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Управление финансами
Управление финансами

Что такое фондирование

Анализировать расходы, экономить и быстрее развиваться бизнесу помогают фонды. Точка Банк расскажет, как и для чего их создают.

13.03.2026
256
256

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Управляйте деньгами бизнеса с «Фондами»

Сервис Точка Банк поможет вам планировать расходы и автоматически распределит деньги на нужды бизнеса
Подробнее

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Авторы

Компания Андрея изготавливает мебель. Однажды в цеху вышло из строя оборудование, а быстро отремонтировать его не получилось — не было денег. Из-за простоя компания не отдала вовремя мебель заказчикам и заплатила штрафы. Поэтому в конце месяца у бизнесу не хватило средств на зарплату работникам. Предпринимателю пришлось оформлять срочный займ по ставкам вдвое выше рыночных.

Компания Андрея могла бы обойтись без простоя, штрафов и невыгодного займа, если бы у неё был резервный фонд — деньги на непредвиденные расходы.

Какие ещё бывают фонды и чем они могут быть полезны бизнесу — в статье Точка Банк.

Коротко
— Фондирование в бизнесе — это распределение денег по разным направлениям.
— Система фондов помогает предпринимателям контролировать и анализировать расходы, делать накопления и избегать форс-мажорных обстоятельств.
— Чтобы внедрить фондирование, нужно:
— проанализировать траты бизнеса;
— понять, на какие нужды стоит создать фонды;
— посчитать, какой процент вы готовы отчислять в резерв;
— постоянно пополнять счета. Самый лёгкий способ завести фонд — это воспользоваться готовыми сервисами, например от Точка Банка.

Что такое фондирование и каким оно бывает

Термин «фондирование» используют в разных областях — в банках, бизнесе и даже документообороте.

Фондирование в банковской сфере — это привлечение денег, из которых банки потом будут выдавать кредиты.

Есть несколько источников, откуда банк берёт деньги, чтобы сформировать капитал: собственные ресурсы, депозиты организаций, вклады населения, а ещё займы у других банков или в ЦБ РФ. Чем больше денег банк найдёт, тем больше кредитов сможет выдать. Этот поиск и аккумулирование средств и называют фондированием. 

Фондирование в документообороте — это работа с документами в архиве. 

Обычно для архивирования документы объединяют в группы или фонды по схожим признакам. Это помогает хранить их в порядке и быстро находить при запросе.

Фондирование в бизнесе — это распределение денег компании или ИП по разным направлениям.

Бизнес может тратить деньги с расчётного счёта напрямую. А может предварительно разделить их по разным виртуальным кошелькам — часть отложить на налоги, другую — на зарплату сотрудникам, третью — на форс-мажор. Так расходы будут осознанными и подконтрольными.

Про фондирование в бизнесе и расскажем подробнее дальше.

Отложите деньги на оплату налогов заранее
Сервис Точка Банк «Фонды» автоматически откладывает деньги с входящих поступлений. Они пойдут на налоги и другие расходы бизнеса.
Вам не придётся в последний момент искать деньги или вынимать их из оборота для срочных платежей.

Для чего нужны фонды организациям и ИП

Бизнес, который внедрил систему фондирования, получает несколько преимуществ:

Контроль над расходами. Фондирование помогает планировать расходы заранее, чтобы не искать деньги на платежи в последний день.

Анализ трат. Распределение денег показывает предпринимателю картину его расходов. Он видит, какие траты можно урезать, а на что, наоборот, нужно выделять больше денег.

Планомерное развитие. Фонды помогают накопить деньги на крупные покупки или равномерно распределить их между разными направлениями бизнеса.

ПРИМЕР
У Марины магазин одежды. Каждый месяц она закупает товар, платит аренду, налоги, зарплату продавцам. А на маркетинг оставляет деньги по остаточному принципу. В итоге систематически работать над продвижением не выходит — результатов нет.
Марина решает изменить ситуацию и создаёт фонд маркетинга. С каждого поступления на расчётный счёт она направляет в него 5%. Теперь деньги на продвижение у бизнеса есть постоянно. Марина составляет маркетинговую стратегию и придерживается её из месяца в месяц.

Резерв для непредвиденных обстоятельств. Фондирование позволяет отложить часть денег на чёрный день, чтобы бизнес мог работать бесперебойно.

Какие фонды нужны бизнесу

Все фонды для компаний и ИП можно условно разделить на два вида:

1. Фонды текущих расходов, которые формируются из выручки. Например, это могут быть фонды:

  • Налогов.
  • Оплаты труда.
  • Рекламы и маркетинга.
  • Арендных платежей.
  • Расчётов по крупным договорам.

В зависимости от того, чем занимается бизнес, можно создать любые другие кошельки для текущих нужд.

2. Фонды распределения прибыли, которые формируются из чистой прибыли организации, то есть от разницы между доходами и расходами. Среди фондов прибыли выделяют:

  • Резервный — для непредвиденных расходов.
  • Развития — для крупных инвестиционных трат, таких как ремонт или покупка имущества.
  • Благотворительный — для некоммерческих проектов.
  • Фонд дивидендов — личные деньги, которые собственник заберёт себе.

Как внедрить фондирование

Фондирование доступно каждому предпринимателю. Разработать и внедрить систему можно в несколько шагов:

  1. Проанализировать траты: составить картину расходов за последние месяцы.
  2. Выделить направления: решить, сколько виртуальных кошельков нужно бизнесу и для чего.
  3. Определить сумму отчислений: установить процент или точную сумму, которая будет направляться в каждый кошелёк ежемесячно.
  4. Создать счета: под каждый фонд лучше выделить отдельный счёт, чтобы не путаться в накоплениях. 
  1. Скорректировать суммы в фондах и процент отчислений: при необходимости деньги можно перераспределить между кошельками. Если история повторяется из месяца в месяц — пересмотреть процент или суммы отчислений в фонды.
Сервис «Фонды для планирования расходов»

Сервис появится в личном кабинете и автоматически подключится к расчётному счёту.

Есть ещё один вариант внедрить фондирование — воспользоваться готовыми инструментами. Например, сервисом для планирования расходов «Фонды» — с его помощью можно создать неограниченное число фондов под любые цели. Это бесплатно — опция доступна всем клиентам, у кого открыт расчётный счёт в Точка Банке.

С каждого поступления денег сервис будет переводить нужную сумму на дополнительный счёт. Сколько именно — решать вам. Можно настроить процент вручную или воспользоваться автоматической рекомендацией.


Когда вы захотите потратить отложенные деньги, их можно будет перевести по реквизитам прямо из фонда — выводить их обратно на расчётный счёт не нужно.

Никита Пыряев маркетолог Точка Банка

Вопросы по теме

Как фондирование влияет на бизнес?

Фондирование помогает управлять бизнесом и откладывать накопления, делает траты прозрачными и предсказуемыми.

Чем фондирование отличается от бюджетирования?

Бюджетирование в бизнесе — это составление бюджета, планирование будущих трат. А фондирование — распределение уже полученной выручки по разным направлениям деятельности.

Бюджетирование предшествует фондированию. На основе составленного бюджета можно вывести процент выручки, который организация будет направлять в разные фонды.

С какого этапа развития бизнеса стоит внедрять фондирование?

Фондирование поможет даже начинающему предпринимателю. Если приучить себя распределять поступления по направлениям, бизнес будет понятнее и прозрачнее с самого начала.

Как работает фондирование в банковской сфере?

Фондирование в банковской сфере — это привлечение денег для выдачи кредитов. Коммерческие банки могут направить на кредиты собственные ресурсы, а также депозиты и займы.

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