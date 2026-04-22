Заключение контракта по 44-ФЗ: порядок, сроки подписания и правила после электронного аукциона

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Участник аукциона, который предлагает самую низкую цену, выигрывает торги. Но ему не нужно сразу же приступать к выполнению своих обязательств — сперва контракт нужно заключить.

И это не формальная процедура. На этапе заключения есть много важных правил и нюансов — Точка Банк расскажет о них в статье.

Коротко — Поставщик должен не только подписать контракт вовремя, но и обеспечить его гарантией или депозитом. Если этого не сделать или затянуть сроки, можно попасть в реестр недобросовестных поставщиков и получить отстранение от закупок на два года. — Заключение госконтракта — это подписание проекта обеими сторонами. У поставщика на это есть пять рабочих дней, а у заказчика — два.

Что такое заключение контракта по 44-ФЗ

Заключение госконтракта — это этап закупки, который стартует сразу после подведения итогов тендера. На этой стадии готовится окончательный проект документа, который должны подписать обе стороны.

Позже подписанный контракт размещают в ЕИС — и он начинает считаться действительным.

Порядок заключения контракта после электронного аукциона

Расскажем, как происходит заключение сделки после самого популярного способа госзакупок — электронного аукциона. Этап регламентируется ст. 51 Федерального закона №44-ФЗ.

Шаг 1. Размещение проекта контракта

Кто выполняет: заказчик.

В какой срок: два рабочих дня.

Как только становятся известны результаты торгов, заказчик должен выложить в Единую информационную систему (ЕИС) обновлённый проект контракта — документ без подписей сторон. Основные условия в нём не будут отличаться от первоначального варианта, но нужно добавить новую информацию, например:

Итоговую сумму сделки.

Наименование, адрес и реквизиты поставщика.

Итоговое количество товара — заказчик может увеличить количество прямо перед заключением сделки. Это можно сделать только на сумму разницы между стартовой и итоговой ценой, которую предложил победитель ( пункт 2 часть 2 статья 51 №44-ФЗ ).

ПРИМЕР Компания «Классика» выиграла аукцион на поставку 1 000 книг в областную библиотеку. Поставщик снизил начальную максимальную цену с 500 000 ₽ до 400 000 ₽. Поэтому библиотека решила заказать на 250 книг больше: 400 000/1 000 = 400 ₽ — стоит одна книга у поставщика; (500 000 – 400 000) / 400 = 250 книг сможет поставить исполнитель на разницу между начальной и итоговой ценой аукциона.



Обновлённый проект контракта заказчик составляет в ЕИС. Для этого он заполняет на сайте специальные поля, а старая информация подтягивается автоматически из извещения — документа, который заказчик создавал при создании закупки.

Шаг 2. Подписание контракта первой стороной

Кто выполняет: поставщик.

В какой срок: пять рабочих дней.

Первым проект подписывает исполнитель. Как только документ появляется в Единой информационной системе, у него есть три возможных варианта:

1. Согласиться с предложенными условиями и заключить сделку

Для этого поставщик подписывает документ квалифицированной электронной подписью и загружает его обратно в Единую информационную систему. Дополнительно нужно добавить в систему данные об обеспечении. Что это и как обеспечить сделку, расскажем ниже.

ВАЖНО Для подтверждения опыта нужно направить заказчику записи из реестра контрактов вместе с подписанным проектом. Иначе участника будут считать уклонившимся от сделки. Если победитель электронного аукциона снизил цену на 25% и более, для него действуют антидемпинговые меры. То есть теперь он должен либо увеличить размер обеспечения, либо подтвердить опыт работы тремя исполненными госзакупками.

2. Предложить изменения в проекте

Если поставщик не согласен с условиями проекта, он может направить заказчику протокол разногласий — документ, в котором он предлагает вместо спорного пункта свой вариант.

Закон разрешает поставщику составить протокол разногласий в двух случаях:

Когда условия в проекте расходятся с изначальными. То есть поставщик увидел в проекте пункты, которые противоречат извещению.

Когда поставщик не согласен с увеличением количества товара. Допустим, заказчик решил увеличить объём поставки, но у поставщика на складе есть ровно столько товара, сколько было в изначальной заявке.

3. Сформировать отказ от заключения сделки

Без последствий для себя поставщик может отказаться от контракта только по соглашению сторон (часть 17.1 статьи 95 №44-ФЗ). То есть если заказчик тоже не против отказа от сделки по какой-то причине.

Шаг 3. Подписание контракта второй стороной

Кто выполняет: заказчик.

В какой срок: два рабочих дня.

Дальше заказчик должен ответить на действия поставщика. У заказчика есть два варианта:

1. Проверить и подписать контракт

Если поставщик согласился с условиями проекта, то заказчику нужно проверить, что всё готово к сделке. Должны быть соблюдены три пункта:

поставщик подписал документ действующей электронной подписью;

поставщик выполнил все дополнительные условия;

поставщик предоставил обеспечение.

Если всё хорошо, заказчик тоже подписывает контракт и размещает его в Единой информационной системе. С этого момента он считается действующим.

2. Ответить на протокол разногласий

Если у поставщика есть предложения по доработке контракта, заказчик изучает разногласия и принимает решение. Если он согласен с новыми условиями поставщика, то корректирует проект и снова выкладывает его в Единую информационную систему. У поставщика будет один рабочий день, чтобы подписать обновлённый вариант.

При несогласии заказчик размещает проект без изменений и прикладывает к нему мотивировку, почему он не внёс правки.

Как только заказчик и поставщик достигнут договорённости, стороны подписывают контракт.

Обеспечение исполнения контракта

На втором шаге поставщику нужно обеспечить сделку, то есть оставить залог. Для этого можно предоставить банковскую гарантию или направить деньги на счёт заказчика. Оба варианта служат доказательством, что поставщик выполнит свои обязательства. В противном случае ему не вернут деньги.

По электронным аукционам обеспечение предусмотрено всегда. Освободить от него могут только банки, казённые учреждения и малый бизнес с опытом в закупках.

Размер обеспечения устанавливает заказчик. Он может быть от 0,5 до 30% от начальной максимальной цены контракта или от цены выигранного контракта — зависит от типа электронного аукциона.

Предоставить гарантию или перевести деньги на счёт нужно до подписания контракта. Поэтому у поставщика есть на это совсем немного времени. Если не успеть в срок, контракт не заключат. Как это сделать, подробно описано в других материалах:

Сроки подписания контракта по 44-ФЗ: важная особенность

У каждого этапа заключения сделки есть сроки. Собрали их в таблице.

Действие Срок 1. Заказчик выкладывает проект в ЕИС Два рабочих дня с размещения итогов в ЕИС 2. Поставщик подписывает проект или формирует протокол разногласий Пять рабочих дней 3. Заказчик подписывает проект или присылает новый вариант Два рабочих дня 4. Поставщик подписывает контракт после корректировок — если они были Один рабочий день

В законе есть ещё одно важное правило для заказчика: заключить сделку можно не раньше, чем через 10 дней после подведения итогов электронного аукциона. Это время даётся всем остальным участникам тендера на то, чтобы оспорить результаты торгов.

Даже если заказчик и поставщик не имеют друг к другу вопросов и готовы за несколько дней подписать все документы, делать этого нельзя. Заказчик должен выждать, когда пройдёт 10 дней с даты подведения итогов.

Уклонение от заключения контракта

Если поставщик не подпишет вовремя контракт, не предоставит гарантию или депозит, его будут считать уклонившимся от сделки. За это следуют серьёзные санкции.

В течение одного рабочего дня заказчик составит протокол об уклонении победителя от заключения сделки и выложит его в ЕИС.

В этот же день он направит обращение в Федеральную антимонопольную службу и попросит, чтобы исполнителя включили в реестр недобросовестных поставщиков и отстранили от участия в закупках на два года.

Федеральная антимонопольная служба рассматривает обращение и решает, включать ли участника в реестр. Иногда она может пойти навстречу и на первый раз ограничиться предупреждением. Но поставщику нужно будет предоставить весомые аргументы, почему он нарушил закон.

Внесение в реестр недобросовестных поставщиков — это не единственная штрафная мера. Ещё участник потеряет деньги, которые направлял в обеспечение заявки. А если заказчику не хватит этих денег, чтобы покрыть расходы из-за сдвига сроков, он может обратиться в суд. И тогда по решению суда участнику придётся возмещать весь ущерб заказчику.

Заключение контракта со вторым участником

Когда победитель уклоняется от сделки, заказчик предлагает контракт поставщику, который занял второе место. Повторно аукцион можно не проводить. Контракт заключается в такие же сроки и по тем же правилам, что и с победителем торгов.

Что делать при несостоявшемся заключении контракта

Бывает так, что электронный аукцион признают несостоявшимся. Для этого может быть несколько причин, например:

Никто не захотел участвовать в торгах.

Заявку подал только один участник.

Все участники не проходят по требованиям. Или все, кроме одного участника.

Все участники уклоняются от заключения контракта.

Если электронный аукцион признали несостоявшимся, у заказчика есть два варианта:

Заключить сделку с единственным поставщиком. Так можно, если есть хотя бы одна заявка, которая соответствует требованиям.

Провести аукцион повторно. Этот вариант подходит для ситуаций, когда заключить контракт не получится ни с кем из участников или их просто нет.

Перед вторым аукционом заказчик может пересмотреть требования и составить другое извещение. Например, изменить характеристики товара под условия тех поставщиков, что подавали заявки раньше.

Ответственность за нарушение сроков заключения

Если нарушить процедуры заключения госконтракта, ответственность грозит обеим сторонам. Для исполнителя наказанием будет включение в реестр недобросовестных поставщиков. Для заказчика — крупные штрафы. Например, вот сколько заплатит заказчик за нарушения по статье 7.30.2 КоАП РФ.