Когда заказчика или поставщика не устраивает сделка, 44-ФЗ разрешает от неё отказаться. Есть три варианта, когда можно расторгнуть контракт:

По соглашению сторон, если заказчик и исполнитель сами договорились между собой о том, как им досрочно завершить сотрудничество.

По решению суда, если у сторон есть разногласия.

В одностороннем порядке, если один из партнёров серьёзно нарушил условия контракта.

В статье Точка Банк расскажет, как правильно оформить односторонний отказ и в каких конкретно случаях можно это сделать.

Коротко — Чтобы расторгнуть контракт, нужно подготовить решение и уведомить о нём вторую сторону. — У нарушителя есть десять дней, чтобы устранить недочёты. Если этого не сделать, контракт прекратит действие. — Заказчик и поставщик могут отказаться от обязательств по сделке в одностороннем порядке, если партнёр нарушает договорённости.

Что такое односторонний отказ от сделки по 44-ФЗ

Односторонний отказ — это решение не работать по действующему госконтракту. Принять такое решение можно не всегда, а только если на то есть веские и обоснованные причины. Например, если исполнитель поставил не тот продукт или заказчик отказывается принимать работы.

При этом только один из партнёров проявляет инициативу и отказывается от обязательств. Это может быть как заказчик, так и исполнитель. Вначале расскажем о порядке отказа со стороны заказчика, так как это более частый случай.

Односторонний отказ заказчика

Все основания для прекращения сделки со стороны заказчика можно разбить на две категории: когда у заказчика есть право на это и когда он обязан принять такое решение (статья 95 №44-ФЗ).

Когда заказчик вправе отказаться от договорённостей

Чтобы получить право расторгнуть сделку, заказчику нужно добавить в контракт условие об этом. Пункт можно сформулировать, как в примере ниже.

ПРИМЕР «Допускается расторжение Контракта в результате одностороннего отказа одной из Сторон от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством».

Конкретные нарушения поставщика, из-за которых можно расторгнуть сделку, тоже иногда включают в условия. Но это необязательно: в решении заказчик может ссылаться напрямую на Гражданский кодекс РФ. Например, на 463 статью, если исполнитель вовремя не поставил товары. Или на 708 и 405 статьи, если подрядчик не выполнил работы в срок. Вот список статей, которые могут пригодиться для обоснования.

Статья ГК РФ Что нарушил исполнитель 463 Не поставил объект закупки вовремя 464 Не передал документы и принадлежности, связанные с объектом 468 Поставил не тот объект 475 Поставил некачественный товар 480 Не поставил объект целиком 482 Забыл упаковку и тару 490 Не оформил страховку объекта 523 Статья перечисляет все случаи для одностороннего отказа 708 и 405 Не выполнил работы в срок 715 Работает медленно или некачественно 723 Не устранил недочёты в отведённый срок

Когда заказчик обязан прекратить контракт

Есть несколько случаев, когда от сделки нужно отказаться обязательно. Так, по части 15 статьи 95 №44-ФЗ, исполнитель получит решение о расторжении контракта от заказчика, если:

Больше не подходит под требования 44-ФЗ

Изначально предоставил ложные сведения о себе для победы в тендере.

Реорганизовался и зарегистрировал бизнес в стране, с резидентами которой запрещено заключать контракты

Если в этих случаях заказчик не расторгнет сделку, он нарушит закон. За это ему грозит штраф до 200 000 ₽ по части 9 статьи 7.30.2 КоАП РФ.

Как прекратить сделку в одностороннем порядке

Чтобы отказаться от договорённостей, нужно действовать по следующей схеме.

Шаг 1. Определиться с причиной

Решение прекратить сделку должно быть обосновано. Поэтому первым делом нужно найти статью Гражданского кодекса РФ, на которую заказчик будет ссылаться, и чётко сформулировать, что конкретно нарушила вторая сторона.

Если заказчик сомневается или не может сам оценить, насколько серьёзно нарушение, можно заказать независимую экспертизу. Правда, если экспертиза признает, что нарушения незначительные, расторгнуть договор уже не получится (часть 11 статьи 95 №44-ФЗ).

Шаг 2. Составить и опубликовать решение

В решении нужно обозначить причину отмены сделки и её предмет. Ещё в документе указывают стороны сделки, дату решения и дату начала действия.

В большинстве случаев заказчик составляет решение через Единую информационную систему (ЕИС) — платформу, посвящённую госзакупкам. Здесь отказ нужно подписать квалифицированной электронной подписью (УКЭП).

Если же контракт содержит гостайну или по другим причинам не размещён в ЕИС, то и решение об отказе в систему выкладывать не надо. Его составляют в бумажном виде и подписывают от руки.

Шаг 3. Уведомить о решении поставщика

Если документ составлен в ЕИС, система сама передаст его поставщику за один час. С этого момента считается, что он уведомлен о решении.

Если документ нельзя разместить в открытых источниках, заказчик вручает его второй стороне под подпись или направляет почтой. Дата сообщения об отказе в этом случае — это дата из расписки или из извещения о вручении.

Шаг 4. Выждать срок на исправление замечаний

С того момента, как поставщик узнал о решении, у него есть десять дней, чтобы исправить ситуацию: поставить другой товар или доделать работы.

Если в отведённое время он не устранит недочёты, сделка считается расторгнутой.

Шаг 5. Передать сведения в ФАС

Как только сделка будет расторгнута, нужно передать сведения об этом в Федеральную антимонопольную службу в течение двух рабочих дней. Контрольный орган рассмотрит случай и, если увидит в нём вину исполнителя, включит того в реестр недобросовестных поставщиков (РНП).

Когда и как можно отменить расторжение сделки

Заказчик должен аннулировать своё решение, если исполнитель устранит проблему за десять дней и возместит расходы на экспертизу.

Чтобы отменить отказ, заказчик в течение одного дня заводит извещение в ЕИС и подписывает его УКЭП.

Если контракта нет в открытом доступе, извещение готовится в бумажном варианте, вручается второй стороне лично или по почте за три рабочих дня. Такой возможностью можно воспользоваться только один раз. Если исполнитель снова нарушит договорённости, заказчик своё решение больше не отзовёт (часть 14 статьи 95 №44-ФЗ).

Последствия отмены сделки для поставщика

При одностороннем отказе от сделки поставщик не ограничится одной лишь потерей выручки. Для него будут и другие последствия:

Неустойки по контракту. Если исполнитель нарушил сроки, то будет платить пеню за каждый день просрочки. Если поставил не тот товар или недобросовестно выполнил работы — заплатит штраф.

Включение в реестр недобросовествных поставщиков. Если исполнителя признают виноватым, он попадёт в список нарушителей на два года. Список размещается в ЕИС, и данные в нём открыты для всех. Пока поставщик находится в этом реестре, он не может работать по 44-ФЗ.

Возмещение ущерба. Если поставщик нанёс заказчику материальный ущерб тем, что нарушил договорённости, придётся возместить убытки (часть 23 статьи 95 №44-ФЗ).

Судебные издержки. Когда поставщик не согласен с позицией заказчика, споры решаются в суде. Это всегда требует времени и денег. Например, на оплату работы адвокатов и судебных пошлин.

Как заключить новый контракт после одностороннего отказа

Если контракт расторгнут и выполнен не до конца, у заказчика есть право заключить аналогичную сделку с другим поставщиком. Например, он может предложить контракт участнику конкурса или аукциона, который занял второе место.

У второго участника есть право отказаться от контракта. Тогда заказчик предложит сделку следующему по очереди или опубликует закупку заново. Валентина Неупокоева эксперт по тендерам в Точка Банк

Если второй или последующие участники согласятся, процедура заключения контракта с ними будет такой же. Первым делом составляется проект контракта по данным первоначального извещения. Затем участник вносит обеспечение, и стороны подписывают сделку.

Если первый исполнитель уже частично выполнил контракт, объём и цену сделки нужно уменьшить (часть 18 статьи 95 №44-ФЗ).

Также заказчик может провести повторную закупку способом запроса котировок. Сумма контракта при этом не важна (часть 17 статья 95 №44-ФЗ).

Что делать поставщику, который получил решение об отказе

Каждый поставщик может попасть в ситуацию, когда заказчик хочет расторгнуть контракт. Иногда можно выйти из неё без потерь, если действовать правильно и быстро. Вот несколько советов, которые в этом помогут.

Совет 1. Внимательно изучайте решение заказчика

Прочитайте документ полностью, перепроверьте пункты контракта и статьи Гражданского кодекса РФ, на которые ссылается заказчик. Так вы точно поймёте, что нужно исправить и как можно это сделать.

Совет 2. Если можете устранить причину отказа — сделайте это

Даже если причина отказа кажется вам несущественной или вы не полностью согласны с трактовкой условий заказчиком, лучше исправить недочёты, если это не стоит вам больших денег. В противном случае вы рискуете потерять контракт, заплатить неустойку и лишиться возможности работать по 44-ФЗ на два года. Или стать участником судебного дела на неопределённый срок.

Совет 3. Если не можете устранить причину — подготовьте развернутое объяснение

Если расторжения контракта не избежать, попробуйте максимально усилить свою позицию: подготовьте обоснование, почему вы не смогли выполнить контракт, приведите ссылки на законы, приложите документы, закажите ещё одну независимую экспертизу. Даже если вам не избежать неустоек, обоснование поможет не попасть в реестр недобросовестных поставщиков.

Односторонний отказ исполнителя

В контракт можно добавить пункт о том, что отказаться от сделки может и поставщик. Например, это можно сделать, когда заказчик не перечисляет оплату или нарушает условия приёмки товара. Также поставщик может сослаться на форс-мажор.

Порядок оформления отказа

Отказ исполнителя составляется по тем же правилам, что и решение со стороны заказчика. Вкратце их перечислим:

Вначале поставщик составляет решение об отказе. Если контракт размещён в ЕИС, то отказ подписывается и размещается там же. Если контракт заключён на бумаге — подписывается от руки.

Далее поставщик уведомляет о решении заказчика. Электронное решение система сама доведёт до второй стороны в течение часа. А бумажный вариант нужно направить по почте с уведомлением или вручить лично.

Если через десять дней заказчик не устранит причину отказа, контракт будет расторгнут. Если устранит — поставщик отзовёт свой отказ по почте или через ЕИС.

Решение поставщика об отказе и уведомление об отмене решения могут выглядеть так:

Действия заказчика