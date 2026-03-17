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Чтобы ввезти товар из другого государства ЕАЭС в РФ, импортёр должен будет заранее подать сведения в налоговую о поставке, отобразив в них информацию о сторонах сделки, товаре, транспорте и дате ввоза. За пару дней до прибытия груза на границу нужно внести обеспечительный платёж равный размеру НДС и акциза. Иначе таможенники не пропустят автомобиль с товаром. Национальная система подтверждения ожидания товаров (СПОТ) в тестовом режиме заработает с 1 июня 2026 года.

Что такое СПОТ и зачем она нужна государству

СПОТ — система подтверждения ожидания товаров, призванная следить за передвижением товаров автомобильным транспортом внутри ЕАЭС.

Цели новой системы:

уменьшить количество случаев незаконного ввоза в Россию;

повысить сбор налогов;

повысить контроль за движением товаров по стране и между государствами ЕАЭС.

Внутри Евразийского экономического союза товары перемещаются без серьёзного таможенного контроля. Компании, чтобы сэкономить, обходили законные схемы ввоза через подставные фирмы, которые после импорта быстро ликвидировались. На этом государство теряло много денег из-за неуплаченных налогов и акцизов.

Также государство не могло проследить дальнейший путь груза. Товар приезжал в Россию, и дальше информация о нём исчезала. Кто, где и как его продавал — неизвестно. Можно было просто не ставить товар на учёт, продавать его за наличные деньги и не сообщать это в ФНС. Теперь же государство будет следить за дальнейшей судьбой товара.

В СПОТ не участвуют импортёры, ввозящие товары из стран, не входящих в Евразийский экономический союз. Для них правила и порядок импорта останутся прежними.

Также под требования системы не попадают нефтепродукты, электроэнергия, личные вещи физлиц, товары международных организаций, консульств и дипломатических миссий, сведения, представляющие гостайну.

В тестовом режиме система заработает с 1 июня 2026 года. ИП и компании смогут ввозить товары из ЕАЭС без обеспечительного платежа. Позже система подтверждения ожидания поставки товаров заработает в полном режиме, и таможенники не пропустят груз без соблюдения всех правил.

Новая система СПОТ регулируется Распоряжением Правительства РФ от 10.11.2025 №3213-р.

Документ о предстоящей поставке (ДОПП)

Чтобы ввезти продукцию из других государств ЕАЭС в Россию, нужно минимум за два дня до прибытия груза на границу подать Документ о предстоящей поставке товара на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, с территории другого государства — члена Евразийского экономического союза — ДОПП. Это надо сделать на сайте ФНС или новом онлайн-сервисе, который должен заработать в апреле. Документ оформляется на каждое транспортное средство, участвующее в перевозке.

На основании ДОПП и обеспечительного платежа ФНС формирует QR-код, по которому таможенники пропускают товар. Важно, чтобы данные из кода совпадали с данными из товаросопроводительных документов. СПОТ не заменяет предыдущий порядок ввоза товаров в РФ из других стран ЕАЭС, а дополняет его.

Если на таможне информация из QR-кода не совпадёт с информацией из документов на товары и ТС, то автомобиль не пропустят в Россию. Поэтому перевозчику выгодно заранее сверить эти данные самостоятельно, чтобы успеть известить импортёра о несоответствии и исправить неточности.

Что указать в ДОПП

В ДОПП импортёр указывает данные о контракте, сторонах сделки, ввозимых товарах и товаросопроводительных документах, обеспечительном платеже, номере автомобиля и дате пересечения границы.

Обеспечительный платёж (ОП)

ОП — обязательный платёж, который импортёр уплачивает в размере ввозного НДС и акциза, если товар им облагается. ФНС засчитывает компании уплаченный косвенный налог, и после ввоза его уже не нужно платить.

Импортёр после того, как подал ПОДД и не ранее, чем за два дня до ввоза груза в Россию, переводит ОП в безналичной форме на отдельный КБК «Обеспечительный платёж при ввозе товаров на территорию Российской Федерации с территории другого государства – члена Евразийского экономического союза (сумма платежа)».

Если компания внесла деньги, но товар не пересёк границу, то ФНС вернёт деньги после камеральной проверки. Если импортёр заплатил больше, чем нужно, то он должен подать в налоговую заявление, и налоговая перечислит их в систему ЕНП — единого налогового платежа.

ОП не вносят крупные налогоплательщики, УЭО, резиденты особых экономических зон, импортёры, освобождённые от уплаты налогов, участники налогового мониторинга и компании, транзитом перевозящие товары через РФ.

Как заработает СПОТ на практике

До 1 июня 2026 года по импорту из стран ЕАЭС действовали послабления — декларацию и заявление по косвенным налогам и статформу компании подавали на следующий месяц. Теперь большинство операций нужно сделать до того, как товар пересечёт границу.

Импорт по СПОТ:

До ввоза товара в РФ компания уведомляет ФТС и ФНС о предстоящей поставке через Личный кабинет российского импортёра в новом онлайн-сервисе. Для этого подаёт ДОПП. Там вся информация о внешнеторговом контракте, контрагентах, товарах, кодах ВЭД , маршруте, транспортном средстве. Одновременно с подачей уведомления импортёр уплачивает обеспечительный платёж (ОП). Компании нужно заплатить НДС и акцизы в полном объёме не менее чем за два дня до пересечения грузом границы. ФНС получает ДОПП и присваивает партии товаров QR-код, который разрешает ввозить её на территорию России. Импортёр отправляет его перевозчику. На границе таможенники проверяют код, соответствие информации в нём товарам и транспорту, уплату косвенных налогов. Если всё хорошо, то груз пропускают. Если есть неточности в поданной информации либо импортёр не заплатил полностью налог, то таможня товар задержит на границе до исправления ситуации или отправит обратно. Тогда налоговая проводит камеральную проверку и по её результатам возвращает импортёру уплаченный налог.

ПРИМЕР ООО «Футболки ОПТ» в июле 2026 года импортирует из Казахстана мужские футболки. За несколько дней до отправки товаров от поставщика компания в онлайн‑сервисе заполняет и подаёт ДОПП, уплачивает обеспечительный платёж — НДС, получает QR‑код, который передаёт перевозчику. Он показывает код на границе, и таможенники пропускают товар. Вторую партию футболок «Футболки ОПТ» заказывает через месяц. Всё проходит по тому же сценарию, но у перевозчика в последний день ломается машина и он отправляет партию груза на другом автомобиле. Однако таможня не пропускает товар, поскольку номера транспортного средства не совпадают с теми, которые импортёр указал в ДОПП. Таможенники отправили груз назад, налоговая провела камеральную проверку и вернула импортёру деньги, которые он заплатил в качестве ОП.

Перспективы СПОТ для бизнеса и государства

Для государства от системы одни плюсы. Можно прослеживать движение товаров после выпуска, гарантированно получать налоги и сократить до минимума долю серого импорта.

Для карго-компаний и фирм, которые через ЕАЭС ввозили товары из Китая, экономя на налогах, наступят сложные времена. Теперь будет выгоднее импортировать груз из Китая напрямую, чем сначала его ввозить в одну из стран ЕАЭС, потом оттуда в Россию, соблюдая все правила СПОТ. Карго-доставка становится неактуальной, бизнесу нужно переходить на официальный импорт.

Для обычного бизнеса, который импортирует товары из государств ЕАЭС, реальность тоже станет сложнее. Придётся готовиться к кассовым разрывам, ведь НДС и акцизы на импортные товары придётся платить авансом. А доход с них поступит только после продажи. Работать как раньше, по схеме «ввёз товар, продал, получил деньги и заплатил налог», уже не получится.

Компаниям, у которых товар находится в составе сборного груза, надо будет узнавать у перевозчика дату ввоза и номера автомобилей. Импортёрам нужно будет тесно общаться с транспортной компанией, чтобы успеть подать ДОПП и заплатить ОП. Есть риск, что таможенники развернут фуру со сборным грузом обратно даже в том случае, если проблемы с партией товара будут только у одного клиента.

Также больше вероятности того, что таможенники задержат груз на границе. Если перевозчик поменял автомобиль перед отправкой либо в QR-коде информация не совпадает с данными из бумажных документов хотя бы по одному пункту, товар зависнет.

Как подготовиться к запуску СПОТ

Базовые рекомендации для компаний, которых затронет СПОТ:

Определить и обучить ответственных за подготовку документов, оплату ОП при импорте из стран ЕАЭС.

Подготовить учётные системы для интеграции к СПОТ, наладить обмен данными с перевозчиками. У них придётся запрашивать информацию по маршруту и транспорту, им отправлять QR-коды.

Пересчитать финансовое планирование, чтобы не допустить кассового разрыва. Учесть, что косвенные налоги придётся платить до ввоза товара в Россию.

Тестировать систему подтверждения ожидания товаров как можно раньше. В пилотном режиме она начнётся 1 июня. У бизнеса будет время, чтобы наладить процессы и привыкнуть к новым правилам.