Кредит для ИП в Краснодаре

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Для того, чтобы взять кредит от Точка Банка или партнёров, нужно выбрать подходящую программу и подать заявку. Предварительно подготовьте документы, это поможет сберечь время.
В Точка Банке достаточно выписки по счёту. При кредитовании у партнёров могут понадобиться другие документы:
Если вы открыли ИП недавно, кредит могут не выдать. Лучше подавать заявку через 6–12 месяцев после регистрации. Это повысит шансы на получение займа.
Нет. ИП всегда получают кредитные средства на расчётный счёт. А вот тратить кредитные деньги можно в соответствии с конкретными условиями кредита или займа.
Вот распространённые цели:
Список обязательных документов меняется в зависимости от вида кредита. Вот что может понадобиться:
Для оформления кредитов под залог недвижимости ИП нужны дополнительные документы:
Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.
Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.