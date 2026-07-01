С 1 июля 2026 года расширяется перечень маркируемых товаров

С 1 июля 2026 года система «Честный ЗНАК» начинает работать с новыми категориями товаров. Обязательная маркировка распространяется на кондитерские изделия:

шоколад;

карамель;

драже;

жевательную резинку.

Также расширяются требования к маркировке отдельных видов косметики и бытовой химии.

Одновременно меняются правила работы с маркированной продукцией. Теперь сведения о розничных продажах необходимо передавать через онлайн-кассы, а объёмно-сортовой учёт вести через ЭДО с использованием кодов Дата Матрикс (Data Matrix).