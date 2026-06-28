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Фитосанитарный сертификат

Чтобы вывезти из России продукцию растительного происхождения, владелец должен подтвердить её безопасность. Для этого на товар нужно получить фитосанитарный сертификат.


В статье Точка Банк вместе с экспертом Никитой Саиткиным рассказывает про формы сертификата, этапы и сроки его оформления.

28.06.2026
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Коротко
Фитосанитарный сертификат подтверждает, что товар прошёл фитосанитарный контроль. Его оформляют на продукцию растительного происхождения: зерно, древесину, овощи, фрукты и т.п.
Документ выдаёт Россельхознадзор. Срок действия — 14 дней для перемещения продукции между странами ЕАЭС и до 30 дней на экспорт за пределы ЕАЭС.

Что такое фитосанитарный сертификат и зачем он нужен

Фитосанитарный сертификат — документ, который подтверждает, что продукция соответствует фитосанитарным нормам и её можно провозить через границу.

ФСС оформляют на крупы, семена, зерно, овощи, фрукты, муку, живые растения, цветы, торф, органические удобрения, древесину, пиломатериалы. Полный список продукции, которую не пропустят через границу без сертификата, указан в решении КТС от 18.06.2010 №318.

Получить фитосанитарный сертификат на продукцию можно только в территориальном управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю — Россельхознадзоре. Документ выдают на каждую отдельную партию товара.

Сроки действия фитосанитарного сертификата

У экспортёра есть 14 дней с момента оформления сертификата на то, чтобы перевезти продукцию в страны ЕАЭС. Срок действия ФСС увеличивается до 30 дней, если товар экспортируют или импортируют в другие страны. Например, при импорте из Китая документ действует 21 день.

Формы сертификата

Основные виды сертификата:

  • Фитосанитарный. Нужен для экспорта товара.
  • Реэкспортный фитосанитарный. Оформляют при реэкспорте продукции, которая была временно ввезена в Россию.
  • Карантинный. Нужен для товаров, которые завозят из карантинной зоны.

Документы для ФСС

Для фитосанитарного сертификата заявитель должен подать документы в электронном виде в региональное управление Россельхознадзора. Это можно сделать через Госуслуги или ФГИС «Аргус-Фито». Среди требуемых документов:

  • Заявление на оформление ФСС.
  • Копия внешнеторгового контракта на продажу или покупку подкарантинной продукции.
  • Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП для организаций и ИП соответственно.
  • Копия паспорта заявителя или доверенности представителя.
  • ИНН ИП или юридического лица-заявителя.
  • Заключение о фитосанитарном состоянии товара, которое выдала аккредитованная лаборатория.
  • Если проходило обеззараживание продукции, нужен акт обработки.

В некоторых случаях Россельхознадзор может потребовать информацию о маршруте следования товара, местах его хранения.

Этапы фитосанитарного контроля

Фитосанитарный контроль при экспорте

  1. Заявитель подаёт заявку в Россельхознадзор.
  2. Инспектор берёт образцы продукции для анализа.
  3. Лаборатория проводит экспертизу.
  4. Если продукция соответствует нормам, то лаборатория в течение 1–3 дней выдаёт акт, на основании которого оформляется ФСС.

Фитосанитарный контроль при импорте

При растаможке на границе инспектор Россельхознадзора досматривает груз, упаковку, маркировку и проверяет ФСС страны-экспортёра. Если всё в порядке, то инспектор выдаёт акт карантинного контроля и разрешает выпуск товара.

Иногда таможенное оформление проходит не на границе. Например, если товар прибыл морским или воздушным транспортом, его отправляют на СВХ. Импортёр в течение трёх дней должен предоставить документ. 

Инспектор прибывает к месту нахождения груза, берёт пробы, которые изучает лаборатория. При удачном результате продукция выходит в свободное обращение по России. Если товар не прошёл контроль либо импортёр не предоставил документы в трёхдневный срок, партию отправляют обратно. Все затраты оплачивает импортёр.

Почему отказывают в выдаче

Россельхознадзор может не выдать фитосанитарный сертификат по нескольким причинам:

  • Заявитель не представил нужные документы или неправильно их оформил.
  • В документах недостоверные сведения.
  • Товар не подходит под требования фитосанитарного контроля.
  • Временные ограничения на ввоз или вывоз продукции.
  • Грузовладелец нарушил правила перевозки, хранения, обеззараживания товара, которые влияют на карантинную безопасность.

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Фитосанитарный сертификат: получение, цена и срок действия — Точка Банк