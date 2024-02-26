В статье — план из семи шагов: от исследования рынка до первых клиентов. Вы узнаете, сколько нужно денег на старте, какие документы оформить, где искать мастеров — и как окупить вложения за 9–12 месяцев.

Коротко Бизнес регистрируйте как ИП или ООО. Для обычных татуировок лицензия не нужна, но если планируете пирсинг, удаление тату или перманентный макияж — потребуется медицинская лицензия, а это увеличит бюджет. При грамотном маркетинге вложения окупаются за 9–12 месяцев.

Открыть тату‑салон можно за 300 000–1,2 млн ₽. На одного мастера нужно минимум 12 м² площади. Сначала исследуйте рынок, составьте бизнес‑план, найдите сотрудников и помещение.

Шаг №1. Исследовать рынок

Даже опытному татуировщику при открытии салона нужно изучать рынок. Одно дело — знать своих клиентов как мастер, другое — быть владельцем: без анализа легко ошибиться с форматом и потерять деньги.

Выявите спрос. Изучите, сколько людей в вашем регионе ищет татуировки. Сначала откройте Яндекс Вордстат и введите «сделать тату».

Выберите регион и посмотрите количество запросов. Это число заинтересованных в услуге людей, часть из них могут стать вашими клиентами.

Тут вам также пригодится Яндекс Вордстат — вкладка «Топы запросов». Она поможет определить спрос на стиль, эскизы, техники и зоны тела для нанесения татуировки.

Проанализируйте конкурентов. Какие салоны работают в вашем городе? Что предлагают и по каким ценам? Есть ли отзывы? Это поможет придумать уникальную услугу (УТП): например салон мини-тату по фиксированной цене.

Определите целевую аудиторию. Вот основные сегменты клиентов тату-салонов:

Молодёжь 18–35 лет — массовый сегмент. Выбирают мини-тату, лайнворк, дотворк.

Люди творческих и креативных профессий — готовы платить за авторскую работу.

Люди, которые хотят перекрыть шрамы, — ищут мастера с опытом камуфляжа.

Клиенты на перекрытие старых тату — приходят после неудачного опыта.

Спортсмены — наносят символику команд, девизы, логотипы, памятные даты и мотивационные надписи.

Что ещё можно сделать. Зарегистрируйтесь на тематических конференциях, например «Московский фестиваль татуировки». Здесь можно найти идеи, обучение, поставщиков оборудования и расходников. Можно пообщаться с опытными владельцами студий с целью нетворкинга и коллабораций.

Шаг №2. Составить бизнес-план

Бизнес-план на старте поможет отсеять иллюзии, увидеть реальные цифры и понять, как бизнес будет работать день за днём. Рассмотрим подробнее основные разделы бизнес-плана.

Описание бизнеса

Сколько мастеров работают, в какой стилистике, на чём специализация — формат тату-студии. Например: сложные рисунки, перекрытие старых татуировок или только чёрно-белая графика. От этого зависит, какое оборудование покупать и каких мастеров искать.

Миссия и ценности

Миссия — зачем студия существует и какую проблему клиента решает. Ценности — правила работы: стерильность, честные цены, авторские эскизы, гарантия. Без абстрактных лозунгов. Если следовать им, у студии появятся амбассадоры бренда и сообщество: это работает лучше любой рекламы.

Анализ рынка и УТП

Найдите ключевое отличие от конкурентов для продвижения: например «Коррекция бесплатно» или «Окончательная стоимость до сеанса». УТП должно быть честным, иначе оно разрушит доверие.

Целевая аудитория

Ориентироваться только на молодёжь до 30 не стоит. Вашими клиентами могут быть люди 30–45 лет в период перемен, клиенты старше 45 и новички, которые боятся первого сеанса. До открытия поговорите с ними: узнайте, чего боятся, чего ждут и почему не идут к конкурентам. Включите эти ответы в бизнес-план.

Услуги и цены

Цену важно объяснить, а не просто назвать. Расскажите, из чего складывается стоимость: это стерильность, качественная краска, ответственность. Клиент, который понимает логику ценообразования, обычно не торгуется.

Маркетинг и продажи

Опишите, как будете привлекать клиентов и сколько на это потратите. Рабочие инструменты:

Короткие видео процесса до и после.

Сбор контактов через полезные материалы в обмен на подписку.

Программа лояльности с накопительными скидками или бонусами.

Каждый канал привязывайте к показателям: стоимости лида и конверсии заявок в записи.

Операционный план

Опишите стандартный рабочий день в студии. Например:

Перед сменой: влажная уборка, стерилизация инструментов, проверка расходников.

Перед каждым клиентом: мастер готовит одноразовые расходники под конкретный сеанс.

Во время сеанса: процесс длится не более четырёх часов, иначе тату хуже заживает.

После каждого клиента: полная дезинфекция рабочего места и поверхностей.

Можно фиксировать работу на камеру — это нужно для контента и как возможная страховка при спорах. Съёмка ведётся только с согласия клиента: пункт о фото- и видеосъёмке стоит включить в согласие на процедуру, отдельно отметив разрешение на публикацию.

Финансовый план

Стартовые расходы на открытие небольшой студии зависят от локации, числа мастеров и формата работы. Пример ниже — эконом-вариант для студии на двух мастеров.

Статья расходов Что входит Эконом-вариант Регистрация бизнеса Открытие ИП онлайн , электронная подпись для подачи документов 0 ₽ при электронной подаче, например через Точка Банк Ремонт и мебель Косметический ремонт своими руками, мебель с Авито, кресла б/у 50 000–100 000 ₽ Оборудование Тату-машины, блоки питания, стерилизатор, свет, штативы 150 000–200 000 ₽ Расходники на старт Краски, иглы, картриджи, перчатки, дезинфекция, плёнка 30 000–50 000 ₽ Реклама Профили в 2ГИС и Яндекс Картах, запуск рекламы, промоматериалы, вывеска 20 000–40 000 ₽ Аренда (1-й месяц + депозит) Обеспечительный платёж и аренда за первый месяц 50 000–100 000 ₽

Прогнозируйте доход от реальной загрузки, а не от идеальной. Держите резерв минимум на три месяца — он покроет расходы, если подорожают материалы, заболеет мастер или повысится аренда.

План развития

Опишите, чего хотите добиться за год–два. Цели должны быть конкретными. Например, выйти в ноль через 12 месяцев, собрать базу из постоянных клиентов, открыть вторую студию.

Для ускорения подготовки бизнес-плана можно воспользоваться специальным сервисом от Точка Банк — генератором бизнес-планов. Он позволяет за несколько минут получить готовый документ в формате Excel с основными разделами.

Пример запроса для генерации бизнес-плана:

«Тату-салон в Санкт-Петербурге, бюджет на запуск — 800 000 ₽, нужно помещение для работы».

Сгенерировать бизнес-план для тату-салона

Шаг №3. Оформить бизнес

У тату-бизнеса есть два пути. Первый — работать как обычный салон красоты, без лицензии. Второй — добавить медицинские услуги: пирсинг, удаление тату, татуаж. Для второго пути понадобятся медлицензия и дополнительные коды ОКВЭД. Выбор пути определяет форму бизнеса, налоги и коды — поэтому рассмотрим всё по порядку.

Выбрать форму: ИП или ООО

Если будете управлять бизнесом в одиночку, обычно подойдёт ИП: регистрация проще, отчётности меньше, доступно больше налоговых режимов. Но по долгам бизнеса ИП отвечает личным имуществом, кроме защищённого законом.

Если открываете студию с партнёром или планируете привлекать инвестиции — чаще выбирают ООО: эта форма надёжнее защищает личное имущество. Основные минусы — сложнее регистрация и управление, обязателен бухучёт.

Подобрать коды ОКВЭД

Коды зависят от того, какой из двух путей вы выбрали.

Определиться с системой налогообложения

Для большинства тату-салонов оптимальна УСН «Доходы» 6% — простой расчёт и минимум отчётности. Если расходы выше 60% от выручки — выгоднее УСН «Доходы минус расходы» со ставкой 15%. УСН подойдёт и ИП, и ООО.

Патент доступен только для ИП. Он подходит для тату-услуг, не относящихся к медицинским, — по кодам 96.02 и 96.09. Для медицинской деятельности патент по Налоговому кодексу тоже возможен. В обоих случаях доступность патента под ваши коды стоит проверить в сервисе на сайте ФНС.

Патент и УСН можно совмещать в рамках одного ИП. Это и нужно, если часть услуг под патент не подпадает: например, патент берётся на тату-услуги, а медицинские остаются на УСН.

Шаг №4. Найти татуировщиков

Искать мастеров можно в соцсетях — через тематические группы и подписки на мастеров, — а также в профессиональных чатах и агрегаторах вакансий. Помогают и выставки, конференции, тату-фестивали: там можно договориться на месте. Ещё вариант — растить своих специалистов, но на старте лучше начинать с опытных мастеров.

Самозанятых можно привлекать разово, но не как постоянных сотрудников: ФНС может счесть это подменой трудового договора и доначислить налоги со штрафом. Если же вы планируете только иногда привлекать мастеров на самозанятости, есть готовое решение от Точка Банк.

Шаг №5. Снять помещение

Учитывайте потребности бизнеса, комфорт клиентов и сотрудников.

Локация. Район с хорошей проходимостью, рядом транспорт и парковка. Если помещение в жилом доме — только первый этаж с отдельным входом.

Площадь. Минимум 12 м² на одного мастера.

Зонирование. Отдельно: рабочие зоны мастеров, зона ожидания, комната отдыха, туалет, помещение для хранения инструментов и расходников.

Ремонт. Проверьте трубы, электрику, свет и вентиляцию. Пол, стены, потолок — только из моющихся материалов, этого требует СП 2.1.3678-20.

Аренда. Ищите арендодателя, который зафиксирует ставку на год–три, а если и поднимет, то плавно.

Шаг №6. Закупить оборудование

Оборудование для тату-салона включает в себя машины для тату, а также оборудование для стерилизации и работы.

Машины для тату

Стандарт индустрии — роторные машинки. Работают от электромотора, дают плавный ход, подходят для длительных сеансов и большинства задач.

Пен-машинки — тот же ротор, но в форме ручки. Они легче, удобнее и меньше нагружают кисть. По ощущениям как рисование маркером.

Индукционные машинки — более старая конструкция, которую используют для плотной забивки цветом.

На старте хватит двух-трёх роторных или пен-машинок с картриджами. Один универсальный аппарат справляется с линиями, закрасом и растушёвкой. Индукционные машинки покупать не обязательно.

Оборудование для стерилизации и работы

Стандартный набор для салона:

Автоклав для обработки многоразовых инструментов: насадок, зажимов, ножниц. Без него санитарные проверки не пройти.

Блоки питания с педалями подбираются под тип машинок — у каждой свои требования к напряжению и силе тока.

Кресло для клиента — регулируется по высоте и наклону, чтобы клиенту было удобно лежать несколько часов.

Источники света — увеличительные лампы на штативе или налобные светодиодные лупы. Освещение напрямую влияет на качество работы.

Также понадобятся отдельный стол для раскладки инструментов, кушетка для клиента, тумбы для расходников, раковина с горячей и холодной водой в кабинете. Это требования СП 2.1.3678-20, а не опции.

Расходники — краски, иглы, картриджи, перчатки, плёнка, дезинфицирующие средства. Большими партиями закупайте только то, что не портится и тратится постоянно: перчатки, плёнку, одноразовые простыни.

ВАЖНО Не экономьте на качестве и не закупайте на годы вперёд. Краски после вскрытия живут недолго. Иглы и картриджи — только новые из стерильной упаковки, повторное использование запрещено.

Кроме основного оборудования вам понадобится касса. Можно за один день подключить эквайринг для бизнеса от Точка Банк и принимать оплату картами и через СБП.

Шаг №7. Продвигать бизнес

Лучшая реклама для тату-студии — это хорошие работы. Кроме того, можно продвигать бизнес такими способами:

Сделать сайт и соцсети. На сайте — портфолио, цены, запись. В соцсетях — видео процесса и ответы на вопросы. Хороший контент привлекает клиентов без рекламы.

Запустить таргет и контекст — это даст охват по всему региону.

Работать с отзывами. Просите клиентов оставлять отзывы с фото заживших татуировок.

Продвигаться офлайн. Участвуйте в тату-фестивалях и приглашайте местных блогеров.

Разработайте программу лояльности. Например, скидку за повторный визит или за приведённого друга.

Типичные ошибки при открытии собственной тату-студии

Большинство студий закрываются в первый год не из-за отсутствия клиентов, а из-за ошибок на старте. Перечислим основные из них.

Экономия на вентиляции и стерилизации. Отсутствие автоклава и нормальной вытяжки — прямой путь к штрафам от Роспотребнадзора. Заложите это оборудование в бюджет с самого начала — оно обязательно.

Ставка на одного мастера. Единственный мастер уволится — клиенты уйдут с ним. Нанимайте хотя бы двух мастеров и развивайте бренд студии, а не личный бренд сотрудника.

Отсутствие договоров с мастерами. Заключайте письменные договоры. Кроме того, если мастер работает по графику, подчиняется правилам, получает фиксированную зарплату — это трудовой договор, а не ГПХ с самозанятым. Подмена грозит доначислением налогов и взносов за весь период, а также штрафами.

Игнорирование юридических вопросов. Работа без регистрации ИП или с неподходящими кодами ОКВЭД может обернуться штрафами, блокировкой счетов и другими неприятностями. Оформитесь до первого клиента.

Запуск без маркетинга. Без рекламы клиентов может не быть вовсе. Заложите на продвижение 10–15% стартового бюджета.

Плюсы и минусы тату-бизнеса