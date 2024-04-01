Условия работы с Ozon

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

На Ozon комиссия может достигать 55% от цены товара — и это без учёта логистики, хранения и возвратов. Рассказываем, как не ошибиться со схемой работы и какие скрытые издержки закладывать в цену с самого первого дня.

Коротко Основные схемы работы: FBO — товар хранит и отправляет Ozon; FBS — вы храните товар у себя и самостоятельно упаковываете его для доставки покупателю; realFBS — маркетплейс используется только как витрина для товара. Основные затраты при работе на Ozon: комиссии за продажу и логистику, платное хранение на складах, продвижение плюс возможные штрафы и комиссии за возвраты.

Чтобы стать продавцом, нужно зарегистрироваться в Ozon Seller и загрузить в личный кабинет документы.

Общие условия Ozon

Продавать на Ozon могут ИП, компании (ООО) и самозанятые. Перед стартом нужно ознакомиться с офертой, в которой перечислены правила площадки.

Регистрация на Ozon бесплатная: платформа не берёт денег за создание аккаунта. Всё, что требуется, — собрать пакет документов и подать заявку. Какие именно, зависит от формата вашего бизнеса. Ниже актуальная в 2026 году таблица.

Для ИП Для ООО Для самозанятых ИНН



Адрес



Расчётный счёт



Остальное маркетплейс сам подтянет из ФНС, но могут понадобиться сканы паспорта и листа записи из ЕГРИП ИНН



ОГРН



Юридический адрес



Полные реквизиты расчётного счёта, включая БИК банка, наименование банка, корсчёт.



Отдельно может потребоваться загрузить скан устава, решение о назначении директора и паспорт руководителя — если маркетплейс не сможет автоматически подтвердить данные через ФНС. ИНН



Скан паспорта



Справка о постановке на учёт в качестве плательщика НПД — скачивается через приложение «Мой налог»



Ozon сверяет статус ИП, ООО и самозанятых с налоговой, поэтому данные должны быть актуальными. При ошибке откажут, но можно подать повторно, главное — исправить все замечания.

Для работы обязательно нужен расчётный счёт — Ozon перечисляет деньги только через банк. Открыть счёт можно в Точка Банк, где на тарифах «Развитие» и «Селлер» есть три месяца бесплатного обслуживания и скидка 50% на сервис аналитики MPSTATS.

Инструкция по регистрации на Ozon в качестве продавца

Процесс занимает от 15 минут до нескольких часов. Пошагово это выглядит так:

Перейдите на сайт seller.ozon.ru и нажмите «Начать продавать». Выберите тип аккаунта — ИП, юрлицо или самозанятый. Заполните анкету: укажите ФИО, контактные данные, ИНН, а также расчётный счёт и БИК банка для выплат.

Ozon проверяет данные автоматически. Если всё заполнено верно — аккаунт активируется в течение нескольких минут, и можно начинать работать. Оферта придёт на почту или в чат, где она будет автоматически принята, когда вы совершите любое действие в личном кабинете.

Если есть ошибки, платформа подробно объяснит причину. Неточности нужно исправить и подать заявку повторно.

Действующий договор можно найти в разделе «Настройки» → «Реквизиты и договор» → «Договоры».

Что можно продавать на Ozon

Ozon — это универсальный маркетплейс, где разрешено всё, что не запрещено законом. Главное — соблюдать правила категорий. Условно товары можно разделить на подгруппы:

Можно продавать без проблем. Новичкам на Ozon подходят аксессуары (бижутерия, заколки, ремни, кошельки), товары для дома (свечи, фоторамки, вазы, органайзеры), сувениры (магниты, брелоки, открытки), простые автоаксессуары (коврики, держатели телефона).

Можно, но с документами. Детские товары, БАДы, медицинские изделия, продукты питания и импортная косметика требуют сертификатов или деклараций. Одежда и обувь с 2025 года почти полностью подлежат маркировке «Честный ЗНАК».

Нельзя продавать. Оружие, наркотики, алкоголь, табак, вейпы, лекарства, пиротехнику, контрафакт, живых животных. С апреля 2026 года под запрет попали тепловизоры, профессиональная химия и товары, признанные опасными. Подробнее информацию про запрещённые товары можно изучить на портале Ozon обучение.

Особые условия. Живые цветы, саженцы, стройматериалы, крупногабарит можно продавать только со своего склада (FBS). На склад Ozon (FBO) их сдать не получится.

Топ товаров для продажи на Ozon

Выходить с товаром без анализа не стоит. Любую позицию необходимо проверить на востребованность. Сделать это можно двумя способами:

Ручной анализ. Откройте главную страницу Ozon и наберите в поиске нужные товары. На первых позициях в категориях «Популярное» и «С высоким рейтингом» — хиты продаж. Изучите первые карточки и особенно отзывы — часто в них прячутся идеи, чего не хватает покупателям и что можно взять на вооружение.

ВАЖНО Учитывайте сезонность. Например, начинать продавать ёлочные украшения в декабре бесполезно. Регистрация и модерация займут время, поэтому, чтобы успешно стартовать к Новому году, добавляйте карточки в октябре, не позже.

Автоматический анализ. Начните анализ с внутренних отчётов площадки. Для этого изучите раздел «Аналитика».

Для более полной картины понадобятся дополнительные инструменты. Это важно, поскольку анализ превращает догадки в деньги. Один из лучших сервисов на рынке — это MPSTATS. И при открытии счёта в Точка Банке вы получите скидку 50%.

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Как оформить карточку товара на Ozon

Когда товаров мало, добавьте их вручную. Для этого:

Войдите в личный кабинет Ozon Seller Перейдите в раздел «Товары и цены» → «Добавить товары». Выберите способ «Вручную». Заполните все поля: название, категорию, цену, артикул, вес и габариты, штрихкод. Нажмите «Далее», добавьте фото до 30 изображений и видео. Нажмите «Создать» или «Отправить».

Товарные карточки должны быть информативными и соответствовать требованиям Ozon, иначе они не пройдут модерацию. Вот что в них должно быть:

Название. Включает бренд, модель и краткую характеристику. В некоторых категориях, например одежды, обуви, электроники, название формируется автоматически — его нельзя изменить.

Фотографии. Обязательно добавьте минимум три изображения высокого качества. Главное фото — на белом или светлом фоне, без водяных знаков и логотипов. Для одежды, обуви и аксессуаров разрешение — от 900×1200 пикселей.

Сделать инфографику за пару кликов можно в 24AI. В нём есть бесплатный пробный период на 24 часа, чтобы вы могли протестировать все функции — а их там много.

Характеристики. В этом поле должны быть бренд, цвет, размер, сезон, пол. Чем больше информации — тем выше карточка будет в выдаче.

Описание. Кратко и информативно. Используйте ключевые слова через точку с запятой. Добавьте rich-контент — расширенное описание с фото, видео, анимацией, которое повышает конверсию и снижает вероятность возвратов.

ВАЖНО У покупателя нет возможности потрогать или изучить товар вживую. Только в пункте выдачи , но тогда возрастает риск отказа, потому что ожидания могут не совпасть с реальностью. Поэтому карточка должна максимально информировать о товаре, снимать возражения и убеждать к покупке.

Видео. Добавляйте видеообложки, распаковки или инструкции. Ролики помогают показать товар в действии и увеличивают доверие.

Объём и вес. Указывайте в миллиметрах и граммах. От этих параметров зависит стоимость доставки и хранения

Форматы работы Ozon с интернет-магазинами

Ozon предлагает три основные схемы работы: FBO, FBS и realFBS. Они различаются тем, кто отвечает за хранение, упаковку и доставку товаров.

FBO (Fulfillment by Ozon). Вы привозите товары на склад маркетплейса. А дальше Ozon хранит, упаковывает и доставляет их. Маркетплейс берёт почти все задачи, ваша вовлечённость — минимальная, но это выходит дороже.

FBS (Fulfillment by Seller). Вы храните товар на своём складе, упаковываете и отвозите его в пункт приёма Ozon, когда поступает заказ. Доставку до покупателя берёт на себя маркетплейс.

realFBS. Вы храните товар у себя, сами доставляете покупателю или нанимаете перевозчика. Ozon выступает только витриной. Подходит для крупногабарита, хрупких товаров или если у вас своя логистика и курьерская служба.

Критерии FBO FBS realFBS Где хранится товар Склад Ozon Склад продавца Склад продавца Кто упаковывает Ozon Продавец Продавец Кто доставляет до покупателя Ozon Ozon Продавец или перевозчик Плата за доставку Включена в тариф, фиксированная Включена в тариф, фиксированная Зависит от договорённости с перевозчиком Последняя миля Не более 25 ₽ Не более 25 ₽ Продавец берёт на себя Кому подходит Нет склада, начинающий бизнес, высокие обороты Есть склад, нет своей доставки Есть своя доставка или крупногабарит

Комиссии и тарифы Ozon

Размер комиссии зависит от стоимости и категорий товара. Ozon регулярно их меняет, поэтому нужно следить за информацией на сайте, в личном кабинете или профильных чатах.

Цена товара Комиссия До 100 ₽ 14% 100–300 ₽ 20% 300–1 500 ₽ от 42% FBO;



от 45% FBS;



от 48% realFBS

1 500–5 000 ₽ от 44% FBO;



от 47% FBS;



от 50% realFBS

5 000–10 000 ₽ от 46% FBO;



от 49% FBS;



от 52% realFBS

От 10 000 ₽ от 48% FBO;



от 51% FBS;



от 55% realFBS



Чтобы наглядно сравнить размеры комиссий, ниже примеры по различным категориям в таблице.

Категория Комиссия Одежда 43–48% Обувь дороже 1 500 ₽ 50% Мебель 37–42% Электроника 34–38% Смартфоны 27% Детские товары 50% Товары личной гигиены 55% Чемоданы и кейсы 55%

Смотрите точные комиссии по вашей категории и полную матрицу логистических тарифов — в личном кабинете Ozon Seller в разделе «Финансы» → «Комиссии и тарифы».

Кроме комиссии от продаж нужно оплачивать ещё и логистику. Её стоимость зависит от выбранной схемы продаж и не включает другие услуги Ozon.

Вот примеры, как будут выглядеть расходы на логистику в Ozon:

FBO. Продавец чехлов для телефонов привозит партию на склад. Покупатель из Красноярска получил товар ценой 500 ₽, упакованный в коробку объёмом 4 литра. Стоимость доставки составила 88 ₽ (логистика внутри кластера) + 25 ₽ (последняя миля). При возврате товара продавец также заплатит за обратную логистику.

FBS. Продавец из Краснодара продал настольную лампу в упаковке объёмом 3 литра за 2 500 ₽. Он сам отвёз товар в ПВЗ (обработка — 30 ₽), Ozon доставил до покупателя в Сочи (логистика — 76 ₽, последняя миля — 25 ₽). Итого расходы продавца на доставку — 131 ₽.

realFBS. Продавец садовых скульптур из бетона доставляет крупногабаритные товары по регионам собственным транспортом — Ozon выступает только витриной, расходы на логистику продавец берёт на себя.

Расценки часто меняются. Более точную информацию о доставке можно изучить на портале Ozon либо проверить в личном кабинете.

Стоимость хранения на складе Ozon

Сеть складов Ozon постоянно расширяется и охватывает все ключевые регионы России. В 2026 году склады маркетплейса распределены на 26 логистических кластеров по всей стране и в ближнем зарубежье. При создании поставки в личном кабинете система Ozon сама предлагает ближайший склад.

Продавец может сам выбрать несколько складов в разных кластерах, чтобы товар был ближе к покупателям в разных регионах, — это поможет снизить стоимость логистики. Например, если разместить товар в кластере «Москва» и в кластере «Новосибирск», доставка до покупателей из Сибири будет стоить дешевле и идти быстрее.

Чем дольше товар лежит на складе без продаж, тем выше расходы, потому что платное хранение начисляется ежедневно. Точные ставки зависят от объёма товара в литрах и региона, где находится склад. Рассчитать стоимость хранения для ваших товаров можно в калькуляторе.

Платные дополнительные услуги

Кроме комиссий за продажу и логистику маркетплейс берёт плату за ряд дополнительных услуг. Вот основные из них в 2026 году:

Возвраты и невыкупы. При возврате товара Ozon удерживает плату за обратную логистику по тарифу обычной логистики для FBO и FBS. Также с 6 апреля 2026 года добавилась плата в 15 ₽ за единицу товара, если покупатель вернул покупку в ПВЗ.

Доставка до склада. Стоимость зависит от объёма поставки, точки отгрузки и направления. Для поставок коробками — от 0,75 до 5 ₽ за литр за отгрузку в пункте приёма плюс от 1,5 до 28,8 ₽ за литр за доставку до склада. Для палет минимальный объём для тарификации — 1 500 литров.

Обработка излишков. Если вы привезли на склад Ozon товаров больше, чем указали в заявке, за каждую «лишнюю» единицу придётся заплатить. Не рекомендую завозить товар с запасом.

Хранение на складе Ozon (для FBO). Плата начисляется ежедневно, зависит от объёма товара и срока хранения. Для товаров с хорошей оборачиваемостью есть период бесплатного хранения.

Продвижение. Услуги по продвижению товаров в поиске, рекламные баннеры, участие в акциях — всё это дополнительные опции, которые можно подключить отдельно в личном кабинете.

Кроме того,Ozon может выставить штрафы за нарушения: просрочку отгрузки, неправильную упаковку, отсутствие маркировки, несвоевременную подачу счетов-фактур и прочее. Точные тарифы по каждой услуге смотрите в личном кабинете Ozon Seller в разделе «Финансы» → «Тарифы».

Как и когда Ozon выплачивает деньги продавцу

Ozon переводит выручку на расчётный счёт продавца. Есть два режима выплат: стандартный и гибкий, но платный.

Стандартный график. По умолчанию Ozon платит два раза в месяц. Точный график зависит от вашего договора — посмотрите его в личном кабинете Ozon Seller в разделе «Финансы».

Гибкий график или ежедневные выплаты. Платная услуга, которая позволяет получать деньги ежедневно за уже доставленные заказы. Подключается в личном кабинете в разделе «Финансы». Комиссия зависит от условий и выбранного формата работы. После отправки платежа деньги могут идти до трёх рабочих дней в зависимости от вашего банка. Вы получите «чистую» сумму — за вычетом всех сборов.

Второй вариант — у Точка Банка есть сервис раннего вывода выручки. Он дешевле, чем у маркетплейсов, к тому же в нём нет комиссий за подключения, обслуживание или других дополнительных плат.

Автоматизация продаж на Ozon

Начинающим продавцам с одним или несколькими товарами можно всё делать вручную. Но если товаров много или у вас несколько магазинов на разных платформах, лучше автоматизировать продажи для удобства и эффективности.

Советуем подключить «Единый кабинет селлера». В нём собрано более 15 инструментов для управления продажами не только на Ozon, но и на Wildberries, Яндекс Маркете и ВКонтакте. Вот что умеет сервис:

Анализирует продажи и оборачиваемость товара.

Считает, какой товар нужен и в каком количестве.

Позволяет заранее рассчитывать траты на покупку новых партий.

Помогает прогнозировать выручку с маркетплейсов.

Планирует поставки.

Анализирует популярность товаров.

Отслеживает остатки на складах.

С помощью «Единого кабинета» можно сэкономить 20 часов в неделю на рутинных задачах, посвятив его более приоритетным задачам, и, главное, обезопасить себя от ошибок.

Плюсы сотрудничества с Ozon

Преимуществ торговли на одном из крупных маркетплейсов несколько:

Огромная аудитория. Продажи на Ozon — это выход на миллионы покупателей. У маркетплейса стабильно высокая посещаемость и растущее число активных клиентов. Популярность добавляет множество пунктов выдачи, почти в каждом доме.

Низкий порог входа. Регистрация бесплатная — никаких вступительных взносов или страховых депозитов. Для новичков действуют льготы: первые месяцы со сниженными комиссиями, бесплатное хранение на складах и повышенная видимость в поиске.

Удобная логистика. С апреля 2026 года Ozon перешёл на фиксированные тарифы доставки в зависимости от объёма и направления. Стоимость логистики снизилась, особенно для крупногабаритных товаров.

Развитая инфраструктура. У маркетплейса работают склады по всей России, в том числе транзитные пункты для международных поставок. Это ускоряет доставку, снижает издержки и позволяет выходить на огромный рынок.

Новые инструменты продвижения. В 2026 году Ozon запустил рекламные форматы с высокой эффективностью — кликабельность выше, а стоимость клика ниже, чем у обычной рекламы.

Регулярные и быстрые выплаты. По умолчанию Ozon переводит деньги два раза в месяц. При подключении платного гибкого графика — ежедневно.

Минусы работы на Ozon

Среди недостатков можно отметить:

Высокие комиссии. В некоторых случаях совокупные сборы за продажу, логистику и хранение достигают 50% от выручки. Для сравнения: раньше продавцы платили около 30%.

Неравные условия с иностранцами. Китайские продавцы работают с гораздо меньшей комиссией — 10–15%, тогда как российские в тех же категориях платят до 50%. Кроме того, им не нужны сертификация и маркировка «Честный ЗНАК».

Огромная конкуренция. На Ozon много продавцов с одинаковым товаром — особенно в массовых категориях: это бижутерия, аксессуары для гаджетов, текстиль, товары для дома. Кроме того, как я сказала выше, китайские продавцы могут ставить цену на 15% ниже.

Платное хранение. Если товар на складе Ozon не продаётся, плата за хранение всё равно начисляется. С 1 апреля 2026 года сокращён бесплатный срок хранения возвратов — раньше было три дня, теперь только один. Чем дольше товар лежит — тем выше расходы.

Штрафы. Ozon штрафует за просрочку отгрузки, неправильную упаковку, отсутствие маркировки, подачу документов не в срок.

Возвраты. Покупатель может вернуть товар по причине «Мне не подошёл товар». И продавец оплатит обратную логистику по такому же тарифу, что и обычная доставка. С 6 апреля 2026 года добавилась плата за обработку возврата — 15 рублей, если покупатель вернул товар в ПВЗ.