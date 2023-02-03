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В Точка Банке можно взять кредит на сумму до 10 000 000 ₽. Условия рассчитают по оборотам вашего бизнеса.
Обычный или потребительский кредит оформляют физлица для личных целей. Например, на покупку машины или оплату путешествия. Банки не отслеживают, на что именно уходят деньги.
Кредит для бизнеса в Ростове‑на‑Дону выдаётся на цели компании. Например, пополнение оборотных средств, закрытие кассового разрыва, развитие бизнеса. Поэтому банки проверяют, точно ли кредит уходит именно на бизнес‑цели. Для этого они могут запрашивать счета, договоры, чеки или платёжные поручения.
Новым клиентам Точка Банка в Ростове‑на‑Дону доступен разовый кредит до 10 000 000 ₽. Вся сумма кредита сразу зачисляется на счёт клиента, а погашать его нужно равными платежами один раз в месяц. Дадим предварительное решение по номеру телефона и ИНН. Укажем все детали финансирования без скрытых комиссий.
Чтобы повысить шансы на получение кредита для бизнеса в Ростове‑на‑Дону, стоит подготовиться перед подачей документов. Вот несколько советов.
Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.
Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.