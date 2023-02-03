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Кредит для ИП в Нижнем Новгороде

Кредит до 10 000 000 ₽ для ИП в Нижнем Новгороде. Рассчитаем условия для предпринимателей без счёта в Точка Банке.

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Условия без звёздочек и скрытых комиссий

Одна заявка — несколько вариантов финансирования

Тратьте деньги на что угодно

Срочные платежи

Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы

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Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах

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финансирования

Экспресс-кредит
Суммаtooltip
До 10 000 000 ₽
Ставкаtooltip
24,5% годовых
Срок возврата
До 4 лет
Способ погашения
Каждый месяц списывается платёж
Особенности
Вы берёте сразу всю сумму и возвращаете ежемесячными платежами.

Ознакомьтесь с требованиями

Кому подходит финансирование

ИП старше трёх месяцев с регулярными поступлениями на счёт

Кто может оставить заявку

Только собственник ИП

Как получить кредит для ИП в Нижнем Новгороде

1
Получите предварительное решение за 5 минут

Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании 

2
Узнайте условия кредита

Заполните анкету и загрузите данные об оборотах

3
Откройте счёт в Точка Банке

Получите кредит и пользуйтесь деньгами

Частые вопросы

Как получить кредит для ИП в Нижнем Новгороде?

Для того, чтобы взять кредит от Точка Банка или партнёров, нужно выбрать подходящую программу и подать заявку. Предварительно подготовьте документы, это поможет сберечь время.

В Точка Банке достаточно выписки по счёту. При кредитовании у партнёров могут понадобиться другие документы:

  • справка о доходах за последние несколько лет;
  • выписка из бухгалтерской отчётности, если ведёте бухучёт;
  • договоры и счета-фактуры для подтверждения доходов;
  • выписка по банковскому счёту;
  • налоговая декларация.

Если вы открыли ИП недавно, кредит могут не выдать. Лучше подавать заявку через 6–12 месяцев после регистрации. Это повысит шансы на получение займа.

Можно ли оформить кредит для ИП наличными?

Нет. ИП всегда получают кредитные средства на расчётный счёт. А вот тратить кредитные деньги можно в соответствии с конкретными условиями кредита или займа.

Вот распространённые цели:

  • покрытие текущих расходов компании;
  • выплата заработной платы сотрудникам;
  • уплата налогов и страховых взносов;
  • оплата аренды офиса или склада;
  • проведение ремонта;
  • покупка мебели и оборудования;
  • закупка товаров;
  • продвижение бизнеса;
  • открытие новых филиалов.

Какие документы нужно предоставить ИП в Нижнем Новгороде для получения кредита?

Список обязательных документов меняется в зависимости от вида кредита. Вот что может понадобиться:

  • паспорт — иногда его будет достаточно;
  • ИНН;
  • бизнес-план, если кредит нужен на запуск;
  • патенты, лицензии и разрешения на работу;
  • договор аренды или право собственности;
  • финансовая отчётность.

Для оформления кредитов под залог недвижимости ИП нужны дополнительные документы:

  • свидетельство о праве собственности;
  • документы, подтверждающие оплату недвижимости;
  • технический паспорт;
  • выписка из домовой книги.

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Юридические условия

Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.

Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.

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Кредиты для ИП в Нижнем Новгороде – Точка Банк