План закупок и план-график на 2026 год: сроки, форма и правила

Для всех будущих тендеров заказчики составляют планы-графики, где они перечисляют все тендеры, которые планируют провести в ближайшие три года.

Поставщикам стоит следить за этой информацией, ведь благодаря ей можно заранее подготовиться к будущим тендерам.

Коротко — Для тех, кто работает по 223‑ФЗ, тоже есть аналогичный документ — план закупок. Его составляют на срок от года и также размещают в ЕИС. — Поставщики тоже используют сведения из планов. Например, чтобы выйти с коммерческим предложением к заказчику ещё до старта закупки. — Заказчики, которые работают по 44‑ФЗ, заранее составляют план‑график в Единой информационной системе (ЕИС). Это документ со всеми закупками, которые им предстоит провести в ближайшие три года.

Что такое план‑график и план закупок на 2026 год

План-график — это перечень всех будущих закупок по 44-ФЗ. Каждый заказчик составляет такой перечень, как только узнаёт лимиты бюджетных ассигнований (ЛБО) — то есть деньги, которые ему выделили из бюджета на все расходы в ближайшие три года.

План закупок — это такой же перечень будущих сделок, но только для тех, кто работает по 223-ФЗ. Он отличается от 44-ФЗ тем, что такие тендеры оплачиваются не из бюджетных денег, а, например, из собственных доходов, благотворительных взносов или грантов. Заказчики по 223-ФЗ — это в основном ГУПы, МУПы или монополии с госучастием.

В статье расскажем всё о планах-графиках. А затем сравним их с планами закупок.

Кто формирует план-график на 2026 год

Планы готовят те заказчики, которые работают по 44-ФЗ. Например, министерства и ведомства, бюджетные и автономные учреждения разных уровней (п.2 ПП №1279).

Исключение делают только для закрытых контрактов под гостайной. Сведения о них указывают не в общем графике, а в отдельном приложении к нему.

На какой период готовится план

План составляют на три года вперёд. Именно на такой срок утверждается государственный бюджет. А значит, и все заказчики составляют свои бюджеты на такой же период.

Документ каждый год корректируют: пересматривают сделки на два ближайших года и составляют новый план на третий. Так, для графика на 2026 год нужно перепроверить данные за 2026 и 2027 годы и составить план на 2028 год.

Если заказчик планирует контракт сроком больше трёх лет, в график нужно внести сведения за весь срок (п. 5 ПП №1279)

ПРИМЕР Министерство спорта РФ планирует заключить крупный контракт на строительство ледового дворца на 12 000 зрителей в 2027 году. По календарному плану срок строительства — пять лет. Министерство указывает контракт в плане‑графике на 2027–29 годы и добавляет сведения о строительстве до 2031 года, то есть ещё на два года вперёд.

Сроки формирования и утверждения плана на 2026 год

Заказчики составляют планы-графики, когда формируют свой бюджет. У каждого учреждения для этого будут разные сроки. Обычно это делают в конце предыдущего года или в начале текущего. Но есть общее для всех правило — утвердить график нужно в течение 10 рабочих дней после того, как до учреждения довели лимиты (ч. 6 ст. 16 №44-ФЗ).

Когда заказчик составляет график, документ уходит на проверку в Казначейство РФ. Ведомство проверяет, не вышел ли заказчик за выделенные ему лимиты. Как только казначейство проверит документ, он появится в ЕИС (п. 21 ПП №1279).

Посмотреть все действующие графики можно в разделе «Планирование» главного меню

Когда допускаются изменения в плане-графике

Редактировать составленный график можно, но не позже чем за один рабочий день до публикации извещения о закупке. То есть если учреждение уже объявило о сделке, её условия должны точь-в-точь соответствовать графику. А вот до закупки документ может меняться несколько раз. Это обязательно нужно учитывать поставщикам.

Вот какие изменения допускаются по 44-ФЗ (ч. 8 ст. 16 №44-ФЗ):

Поменялись нормативы по стоимости товаров или услуг. На некоторые товары и услуги цены нельзя устанавливать выше нормативных значений. Нормативы утверждает вышестоящее ведомство.

ПРИМЕР Департамент образования утвердил, что все школы района не могут тратить больше 200 000 ₽ в год на закупку компьютеров и программного обеспечения.

Эти нормативы могут меняться каждый год. Если они снизятся, всем заказчикам придётся корректировать план-график.

Изменились лимиты бюджетных ассигнований (ЛБО). Финансирование заказчиков из бюджета тоже могут пересматривать из года в год. Если ведомству по новому бюджету выделяют меньше денег, чем раньше, план корректируют.

ПРИМЕР В бюджете на 2025–27 годы Министерство культуры области выделяло филармонии 10 млн ₽. В бюджете на 2026–28 годы лимиты сократили до 5 млн ₽. Учреждению нужно пересмотреть график и отказаться от половины трат.

К закупкам есть замечания или предложения. По сделкам больше 2 млрд ₽ обязательно проводится общественное обсуждение. Это значит, что как только заказчик разместит план-график с таким крупным контрактом, ему могут присылать предложения и замечания. Заказчик должен либо мотивированно ответить на эти обращения, либо учесть их в плане-графике.

На контракте можно сэкономить. Заказчик нашёл способ выполнить какой-то из контрактов дешевле или вовсе обойтись без товара или услуги.

Ещё несколько дополнений вносит Постановление Правительства №1279. Например, по этому закону изменить график можно, если:

Контракт с исполнителем расторгается. По каким-то причинам исполнитель не завершит контракт, и заказчику придётся переделывать сроки, объёмы финансирования и другие параметры закупки.

Если заказчику нужно провести новую закупку или внести изменения в действующую из-за расторжения контракта, у него есть пять рабочих дней на правки в плане-графике. Валентина Неупокоева эксперт по тендерам в Точка Банк

Изменились планы, и предвидеть это было невозможно. Планировать закупки на три года вперёд сложно — всегда есть риск что-то не учесть. К тому же ситуация в стране может поменяться. Если заказчику требуется внести коррективы в объект, сроки, способы и любые другие части графика из-за внешних факторов — он может это сделать.

Если на изменения не предусмотрено финансирование, при отправке сведений возникнет ошибка. Тогда заказчик либо корректирует план финансирования, либо перераспределяет текущие лимиты. Валентина Неупокоева эксперт по тендерам в Точка Банк

План закупок по 223-ФЗ на 2026 год

План закупок формируют по тендерам в рамках 223-ФЗ. Этот документ формируется по схожим принципам, но в целом закон даёт заказчикам больше свободы. Например, они могут выбрать:

На какой период составлять план: минимальное условие — год, но можно и больше.

В какой разбивке указывать сведения: помесячно или поквартально ( п.7 ПП РФ №932

В документе заказчик перечисляет предмет договора, объём и требования к нему, сроки проведения и исполнения и способ закупки (Раздел «Требования» ПП РФ №932).

Все планы по 223-ФЗ на следующий год размещаются в ЕИС до конца текущего года. При необходимости их можно менять. Например, если изменятся потребность в товарах или сроки закупки.

Как поставщикам использовать планы-графики

Несмотря на то, что планы-графики заказчики оформляют для себя, они также полезны и участникам торгов. С их помощью можно заранее подготовиться к закупкам:

Наметить интересные тендеры. Например, те, в которых у поставщика есть опыт работы.

Усилить позиции перед закупкой. Поработать над тем, чего поставщику не хватает для победы в тендере. Например, купить или арендовать спецтехнику, нанять дополнительных работников. Это особенно актуально для закупок в формате конкурса. В них для победы важна не только цена, но и другие критерии.

Задать заказчику уточняющие вопросы. Например, когда конкретно он планирует закупку или какие характеристики должны быть у товара.

Составить коммерческое предложение. «Сыграть на опережение» и предложить заказчику свои условия по закупке. Если они подойдут, заказчик учтёт их, когда будет формировать тендерную документацию. Поставщику это даст возможность участвовать в закупке на условиях, которым он максимально соответствует.

Как правило, в планах‑графиках нет такой конкретики, как в техническом задании. Это хорошая возможность для поставщика выйти с уникальным предложением к заказчику, помочь ему сформировать техзадание или просто познакомиться. Валентина Неупокоева эксперт по тендерам в Точка Банк

Сами заказчики обычно с вниманием относятся к таким предложениям. Для них учёт условий из конкретного письма поставщика — это своего рода гарантия получить по закупке хотя бы одну заявку и не потратить время впустую. А ещё предложения от поставщиков помогают им сформировать начальную максимальную цену.

Как поставщикам повысить шансы на контракт на этапе планирования закупки

Планы-графики дают возможность поставщикам подготовиться к закупке за год или два до реального тендера. И на этом можно выиграть, если использовать правильную стратегию в работе с заказчиками. Всего их две:

Стратегия «алого океана» — это борьба с конкурентами. Поставщик постоянно участвует в тендерах, сильно снижает цену в ходе торгов и работает всегда с разными заказчиками. Уровень конкуренции для него высокий, а контракты часто достаются другим участникам.

Стратегия «голубого океана» помогает выигрывать тендеры без занижения цены и жёсткой конкуренции. Для этого поставщик заранее разрабатывает уникальное предложение, которое решит задачу заказчика. Другими словами, создаёт для заказчика такой продукт, который просто не смогут предложить остальные участники.

Компании, которые используют стратегию «голубого океана», постоянно проявляют инициативу: выходят на заказчиков, узнают их потребности, участвуют в обсуждениях закупок, а иногда даже заранее презентуют свой продукт.

ПРИМЕР Компания разработала новый прибор — анализатор крови, который распознаёт болезнь за минуту. Он наверняка будет полезен каждой поликлинике. Но потенциальные заказчики не знают об изобретении и точно не сделают тендер под него сами. Поэтому директор компании связывается с поликлиниками на этапе планирования, рассказывает им о товаре и предлагает включить закупку в план‑график.

Рассказываем о стратегии «голубого океана» и приводим ещё больше практических примеров в бесплатном онлайн-курсе Точка Банка «Тендеры: как участвовать и выигрывать». Переходите по ссылке, чтобы узнать, как наладить работу с заказчиками заранее.

Где поставщикам смотреть планы

Утверждённые графики можно найти в разделе ЕИС «Планирование».

Записей в разделе больше миллиона. Поэтому искать сведения удобнее через строку поиска

Поставщикам доступен поиск:

По ИНН или наименованию заказчика. Так можно найти графики конкретного ведомства, с которым хочется поработать.

По предмету контракта. В результатах удастся посмотреть все плановые закупки товара, который продаёт поставщик.

По идентификационному коду закупки или номеру плана. Подойдёт тем, кто ищет конкретную закупку.

В разделе можно посмотреть, что планирует закупить заказчик, на какую сумму и в каком году