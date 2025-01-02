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Маркетплейсы
Маркетплейсы

Как вывести деньги с баланса Wildberries в 2026 году

Расскажем, что нужно сделать, чтобы выводить деньги ежедневно.

17.04.2025
145 317
145 317

Ранний вывод выручки

Выводите до 80% денег с Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета сразу после продажи — по комиссии 1,8%, без ожидания выплат по графику.
Оставить заявку

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Ранний вывод выручки

Выводите до 80% денег с Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета сразу после продажи — по комиссии 1,8%, без ожидания выплат по графику.
Оставить заявку

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Автор

С каждой продажи на Wildberries селлеру приходят деньги на счёт в личном кабинете. Продавец сам решает, как часто выводить их на карту: раз в неделю, пару раз в месяц или каждые полгода.

В этой статье Точка Банк разберёт систему выплат на Вайлдберриз и расскажет, как вывести деньги с WB на карту.

Выручка с маркетплейса — не дожидаясь выплат
Забирайте до 80% денег с баланса Wildberries, Ozon или Яндекс Маркета сразу после продажи — не по графику маркетплейса, а когда нужно вам. 
Комиссия фиксированная — 1,8% за вывод.

Как правильно выводить деньги со счёта ИП или ООО на WB

Чтобы стать селлером на Вайлдберриз, нужно зарегистрировать ИП и открыть расчётный счёт. Реквизиты нужно будет внести в свой личный кабинет на маркетплейсе — по ним в дальнейшем вы будете получать деньги. 

Какие реквизиты нужны: 

  • ИНН;
  • наименование продавца (краткое и полное);
  • форма организации;
  • юридический адрес;
  • номер расчётного счёта;
  • БИК;
  • КПП;
  • ОГРНИП;
  • название магазина.

После продажи деньги поступают на баланс Вайлдберриз. Оттуда их можно вывести на банковский счёт. Но сперва стоит убедиться, что реквизиты правильные. Это можно сделать в разделе «Профиль» → «Настройки» → «Данные продавца».

Изменить реквизиты счёта можно в разделе «Профиль» → «Настройки» → «Данные продавца» 

Вывести деньги с Вайлдберриз можно в два шага: 

1. Перейдите во вкладку «Баланс» в личном кабинете. Там будет указана сумма к выводу. 

2. Нажмите кнопку «Вывести».

После этого за статусом оплаты можно следить в истории платежей. 

В ЛК селлера на Вайлдберриз можно посмотреть историю выплат

Через сколько можно вывести деньги с Wildberries

Если вы хотите выводить деньги в любой день, нужно подключить опцию «Запрос вывода денег в любой день». Это платная услуга, которая доступна в «Конструкторе тарифов». С ней выводить деньги можно каждый день. Без неё — сумма к выплате формируется раз в неделю, по понедельникам до 12.00 по мск. 

Важно: сумма к выплате не всегда равна балансу. Размер выплаты зависит от отчёта о реализации за позапрошлую неделю. А баланс — это размер выплаты плюс накопленное за прошлую и текущую недели. 

У «Конструктора тарифов» есть минимальный платёж —  5 000 рублей за каждые 30 дней. В течение 30 дней маркетплейс считает комиссию, которую продавец платит за подключённые опции.

Как это работает

— Если комиссия за опции равна или больше минимального платежа, доплачивать не нужно.

— Если меньше — разницу спишут и укажут в еженедельном отчёте: «Виды логистики, штрафов и доплат» → Остаток по минимальному платежу (обоснование — «Удержание»). Сумма будет в столбце «Удержания».

ПРИМЕР
20 марта продавец подключил опцию «Запрос вывода денег в любой день». Первые 23 дня — до 11 апреля — комиссии не было.

С 12 по 19 апреля продавец продал товаров на 50 000₽. Комиссия — 1 250₽.
Если минимальный платёж — 5 000₽, то разницу (3 750₽) спишут в конце 30-дневного периода — 18 апреля.

Как часто можно выводить деньги с WB

Деньги с Вайлдберриз можно выводить один раз в неделю. Но с опцией «Запрос вывода денег в любой день» ограничений нет. 

Система выплат Wildberries

Сумма к выводу не всегда равна балансу

Сумма, которую можно вывести на свой счёт, отражается в разделе «Баланс». Перевод можно сделать, если сумма больше 500 рублей. 

Если хочется разобраться, почему вы заработали именно эту сумму, стоит изучить отчёт о продажах и расходах. Раз в неделю его формирует маркетплейс, он находится в разделе «Финансы» и подразделе «Финансовые отчёты». Как с ним работать, Точка Банк рассказал в статье «Как читать и анализировать финансовые отчёты Wildberries».

Я советую внимательно проверять отчёты по начислениям и удержаниям. Иногда сумма перечислений из отчётов может не совпадать с фактической. Если что-то не сходится, сразу же пишите в поддержку Wildberries. 

Ольга Чиноваэксперт по маркетплейсам

В среднем удержания площадки составляют 30%. Это затраты на комиссию, логистику, хранение и продвижение. 

Следить за всеми тратами нужно ещё и для того, чтобы правильно рассчитывать налоги. Точка Банк рассказывал про налоги при работе с маркетплейсами.

Сколько можно вывести с Wildberries за один раз

Ограничений по сумме сейчас нет — можно вывести любую сумму от 500 рублей или эквивалента в другой валюте. Сумму можно дробить и выводить частями. Главное — не чаще одной операции в час. 

ПРИМЕР
Если сумма к выводу составляет 50 000 рублей, можно перевести на расчётный счёт как 50 000 рублей, так и 10 000 или 20 000 рублей. 

Выводить средства сразу необязательно. Они могут копиться на балансе Вайлдберриз, и вы сможете переводить их в любой удобный момент. 

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