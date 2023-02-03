Кредит для ИП в Нижнем Новгороде

Для того, чтобы взять кредит от Точка Банка или партнёров, нужно выбрать подходящую программу и подать заявку. Предварительно подготовьте документы, это поможет сберечь время.

В Точка Банке достаточно выписки по счёту. При кредитовании у партнёров могут понадобиться другие документы:

справка о доходах за последние несколько лет;

выписка из бухгалтерской отчётности, если ведёте бухучёт;

договоры и счета-фактуры для подтверждения доходов;

выписка по банковскому счёту;

налоговая декларация.

Если вы открыли ИП недавно, кредит могут не выдать. Лучше подавать заявку через 6–12 месяцев после регистрации. Это повысит шансы на получение займа.