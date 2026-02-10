При погрузке, разгрузке или доставке груз могут повредить. Чтобы определить виновного, используют сюрвей — независимую оценку состояния груза и транспорта. Расскажем, кто и зачем пользуется этой услугой, кто такой сюрвейер и какие у него задачи в зависимости от вида экспертизы.

Коротко Главная роль сюрвейера — фиксировать факты для защиты интересов клиентов в логистике и спорах. Сюрвей — экспертиза грузов и упаковки при погрузке, разгрузке, транспортировке, маркировке и хранении. Сюрвейер — независимый инспектор, который проводит инспекцию грузов, транспорта и связанных процессов. Он осматривает состояние груза, упаковки, маркировки и транспорта до, во время и после погрузки или разгрузки, контролирует температуру и влажность хранения и фиксирует всё на фото или видео.

Что такое сюрвей

Сюрвей — независимая экспертная услуга, которая заключается в инспекции перевозимых грузов и транспорта. Она фиксирует состояние судна и перевозимой продукции до транспортировки, во время и после неё. Экспертиза защищает интересы заказчика при возникновении спорных вопросов, определяет причины и тяжесть повреждений транспорта и груза.

Проверку проводит сюрвейер — инспектор, который оценивает, контролирует и инспектирует морские суда и грузы. Его услугами могут воспользоваться:

перевозчик — чтобы подтвердить качество своих услуг при доставке, определить ущерб при аварийных ситуациях;

импортёр или экспортёр — чтобы засвидетельствовать, каким был груз до отправки и каким стал после;

страхования компания — чтобы оценить риск ущерба и определить размер компенсации;

портовые службы — для контроля погрузочно-разгрузочных работ;

банк — для оценки состояния судна при заключении договоров лизинга, залога и т.д.

Что делает сюрвейер

Сюрвейерский контроль включает в себя:

оценку состояния судна, его узлов, систем пожарной безопасности, аварийного управления перед продажей, арендой, транспортировкой и т.п.;

оценку ущерба при страховых случаях;

оформление страховых документов, проведённой экспертизы или осмотра;

отбор проб груза, проверку допусков и разрешений на него;

контроль погрузки и разгрузки;

опломбировку и распломбировку контейнеров, грузов, трюмов;

оценку состояния грузов;

контроль за хранением груза на складе;

расследование аварийных ситуаций;

проверку оформления тальманского счёта.

Сюрвейер, когда к нему приходит заявка, анализирует её, определяет цели будущей проверки и заключает договор с заказчиком. Потом выезжает на место, осматривает груз, транспорт или оборудование — зависит от задачи проверки. Все результаты фотографирует или снимает на видео. Например, фиксировать на фото он может какие-то повреждения груза или упаковки, а на видео — погрузку, снятие пломб и т.п. После проверки сюрвейер составляет отчёт для клиента, прикладывая фото или видео.

Виды сюрвейерских инспекций

Грузовой сюрвей

Инспектор при проверке оценивает состояние, количество и качество груза, упаковки, наличие маркировки, соответствие данным из документов. Если есть брак, недочёт в количестве или другое нарушение, то сюрвейер фиксирует это в отчёте. Грузовой сюрвей (cargo survey) могут проводить на складе, в терминале, на судне, до или после какой-то операции.

Предпогрузочный и погрузочно-разгрузочный сюрвей

Инспекторская проверка состоит из ряда действий. Сюрвей:

осматривает и оценивает трюмы и контейнеры перед погрузкой;

проверяет соблюдение всех правил при погрузке и разгрузке;

проверяет качество используемой техники;

следит за размещением груза в трюме;

пересчитывает груз и осматривает грузовые контейнеры на целостность;

проверяет маркировку и качество упаковки;

оценивает качество перевозимого товара;

фиксирует процесс на фото и видео.

Сюрвей судна

Инспектор оценивает судно до погрузки. Проверяет трюмы, в которых будут перевозить товары. Они должны быть чистыми, сухими, без ржавчины, посторонних запахов и т.д.

Услугами сюрвейера также могут воспользоваться владельцы или покупатели судна. Владельцы заказывают технический осмотр, чтобы выгоднее продать судно. Интерес покупателей заключается в его проверке перед покупкой, чтобы избежать подводных камней.

В таких ситуациях сюрвейер выступает независимым экспертом: проверяет качество работы систем судна, целостность корпуса и т.д., а затем составляет объективный отчёт о состоянии судна.

Экспертиза ущерба

Услугами инспектора пользуются страховые компании или владельцы при повреждении или утрате их груза. Страховщикам сюрвейер нужен для того, чтобы зафиксировать страховой случай, избежать мошенничества со стороны владельца и перевозчика. Владелец может заказать независимую оценку в случае, если не согласен с решением страховой компании или не доверяет перевозчику, который отказывается от обвинений в свой адрес.

Инспектор вскрывает упаковку при необходимости, проводит визуальный осмотр, проверяет работу систем у сложных грузов, фиксирует всё на фото и видео, изучает сопроводительные документы, показания свидетелей, если они есть, и составляет отчёт. В нём указывает объект и условия страхования, подробности страхового случая, свою экспертизу, выводы, фото- и видеоотчёты, размер ущерба.

ПРИМЕР Российская компания экспортирует пшеницу в Китай и заказывает сюрвейера при загрузке. Тот проверяет трюмы на чистоту, отсутствие ржавчины и влажности. При погрузке сюрвейер следит, чтобы не было дождя, снега или тумана, которые намочат и испортят пшеницу. После загрузки он фиксирует вес, пломбирует трюмы. Судно уходит по маршруту до порта выгрузки. Экспортёр благодаря сюрвейеру защитил свои интересы — тот подтвердил в отчёте, что загрузка прошла без нарушений, трюмы опломбированы и к покупателю отправился товар надлежащего качества. Если у китайской стороны возникнут вопросы по качеству пшеницы, то претензии она предъявит к перевозчику, поскольку на момент отправления судна с грузом всё было в порядке.

Складская инспекция

Сюрвейер проверяет условия хранения продукции на складе или в терминале. Параметры, на которые он обращает внимание:

температура;

влажность;

наличие вентиляции и воздухообмена;

состояние упаковки;

герметичность упаковочных прокладок.

Если на складе всего на пару часов изменится температура или влажность, из‑за этого могут испортиться товары. Продукты питания и медицинские препараты могут стать непригодными к использованию, химические реагенты — опасными, а электронные устройства — ржавыми и неисправными.

Также инспектор проверяет маркировку груза и качество его упаковки, проводит инвентаризацию, контролирует погрузку и разгрузку.

ПРИМЕР Компания заказывает из Китая ноутбуки. В последнее время стала приходить неисправная техника. Заказчик заказал сюрвей, чтобы проверить товар перед отправкой в Россию. Сюрвейер обнаружил высокую влажность в помещениях и неработающую систему вентиляции — из‑за этого портились микросхемы и контакты. Заказчик, ознакомившись с отчётом сюрвейера, потребовал заменить товар. Перед отгрузкой импортёр снова отправил сюрвейера на склад, тот подтвердил, что всё в порядке, к новым ноутбукам нет претензий и их можно отгружать.

Инспекция при стороннем осмотре или досмотре