Компания Андрея изготавливает мебель. Однажды в цеху вышло из строя оборудование, а быстро отремонтировать его не получилось — не было денег. Из-за простоя компания не отдала вовремя мебель заказчикам и заплатила штрафы. Поэтому в конце месяца у бизнесу не хватило средств на зарплату работникам. Предпринимателю пришлось оформлять срочный займ по ставкам вдвое выше рыночных.
Компания Андрея могла бы обойтись без простоя, штрафов и невыгодного займа, если бы у неё был резервный фонд — деньги на непредвиденные расходы.
Какие ещё бывают фонды и чем они могут быть полезны бизнесу — в статье Точка Банк.
Что такое фондирование и каким оно бывает
Термин «фондирование» используют в разных областях — в банках, бизнесе и даже документообороте.
Фондирование в банковской сфере — это привлечение денег, из которых банки потом будут выдавать кредиты.
Есть несколько источников, откуда банк берёт деньги, чтобы сформировать капитал: собственные ресурсы, депозиты организаций, вклады населения, а ещё займы у других банков или в ЦБ РФ. Чем больше денег банк найдёт, тем больше кредитов сможет выдать. Этот поиск и аккумулирование средств и называют фондированием.
Фондирование в документообороте — это работа с документами в архиве.
Обычно для архивирования документы объединяют в группы или фонды по схожим признакам. Это помогает хранить их в порядке и быстро находить при запросе.
Фондирование в бизнесе — это распределение денег компании или ИП по разным направлениям.
Бизнес может тратить деньги с расчётного счёта напрямую. А может предварительно разделить их по разным виртуальным кошелькам — часть отложить на налоги, другую — на зарплату сотрудникам, третью — на форс-мажор. Так расходы будут осознанными и подконтрольными.
Про фондирование в бизнесе и расскажем подробнее дальше.
Для чего нужны фонды организациям и ИП
Бизнес, который внедрил систему фондирования, получает несколько преимуществ:
Контроль над расходами. Фондирование помогает планировать расходы заранее, чтобы не искать деньги на платежи в последний день.
Анализ трат. Распределение денег показывает предпринимателю картину его расходов. Он видит, какие траты можно урезать, а на что, наоборот, нужно выделять больше денег.
Планомерное развитие. Фонды помогают накопить деньги на крупные покупки или равномерно распределить их между разными направлениями бизнеса.
Резерв для непредвиденных обстоятельств. Фондирование позволяет отложить часть денег на чёрный день, чтобы бизнес мог работать бесперебойно.
Какие фонды нужны бизнесу
Все фонды для компаний и ИП можно условно разделить на два вида:
1. Фонды текущих расходов, которые формируются из выручки. Например, это могут быть фонды:
- Налогов.
- Оплаты труда.
- Рекламы и маркетинга.
- Арендных платежей.
- Расчётов по крупным договорам.
В зависимости от того, чем занимается бизнес, можно создать любые другие кошельки для текущих нужд.
2. Фонды распределения прибыли, которые формируются из чистой прибыли организации, то есть от разницы между доходами и расходами. Среди фондов прибыли выделяют:
- Резервный — для непредвиденных расходов.
- Развития — для крупных инвестиционных трат, таких как ремонт или покупка имущества.
- Благотворительный — для некоммерческих проектов.
- Фонд дивидендов — личные деньги, которые собственник заберёт себе.
Как внедрить фондирование
Фондирование доступно каждому предпринимателю. Разработать и внедрить систему можно в несколько шагов:
- Проанализировать траты: составить картину расходов за последние месяцы.
- Выделить направления: решить, сколько виртуальных кошельков нужно бизнесу и для чего.
- Определить сумму отчислений: установить процент или точную сумму, которая будет направляться в каждый кошелёк ежемесячно.
- Создать счета: под каждый фонд лучше выделить отдельный счёт, чтобы не путаться в накоплениях.
- Скорректировать суммы в фондах и процент отчислений: при необходимости деньги можно перераспределить между кошельками. Если история повторяется из месяца в месяц — пересмотреть процент или суммы отчислений в фонды.
Сервис появится в личном кабинете и автоматически подключится к расчётному счёту.
Есть ещё один вариант внедрить фондирование — воспользоваться готовыми инструментами. Например, сервисом для планирования расходов «Фонды» — с его помощью можно создать неограниченное число фондов под любые цели. Это бесплатно — опция доступна всем клиентам, у кого открыт расчётный счёт в Точка Банке.