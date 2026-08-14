Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Коротко — Алгоритм WB формирует кластеры автоматически на основе текста карточки, поведения покупателей и кликов. — Работа с кластерами помогает продавцам точнее попадать в целевую аудиторию, снижать затраты на рекламу и повышать органический рост показов. — Раньше Wildberries ещё использовал пресеты, но их отменили — теперь все механизмы поиска и продвижения завязаны на кластерах. — Кластер — это группа поисковых запросов с одинаковым смыслом. Например, «кеды», «кроссовки» и «спортивная обувь».

Что такое кластер запросов на Wildberries

Кластер на WB — это разные формулировки одного и того же поискового запроса. Например, «женские узкие джинсы», «обтягивающие джинсы для женщин» и «джинсы в обтяжку женские» — это одинаковый по смыслу запрос, поэтому во всех случаях подборка товаров будет идентичной.

Платформа автоматически формирует такие группы, опираясь не на дословное совпадение фраз, а на их смысл. Это позволяет показывать релевантные товары вне зависимости от того, как именно покупатель сформулировал запрос.

ПРИМЕР В один кластер попадают: — Разные словоформы: «кроссовки детские» и «детских кроссовок». — Перестановка местами: «телефон Samsung» и «Samsung телефон». — Синонимы: «кухонный гарнитур» и «набор мебели для кухни». — Вариации формулировок: «рюкзак для ноутбука 15 дюймов» и «рюкзак с отделением для ноутбука». — Опечатки: «крософки Nike» и «кроссовки Nike». — Прямое и косвенное упоминание: «зимние ботинки» и «утеплённые ботинки».

Как алгоритм WB определяет кластер для карточки

Алгоритмы площадки мгновенно анализируют:

фразы, которые вводят покупатели;

клики по карточкам;

добавления в корзину;

оформление заказов.

Исходя из этих данных, WB понимает, какие карточки подходят под запрос пользователя, и формирует кластеры.

Почему кластеры Wildberries важны для SEO и рекламы

SEO — это поисковая оптимизация карточки. Если подобрать высокочастотные ключевые слова и вписать их в название, описание и характеристики, то у товара будет больше шансов попасть в выдачу по определённому запросу. Это даёт бизнесу сразу три плюса:

Выдача перестаёт зависеть от ошибок в формулировке — система ориентируется на смысл, и товар видят те, кто ищет именно его. Как следствие, растут органические показы. Реклама не сливается впустую — вы точечно попадаете в целевую группу, исключая нерелевантные показы. Карточка автоматически появляется там, где уже есть покупательский интерес, что даёт прирост просмотров без доплат.

Как кластеры работают в автоматических рекламных кампаниях

С 2023 года Wildberries сам решает, по каким поисковым фразам показывать вашу рекламу. Вы просто запускаете автоматическую рекламную кампанию (АРК) и загружаете товар.

Дальше система изучает его название, описание и характеристики. И на основе этой информации подбирает все подходящие группы похожих запросов, то есть кластеры. Таким образом, вы сразу работаете с целыми смысловыми группами. Это нужно для:

Автоматизации. Система сама определяет подходящие кластеры на основе контента в карточке — вам не нужно вручную вводить слова, по которым вы будете показываться. Это упрощает работу с продвижением, особенно для продавцов с широким ассортиментом.

Взаимозависимости запросов. Если продавец исключит один запрос, то показы остановятся по всей группе. Поэтому работа с минус-фразами может как усугубить, так и более точно настроить продвижение.

Динамичности. Wildberries регулярно пересобирает группы поисковых фраз под влиянием новых брендов, появления специфической лексики в описаниях товаров, а также благодаря ручной работе асессоров и искусственного интеллекта. Это делает рекламную кампанию более точной и адаптивной.

Однако интерфейс автоматических рекламных кампаний не совсем прозрачен:

не видны все запросы, по которым товар показывается;

в аналитике есть только общая статистика, нет информации по каждой фразе.

Поэтому, чтобы не переплачивать за рекламу на Wildberries, лучше следить за работой кампаний через Единый кабинет селлера от Точка Банк. Он автоматически мониторит показатели рекламных кампаний и показывает, по каким поисковым фразам идут реальные продажи, а по каким — только расходы.

Как проверить кластер карточки товара

Проверить, по каким поисковым запросам WB показывает ваш товар, можно тремя способами:

В личном кабинете продавца на маркетплейсе:

Через статистику автоматической рекламной кампании в разделе «Ключевые фразы». Для этого перейдите в блок «WB Продвижение» и кликните на вкладку «Статистика».

Скачать Excel‑файл с перечнем групп и их частотностью. Чтобы его загрузить, кликните на кнопку «Расширенная статистика».

Через сервисы аналитики:

Сгенерируйте API-токен в личном кабинете Wildberries и подключите его к сервису. Например, к Единому кабинету селлера, который:

покажет активность карточки товара внутри кластера;

отобразит конкурентность и динамику показов;

поможет выявить нерелевантные группы.

Ручная проверка:

Поочерёдно вводите похожие запросы в строку поиска — если карточки повторяются в выдаче, значит, они входят в один кластер.

Как попасть в нужный кластер: практические советы

SEO-оптимизация карточки. Используйте в описании товара высокочастотные ключевые фразы. Маркетплейс будет их учитывать при кластеризации.

Подобрать ключевые слова можно вручную через WordStat или автоматически, подключив сервис Точка Банк. Во втором случае вы получите готовое SEO-описание с подобранным специально под вас семантическим ядром. Нейросеть подготовит релевантные ключевые слова, но вы сможете их отредактировать по своему усмотрению.

Тестирование и аудит на старте. Запустите кампанию с небольшим бюджетом на 2–3 дня. За это время она соберёт список поисковых фраз, после чего можно отсеять около 70% нецелевых. После этих действий можно повысить ставку.

Исключение групп. Актуализируйте список вручную, чтобы повысить эффективность продвижения. Если показы идут по нерелевантному кластеру, добавьте его в минус‑фразы в настройках кампании. Иногда в автоматические рекламные кампании попадают названия чужих торговых марок. Их тоже следует удалить, если по таким фразам ваша реклама не приносит заказов