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Календарь бухгалтера: налоги и отчётность за 3 квартал 2026 года

Третий квартал 2026 года — один из самых загруженных периодов для бухгалтерии, когда сроки уплаты налогов и сдачи отчётности идут практически без перерыва. Чтобы ничего не пропустить и избежать штрафов, важно заранее понимать ключевые даты и обязательства по НДС, УСН, НДФЛ и страховым взносам. Точка  Банк собрал полный и понятный календарь бухгалтера на 3 квартал 2026 года.

03.07.2026
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Коротко
Третий квартал 2026 года — один из самых насыщенных периодов для бухгалтеров. В это время нужно вовремя уплачивать налоги, страховые взносы и сдавать отчётность. Большинство платежей приходится на 28‑е число каждого месяца, но для отдельных налогов действуют другие сроки. Важно учитывать переносы дат, если они выпадают на выходные.
В июле, августе и сентябре необходимо следить за сроками уплаты НДС, УСН, НДФЛ, страховых взносов и других обязательных платежей. Основная отчётность по НДС, налогу на прибыль, 6‑НДФЛ, РСВ и ЕФС‑1 подаётся до 25‑го числа. С 2026 года действуют обновлённые формы ряда деклараций, а для части компаний и ИП на УСН появилась обязанность платить НДС. Календарь помогает не пропустить важные даты и избежать штрафов.

В третьем квартале компании и индивидуальные предприниматели перечисляют налоги и взносы сразу за несколько периодов. Основная часть платежей традиционно приходится на 28-е число каждого месяца. Предусмотрены и отдельные сроки: например, взносы на травматизм уплачиваются до 15-го числа, а косвенные налоги при импорте товаров из стран ЕАЭС — до 20-го числа.

В этот период бухгалтеру важно учитывать, что правила и формы отчётности периодически обновляются. Например, с 2026 года внесены изменения в порядок заполнения ряда деклараций, а для налогоплательщиков на УСН с доходами более 20 млн ₽, появилась обязанность по уплате и отчётности по НДС.

Уплата налогов в 3 квартале 2026 года

В третьем квартале организации и индивидуальные предприниматели осуществляют уплату налогов и страховых взносов сразу за несколько отчётных периодов. Основной объём платежей приходится на 28-е число каждого месяца. Но существуют и отдельные установленные сроки. Например, взносы на травматизм необходимо перечислить не позднее 15-го числа, а косвенные налоги при импорте товаров из стран ЕАЭС — до 20-го.

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В третьем квартале особенно важно учитывать актуальные изменения в налоговом законодательстве и порядке отчётности. Начиная с 2026 года скорректированы правила заполнения ряда деклараций, а для налогоплательщиков на УСН, чей доход превысил 20 млн ₽, введена обязанность по уплате НДС и представлению соответствующей отчётности.

По итогам первого полугодия (второго квартала) в июле организации и индивидуальные предприниматели уплачивают: 

— НДС;

— авансовые платежи по УСН; 

— налог на прибыль;

— имущественные налоги — транспортный, земельный и налог на имущество. 

Кроме того, перечисляются водный и туристический налоги, торговый сбор и НДД.

Помимо этого, ежемесячно уплачиваются НДФЛ, страховые взносы (ОПС, ОМС, ОСС), НДПИ, акцизы, АУСН и налог на профессиональный доход.

Платежи по налогам и взносам в июле 

Июль — один из самых напряжённых месяцев квартала: в этот период одновременно приходится закрывать обязательства за июнь, второй квартал и первое полугодие. Особое внимание следует уделять срокам, выпадающим на выходные дни, — в таких случаях они переносятся на ближайший рабочий день.

Вид платежаСрок уплаты
НДФЛ за период с 23 по 30 июня 6 июля
Взносы на травматизм за июнь15 июля
Косвенные налоги (импорт из ЕАЭС) за июнь20 июля
АУСН за июнь28 июля
НДФЛ за период с 1 по 22 июля28 июля
Страховые взносы (ОПС, ОМС, ОСС) за июнь28 июля
Налог на прибыль (аванс) за I квартал 28 июля
НДС оплата за II квартал или ⅓ суммы28 июля
УСН аванс за второе полугодие28 июля
НДПИ за июнь28 июля
Водный налог за II квартал28 июля
Налог на имущество, транспортный, земельный — авансы за II квартал28 июля
НПД за июнь28 июля
Туристический налог за II квартал 28 июля
Торговый сбор за II квартал 28 июля
Акцизы ЕГАИС за июнь28 июля

Уплата налогов и взносов в августе

В августе бухгалтеров ожидает несколько обязательных платежей. Основная нагрузка традиционно приходится на 28-е число, когда перечисляются НДФЛ, страховые взносы и авансовый платёж по налогу на прибыль. При этом необходимо учитывать и отдельные сроки уплаты: НДФЛ, удержанный с 23 по 31 июля, перечисляется не позднее 5 августа, а налог за период с 1 по 22 августа — до 28 августа включительно. В этот же день уплачиваются страховые взносы за июль для плательщиков с ежемесячной отчётностью, аванс по налогу на прибыль за июль, НДПИ, а также акцизы и налог на профессиональный доход.

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Уплата налогов и взносов в сентябре

Сентябрь завершает третий квартал и включает ряд ключевых сроков. До 5 сентября необходимо перечислить НДФЛ, удержанный с 23 по 31 августа. Если установленная дата выпадает на выходной день, срок переносится на ближайший рабочий день.

28 сентября является основной датой уплаты большинства обязательных платежей: НДФЛ за первую половину месяца, страховых взносов за август, авансового платежа по налогу на прибыль, НДПИ, акцизов и налога на профессиональный доход. Также в сентябре при прекращении деятельности на УСН или ЕСХН может возникнуть необходимость в дополнительных налоговых доплатах.

Экспертное мнение

В третьем квартале бухгалтеру особенно важно заранее планировать сроки платежей и сдачи отчётности, потому что большинство ошибок возникает именно из-за высокой нагрузки. Важно вести единый календарь налоговых обязательств и регулярно проверять изменения в формах отчётности и требованиях законодательства. Если часть процессов автоматизировать, риск пропустить важную дату или допустить ошибку при заполнении документов становится значительно ниже.


Онлайн-бухгалтерия от Точка Банк помогает отслеживать сроки уплаты налогов и сдачи отчётности, рассчитывает обязательные платежи и упрощает работу с документами.

Дарья ЖуковскаяЭксперт по бухгалтерии в Точка Банке

Отчётность в 3 квартале 2026 года

Основные формы отчётности представляются в ИФНС и СФР. Как правило, большинство деклараций подаётся до 25-го числа месяца, следующего за отчётным периодом. С 2026 года ряд форм отчётности был обновлён:  скорректированы бланки деклараций по НДС, расчёта по страховым взносам (РСВ), НДПИ и туристическому налогу.

Сроки сдачи отчётности

  • Декларация по НДС — до 25 июля (за II квартал). 
  • Декларация по налогу на прибыль — до 25 июля (за полугодие). 
  • УСН — до 25 июля, при этом уведомление об исчисленных суммах авансовых платежей за полугодие подаётся в те же сроки. 
  • ЕФС-1 в СФР — до 25 июля, 25 августа и 25 сентября (за предыдущий месяц). 
  • 6-НДФЛ — до 25 июля (за полугодие). 
  • Расчёт по страховым взносам (РСВ) — до 25 июля (за полугодие).

Если установленный срок сдачи отчётности приходится на выходной или праздничный день, он переносится на ближайший рабочий день. Это правило применяется ко всем видам отчётности.

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Календарь бухгалтера на 3 квартал 2026 года: налоги, взносы и отчётность — Точка Банк