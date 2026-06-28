Чтобы вывезти из России продукцию растительного происхождения, владелец должен подтвердить её безопасность. Для этого на товар нужно получить фитосанитарный сертификат.





В статье Точка Банк вместе с экспертом Никитой Саиткиным рассказывает про формы сертификата, этапы и сроки его оформления.