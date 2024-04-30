Как создать устав ООО с одним учредителем

Что такое устав ООО и зачем он нужен
Устав ООО — это учредительный документ организации, который определяет порядок её деятельности (ст. 12 Федерального закона №14-ФЗ). Независимо от того, один учредитель у общества или несколько, такой документ обязателен.
Зачем нужен устав для ООО с одним учредителем:
- Для регистрации компании — налоговая не зарегистрирует ООО без полного комплекта документов.
- Для открытия счёта — банки просят предоставить устав при открытии расчётного счёта.
- Для управления компанией — в уставе закрепляют положения, на основании которых ООО осуществляет свою деятельность, фиксируют полномочия единоличного исполнительного органа, например генерального директора, а также права и обязанности учредителя.
Точка Банк бесплатно помогает подготовить устав и все документы для регистрации ООО с единственным участником. С нашей помощью открылись уже более 450 000 бизнесов.
Способы создания устава ООО
Устав можно взять типовой или составить собственный — под особенности конкретного бизнеса.
Типовой устав
Минэкономразвития утвердило 36 типовых уставов (приказ от 01.08.2018 №411). Подобрать подходящий вариант можно через «Сервис выбора типового устава для ООО», ответив на семь вопросов.
Например, при одном учредителе, который также выступает директором, подойдут типовые уставы №1–6 и №19–24. Дальше можно сузить варианты по ответам на другие вопросы.
Важный нюанс: вносить правки в типовые уставы нельзя, ими можно пользоваться только в утверждённом виде.
Оригинальный устав
Оригинальный устав можно составить несколькими способами: самостоятельно с нуля или по готовому шаблону, обратиться к юристу или консультанту. Главное, чтобы устав соответствовал Федеральному закону от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Образец устава ООО
Вот так выглядит типовой устав ООО с одним учредителем.
Информация, которую нужно указать в оригинальном уставе ООО
В устав нужно обязательно включить такие пункты (ст. 12 Федерального закона №14-ФЗ):
- Полное и сокращённое фирменное наименование организации.
- Сведения о месте нахождения компании.
- Информацию о составе и компетенции органов юрлица.
- Сведения о размере уставного капитала общества.
- Права и обязанности участников.
- Порядок и последствия выхода участника из общества, если такое право предусмотрено уставом.
- Порядок перехода доли или части доли в уставном капитале к другому лицу.
- Порядок хранения документов общества и предоставления информации участникам и другим лицам.
- Иные пункты, которые обязательны по закону.
Также такой устав может содержать любые иные положения. Главное, чтобы они не противоречили законодательству РФ.
1. Фирменное наименование ООО
Укажите полную и сокращённую формы фирменного наименования, которое вы выбрали для вашей компании. Если у общества, кроме названия на русском, будет название на иностранном языке, его также надо указать в уставе в полной и сокращённой форме.
2. Место нахождения общества
Если ООО создаёт единственный учредитель, юридическим адресом могут быть арендованный или собственный офис, квартира или дом, принадлежащие учредителю.
Важный нюанс: если для регистрации выбрали жилое помещение, стоит учитывать региональную практику. В некоторых регионах к регистрации ООО по жилому адресу относятся строже, поэтому могут отказать в регистрации. В Точка Банке мы отслеживаем такую практику.
В уставе юридический адрес лучше указывать до населённого пункта — города, деревни и тому подобного. В этом случае при смене юрадреса в пределах населённого пункта не нужно будет вносить изменения в устав.
3. Органы управления
Высший орган управления — единственный участник. Он принимает все решения, которые в обычном ООО относятся к компетенции общего собрания. Текущей работой руководит директор.
Если учредитель сам будет директором, это можно зафиксировать в уставе, но лучше так не делать: при смене руководителя устав придётся менять. Достаточно указать, что обществом управляет единоличный исполнительный орган — директор, и перечислить его полномочия.
4. Уставный капитал для ООО с одним учредителем
Минимальный размер уставного капитала — 10 000 ₽, что совпадает с требованиями для ООО с несколькими учредителями. Максимальная величина законом не ограничена.
Уставный капитал нужно внести на расчётный счёт в течение четырёх месяцев после регистрации компании. Минимум 10 000 ₽ вносят деньгами, а сумму сверх этого можно внести как деньгами, так и ценными бумагами, имуществом или имущественными правами, имеющими денежную оценку.
5. Права и обязанности единственного участника
Основные права и обязанности закреплены в статьях 8 и 9 Федерального закона №14-ФЗ и статье 65.2 ГК РФ.
Права:
- Участвовать в управлении обществом.
- Получать информацию о работе ООО и знакомиться с документами.
- Решать, как распределить прибыль.
- Продать, подарить или иначе передать свою долю.
- Обжаловать решения органов общества, требовать от его имени возмещения убытков и оспаривать сделки.
- Получить часть имущества при ликвидации.
Обязанности:
- Оплатить долю в уставном капитале в установленный срок.
- Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества.
- Принимать решения, без которых общество не может работать.
- Не причинять обществу вред и не мешать достижению целей, ради которых оно создано.
6. Порядок выхода из общества
Единственный участник не может просто выйти из ООО — закон это запрещает (п. 2 ст. 26 Федерального закона №14-ФЗ). Поэтому такое право в уставе не прописывают.
Чтобы сменить участника, долю передают другому лицу, например по договору купли-продажи, дарения или иной сделке. Другой вариант — ликвидировать ООО.
7. Порядок перехода доли в уставном капитале
Единственному участнику принадлежит 100% уставного капитала, и он распоряжается долей по своему усмотрению. Порядок передачи стоит закрепить в уставе заранее, особенно если планируете привлекать партнёров. Сделки с долей удостоверяет нотариус.
- Продажа — доля переходит третьему лицу по договору купли-продажи.
- Дарение — безвозмездная передача другому лицу.
- Наследование — после смерти участника доля переходит наследникам, если устав не устанавливает иное.
- Отступное — долей можно погасить обязательство по соглашению сторон.
8. Порядок хранения документов и представления информации
В этом разделе определяются правила хранения важных документов компании. Например, так:
- Общество обязуется хранить все документы, необходимые для его деятельности.
- Учредитель обеспечивает сохранность и актуальность всех документов, касающихся деятельности общества.
- Общество обязуется предоставлять всю необходимую информацию и документы о своей деятельности уполномоченным органам по запросу или в установленные сроки.
9. Дополнительные сведения
Раздел с дополнительными сведениями может включать:
- Порядок подтверждения решений — альтернативный способ вместо нотариального удостоверения, например подпись участника.
- Порядок распределения прибыли — периодичность выплат: ежеквартально, раз в полгода или раз в год.
- Срок полномочий директора, порядок переизбрания, возможность передать полномочия управляющему.
- Сведения о филиалах и представительствах, если они будут.
- Резервный и иные фонды — размер и порядок формирования.
- Порядок реорганизации и ликвидации общества.
- Правила изменения устава.
- Использование печати — она необязательна, но если компания её применяет, это закрепляют в уставе.
Требования и рекомендации ФНС к оформлению устава
Жёстких требований к оформлению собственного устава нет. ФНС даёт рекомендации в приказе от 31.08.2020 №ЕД-7-14/617@. А общие правила делопроизводства можно посмотреть в ГОСТ Р 7.0.97-2025. При этом ГОСТ обязателен только для тех компаний, которые сами закрепили его применение во внутренних документах.
Основные рекомендации:
- Левое поле — не менее 3 см.
- В левом верхнем углу первой страницы оставить свободным квадрат 8 × 8 см: туда регистрирующий орган ставит отметку.
- На титульном листе указать, что устав утверждён решением единственного участника, с номером и датой решения.
- Титульный лист не нумеровать, нумерацию начинать со следующей страницы.
- Прошивать устав не нужно.
Подать нужно один экземпляр — после регистрации ФНС пришлёт устав с отметкой в электронном виде.
Как внести изменения в устав ООО
Устав меняют, когда меняются закреплённые в нём сведения или правила. Например:
- Изменилось наименование ООО.
- Сменился юридический адрес: при переезде в другой населённый пункт устав обновляют всегда, внутри населённого пункта — только если в уставе был указан полный адрес.
- Изменился размер уставного капитала.
- Изменился порядок управления обществом.
- Нужно добавить или исключить положения о деятельности компании.
- Компания переходит с собственного устава на типовой или обратно.
Порядок действий:
- Принять решение. Единственный участник письменно оформляет решение об утверждении изменений устава или об утверждении устава в новой редакции.
- Подготовить новый текст — лист изменений или полную редакцию устава. При переходе на типовой устав свой текст не нужен: достаточно решения и номера типовой формы.
- Заполнить заявление по форме Р13014.
- Подать документы в ИФНС — лично, через МФЦ, по почте или онлайн. Госпошлина 800 ₽, но при электронной подаче она не взимается.
- Получить результат через пять рабочих дней: лист записи по форме №Р50007 и устав с отметкой ФНС, если он не типовой.
Обратите внимание, что переезд в другой населённый пункт оформляют в два этапа. Сначала подают Р13014 и решение о смене адреса в налоговую по старому месту регистрации. А через 20 дней после записи в ЕГРЮЛ — полный пакет с новой редакцией устава по новому месту.
Исключение — если помещение принадлежит директору ООО или участнику с долей от 50%, тогда достаточно одного этапа (п. 6 ст. 17 Федерального закона №129-ФЗ).