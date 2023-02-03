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Кредит для бизнеса
в Краснодаре

Кредит до 10 000 000 ₽ для бизнеса в Краснодаре. Рассчитаем условия для юридических лиц без счёта в Точка Банке.

Деньги без визита в офис — всё онлайн

Условия без звёздочек и скрытых комиссий

Одна заявка — несколько вариантов финансирования

Тратьте деньги на что угодно

Срочные платежи

Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы

Развитие бизнеса

Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах

Запуск рекламы

Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах

Изучите условия финансирования

Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам
финансирования

Экспресс-кредит
Суммаtooltip
До 10 000 000 ₽
Ставкаtooltip
24,5% годовых
Срок возврата
До 4 лет
Способ погашения
Каждый месяц списывается платёж
Особенности
Вы берёте сразу всю сумму и возвращаете ежемесячными платежами.

Ознакомьтесь с требованиями

Кому подходит финансирование

ИП старше трёх месяцев с регулярными поступлениями на счёт

Кто может оставить заявку

Только собственник ИП

Как получить кредит для бизнеса
в Краснодаре

1
Получите предварительное решение за 5 минут

Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании 

2
Узнайте условия кредита

Заполните анкету и загрузите данные об оборотах

3
Откройте счёт в Точка Банке

Получите кредит и пользуйтесь деньгами

Частые вопросы

Какую сумму можно взять в кредит для малого бизнеса
в Краснодаре?

В Точка Банке можно взять кредит на сумму до 10 000 000 ₽. Условия рассчитают по оборотам вашего бизнеса.

Чем отличается кредит для бизнеса от обычного кредита?

Обычный или потребительский кредит оформляют физлица для личных целей. Например, на покупку машины или оплату путешествия. Банки не отслеживают, на что именно уходят деньги.

Кредит для бизнеса в Краснодаре выдаётся на цели компании. Например, пополнение оборотных средств, закрытие кассового разрыва, развитие бизнеса. Поэтому банки проверяют, точно ли кредит уходит именно на бизнес‑цели. Для этого они могут запрашивать счета, договоры, чеки или платёжные поручения.

Какой кредит доступен для юридических лиц?

Новым клиентам Точка Банка в Краснодаре доступен разовый кредит до 10 000 000 ₽. Вся сумма кредита сразу зачисляется на счёт клиента, а погашать его нужно равными платежами один раз в месяц. Дадим предварительное решение по номеру телефона и ИНН. Укажем все детали финансирования без скрытых комиссий.

Что нужно, чтобы банк одобрил кредит на бизнес?

Чтобы повысить шансы на получение кредита для бизнеса в Краснодаре, стоит подготовиться перед подачей документов. Вот несколько советов.

  • Проверьте кредитную историю. Если вы гасите кредиты по графику или вовремя выплачивали всю сумму за прошлые кредиты, это хороший знак для банка.
  • Наработайте опыт. Банки предпочитают выдавать кредиты ИП и организациям, которые работают 6–12 месяцев. Если вы недавно открыли бизнес, лучше не спешить с оформлением займа.
  • Убедитесь в отсутствии задолженностей. Наличие долгов по коммуналке, кредитам и исполнительным листам может повлиять на решение банка. Поэтому лучше заранее погасить долги и только после этого подать документы.
  • Закройте картотеку. Картотека — это реестр неисполненных платежей на расчётном счёте. Банки открывают её, если ФНС заблокировала счёт или у предпринимателя не хватает денег на погашение платежей. Прежде чем подавать заявку на кредит, решите вопрос с картотекой: разблокируйте счёт или внесите платежи по платёжным поручениям.
  • Проверьте необходимые документы. Заранее убедитесь, что они соответствуют действительности. Проверьте всё — от актуальности паспортных данных и до учредительных документов. Полный перечень документов зависит от банка. У ИП могут запросить налоговые и финансовые документы, а у юридических лиц — ещё и учредительные.

Юридические условия

Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.

Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.

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Кредит для бизнеса в Краснодаре – Банк Точка