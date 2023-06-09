Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Управление финансами
  4. Что такое фонды для бизнеса
Управление финансами
Управление финансами

Что такое фонды для бизнеса

Если вы устали вести бизнес от платежа до платежа, заведите привычку откладывать деньги на разные цели заранее. В этом вам поможет система фондирования.

29.04.2026
505
505

Управляйте деньгами бизнеса с «Фондами»

Сервис Точка Банк поможет вам планировать расходы и автоматически распределит деньги на нужды бизнеса
Подробнее

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Управляйте деньгами бизнеса с «Фондами»

Сервис Точка Банк поможет вам планировать расходы и автоматически распределит деньги на нужды бизнеса
Подробнее

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Авторы

Фонды в бизнесе — это виртуальные кошельки, на которых хранятся деньги для разных нужд. Например, в одном кошельке могут быть деньги на налоги, а в другом — на зарплату сотрудникам.

Компании и ИП, которые пользуются фондированием, не сталкиваются с кассовыми разрывами и всегда имеют деньги на плановые платежи.

Как устроены фонды, какими они бывают и каким компаниям подойдут — читайте в статье Точка Банка.

Коротко
— Фонды — это деньги, отложенные на обязательные бизнес‑платежи, форс‑мажор или на развитие.
— Фондирование помогает бизнесу вести управленческий учёт, планировать работу и избегать кассовых разрывов.
— Вести фонды можно на отдельных расчётных счетах или в специальных сервисах, таких как «Фонды» Точка Банка.

Что такое фонды для бизнеса и для чего они нужны

Фонды — это разделённые денежные потоки бизнеса на те или иные траты. Поступления распределяются по разным кошелькам, каждый из которых соответствует своему направлению. Благодаря этому к сроку очередного платежа у бизнеса уже есть отложенные деньги.

Иногда фонды путают с инвестиционными копилками или сейфами, но их назначение заключается в том, чтобы делать накопления. А фондирование помогает бизнесу в другом:

  • Планировать расходы и экономить.
  • Распределять деньги грамотно.
  • Избегать кассовых разрывов.
Управляйте потоком платежей с «Фондами»
С помощью «Фондов» 90 000 бизнесов планируют расходы и автоматически распределяют деньги на бизнес‑нужды

Какие бывают фонды для бизнеса

Фонды делятся на две группы: для текущих расходов и распределения прибыли.

Фонды для текущих расходов формируются для регулярных платежей, например:

  • налогов;
  • зарплаты;
  • рекламы и маркетинга;
  • аренды;
  • коммунальных платежей.

Фонды для распределения прибыли формируются на следующие цели:

  • резервы — на непредвиденные расходы;
  • развитие — на будущие крупные покупки;
  • дивиденды — на выплаты собственникам.

Считается, что деньги в эти фонды направляются из прибыли, то есть уже после того, как бизнес оплатит все обязательные расходы. Но на практике пополнять любой фонд можно из любых поступлений на счёт. Допустим, вы можете отложить деньги на развитие ещё до того, как уплатите налоги или оплатите аренду.

Это не полный перечень возможных кошельков. Каждый бизнес создаёт их под себя. Например, магазин может откладывать деньги на закупку товаров, а крестьянско-фермерское хозяйство — на посевную кампанию.

Также фонды можно настраивать под конкретный бизнес. Например, задавать процент отчислений, периодичность или предельное значение, до которого собирается сумма.

Фонды на зарплату или аренду можно сделать ограниченными. Тогда они будут собираться до определённого уровня, допустим, до 100 000 ₽. А вот на налоги или резерв можно откладывать бесконечно, с каждого поступления на счёт.

Никита ПыряевМаркетолог Точка Банк

Приводим в таблице, какому бизнесу подходят популярные фонды и как их можно вести.

Тип фондаДля когоПримерный размерПериодичность отчисленийПредел отчислений
НалоговыйВсе компании и ИП6% (подходит для УСН) С каждого поступленияНет ограничений
ЗарплатныйВсе компании и ИП с сотрудниками20% (зависит от количества сотрудников)С каждого поступленияСобирается до нужной суммы
На закупку товараТорговые компании и ИП50%С каждого поступленияСобирается до нужной суммы
На арендуВсе компании и ИП15%С каждого поступленияСобирается до нужной суммы
РезервныйВсе компании и ИП5%С каждого поступленияНет ограничений
На развитиеПроизводственные компании и ИП10%Раз в месяцНет ограничений
На дивидендыВсе компании и ИП10%Раз в годНет ограничений

Обязательно ли фондирование по закону

Создавать и вести фонды для бизнеса необязательно. Компании и ИП делают это только для своего удобства.

Исключение: акционерные общества. Они обязаны создать резервный фонд и отчислять в него 5% чистой прибыли или больше (ст. 35 №208-ФЗ). Так закон защищает акционеров и инвесторов: если дела у АО идут плохо, компания должна покрыть убытки из резервного фонда или погасить выпущенные облигации.

Как определить размер отчислений

Сколько денег бизнесу нужно откладывать в резерв? Есть два основных подхода:

По проценту от выручки. Для расходов, которые зависят от объёма продаж, можно вывести примерный процент и каждый месяц направлять его в кошелёк.

ПРИМЕР
Предприниматель платит налоги на УСН. ИП устанавливает процент отчислений в налоговый фонд 6% от доходов. Как только доход за текущий год становится больше 300 000 ₽, предприниматель меняет отчисления на 7% из-за дополнительного страхового взноса.

Фиксированными суммами. Если расходы не зависят от доходов, лучше установить конкретную сумму отчислений каждый месяц.

ПРИМЕР
Компания собирается делать ремонт. По итоговой смете ей нужно 600 000 ₽, и директор планирует накопить эту сумму за год. Он заводит кошелёк на развитие и откладывает в него по 50 000 ₽ каждый месяц.

Как организовать систему фондов

Чаще всего компании пользуются тремя вариантами фондирования.

Вариант 1. Электронные таблицы

В этом способе все деньги физически остаются на одном расчётном счёте, но их целевое назначение фиксируется в отдельном файле. Предприниматели ведут таблицу для себя, планируя будущие расходы. 

Это самый простой способ фондирования. Он подходит тем, кто хочет протестировать систему.

Вариант 2. Отдельные расчётные счета

Бизнес открывает под каждую цель отдельный счёт, на который перечисляет деньги.

При этом способе у компании могут быть дополнительные расходы. Например, в некоторых банках открытие или ведение второго счёта — платные.

Вариант 3. Сервисы фондирования

На рынке существуют специальные услуги, такие как сервис «Фонды» от Точка Банк, которые автоматически откладывают часть поступлений на заранее выбранные цели. Как это работает, подробнее расскажем дальше.

ПРИМЕР
Правила фондирования лучше закрепить во внутреннем регламенте компании. Перечислите в нём, как и какие фонды ведёте, как часто и каким способом отчисляете в них деньги и другие условия.

Как работает сервис «Фонды» Точка Банк 

«Фонды» — это бесплатный сервис, который помогает планировать расходы и автоматически распределять деньги по целям, которые заранее выбрал предприниматель. Это могут быть:

  • налоги;
  • страховые взносы;
  • аренда офиса; 
  • регулярная закупка партии товаров; 
  • реклама;
  • зарплата сотрудников;
  • благотворительность.

С сервисом предприниматель всегда уверен, что у него хватит денег на основные расходы: он видит остаток на счёте и может направить его на развитие, рекламу или в резерв. Также фондирование снижает риски кассовых разрывов, так как у предпринимателя всегда есть доступ к отложенной сумме.

Сервис помогает не только распределять деньги на разные цели, но и оптимизировать затраты. Предприниматели видят суммы регулярных выплат и могут проанализировать, на что уходят деньги. Это даёт понимание, сколько можно потратить на развитие бизнеса, выплату зарплаты сотрудникам или перевести в резервный фонд.

Владислав ВоробьёвПродакт-менеджер сервиса «Фонды» от Точка Банк

Фонды подходят не только для регулярных трат, но и для разовых. Например, в октябре предприниматель понимает, что в новогодние праздники у него будет намного меньше дохода. И он может заранее отложить необходимую сумму для выплат зарплаты сотрудникам в январе. 

Или другой случай: летом планируется большой корпоратив в честь дня рождения компании. Начать откладывать на него можно уже зимой. Это позволит накопить нужную сумму незаметно для себя и при этом не доставать деньги из оборота.

Почти каждый месяц, когда до выплаты аванса или зарплаты остаётся неделя, я начинаю искать деньги, и это превращается в целый квест. Да, причина этому — моё неправильное планирование. И как раз эту проблему мне помогли решить «Фонды».


Пока что я настроил два фонда — на налоги и зарплаты. Деньги на эти цели копятся автоматически. Когда наступает день Х, мне не приходится бегать и судорожно искать нужную сумму, как раньше. Тем, кому близка такая ситуация, — очень рекомендую сервис.

ИгорьРуководитель автосервиса

Примеры использования сервиса «Фонды»

Наглядно покажем, как настроить сервис на нескольких примерах.

Пример 1: для ИП

Представим, что в месяц владелец магазина получает на расчётный счёт 300 000 ₽. Его система налогообложения — УСН 6%. Предприниматель проанализировал расходы за последний год и определил долю каждой статьи. Он настроил отчисления так:

Название фондаПроцент отчисленийКак распределяются поступления
Налоги6%18 000 ₽
Аренда20%60 000 ₽
Закупка товара30%90 000 ₽
Резерв10%30 000 ₽
Клининг5%15 000 ₽
Расходные материалы5%15 000 ₽

Итого по разным целям распределилось 210 000 ₽. Ещё 90 000 ₽ осталось на расчётном счёте. Предприниматель может использовать их свободно — потратить на цели, которые считает важными, или просто сохранить.

Пример 2: для юрлица

Ежемесячная выручка производителя канцелярии — 1 000 000 ₽. Компания планирует обновить оборудование через год, поэтому собственники распределяют деньги следующим образом:

Название фондаПроцент отчисленийКак распределяются поступления
Налоги15%150 000 ₽
Зарплата25%250 000 ₽
Коммунальные платежи за цех8%80 000 ₽
Резерв5%50 000 ₽
Развитие10%100 000 ₽
Дивиденды4%40 000 ₽

Итого у компании зарезервировано 670 000 ₽, а свободных денег остаётся 330 000 ₽.

Как настроить «Фонды»

Если у вас есть расчётный счёт в Точка Банке, воспользоваться услугой можно бесплатно прямо в личном кабинете. Выберите сервис «Фонды» и выполните несколько шагов. 

1. Создайте фонды. Количество не ограничено, поэтому заводите столько кошельков, сколько вам нужно. Например, можно создать фонды «Налоги», «Зарплата сотрудников», «Клининг» или «Благотворительность». Они не обязательно должны быть связаны с бизнесом: если вы хотите отложить на отпуск, можете создать и такой кошелёк.

2. Укажите процент начислений и план накопления. Сервис проанализирует ваш бизнес и предложит, на что и в каком размере стоит откладывать деньги. Но решающее слово за вами, поэтому настройку можно сделать вручную.

3. Платите прямо из фонда. Указанный процент будет автоматически отчисляться в нужные кошельки. А вы сможете платить по реквизитам, не выводя деньги обратно на расчётный счёт.

Попасть в сервис можно с главной страницы интернет-банка

Кому подходят «Фонды»

Ограничений на использование сервиса нет. Каждый месяц его подключают тысячи ИП и ООО из разных сфер бизнеса: магазины, автошкола, ремонт, автосервисы, студии дизайна. 

Услуга особенно подходит начинающим предпринимателям, которые ещё не наладили чёткое распределение бюджета и заботятся о том, чтобы денег на всё хватило.

Материал носит информационный характер и не является финансовой или юридической консультацией. Чтобы принять решение, обратитесь к бухгалтеру или финансовому консультанту.

Другие статьи по теме

15 ИЮНЯ 2026
1055
Лена Тарасова
Финансовые показатели эффективности бизнеса
19 ИЮНЯ 2026
562
Ольга Керро
Всё о бюджетировании финансов: планирование, управление и анализ

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка