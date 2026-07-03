Календарь бухгалтера: налоги и отчётность за 3 квартал 2026 года

В третьем квартале компании и индивидуальные предприниматели перечисляют налоги и взносы сразу за несколько периодов. Основная часть платежей традиционно приходится на 28-е число каждого месяца. Предусмотрены и отдельные сроки: например, взносы на травматизм уплачиваются до 15-го числа, а косвенные налоги при импорте товаров из стран ЕАЭС — до 20-го числа.
В этот период бухгалтеру важно учитывать, что правила и формы отчётности периодически обновляются. Например, с 2026 года внесены изменения в порядок заполнения ряда деклараций, а для налогоплательщиков на УСН с доходами более 20 млн ₽, появилась обязанность по уплате и отчётности по НДС.
Уплата налогов в 3 квартале 2026 года
В третьем квартале организации и индивидуальные предприниматели осуществляют уплату налогов и страховых взносов сразу за несколько отчётных периодов. Основной объём платежей приходится на 28-е число каждого месяца. Но существуют и отдельные установленные сроки. Например, взносы на травматизм необходимо перечислить не позднее 15-го числа, а косвенные налоги при импорте товаров из стран ЕАЭС — до 20-го.
В третьем квартале особенно важно учитывать актуальные изменения в налоговом законодательстве и порядке отчётности. Начиная с 2026 года скорректированы правила заполнения ряда деклараций, а для налогоплательщиков на УСН, чей доход превысил 20 млн ₽, введена обязанность по уплате НДС и представлению соответствующей отчётности.
По итогам первого полугодия (второго квартала) в июле организации и индивидуальные предприниматели уплачивают:
— НДС;
— авансовые платежи по УСН;
— налог на прибыль;
— имущественные налоги — транспортный, земельный и налог на имущество.
Кроме того, перечисляются водный и туристический налоги, торговый сбор и НДД.
Помимо этого, ежемесячно уплачиваются НДФЛ, страховые взносы (ОПС, ОМС, ОСС), НДПИ, акцизы, АУСН и налог на профессиональный доход.
Платежи по налогам и взносам в июле
Июль — один из самых напряжённых месяцев квартала: в этот период одновременно приходится закрывать обязательства за июнь, второй квартал и первое полугодие. Особое внимание следует уделять срокам, выпадающим на выходные дни, — в таких случаях они переносятся на ближайший рабочий день.
|Вид платежа
|Срок уплаты
|НДФЛ за период с 23 по 30 июня
|6 июля
|Взносы на травматизм за июнь
|15 июля
|Косвенные налоги (импорт из ЕАЭС) за июнь
|20 июля
|АУСН за июнь
|28 июля
|НДФЛ за период с 1 по 22 июля
|28 июля
|Страховые взносы (ОПС, ОМС, ОСС) за июнь
|28 июля
|Налог на прибыль (аванс) за I квартал
|28 июля
|НДС оплата за II квартал или ⅓ суммы
|28 июля
|УСН аванс за второе полугодие
|28 июля
|НДПИ за июнь
|28 июля
|Водный налог за II квартал
|28 июля
|Налог на имущество, транспортный, земельный — авансы за II квартал
|28 июля
|НПД за июнь
|28 июля
|Туристический налог за II квартал
|28 июля
|Торговый сбор за II квартал
|28 июля
|Акцизы ЕГАИС за июнь
|28 июля
Уплата налогов и взносов в августе
В августе бухгалтеров ожидает несколько обязательных платежей. Основная нагрузка традиционно приходится на 28-е число, когда перечисляются НДФЛ, страховые взносы и авансовый платёж по налогу на прибыль. При этом необходимо учитывать и отдельные сроки уплаты: НДФЛ, удержанный с 23 по 31 июля, перечисляется не позднее 5 августа, а налог за период с 1 по 22 августа — до 28 августа включительно. В этот же день уплачиваются страховые взносы за июль для плательщиков с ежемесячной отчётностью, аванс по налогу на прибыль за июль, НДПИ, а также акцизы и налог на профессиональный доход.
Уплата налогов и взносов в сентябре
Сентябрь завершает третий квартал и включает ряд ключевых сроков. До 5 сентября необходимо перечислить НДФЛ, удержанный с 23 по 31 августа. Если установленная дата выпадает на выходной день, срок переносится на ближайший рабочий день.
28 сентября является основной датой уплаты большинства обязательных платежей: НДФЛ за первую половину месяца, страховых взносов за август, авансового платежа по налогу на прибыль, НДПИ, акцизов и налога на профессиональный доход. Также в сентябре при прекращении деятельности на УСН или ЕСХН может возникнуть необходимость в дополнительных налоговых доплатах.
Отчётность в 3 квартале 2026 года
Основные формы отчётности представляются в ИФНС и СФР. Как правило, большинство деклараций подаётся до 25-го числа месяца, следующего за отчётным периодом. С 2026 года ряд форм отчётности был обновлён: скорректированы бланки деклараций по НДС, расчёта по страховым взносам (РСВ), НДПИ и туристическому налогу.
Сроки сдачи отчётности
- Декларация по НДС — до 25 июля (за II квартал).
- Декларация по налогу на прибыль — до 25 июля (за полугодие).
- УСН — до 25 июля, при этом уведомление об исчисленных суммах авансовых платежей за полугодие подаётся в те же сроки.
- ЕФС-1 в СФР — до 25 июля, 25 августа и 25 сентября (за предыдущий месяц).
- 6-НДФЛ — до 25 июля (за полугодие).
- Расчёт по страховым взносам (РСВ) — до 25 июля (за полугодие).
Если установленный срок сдачи отчётности приходится на выходной или праздничный день, он переносится на ближайший рабочий день. Это правило применяется ко всем видам отчётности.
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