Фонды в бизнесе — это виртуальные кошельки, на которых хранятся деньги для разных нужд. Например, в одном кошельке могут быть деньги на налоги, а в другом — на зарплату сотрудникам.

Компании и ИП, которые пользуются фондированием, не сталкиваются с кассовыми разрывами и всегда имеют деньги на плановые платежи.

Как устроены фонды, какими они бывают и каким компаниям подойдут — читайте в статье Точка Банка.

Коротко — Фондирование помогает бизнесу вести управленческий учёт, планировать работу и избегать кассовых разрывов. — Вести фонды можно на отдельных расчётных счетах или в специальных сервисах, таких как «Фонды» Точка Банка. — Фонды — это деньги, отложенные на обязательные бизнес‑платежи, форс‑мажор или на развитие.

Что такое фонды для бизнеса и для чего они нужны

Фонды — это разделённые денежные потоки бизнеса на те или иные траты. Поступления распределяются по разным кошелькам, каждый из которых соответствует своему направлению. Благодаря этому к сроку очередного платежа у бизнеса уже есть отложенные деньги.

Иногда фонды путают с инвестиционными копилками или сейфами, но их назначение заключается в том, чтобы делать накопления. А фондирование помогает бизнесу в другом:

Планировать расходы и экономить.

Распределять деньги грамотно.

Избегать кассовых разрывов.

Какие бывают фонды для бизнеса

Фонды делятся на две группы: для текущих расходов и распределения прибыли.

Фонды для текущих расходов формируются для регулярных платежей, например:

налогов;

зарплаты;

рекламы и маркетинга;

аренды;

коммунальных платежей.

Фонды для распределения прибыли формируются на следующие цели:

резервы — на непредвиденные расходы;

развитие — на будущие крупные покупки;

дивиденды — на выплаты собственникам.

Считается, что деньги в эти фонды направляются из прибыли, то есть уже после того, как бизнес оплатит все обязательные расходы. Но на практике пополнять любой фонд можно из любых поступлений на счёт. Допустим, вы можете отложить деньги на развитие ещё до того, как уплатите налоги или оплатите аренду.

Это не полный перечень возможных кошельков. Каждый бизнес создаёт их под себя. Например, магазин может откладывать деньги на закупку товаров, а крестьянско-фермерское хозяйство — на посевную кампанию.

Также фонды можно настраивать под конкретный бизнес. Например, задавать процент отчислений, периодичность или предельное значение, до которого собирается сумма.

Фонды на зарплату или аренду можно сделать ограниченными. Тогда они будут собираться до определённого уровня, допустим, до 100 000 ₽. А вот на налоги или резерв можно откладывать бесконечно, с каждого поступления на счёт. Никита Пыряев Маркетолог Точка Банк

Приводим в таблице, какому бизнесу подходят популярные фонды и как их можно вести.

Тип фонда Для кого Примерный размер Периодичность отчислений Предел отчислений Налоговый Все компании и ИП 6% (подходит для УСН) С каждого поступления Нет ограничений Зарплатный Все компании и ИП с сотрудниками 20% (зависит от количества сотрудников) С каждого поступления Собирается до нужной суммы На закупку товара Торговые компании и ИП 50% С каждого поступления Собирается до нужной суммы На аренду Все компании и ИП 15% С каждого поступления Собирается до нужной суммы Резервный Все компании и ИП 5% С каждого поступления Нет ограничений На развитие Производственные компании и ИП 10% Раз в месяц Нет ограничений На дивиденды Все компании и ИП 10% Раз в год Нет ограничений

Обязательно ли фондирование по закону

Создавать и вести фонды для бизнеса необязательно. Компании и ИП делают это только для своего удобства.

Исключение: акционерные общества. Они обязаны создать резервный фонд и отчислять в него 5% чистой прибыли или больше (ст. 35 №208-ФЗ). Так закон защищает акционеров и инвесторов: если дела у АО идут плохо, компания должна покрыть убытки из резервного фонда или погасить выпущенные облигации.

Как определить размер отчислений

Сколько денег бизнесу нужно откладывать в резерв? Есть два основных подхода:

По проценту от выручки. Для расходов, которые зависят от объёма продаж, можно вывести примерный процент и каждый месяц направлять его в кошелёк.

ПРИМЕР Предприниматель платит налоги на УСН. ИП устанавливает процент отчислений в налоговый фонд 6% от доходов. Как только доход за текущий год становится больше 300 000 ₽, предприниматель меняет отчисления на 7% из-за дополнительного страхового взноса.

Фиксированными суммами. Если расходы не зависят от доходов, лучше установить конкретную сумму отчислений каждый месяц.

ПРИМЕР Компания собирается делать ремонт. По итоговой смете ей нужно 600 000 ₽, и директор планирует накопить эту сумму за год. Он заводит кошелёк на развитие и откладывает в него по 50 000 ₽ каждый месяц.

Как организовать систему фондов

Чаще всего компании пользуются тремя вариантами фондирования.

Вариант 1. Электронные таблицы

В этом способе все деньги физически остаются на одном расчётном счёте, но их целевое назначение фиксируется в отдельном файле. Предприниматели ведут таблицу для себя, планируя будущие расходы.

Это самый простой способ фондирования. Он подходит тем, кто хочет протестировать систему.

Вариант 2. Отдельные расчётные счета

Бизнес открывает под каждую цель отдельный счёт, на который перечисляет деньги.

При этом способе у компании могут быть дополнительные расходы. Например, в некоторых банках открытие или ведение второго счёта — платные.

Вариант 3. Сервисы фондирования

На рынке существуют специальные услуги, такие как сервис «Фонды» от Точка Банк, которые автоматически откладывают часть поступлений на заранее выбранные цели. Как это работает, подробнее расскажем дальше.

ПРИМЕР Правила фондирования лучше закрепить во внутреннем регламенте компании. Перечислите в нём, как и какие фонды ведёте, как часто и каким способом отчисляете в них деньги и другие условия.

Как работает сервис «Фонды» Точка Банк

«Фонды» — это бесплатный сервис, который помогает планировать расходы и автоматически распределять деньги по целям, которые заранее выбрал предприниматель. Это могут быть:

налоги;

страховые взносы;

аренда офиса;

регулярная закупка партии товаров;

реклама;

зарплата сотрудников;

благотворительность.

С сервисом предприниматель всегда уверен, что у него хватит денег на основные расходы: он видит остаток на счёте и может направить его на развитие, рекламу или в резерв. Также фондирование снижает риски кассовых разрывов, так как у предпринимателя всегда есть доступ к отложенной сумме.

Сервис помогает не только распределять деньги на разные цели, но и оптимизировать затраты. Предприниматели видят суммы регулярных выплат и могут проанализировать, на что уходят деньги. Это даёт понимание, сколько можно потратить на развитие бизнеса, выплату зарплаты сотрудникам или перевести в резервный фонд. Владислав Воробьёв Продакт-менеджер сервиса «Фонды» от Точка Банк

Фонды подходят не только для регулярных трат, но и для разовых. Например, в октябре предприниматель понимает, что в новогодние праздники у него будет намного меньше дохода. И он может заранее отложить необходимую сумму для выплат зарплаты сотрудникам в январе.

Или другой случай: летом планируется большой корпоратив в честь дня рождения компании. Начать откладывать на него можно уже зимой. Это позволит накопить нужную сумму незаметно для себя и при этом не доставать деньги из оборота.

Почти каждый месяц, когда до выплаты аванса или зарплаты остаётся неделя, я начинаю искать деньги, и это превращается в целый квест. Да, причина этому — моё неправильное планирование. И как раз эту проблему мне помогли решить «Фонды».

Пока что я настроил два фонда — на налоги и зарплаты. Деньги на эти цели копятся автоматически. Когда наступает день Х, мне не приходится бегать и судорожно искать нужную сумму, как раньше. Тем, кому близка такая ситуация, — очень рекомендую сервис.

Игорь Руководитель автосервиса

Примеры использования сервиса «Фонды»

Наглядно покажем, как настроить сервис на нескольких примерах.

Пример 1: для ИП

Представим, что в месяц владелец магазина получает на расчётный счёт 300 000 ₽. Его система налогообложения — УСН 6%. Предприниматель проанализировал расходы за последний год и определил долю каждой статьи. Он настроил отчисления так:

Название фонда Процент отчислений Как распределяются поступления Налоги 6% 18 000 ₽ Аренда 20% 60 000 ₽ Закупка товара 30% 90 000 ₽ Резерв 10% 30 000 ₽ Клининг 5% 15 000 ₽ Расходные материалы 5% 15 000 ₽

Итого по разным целям распределилось 210 000 ₽. Ещё 90 000 ₽ осталось на расчётном счёте. Предприниматель может использовать их свободно — потратить на цели, которые считает важными, или просто сохранить.

Пример 2: для юрлица

Ежемесячная выручка производителя канцелярии — 1 000 000 ₽. Компания планирует обновить оборудование через год, поэтому собственники распределяют деньги следующим образом:

Название фонда Процент отчислений Как распределяются поступления Налоги 15% 150 000 ₽ Зарплата 25% 250 000 ₽ Коммунальные платежи за цех 8% 80 000 ₽ Резерв 5% 50 000 ₽ Развитие 10% 100 000 ₽ Дивиденды 4% 40 000 ₽

Итого у компании зарезервировано 670 000 ₽, а свободных денег остаётся 330 000 ₽.

Как настроить «Фонды»

Если у вас есть расчётный счёт в Точка Банке, воспользоваться услугой можно бесплатно прямо в личном кабинете. Выберите сервис «Фонды» и выполните несколько шагов.

1. Создайте фонды. Количество не ограничено, поэтому заводите столько кошельков, сколько вам нужно. Например, можно создать фонды «Налоги», «Зарплата сотрудников», «Клининг» или «Благотворительность». Они не обязательно должны быть связаны с бизнесом: если вы хотите отложить на отпуск, можете создать и такой кошелёк.

2. Укажите процент начислений и план накопления. Сервис проанализирует ваш бизнес и предложит, на что и в каком размере стоит откладывать деньги. Но решающее слово за вами, поэтому настройку можно сделать вручную.

3. Платите прямо из фонда. Указанный процент будет автоматически отчисляться в нужные кошельки. А вы сможете платить по реквизитам, не выводя деньги обратно на расчётный счёт.

Попасть в сервис можно с главной страницы интернет-банка

Кому подходят «Фонды»

Ограничений на использование сервиса нет. Каждый месяц его подключают тысячи ИП и ООО из разных сфер бизнеса: магазины, автошкола, ремонт, автосервисы, студии дизайна.

Услуга особенно подходит начинающим предпринимателям, которые ещё не наладили чёткое распределение бюджета и заботятся о том, чтобы денег на всё хватило.