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ВЭД
ВЭД

Список санкционных товаров и ограничения на ввоз в Россию

Расскажем, где найти перечни санкционных товаров, как санкции влияют на отечественный бизнес.

21.01.2026
2702
2702

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ЕС, США, Япония и другие страны вводят против России санкции, которые запрещают ввозить товары их производства в нашу страну. Если попытаться игнорировать эти запреты, то можно нарваться на конфискацию груза, уголовную ответственность и т.п. Разберём, как узнать, находится ли товар под санкциями, в чём отличие между ТН ВЭД и HS Code и как не нарушить закон.

Коротко
Санкции ограничивают торговлю стран с Россией, запрещая ввозить в неё определённые товары. Узнать, какую продукцию нельзя импортировать в нашу страну, можно на сайте Еврокомиссии, порталах ТПП РФ, Альта‑Софт. При попытке перевезти санкционный товар через границу его могут конфисковать, наложить штраф и уголовную ответственность.

Что такое санкции и как они влияют на российский бизнес

Санкции — торговые, политические и финансовые ограничения, которые вводят одни страны против других. В течение трёх последних лет ряд государств, включая ЕС, США, Японию, Великобританию и Австралию, вводят санкции, в которых запрещают торговать определённой продукцией с Россией. Таких санкционных товаров насчитывается сотни.

Направления санкций в отношении России:

  • расширить товарные категории, попадающие под запрет;
  • ослабить базовые отрасли экономики РФ;
  • ограничить реэкспорт и параллельный импорт.

Проблемы, с которыми сталкивается российский бизнес из-за санкций:

  1. Потеря потребителей. Из-за санкций растут издержки на логистику, посредников. Всё это увеличивает конечную стоимость продукта, что сказывается на потребителях. Из-за высоких цен они могут отказаться от покупки продукции.
  2. Вынужденная пауза. Появляются новые санкции, и к ним нужно подготовиться: проверить юридические ограничения, найти новые логистические маршруты, каналы оплаты. Пока не наладятся эти процессы, бизнес не будет продолжать деятельность в этом направлении.  
  3. Потеря денег. Российский покупатель может внести аванс за иностранный товар, и до момента его доставки позиция может оказаться под санкциями. Получится, что отечественная компания не получит продукцию и может потерять аванс, если в договоре не прописан его возврат в определённых случаях.

Как проверить товар на санкционность

Отечественные компании могут определить несколькими способами, попадают ли товары под санкции зарубежных государств.

  • Проверить по коду ТН ВЭД. У каждого товара есть свой десятизначный код ТН ВЭД, по которому можно идентифицировать продукцию, определить размер пошлины и т.п. Нужно ввести первые 4–6 цифр в товарной номенклатуре, сверить описание товарной группы в ТН ВЭД с описанием товара. Такое сочетание поможет точнее понять, находится ли эта товарная группа под санкциями или нет.
  • Использовать официальные источники с санкционными списками товаров. Правительства разных стран, Еврокомиссия публикуют на своих сайтах документы с перечнем продукции, которую запрещено продавать в Россию. В зарубежных источниках нужно искать информацию по HS Code товара. Также информацию о запрещённых к ввозу или вывозу товарах публикует Торгово-промышленная палата РФ.
  • Консультации с экспертами. Это самый надёжный вариант. Компании обращаются к специалистам по ВЭД, заключают с ними договор, а те оказывают платные услуги: предоставляют санкционный список товаров, выбирают аналогичную продукцию, которую можно ввезти из других стран, и т.д.
  • Проверить через онлайн-сервисы. На порталах Альта-Софт и IFCG есть актуальная информация о санкционных товарах. Там можно узнать об ограничениях, которые наложили иностранные государства на ввоз их товаров в Россию, и о запретах, которые есть в России на вывоз нашей продукции.
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Подготовим документы, подберём ТН ВЭД, рассчитаем платежи и сопроводим на каждом этапе. Если инспектор запросит дополнительные документы, свяжемся с вами.

Что будет, если не следить за списком санкционных товаров

Если отечественные компании не будут сверяться со списком санкционки, попробуют ввезти в Россию товар, на котором есть международные санкции, то это грозит:

  • конфискацией груза на границе или во время его транспортировки;
  • штрафами;
  • уголовной и административной ответственностью.

Компания ухудшит свои отношения с таможней, что может негативно сказаться на дальнейшем сотрудничестве.

Зачем нужно знать код ТН ВЭД и HS Code

В ЕАЭС каждая продукция относится к определённой товарной категории и обозначается десятизначным кодом — кодом ТН ВЭД. Например, у готовых супов и бульонов код 2104 10 000 0, а у гидравлических автокранов грузоподъёмностью 90 тонн код 8705 10 001 0.

Все коды есть в справочнике — Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). С их помощью можно классифицировать товары, определять их характеристики, материал, место производства и т.п. Код ТН ВЭД нужен для таможенного декларирования, по нему рассчитываются размеры таможенных платежей.

Если коды ТН ВЭД используются в классификации товаров в ЕАЭС, то в большинстве стран мира используют систему кодирования HS Code. Код товара состоит из шести цифр, где каждая пара обозначает его группу, позицию и субпозицию.

HS Code и ТН ВЭД перекликаются между собой. Первые шесть цифр кода ТН ВЭД и есть HS Code, цифры идентичны. Если взять российский код 2104 10 000 0 — готовые супы и бульоны, то его аналогом HS Code будет товарная позиция 210410 — Soups And Broths And Preparations. 7 и 8 цифры в ТН ВЭД используются в рамках ЕАЭС, а 9 и 10 только на уровне России.

Российские компании находятся не только под санкциями ЕС, но и под санкциями США. Там используются две системы кодирования: 

  • HTS — десятизначный код, аналог ТН ВЭД, в котором шесть цифр относятся к международной классификации, а остальные к американской; 
  • Schedule B — десятизначный код, использующийся при экспорте из США. Шесть цифр международные, четыре — американские.

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