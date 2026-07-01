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С 1 июля 2026 года расширяется перечень маркируемых товаров

01.07.2026
111
111

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Работайте с маркировкой без боли

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Оставить заявку

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С 1 июля 2026 года система «Честный ЗНАК» начинает работать с новыми категориями товаров. Обязательная маркировка распространяется на кондитерские изделия: 

  • шоколад; 
  • карамель;
  • драже; 
  • жевательную резинку.

Также расширяются требования к маркировке отдельных видов косметики и бытовой химии.

Одновременно меняются правила работы с маркированной продукцией. Теперь сведения о розничных продажах необходимо передавать через онлайн-кассы, а объёмно-сортовой учёт вести через ЭДО с использованием кодов Дата Матрикс (Data Matrix).

Новые требования затрагивают всех участников оборота: производителей, импортёров, оптовые компании, розничные магазины и маркетплейсы.

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Расширяется перечень маркируемых товаров с 1 июля 2026 года — Точка Банк