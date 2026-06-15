Как платить налоги, чтобы избежать штрафов от ФНС

У каждого предпринимателя есть возможность снизить размер финансовой санкции или вовсе её отменить. Точка Банк расскажет, что такое налоговая ответственность и за что ФНС может назначить штрафы. Также мы разберём, как их снизить или отменить.
Что такое налоговая ответственность
Налоговая ответственность — это обязанность физлиц и юрлиц не нарушать правила, прописанные в НК РФ. В случае неисполнения закона налогоплательщики должны платить штрафы.
Налоговая ответственность наступает за нарушения, перечисленные в гл. 16 НК РФ:
- не сдали декларацию в срок;
- неправильно сдали отчётность, например нужно было в электронном виде, а вы представили её на бумаге;
- не представили документы по запросу налоговой;
- полностью или частично не уплатили налог;
- не удержали или не перечислили НДФЛ;
- нарушили правила учёта доходов или расходов;
- занизили налоговую ставку;
- опоздали с подачей заявления о постановке на учёт или вели деятельность без регистрации бизнеса в ФНС;
- представили недостоверные сведения, необходимые для налоговой.
Согласно ст. 112 НК РФ, существуют смягчающие обстоятельства, которые позволяют налогоплательщикам снизить размер штрафа или вовсе его не платить. В частности:
- тяжёлые семейные или личные обстоятельства;
- совершение действий под угрозой или при принуждении;
- тяжёлое материальное положение физлица;
- незначительность нарушения сроков, например несвоевременная уплата налогов в течение трёх дней;
- иные действия, которые суд или налоговая признали смягчающими, например состояние здоровья, отсутствие ущерба государству или активное участие в благотворительности.
Важно: если у предпринимателя есть смягчающие обстоятельства, он должен сам о них сообщить. Для этого ему необходимо написать в свободной форме ходатайство о снижении суммы штрафа.
Виды ответственности за налоговые нарушения
|Вид ответственности
|Нормативная база
|К кому применяется
|Основная мера
|Налоговая
|Глава 16 НК РФ
|Налогоплательщики — физлица и организации
|Штрафы — размеры в процентах от неуплаченной суммы
|Административная
|Глава 15 КоАП РФ
|Должностные лица — руководители и главные бухгалтеры
|Штрафы и дисквалификация
|Уголовная
|— Ст. 198 УК РФ;
— Ст. 199 УК РФ;
— Ст. 199.1 УК РФ;
— Ст. 199.2 УК РФ;
— Ст. 199.3 УК РФ;
— Ст. 199.4 УК РФ
|Физлица при крупном ущербе
|Штрафы и лишение свободы
Виды налоговых правонарушений
Согласно ст. 106 НК РФ, налоговое правонарушение — это противоправное деяние, за которое Налоговый кодекс предусматривает ответственность.
Неуплата или неполная уплата налогов
Полная или частичная неуплата налогов — это ситуация, когда налогоплательщик не перечислил в бюджет требуемую сумму налога в установленный срок. В результате образуется недоимка — долг перед бюджетом, который подтверждён налоговыми органами.
Размер штрафа зависит от обстоятельств, при которых налогоплательщик нарушил закон.
- 20% от суммы неуплаченного налога, если неуплата произошла по неосторожности. Например, из-за арифметической ошибки, невнимательности при заполнении декларации или неправильного применения налоговой ставки;
- 40% от суммы неуплаченного налога — при доказанном умышленном занижении налоговой базы.
Важно: в случае опоздания уплаты налога предприниматель или организация помимо штрафа платит ещё и пени. Согласно ст. 75 НК РФ, их размер составляет:
- для ИП — 1/300 ставки за каждый день просрочки;
- для юрлиц — 1/300 ставки за каждый день просрочки при задолженности до 30 календарных дней и начиная с 91-го дня, 1/150 ставки за каждый день просрочки при задолженности в период с 31-го до 90-го дня.
Когда ответственность по неуплате налогов не наступает:
- налогоплательщик сам обнаружил ошибку, подал уточнённую налоговую декларацию и доплатил недостающую сумму. Важное уточнение — он внёс деньги до того, как налоговая выявила нарушение;
- недоимка возникла не по вине налогоплательщика, например из-за технического сбоя в системе ФНС или ошибки банка;
- у налогоплательщика постоянно положительное сальдо на Едином налоговом счёте (ЕНС) или есть переплаты, в счёт которых можно уплатить налог.
Несвоевременная сдача отчётности
Несвоевременная сдача отчётности — это нарушение установленного срока представления налоговой декларации или расчёта в ФНС.
Размер штрафа составляет 5% от суммы налога, которая была заявлена в отчётности, но уплачена в срок, за каждый полный или неполный месяц просрочки. При этом закон устанавливает ограничения:
- минимальный штраф — 1 000 ₽;
- максимальный размер — 30% от суммы неуплаченного налога.
В случае неправильной сдачи декларации, например её нужно было представить в электронном формате, а не на бумаге, применяется штраф в размере 200 ₽.
Грубые нарушения учёта
Грубые нарушения учёта — это серьёзные ошибки в ведении налоговой и бухгалтерской отчётности. Они мешают правильно определить налоговую базу и проверить достоверность данных в документах.
Примеры грубых нарушений учёта:
- отсутствие первичных учётных документов — накладных, актов выполненных работ, УПД и кассовых чеков;
- отказ от формирования счетов-фактур, книг покупок и продаж — это критично для плательщиков НДС;
- отсутствие регистров налогового учёта, например книги учёта доходов и расходов (КУДиР);
- систематические ошибки в отражении операций — когда доходы или расходы учитываются не в том периоде, дублируются, пропускаются или искажаются.
Размер штрафа зависит от тяжести и масштаба нарушения:
- 10 000 ₽ — несоблюдение правил допущено в пределах одного налогового периода;
- 30 000 ₽ — оно выявлено в нескольких периодах;
- 20% от суммы неуплаченного налога — в случае занижения налоговой базы и образовании недоимки. При этом размер штрафа составляет не менее 40 000 ₽.
Решение налоговой о привлечении к ответственности
По итогам камеральной проверки ФНС составляет специальный акт, который фиксирует:
- все выявленные нарушения;
- ссылки на статьи НК РФ;
- расчёт сумм недоимки, пеней и штрафов.
Он вручается налогоплательщику под расписку или направляется по почте в течение пяти дней с даты составления.
С момента получения акта у налогоплательщика есть один месяц на представление письменного возражения. В нём необходимо указать несогласие с фактами, изложенными в акте проверки, и обстоятельствами со ссылками на подтверждающие документы.
Способы подачи возражения:
- личный визит в ФНС и передача бумажного экземпляра в окно приёма документов или в канцелярию;
- через Почту России;
- с помощью ЭДО.
После получения письменных возражений ФНС проводит рассмотрение материалов проверки:
- изучает акт проверки и возражения;
- оценивает представленные доказательства;
- принимает решение о том, были ли нарушения и подлежит ли физлицо или организация ответственности.
В течение десяти рабочих дней налоговая должна вынести итоговое решение. В случае дальнейшего несогласия налогоплательщик может обжаловать его в досудебном порядке. Для этого ему необходимо подать жалобу в вышестоящий налоговый орган через инспекцию, проводившую проверку, в течение одного месяца со дня вручения решения ФНС.
Что делать, если ФНС начислила штрафы и пени
Если налоговая начислила вам штрафы и пени, внимательно изучите основания:
- какая статья НК РФ применена;
- правильно ли рассчитана сумма недоимки, пеней и штрафа.
Если вы хотите снизить штраф от налоговой, подготовьте специальное ходатайство, в котором укажите:
- наименование налогового органа, которому вы излагаете свои доводы;
- сведения о заявителе: для физлица — ФИО, паспортные данные, адрес, ИНН, телефон; для юрлица — название, ИНН, КПП, юридический адрес и телефон;
- дату и номер налоговой проверки;
- описание ситуации — за что был назначен штраф;
- смягчающие обстоятельства с подтверждающими документами;
- просьбу со ссылкой на п. 3 ст. 114 НК РФ, который обязывает снизить штраф минимум в два раза при наличии смягчающих обстоятельств.
К ходатайству следует приложить копии документов, которые подтверждают вашу позицию:
- справку о доходах;
- выписку из банковского счёта;
- справки о тяжёлом финансовом положении или больничные листы в случае проблем со здоровьем;
- копию платёжных поручений о добровольной уплате налогов;
- документы, подтверждающие форс-мажорные обстоятельства, например данные от МЧС о наводнении.
Важно: регламентированного бланка ходатайства не существует. Поэтому вы можете написать его в свободной форме.
Срок и способы подачи ходатайства
Ходатайство об уменьшении размера штрафа от ФНС можно подавать после получения акта проверки, но до вынесения итогового решения по материалам проверки.
Способы подачи документа:
- личный визит в ФНС. В таком случае подготовьте два экземпляра: один вы отдадите в налоговую, второй оставите себе;
- через Почту России заказным письмом с описью вложения;
- с помощью ЛК налогоплательщика;
- по ТКС — ЭДО с налоговой.
Когда можно полностью избежать штрафов и пеней от налоговой
Полностью избежать финансовых санкций со стороны ФНС возможно, но только в строго определённых законом случаях, описанных в ст. 109 НК РФ и ст. 111 НК РФ:
- отсутствие налогового правонарушения;
- истечение срока исковой давности;
- отсутствие вины лица в совершении правонарушения;
- наличие форс-мажорных ситуаций, например стихийные бедствия;
- физлицо, которое нарушило закон, не достигло 16 лет;
- аффект или состояние человека, который не мог отдавать себе отчёт в своих действиях при совершении правонарушения.
Частые ошибки налогоплательщиков
Одна из самых распространённых причин, по которой налогоплательщики не добиваются снижения или отмены налоговых санкций, — ошибки в процессе защиты своих прав. Даже при наличии законных оснований для освобождения от ответственности результат часто оказывается неблагоприятным из-за трёх типичных просчётов:
- отказа от подачи ходатайства;
- отсутствия документального подтверждения обстоятельств;
- пропуска процессуальных сроков.
Не подают ходатайство
Предприниматели могут полагать, что достаточно просто написать возражения на акт проверки или устно объяснить ситуацию инспектору. Однако закон предусматривает специальный механизм снижения санкций — подачу ходатайства о снижении или отмене штрафа. Именно в этом документе налогоплательщик официально просит налоговый орган:
- учесть смягчающие обстоятельства;
- уменьшить размер штрафа.
Без этого документа инспекция вправе не применять снижение по своей инициативе, даже если у неё есть все основания для этого.
Практический совет: подавайте ходатайство о снижении или отмене штрафа одновременно с возражениями на акт проверки.
Не подтверждают обстоятельства
Указать в ходатайстве «тяжёлое финансовое положение» или «первое нарушение» недостаточно. Эти обстоятельства необходимо документально обосновать. Налоговый орган и суд принимают во внимание только те доводы, которые подкреплены доказательствами.
Какие документы можно представить:
- при тяжёлой болезни — копию больничного листа;
- если у вас произошла форс-мажорная ситуация, которая от вас не зависела, — справку из МЧС или полиции;
- при финансовых трудностях — справку о доходах и выписку из банковского счёта.
Пропускают сроки
Налоговое законодательство устанавливает жёсткие процессуальные сроки:
- один месяц — на представление возражений на акт проверки;
- один месяц — на обжалование решения в вышестоящий налоговый орган;
- три месяца — на обращение в арбитражный суд.
Пропуск любого из этих сроков без уважительной причины лишает налогоплательщика права на обжалование.
Дата получения документа имеет критическое значение. Срок подачи обжалований начинается не с даты составления акта или решения, а с даты его фактического вручения налогоплательщику под расписку или направления по почте. Многие упускают этот нюанс и начинают отсчитывать срок с неправильной даты, из-за чего подают жалобу с опозданием.