Как проверить контрагента на благонадёжность

Проверка контрагента — один из главных способов защитить бизнес. Если не убедиться в его благонадёжности, можно столкнуться с несколькими рисками: потерять деньги, не получить товар или услуги, а ещё — лишиться налоговых вычетов и получить доначисления от ФНС. В статье расскажем, зачем проверять партнёра перед сделкой, какие сведения искать и на что обратить внимание, чтобы сотрудничать только с надёжными компаниями и ИП.

Зачем проверять контрагента на благонадёжность

Проверка контрагента — это про безопасность. В первую очередь — вашу. Если выбрать ненадёжного партнёра, можно остаться без денег, без товара и с проблемами в налоговой. Проверка контрагента поможет защититься от нескольких рисков. Расскажем о них подробнее.

Потеря денег

Представьте: вы перевели аванс поставщику, а он пропал. Или подписали договор на услугу, а исполнитель не выходит на связь. Вернуть деньги в таких случаях сложно, особенно если компания уже закрылась или в долгах.

Ещё один риск — работа с теми, кто сам стоит на грани банкротства. Например, ИП задолжал налоговой или участвует в суде, поэтому его счета могут арестовать в любой момент. В итоге он просто не выполнит обязательства.

Проблемы с налоговой

В 2025 году налоговая служба внимательно следит за сделками между компаниями и ИП — в первую очередь за теми, где могут использоваться схемы ухода от налогов.

Дробление бизнеса — когда один бизнес искусственно делят на несколько ИП или компаний с упрощёнкой, чтобы платить меньше налогов.

Фирмы-однодневки — у них нет сотрудников, оборудования, складов, они не платят налоги и существуют только на бумаге.

Фиктивные расходы — когда сделка есть только в документах, а в реальности — нет.

Налоговая считает, что предприниматель обязан проявить должную осмотрительность. Это значит — проверить, что контрагент реально работает, может выполнить условия договора и не участвует в схемах ухода от налогов. Такие требования закреплены в статье № 54.1 НК РФ и подробно разъяснены в письме ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@.

Если не проверить контрагента, налоговая может отказать в вычете НДС, исключить расходы из налогооблагаемой базы и доначислить налоги, пени, штрафы.

ПРИМЕР ИП заказал упаковку для товара у компании на ОСНО. Поставщик выставил счёт с НДС, ИП принял вычет. Но позже налоговая выясняет, что у этой компании массовый адрес, сотрудников нет, отчётность нулевая. ФНС решает, что поставка была фиктивной, и требует вернуть весь НДС за свой счёт.

В такой ситуации налоговая считает: ИП не проявил должную осмотрительность и не убедился, что поставщик реально работает.

Испорченная репутация

Если партнёр сорвёт сроки или исчезнет с авансом, это может сказаться не только на деньгах, но и на доверии к компании. Клиенты видят только результат — они могут не знать о подрядчике и считать, что услугу оказывает ИП или компания, в которую они обратились.

Вывод: имеет смысл потратить один час на проверку, чем потом разбираться в суде, возвращать деньги или объясняться с ФНС.

Основные способы проверки контрагента

Проверить контрагента можно:

Самостоятельная проверка бесплатная, но требует времени: нужно заходить на сайты налоговой, Федресурса, арбитражных реестров, сверять адреса, искать суды и долги.

Если сделка крупная или вызывает сомнения, стоит подключить юриста — он проверит документы и поможет избежать налоговых рисков.

Как проверить контрагента самостоятельно

Перед сделкой стоит проверить контрагента — это поможет избежать потерь и претензий от налоговой. Сделать это можно вручную, используя открытые источники. Начать проще всего с сайта налоговой.

На сайте ФНС

В сервисе налоговой «Прозрачный бизнес» введите ИНН, ФИО или название компании. В карточке организации обратите внимание на:

Статус и дату регистрации — покажут, работает ли компания сейчас и как давно она существует.

Юридический адрес — обратите внимание, если он массовый или признан недостоверным.

Директора и учредителей — если есть пометки о недостоверности, это тревожный знак.

Коды ОКВЭД — должны соответствовать тому, чем реально занимается компания.

Численность сотрудников — если работников нет, спросите, кто будет выполнять заказ.

Уставный капитал — слишком маленький для серьёзной сделки может насторожить.

Доходы, расходы и налоги — если суммы выглядят заниженными, разберитесь, в чём дело.

Налоговая дисциплина — долги и просрочки по налогам — сигнал быть осторожнее.

Отчётность — если больше года не сдаётся, лучше не рисковать.

Всю информацию можно сохранить в виде выписки — она пригодится, если налоговая запросит доказательства вашей осмотрительности.

Остальную информацию нужно проверять точечно — через другие сервисы или лично.

Юридический адрес

Если речь идёт о компании, важно понять, действительно ли она работает по тому адресу, который указан в реестре. Это можно сделать онлайн и по возможности на месте, вживую.

Обратите внимание на два признака:

Массовый адрес — если по одному адресу зарегистрированы десятки компаний, велика вероятность, что это фиктивный адрес, купленный для формальной регистрации.

Нет помещений или офисов — если компания не называет адреса, отказывается встречаться на своей территории или утверждает, что работают только удалённо, стоит насторожиться. Такой бизнес может существовать только на бумаге.

Проверить, какие компании зарегистрированы по одному адресу, можно в сервисе «Прозрачный бизнес», в разделе «Адреса ЮЛ».

Если налоговая узнает, что никто из компании не сидит по адресу из ЕГРЮЛ, — она может поставить отметку, что сведения недостоверны. Если за полгода адрес не подтвердят, компанию просто исключат из реестра. То есть вы рискуете заключить договор с фирмой, которая скоро исчезнет вместе обязательствами по договору.

Директор компании

Перед сделкой стоит проверить, кто руководит организацией. Иногда директор — просто формальность: человек числится сразу в десятке компаний и реально ничем не управляет. Это может говорить о номинальности, особенно если фирмы никак не связаны между собой.

Посмотреть, в скольких компаниях он значится, можно через «Прозрачный бизнес» в разделе «Участие в ЮЛ». Также можно сразу проверить в разделе «Ограничения участия в ЮЛ» и «Дисквалификация».

Есть один важный момент — реестр дисквалифицированных лиц. Если человек внесён в этот список, ему запрещено быть директором. А значит, документы, подписанные от его имени, могут признать недействительными.

Судебные дела

В Картотеке арбитражных дел можно посмотреть, участвовал ли контрагент в судебных разбирательствах. Для этого введите его ИНН или название.

Обратите внимание, если компания часто:

Выступает ответчиком — это может говорить о том, что она не исполняет договоры, не платит по счетам или срывает сроки.

Подаёт в суд сама — тоже стоит задуматься, возможно, у неё постоянные конфликты с партнёрами, проблемы с качеством работы или деньгами.

Суды не всегда признак плохого бизнеса. Но если у фирмы десятки споров подряд, особенно проигранных, лучше поискать другого партнёра.

Долги у приставов

Зайти на сайт ФССП стоит, чтобы проверить, есть ли у компании долги, которые уже пытаются взыскать приставы. Это могут быть штрафы, налоги, неисполненные решения суда.

Если у контрагента числятся долги перед налоговой или другими организациями — это тревожный сигнал. Особенно если сумма большая или производств много.

Но есть и нейтральные признаки. Например, штрафы ГИБДД говорят о том, что у компании есть транспорт. Это, наоборот, может быть плюсом — значит, бизнес реально работает, а не существует только на бумаге.

Бухотчётность

В ещё одном сервисе ФНС можно бесплатно посмотреть бухгалтерскую отчётность компании за прошлые годы. Это помогает понять, ведёт ли фирма реальную деятельность, есть ли у неё имущество, прибыль, долги или убытки.

Если компания сдаёт отчётность с нулями или не сдаёт вообще — это тревожный сигнал. Возможно, она не работает или скрывает свою реальную ситуацию.

Банкротство

На Федресурсе можно узнать, проходит ли компания процедуру банкротства. Если партнёр оказался в этом списке — велик риск, что он не выполнит условия договора или исчезнет с деньгами. Лучше не связываться.

Ликвидация и реорганизация

На сайте Вестника государственной регистрации публикуют сведения о ликвидации, реорганизации и исключении компаний из реестра. Иногда информация появляется здесь раньше, чем в ЕГРЮЛ. Особенно важно проверять такие данные при крупных сделках.

Недобросовестные поставщики

Если компания нарушила условия госконтракта, её могут включить в Реестр недобросовестных поставщиков.

Это значит, что она не выполнила обязательства или сорвала сроки. Такому контрагенту два года запрещено участвовать в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Если подвели заказчика один раз — могут подвести и снова.

Что ещё посмотреть о контрагенте

Иногда даже поверхностный поиск помогает понять, стоит ли продолжать общение с потенциальным партнёром. Вот несколько простых способов собрать дополнительную информацию:

Загляните в 2ГИС или Яндекс Карты. Там можно найти адрес компании, отзывы клиентов, фото офиса или склада. Если у фирмы высокий рейтинг, много отзывов от разных пользователей, информация регулярно обновляется — это хороший знак. Если отзывов нет совсем или все они однотипные, стоит задуматься.

Найдите сайт контрагента. Посмотрите, работает ли он, удобно ли им пользоваться, есть ли на нём подробности об услугах, клиентах и проектах. Совсем простой, заброшенный или одностраничный сайт без контактов — повод насторожиться, особенно если компания заявляет о серьёзных оборотах.

Проверьте соцсети. У серьёзной фирмы они, как правило, есть — особенно если она работает с физлицами. Регулярные посты, фотографии, живые комментарии и подписчики показывают, что бизнес работает, а не существует только на бумаге.

И напоследок — просто вбейте в поиске Яндекса или Google название компании и ФИО руководителя. Посмотрите, в каком контексте они упоминаются. Бывает, что уже на первой странице находятся судебные дела, истории клиентов или публикации в СМИ. Это поможет составить более полную картину и понять, стоит ли рисковать.

Запрос документов

После электронной проверки, когда убедились, что контрагент действительно существует и выглядит надёжным, стоит запросить у него документы.

Если контрагент — ИП:

ОГРНИП.

Копию паспорта.

Если контрагент — ООО:

ОГРН и ИНН.

Копию устава.

Документ о назначении директора (решение или протокол).

Копию паспорта руководителя.

Доверенность — если договор подписывает не сам директор.

Ещё полезно запросить бухгалтерскую отчётность — она покажет, ведёт ли компания активную деятельность, есть ли у неё имущество, прибыль или долги. Если работа требует лицензии, убедитесь, что она есть и действует.

Совет Даже если вы проверили эти и другие сведения онлайн, не лишним будет запросить заверенные копии в бумажном виде. Это пригодится, если налоговая захочет убедиться, что вы действительно проверяли контрагента и проявили должную осмотрительность.