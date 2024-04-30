Как создать устав ООО с одним учредителем

Коротко Закон предусматривает два варианта устава: типовой от Минэкономразвития и собственный, который вы составили с учётом особенностей бизнеса. В типовой устав нельзя вносить изменения, а в собственный можно включить любые положения для работы компании, если они не противоречат закону.

Устав — это учредительный документ ООО. Он обязателен даже в том случае, если у компании один учредитель. Без такого документа зарегистрировать ООО не получится.

Что такое устав ООО и зачем он нужен

Устав ООО — это учредительный документ организации, который определяет порядок её деятельности (ст. 12 Федерального закона №14-ФЗ). Независимо от того, один учредитель у общества или несколько, такой документ обязателен.

Зачем нужен устав для ООО с одним учредителем:

Для регистрации компании — налоговая не зарегистрирует ООО без полного комплекта документов Для открытия счёта — банки просят предоставить устав при открытии расчётного счёта Для управления компанией — в уставе закрепляют положения, на основании которых ООО осуществляет свою деятельность, фиксируют полномочия единоличного исполнительного органа, например генерального директора, а также права и обязанности учредителя.

Точка Банк бесплатно помогает подготовить устав и все документы для регистрации ООО с единственным участником. С нашей помощью открылись уже более 450 000 бизнесов.

Способы создания устава ООО

Устав можно взять типовой или составить собственный — под особенности конкретного бизнеса.

Типовой устав

Минэкономразвития утвердило 36 типовых уставов (приказ от 01.08.2018 №411). Подобрать подходящий вариант можно через «Сервис выбора типового устава для ООО», ответив на семь вопросов.

Например, при одном учредителе, который также выступает директором, подойдут типовые уставы №1–6 и №19–24. Дальше можно сузить варианты по ответам на другие вопросы.

Важный нюанс: вносить правки в типовые уставы нельзя, ими можно пользоваться только в утверждённом виде.

Оригинальный устав

Оригинальный устав можно составить несколькими способами: самостоятельно с нуля или по готовому шаблону, обратиться к юристу или консультанту. Главное, чтобы устав соответствовал Федеральному закону от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Образец устава ООО

Вот так выглядит типовой устав ООО с одним учредителем.

Информация, которую нужно указать в оригинальном уставе ООО

В устав нужно обязательно включить такие пункты (ст. 12 Федерального закона №14-ФЗ):

Полное и сокращённое фирменное наименование организации. Сведения о месте нахождения компании. Информацию о составе и компетенции органов юрлица. Сведения о размере уставного капитала общества. Права и обязанности участников. Порядок и последствия выхода участника из общества, если такое право предусмотрено уставом. Порядок перехода доли или части доли в уставном капитале к другому лицу. Порядок хранения документов общества и предоставления информации участникам и другим лицам. Иные пункты, которые обязательны по закону.

Также такой устав может содержать любые иные положения. Главное, чтобы они не противоречили законодательству РФ.

1. Фирменное наименование ООО

Укажите полную и сокращённую формы фирменного наименования, которое вы выбрали для вашей компании. Если у общества, кроме названия на русском, будет название на иностранном языке, его также надо указать в уставе в полной и сокращённой форме.

ПРИМЕР Общество с ограниченной ответственностью «АльфаТех», ООО «АльфаТех».

Limited Liability Company AlfaTech, LLC AlfaTech.



2. Место нахождения общества

Если ООО создаёт единственный учредитель, юридическим адресом могут быть арендованный или собственный офис, квартира или дом, принадлежащие учредителю.

Важный нюанс: если для регистрации выбрали жилое помещение, стоит учитывать региональную практику. В некоторых регионах к регистрации ООО по жилому адресу относятся строже, поэтому могут отказать в регистрации. В Точка Банке мы отслеживаем такую практику.

В уставе юридический адрес лучше указывать до населённого пункта — города, деревни и тому подобного. В этом случае при смене юрадреса в пределах населённого пункта не нужно будет вносить изменения в устав.

3. Органы управления

Высший орган управления — единственный участник. Он принимает все решения, которые в обычном ООО относятся к компетенции общего собрания. Текущей работой руководит директор.

Если учредитель сам будет директором, это можно зафиксировать в уставе, но лучше так не делать: при смене руководителя устав придётся менять. Достаточно указать, что обществом управляет единоличный исполнительный орган — директор, и перечислить его полномочия.

ПРИМЕР Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества (директор).

Единоличный исполнительный орган Общества (директор) обладает полными правами на принятие решений и управление деятельностью общества, включая:

— Представление общества во всех отношениях с третьими лицами.

— Определение стратегии развития компании и принятие управленческих решений.

— Подписание договоров и соглашений от имени общества.

— Утверждение бюджета и финансовых планов компании.

— Назначение и увольнение работников общества.



4. Уставный капитал для ООО с одним учредителем

Минимальный размер уставного капитала — 10 000 ₽, что совпадает с требованиями для ООО с несколькими учредителями. Максимальная величина законом не ограничена.

Уставный капитал нужно внести на расчётный счёт в течение четырёх месяцев после регистрации компании. Минимум 10 000 ₽ вносят деньгами, а сумму сверх этого можно внести как деньгами, так и ценными бумагами, имуществом или имущественными правами, имеющими денежную оценку.

5. Права и обязанности единственного участника

Основные права и обязанности закреплены в статьях 8 и 9 Федерального закона №14-ФЗ и статье 65.2 ГК РФ.

Права:

Участвовать в управлении обществом.

Получать информацию о работе ООО и знакомиться с документами.

Решать, как распределить прибыль.

Продать, подарить или иначе передать свою долю.

Обжаловать решения органов общества, требовать от его имени возмещения убытков и оспаривать сделки.

Получить часть имущества при ликвидации.

Обязанности:

Оплатить долю в уставном капитале в установленный срок.

Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества.

Принимать решения, без которых общество не может работать.

Не причинять обществу вред и не мешать достижению целей, ради которых оно создано.

Комментарий юриста Перечислять всё это в уставе не обязательно, достаточно указать, что права и обязанности участника определяются законодательством РФ. Дополнительные права и обязанности прописать можно, если они не противоречат закону: например обязанность регулярно вносить вклады в имущество общества.

Анастасия Машошина Юрист Точка Банка

6. Порядок выхода из общества

Единственный участник не может просто выйти из ООО — закон это запрещает (п. 2 ст. 26 Федерального закона №14-ФЗ). Поэтому такое право в уставе не прописывают.

Чтобы сменить участника, долю передают другому лицу, например по договору купли-продажи, дарения или иной сделке. Другой вариант — ликвидировать ООО.

7. Порядок перехода доли в уставном капитале

Единственному участнику принадлежит 100% уставного капитала, и он распоряжается долей по своему усмотрению. Порядок передачи стоит закрепить в уставе заранее, особенно если планируете привлекать партнёров. Сделки с долей удостоверяет нотариус.

Продажа — доля переходит третьему лицу по договору купли-продажи. Дарение — безвозмездная передача другому лицу. Наследование — после смерти участника доля переходит наследникам, если устав не устанавливает иное. Отступное — долей можно погасить обязательство по соглашению сторон.

8. Порядок хранения документов и представления информации

В этом разделе определяются правила хранения важных документов компании. Например, так:

Общество обязуется хранить все документы, необходимые для его деятельности.

Учредитель обеспечивает сохранность и актуальность всех документов, касающихся деятельности общества.

Общество обязуется предоставлять всю необходимую информацию и документы о своей деятельности уполномоченным органам по запросу или в установленные сроки.

9. Дополнительные сведения

Раздел с дополнительными сведениями может включать:

Порядок подтверждения решений — альтернативный способ вместо нотариального удостоверения, например подпись участника. Порядок распределения прибыли — периодичность выплат: ежеквартально, раз в полгода или раз в год. Срок полномочий директора, порядок переизбрания, возможность передать полномочия управляющему. Сведения о филиалах и представительствах, если они будут. Резервный и иные фонды — размер и порядок формирования. Порядок реорганизации и ликвидации общества. Правила изменения устава. Использование печати — она необязательна, но если компания её применяет, это закрепляют в уставе.

Требования и рекомендации ФНС к оформлению устава

Жёстких требований к оформлению собственного устава нет. ФНС даёт рекомендации в приказе от 31.08.2020 №ЕД-7-14/617@. А общие правила делопроизводства можно посмотреть в ГОСТ Р 7.0.97-2025. При этом ГОСТ обязателен только для тех компаний, которые сами закрепили его применение во внутренних документах.

Основные рекомендации:

Левое поле — не менее 3 см. В левом верхнем углу первой страницы оставить свободным квадрат 8 × 8 см: туда регистрирующий орган ставит отметку. На титульном листе указать, что устав утверждён решением единственного участника, с номером и датой решения. Титульный лист не нумеровать, нумерацию начинать со следующей страницы. Прошивать устав не нужно.

Подать нужно один экземпляр — после регистрации ФНС пришлёт устав с отметкой в электронном виде.

Как внести изменения в устав ООО

Устав меняют, когда меняются закреплённые в нём сведения или правила. Например:

Изменилось наименование ООО.

Сменился юридический адрес: при переезде в другой населённый пункт устав обновляют всегда, внутри населённого пункта — только если в уставе был указан полный адрес.

Изменился размер уставного капитала.

Изменился порядок управления обществом.

Нужно добавить или исключить положения о деятельности компании.

Компания переходит с собственного устава на типовой или обратно.

Порядок действий:

Принять решение. Единственный участник письменно оформляет решение об утверждении изменений устава или об утверждении устава в новой редакции. Подготовить новый текст — лист изменений или полную редакцию устава. При переходе на типовой устав свой текст не нужен: достаточно решения и номера типовой формы. Заполнить заявление по форме Р13014. Подать документы в ИФНС — лично, через МФЦ, по почте или онлайн. Госпошлина 800 ₽, но при электронной подаче она не взимается. Получить результат через пять рабочих дней: лист записи по форме №Р50007 и устав с отметкой ФНС, если он не типовой.

Обратите внимание, что переезд в другой населённый пункт оформляют в два этапа. Сначала подают Р13014 и решение о смене адреса в налоговую по старому месту регистрации. А через 20 дней после записи в ЕГРЮЛ — полный пакет с новой редакцией устава по новому месту.