передаёт в доставку коллекционную книгу на склад Коледино:

Габариты в упаковке 15х25х4.

Коэффициент логистики склада — 100%.

Индекс локализации — 1.

Цена до скидки WB — 2 500 ₽.

Индекс распределения продаж — 1,15%.

Пошагово посчитаем плату за логистику:

Находим по габаритам объём продукции: 15 × 25 × 4 ÷ 1000 = 1,5 литра.

Считаем тариф на логистику: 46 + 7 = 53 ₽.

Определяем итоговую цену услуги: 53 ₽ × 100% × 1 + 2 500 ₽ × 1,15% = 53 ₽ + 28,75 ₽ = 81,75 ₽.

Фиксация тарифов

Тарифы в личном кабинете обновляются каждый день, но когда продавец выбирает дату поставки, комиссии для конкретной поставки замораживаются.

Срок фиксации зависит от типа продукции. Отсчёт ведут с даты отгрузки.

90 дней — для одежды, головных уборов, обуви, а также одежды, белья и аксессуаров для малышей;

60 дней — для других категорий.

За этот срок товары могут успеть доехать до клиентов, пролежать в ПВЗ в ожидании выдачи и даже вернуться в другой сортцентр после возврата. Пока не истечёт время, стоимость логистики для них не поменяется.

Стоимость приёмки и хранения на Wildberries

Кроме логистики продавец отдельно оплачивает приёмку и хранение.

Приёмка

Приёмка — это отгрузка поставки на склад, в ходе которой работники Wildberries сверяют фактические и заявленные габариты, состояние товаров, количество и другие характеристики.

Примерная стоимость приёмки отображается в календаре при оформлении поставки. Если работники склада свободны и места много, она будет бесплатной. Если график плотный, за приёмку придётся заплатить.

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Цена услуги считается по-разному:

для коробов = 1,7 ₽ за литр × коэффициент приёмки × общий объём товаров поставки в литрах;

для монопалет = 500 ₽ за каждую × коэффициент приёмки × число палет.

Коэффициент приёмки зависит от загруженности площадки в конкретный день.

ПРИМЕР Продавец сдаёт на склад разный товар на трёх монопалетах и в одном коробе. Объём продукции в коробе — 50 литров. Коэффициент приёмки склада в этот день — 1,2.

Приёмка монопалет стоит: 500 × 3 × 1,2 = 1 800 ₽.

Приёмка короба стоит: 1,7 × 50 × 1,2 = 102 ₽.



Иногда маркетплейс может изменить стоимость услуги уже после приёмки. Например, если объём или количество товара, которые заявил продавец, не совпали с замерами работников WB. Такие ситуации можно оспорить, но для этого понадобится видеофиксация замеров товара и отгрузки.

Хранение

Хранение — это размещение продукции в складских помещениях маркетплейса. Стоимость хранения зависит от типа поставки и конкретного склада.

для коробов = (цена первого литра + цена дополнительных литров) × коэффициент хранения;

для монопалет = 23 ₽ в день × коэффициент хранения.

Коэффициент хранения и цены за литры устанавливаются для каждого склада на конкретную дату. Их можно посмотреть в календаре тарифов при планировании поставки.

В столбце мы видим коэффициенты хранения от 160 до 200% и цены первого и дополнительных литров — от 0,13 до 0,16 ₽

Когда продавец сдаёт партию в запланированную дату, тарифы на хранение фиксируются. Они будут действовать бессрочно, пока товар на складах. Заказ могут даже возвращать на разные склады несколько раз, но тарифы из-за этого не поменяются.

У некоторых может возникнуть вопрос: можно ли забрать товар и сдать его заново, если хранение подешевело? Теоретически — да, но на практике так никто не делает: вывоз товара стоит дорого, к тому же его придётся заново переупаковать и перемаркировать. А если товар неликвидный и «тянет» удержания за хранение, его скорее распродадут в ноль, чем будут вывозить.

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