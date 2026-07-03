Календарь бухгалтера: налоги и отчётность за 3 квартал 2026 года

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В июле, августе и сентябре необходимо следить за сроками уплаты НДС, УСН, НДФЛ, страховых взносов и других обязательных платежей. Основная отчётность по НДС, налогу на прибыль, 6‑НДФЛ, РСВ и ЕФС‑1 подаётся до 25‑го числа. С 2026 года действуют обновлённые формы ряда деклараций, а для части компаний и ИП на УСН появилась обязанность платить НДС. Календарь помогает не пропустить важные даты и избежать штрафов.



Третий квартал 2026 года — один из самых насыщенных периодов для бухгалтеров. В это время нужно вовремя уплачивать налоги, страховые взносы и сдавать отчётность. Большинство платежей приходится на 28‑е число каждого месяца, но для отдельных налогов действуют другие сроки. Важно учитывать переносы дат, если они выпадают на выходные.