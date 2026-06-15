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Как платить налоги, чтобы избежать штрафов от ФНС

Уплата налогов — обязанность любого предпринимателя. Многие сталкиваются со штрафами не из-за злого умысла, а из-за незнания тонкостей законодательства. ФНС всегда фиксирует неуплату налогов, несвоевременную сдачу отчётности и грубые ошибки в учёте.

15.06.2026
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У каждого предпринимателя есть возможность снизить размер финансовой санкции или вовсе её отменить. Точка Банк расскажет, что такое налоговая ответственность и за что ФНС может назначить штрафы. Также мы разберём, как их снизить или отменить.

Коротко
Налоговая ответственность — это обязанность предпринимателей платить штрафы за нарушения, предусмотренные НК РФ. К ним относятся несвоевременная сдача отчётности, неуплата налогов или грубые ошибки в учёте.
Размер штрафа зависит от тяжести нарушения. Однако его можно снизить минимум в два раза или отменить полностью, если у налогоплательщика есть смягчающие обстоятельства. Это могут быть первое нарушение, тяжёлое финансовое положение, болезнь или форс‑мажорные обстоятельства.
Для того чтобы отменить и уменьшить размер штрафа, необходимо подать письменное ходатайство и приложить подтверждающие документы. При этом важно соблюдать процессуальные сроки: один месяц на подачу возражений, один месяц на жалобу в вышестоящий орган и три месяца на обращение в суд.

Что такое налоговая ответственность

Налоговая ответственность — это обязанность физлиц и юрлиц не нарушать правила, прописанные в НК РФ. В случае неисполнения закона налогоплательщики должны платить штрафы.

Налоговая ответственность наступает за нарушения, перечисленные в гл. 16 НК РФ:

  • не сдали декларацию в срок;
  • неправильно сдали отчётность, например нужно было в электронном виде, а вы представили её на бумаге;
  • не представили документы по запросу налоговой;
  • полностью или частично не уплатили налог;
  • не удержали или не перечислили НДФЛ;
  • нарушили правила учёта доходов или расходов;
  • занизили налоговую ставку;
  • опоздали с подачей заявления о постановке на учёт или вели деятельность без регистрации бизнеса в ФНС;
  • представили недостоверные сведения, необходимые для налоговой.
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Согласно ст. 112 НК РФ, существуют смягчающие обстоятельства, которые позволяют налогоплательщикам снизить размер штрафа или вовсе его не платить. В частности:

  • тяжёлые семейные или личные обстоятельства;
  • совершение действий под угрозой или при принуждении;
  • тяжёлое материальное положение физлица;
  • незначительность нарушения сроков, например несвоевременная уплата налогов в течение трёх дней;
  • иные действия, которые суд или налоговая признали смягчающими, например состояние здоровья, отсутствие ущерба государству или активное участие в благотворительности.

Важно: если у предпринимателя есть смягчающие обстоятельства, он должен сам о них сообщить. Для этого ему необходимо написать в свободной форме ходатайство о снижении суммы штрафа.  

Виды ответственности за налоговые нарушения

Вид ответственностиНормативная базаК кому применяетсяОсновная мера
НалоговаяГлава 16 НК РФНалогоплательщики — физлица и организацииШтрафы — размеры в процентах от неуплаченной суммы
АдминистративнаяГлава 15 КоАП РФДолжностные лица — руководители и главные бухгалтерыШтрафы и дисквалификация
УголовнаяСт. 198 УК РФ;

Ст. 199 УК РФ;

Ст. 199.1 УК РФ;

Ст. 199.2 УК РФ;

Ст. 199.3 УК РФ;

Ст. 199.4 УК РФ
Физлица при крупном ущербеШтрафы и лишение свободы

Виды налоговых правонарушений

Согласно ст. 106 НК РФ, налоговое правонарушение — это противоправное деяние, за которое Налоговый кодекс предусматривает ответственность. 

Неуплата или неполная уплата налогов

Полная или частичная неуплата налогов — это ситуация, когда налогоплательщик не перечислил в бюджет требуемую сумму налога в установленный срок. В результате образуется недоимка — долг перед бюджетом, который подтверждён налоговыми органами.

Размер штрафа зависит от обстоятельств, при которых налогоплательщик нарушил закон. 

  • 20% от суммы неуплаченного налога, если неуплата произошла по неосторожности. Например, из-за арифметической ошибки, невнимательности при заполнении декларации или неправильного применения налоговой ставки;
  • 40% от суммы неуплаченного налога — при доказанном умышленном занижении налоговой базы. 

Важно: в случае опоздания уплаты налога предприниматель или организация помимо штрафа платит ещё и пени. Согласно ст. 75 НК РФ, их размер составляет:

  • для ИП — 1/300 ставки за каждый день просрочки;
  • для юрлиц — 1/300 ставки за каждый день просрочки при задолженности до 30 календарных дней и начиная с 91-го дня, 1/150 ставки за каждый день просрочки при задолженности в период с 31-го до 90-го дня.  

Когда ответственность по неуплате налогов не наступает:

  • налогоплательщик сам обнаружил ошибку, подал уточнённую налоговую декларацию и доплатил недостающую сумму. Важное уточнение — он внёс деньги до того, как налоговая выявила нарушение;
  • недоимка возникла не по вине налогоплательщика, например из-за технического сбоя в системе ФНС или ошибки банка;
  • у налогоплательщика постоянно положительное сальдо на Едином налоговом счёте (ЕНС) или есть переплаты, в счёт которых можно уплатить налог.

Несвоевременная сдача отчётности

Несвоевременная сдача отчётности — это нарушение установленного срока представления налоговой декларации или расчёта в ФНС. 

Размер штрафа составляет 5% от суммы налога, которая была заявлена в отчётности, но уплачена в срок, за каждый полный или неполный месяц просрочки. При этом закон устанавливает ограничения: 

  • минимальный штраф — 1 000 ₽;
  • максимальный размер — 30% от суммы неуплаченного налога. 

В случае неправильной сдачи декларации, например её нужно было представить в электронном формате, а не на бумаге, применяется штраф в размере 200 ₽. 

Грубые нарушения учёта

Грубые нарушения учёта — это серьёзные ошибки в ведении налоговой и бухгалтерской отчётности. Они мешают правильно определить налоговую базу и проверить достоверность данных в документах. 

Примеры грубых нарушений учёта: 

  • отсутствие первичных учётных документов — накладных, актов выполненных работ, УПД и кассовых чеков;
  • отказ от формирования счетов-фактур, книг покупок и продаж — это критично для плательщиков НДС;
  • отсутствие регистров налогового учёта, например книги учёта доходов и расходов (КУДиР);
  • систематические ошибки в отражении операций — когда доходы или расходы учитываются не в том периоде, дублируются, пропускаются или искажаются.

Размер штрафа зависит от тяжести и масштаба нарушения:

  • 10 000 ₽ — несоблюдение правил допущено в пределах одного налогового периода;
  • 30 000 ₽ — оно выявлено в нескольких периодах;
  • 20% от суммы неуплаченного налога — в случае занижения налоговой базы и образовании недоимки. При этом размер штрафа составляет не менее 40 000 ₽. 
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Решение налоговой о привлечении к ответственности

По итогам камеральной проверки ФНС составляет специальный акт, который фиксирует:

  • все выявленные нарушения;
  • ссылки на статьи НК РФ;
  • расчёт сумм недоимки, пеней и штрафов.

Он вручается налогоплательщику под расписку или направляется по почте в течение пяти дней с даты составления. 

С момента получения акта у налогоплательщика есть один месяц на представление письменного возражения. В нём необходимо указать несогласие с фактами, изложенными в акте проверки, и обстоятельствами со ссылками на подтверждающие документы. 

Способы подачи возражения:

  • личный визит в ФНС и передача бумажного экземпляра в окно приёма документов или в канцелярию;
  • через Почту России;
  • с помощью ЭДО. 

После получения письменных возражений ФНС проводит рассмотрение материалов проверки:

  • изучает акт проверки и возражения;
  • оценивает представленные доказательства;
  • принимает решение о том, были ли нарушения и подлежит ли физлицо или организация ответственности.

В течение десяти рабочих дней налоговая должна вынести итоговое решение. В случае дальнейшего несогласия налогоплательщик может обжаловать его в досудебном порядке. Для этого ему необходимо подать жалобу в вышестоящий налоговый орган через инспекцию, проводившую проверку, в течение одного месяца со дня вручения решения ФНС. 

Что делать, если ФНС начислила штрафы и пени

Если налоговая начислила вам штрафы и пени, внимательно изучите основания: 

  • какая статья НК РФ применена;
  • правильно ли рассчитана сумма недоимки, пеней и штрафа. 

Если вы хотите снизить штраф от налоговой, подготовьте специальное ходатайство, в котором укажите: 

  • наименование налогового органа, которому вы излагаете свои доводы;
  • сведения о заявителе: для физлица — ФИО, паспортные данные, адрес, ИНН, телефон; для юрлица — название, ИНН, КПП, юридический адрес и телефон;
  • дату и номер налоговой проверки;
  • описание ситуации — за что был назначен штраф;
  • смягчающие обстоятельства с подтверждающими документами;
  • просьбу со ссылкой на п. 3 ст. 114 НК РФ, который обязывает снизить штраф минимум в два раза при наличии смягчающих обстоятельств. 

К ходатайству следует приложить копии документов, которые подтверждают вашу позицию: 

  • справку о доходах;
  • выписку из банковского счёта;
  • справки о тяжёлом финансовом положении или больничные листы в случае проблем со здоровьем;
  • копию платёжных поручений о добровольной уплате налогов;
  • документы, подтверждающие форс-мажорные обстоятельства, например данные от МЧС о наводнении.

Важно: регламентированного бланка ходатайства не существует. Поэтому вы можете написать его в свободной форме.

Экспертное мнение

Ошибки в расчётах налогов и несвоевременная сдача отчётности чаще всего приводят к штрафам ФНС. Даже небольшие неточности в учёте или пропущенные сроки могут создать для бизнеса лишнюю финансовую нагрузку.


На практике часто возникают проблемы из-за отсутствия контроля за документами и ручного ведения учёта. Чтобы снизить такие риски, предпринимателю важно использовать инструменты, которые помогают автоматизировать расчёты и напоминания о сроках.
Хорошим решением в этом случае является Онлайн-бухгалтерия от Точка Банк: она помогает вести учёт, формировать отчётность и контролировать налоговые платежи без лишних ошибок.

Дарья ЖуковскаяЭксперт-редактор Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка

Срок и способы подачи ходатайства

Ходатайство об уменьшении размера штрафа от ФНС можно подавать после получения акта проверки, но до вынесения итогового решения по материалам проверки.

Способы подачи документа:

  • личный визит в ФНС. В таком случае подготовьте два экземпляра: один вы отдадите в налоговую, второй оставите себе;
  • через Почту России заказным письмом с описью вложения;
  • с помощью ЛК налогоплательщика;
  • по ТКС — ЭДО с налоговой.  

Когда можно полностью избежать штрафов и пеней от налоговой

Полностью избежать финансовых санкций со стороны ФНС возможно, но только в строго определённых законом случаях, описанных в ст. 109 НК РФ и ст. 111 НК РФ:

  • отсутствие налогового правонарушения;
  • истечение срока исковой давности;
  • отсутствие вины лица в совершении правонарушения;
  • наличие форс-мажорных ситуаций, например стихийные бедствия; 
  • физлицо, которое нарушило закон, не достигло 16 лет;
  • аффект или состояние человека, который не мог отдавать себе отчёт в своих действиях при совершении правонарушения.
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Частые ошибки налогоплательщиков

Одна из самых распространённых причин, по которой налогоплательщики не добиваются снижения или отмены налоговых санкций, — ошибки в процессе защиты своих прав. Даже при наличии законных оснований для освобождения от ответственности результат часто оказывается неблагоприятным из-за трёх типичных просчётов: 

  • отказа от подачи ходатайства;
  • отсутствия документального подтверждения обстоятельств;
  • пропуска процессуальных сроков. 

Не подают ходатайство

Предприниматели могут полагать, что достаточно просто написать возражения на акт проверки или устно объяснить ситуацию инспектору. Однако закон предусматривает специальный механизм снижения санкций — подачу ходатайства о снижении или отмене штрафа. Именно в этом документе налогоплательщик официально просит налоговый орган:

  • учесть смягчающие обстоятельства;
  • уменьшить размер штрафа. 

Без этого документа инспекция вправе не применять снижение по своей инициативе, даже если у неё есть все основания для этого. 

Практический совет: подавайте ходатайство о снижении или отмене штрафа одновременно с возражениями на акт проверки.

Не подтверждают обстоятельства

Указать в ходатайстве «тяжёлое финансовое положение» или «первое нарушение» недостаточно. Эти обстоятельства необходимо документально обосновать. Налоговый орган и суд принимают во внимание только те доводы, которые подкреплены доказательствами. 

Какие документы можно представить:

  • при тяжёлой болезни — копию больничного листа; 
  • если у вас произошла форс-мажорная ситуация, которая от вас не зависела,  — справку из МЧС или полиции; 
  • при финансовых трудностях — справку о доходах и выписку из банковского счёта. 

Пропускают сроки

Налоговое законодательство устанавливает жёсткие процессуальные сроки:

  • один месяц — на представление возражений на акт проверки;
  • один месяц — на обжалование решения в вышестоящий налоговый орган;
  • три месяца — на обращение в арбитражный суд. 

Пропуск любого из этих сроков без уважительной причины лишает налогоплательщика права на обжалование. 

Дата получения документа имеет критическое значение. Срок подачи обжалований начинается не с даты составления акта или решения, а с даты его фактического вручения налогоплательщику под расписку или направления по почте. Многие упускают этот нюанс и начинают отсчитывать срок с неправильной даты, из-за чего подают жалобу с опозданием. 

Вопросы по теме

Можно ли снизить штраф после решения ФНС?

Да, снизить штраф после вынесения решения ФНС можно. Для этого необходимо обжаловать решение в УФНС в течение одного месяца с даты получения решения или обратиться в арбитражный суд в течение трёх месяцев. В жалобе нужно:


— указать на смягчающие обстоятельства, например первое нарушение, тяжёлое финансовое положение или состояние здоровья;


— приложить документы, подтверждающие вашу позицию.


Согласно п. 3 ст. 111 НК РФ, при наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства штраф обязаны снизить минимум в два раза. 


Важно: уплата штрафа не означает согласия с решением и не лишает права на обжалование. Если штраф впоследствии снизят, излишек подлежит возврату или зачёту.

Как подать заявление на снижение штрафа?

Подать заявление на снижение штрафа можно четырьмя способами:


— в ЛК налогоплательщика;


— по ТКС;


— личный визит в ФНС;


— с помощью Почты России. 


В документе укажите:


— наименование налогового органа, которому вы излагаете свои доводы;


— сведения о заявителе: для физлица — ФИО, паспортные данные, адрес, ИНН, телефон; для юрлица — название, ИНН, КПП, юридический адрес и телефон;


— дату и номер налоговой проверки;


— описание ситуации — за что был назначен штраф;


— смягчающие обстоятельства со ссылками на подтверждающие документы;


— просьбу со ссылкой на п. 3 ст. 114 НК РФ, который обязывает снизить штраф минимум в два раза при наличии смягчающих обстоятельств. 


Также приложите копии доказательств — платёжные поручения, больничные листы, выписки из банковского счёта, справки о доходах или документы от МЧС или полиции.

Когда штраф не уменьшается?

1. Отсутствие смягчающих обстоятельств.


2. Доказательство умысла правонарушения. 


3. Отсутствие подтверждающих документов, которые указали бы на смягчающие обстоятельства.


4. Повторное правонарушение, совершённое в течение 12 месяцев.


5. Пропуск сроков подачи ходатайства о снижении или отмене штрафа или жалобы без уважительной причины.


6. Значительный ущерб бюджету при совершении правонарушения.

Если ИП уплатил штраф, можно ли не платить налоги?

Уплата штрафа не освобождает ИП от уплаты налогов. Штраф и налог — это разные обязательства: 


— штраф — наказание за нарушение;


— налог — обязательный платёж в бюджет. 


Погашение штрафа не засчитывается в счёт уплаты налога, и недоимка по налогу продолжает числиться до момента её полной уплаты. Более того, пока налог не уплачен, на остаток суммы продолжают начисляться пени. 


Если ИП уплатил только штраф, налоговая вправе взыскать сам налог и пени в принудительном порядке: 


— списать деньги со счёта;


— направить требование контрагентам;


— обратиться в суд. 

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Налоговая ответственность: как избежать штрафов от ФНС — Точка Банк