Что такое договор: виды и порядок заключения

Разбираемся, какие бывают договоры, как правильно их заключать и на что важно обратить внимание, чтобы всё работало в вашу пользу.

Что такое договор

Договор — это соглашение двух или нескольких сторон, в котором прописывают права, обязанности и ответственность. Участниками могут быть физические лица, компании, государственные или муниципальные структуры.

Формы договоров

Договор можно заключить устно, письменно, в том числе в электронной форме. Иногда договор нужно заверять у нотариуса, иногда - регистрировать в уполномоченном государственном органе. Способ оформления зависит от требований закона и особенностей конкретной сделки.

Устная форма подходит для простых и несложных соглашений, когда стороны доверяют друг другу и речь идёт о небольших суммах или повседневных услугах.

Письменная форма позволяет подробно зафиксировать условия и защищает стороны при разногласиях. Для некоторых сделок письменная форма обязательна по закону — например, договор аренды недвижимости или поставки товаров.

Нотариальная форма нужна в случаях, когда этого требует закон — например, при продаже жилья, оформлении наследства или дарении имущества. Нотариус следит за тем, чтобы все подписи были подлинными, договор соответствовал закону, а права третьих лиц — не нарушались.

Обязательная регистрация договора нужна в случаях, прямо указанных в законе. Как правило, это сделки с некоторыми видами движимого имущества или связанные с интеллектуальной собственностью, а также сделки с недвижимостью. Например, договор аренды.

Электронная форма имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ, при условии использования имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ, при условии использования квалифицированных электронных подписей , которые можно ставить через системы электронного документооборота (ЭДО)

Виды договоров

Договоры различаются по задачам и условиям — кто что должен выполнить, передать или получить.

Вид договора Краткое описание Основные особенности Договор купли-продажи Продавец передаёт покупателю товар за деньги

Передаётся право собственности на товар обязательная письменная форма для крупных сделок Договор аренды Имущество передаётся во временное пользование за плату Срок и условия пользования, обязательная регистрация аренды недвижимости на срок более 1 года Договор подряда Выполнение работ исполнителем с передачей материального результата Фиксируются сроки и качество результата работ, договор часто используется в строительстве и ремонте Договор поставки Одна сторона обязуется поставить товары в собственность другой Указываются сроки поставок, регулярность поставок и условия по качеству товара Договор на оказание услуг Оказание услуг Исполнителем без передачи материального результата

Услуги, которые не приводят к появлению физического результата, — например, консультации, аудит, маркетинг Агентский договор Агент действует от имени и в интересах заказчика, продвигая его товары или услуги Агент получает вознаграждение за продажу или продвижение, действует по поручению заказчика от его имени или от своего собственного Договор займа Одна сторона берёт у другой деньги или вещи на определённый срок и обязуется вернуть с процентами или без них Чётко оговариваются сроки возврата и проценты, если они предусмотрены Договор дарения Один человек что-то дарит другому Дарение должно быть без условий, иначе сделка может быть признана недействительной Дистрибьюторский договор Посредник обязуется продавать продукцию поставщика на определённой территории Включает условия эксклюзивности и вознаграждения, часто используется для региональных продаж Лицензионный договор Право использовать интеллектуальную собственность (патенты, бренды, ПО) на определенных условиях (территория, срок, способы использования) Защищает права правообладателя, регулирует использование и передачу лицензии Франчайзинговый договор Право вести бизнес под брендом франчайзера за регулярные платежи или разовый взнос Включает использование бизнес-модели и бренда, обычно предусматривает поддержку франчайзи Инвестиционный договор Соглашение между инвестором и собственником проекта Определяет условия инвестирования и долевого участия, часто связан с рисками и доходностью Трудовой договор



Регулирует отношения между работодателем и сотрудником Бывает бессрочным, срочным или на выполнение конкретных заданий, с различными правами и обязанностями

Титульный лист примерной формы договора поставки

Содержание и структура договора

В договоре прописывают обязанности и права каждой стороны, порядок выполнения условий и ответственность за нарушение обязательств сторон.

Важные пункты в договоре любого вида

Раздел договора

Что в нём указывают Преамбула Дата и место подписания, наименование сторон, номер документа Предмет договора Суть сделки: какие товары поставляются, какие услуги оказываются, какие работы выполняются с указанием объёма и основных условий Права и обязанности Что стороны могут и должны делать для выполнения обязательств по договору Стоимость и порядок расчётов Сумма оплаты и порядок её внесения: предоплата, постоплата, по частям или с отсрочкой Ответственность Санкции за нарушение условий — штрафы, пени, компенсации, например, за задержку поставок Срок действия Конкретные даты действия договора и условия по пролонгации договора

Порядок расторжения Условия для одностороннего или взаимного прекращения договора Форс-мажоры Обстоятельства непреодолимой силы: стихийные бедствия, забастовки, военные действия и другие ситуации, возникающие по независящим от сторон обстоятельствам Реквизиты сторон Информация для точной идентификации: наименование, ИНН, ОГРН, платёжные данные Дополнительные разделы Особые условия, например постгарантийное обслуживание, оговорки (антикоррупционные, налоговые)

Правовая особенность договора и его содержания

Виды условий:

Обязательные условия. Например, в договоре купли-продажи это предмет сделки и её цена.

Типовые условия. Пункты, которые включают в конкретный вид соглашения, например срок выполнения работы или срок поставки товара.

Дополнительные условия. Пункты, которые стороны добавляют по желанию, чтобы учесть нюансы сделки.

Особенности договора:

1. Основан на согласии сторон. Стороны вправе решать, с кем оформлять соглашение, какие условия включать и в какой форме заключать договор.

2. Имеет юридическую силу. Заключённый договор обязателен для исполнения. Участники не могут игнорировать его условия без последствий.

3. Работает как инструмент регулирования. Стороны формируют правила сотрудничества.

Условия договора

Условия договора — правила, которые стороны прописывают в соглашении. Они отвечают на вопросы «что?», «когда?», «за сколько?» и «что будет, если…».

1. Существенные условия

Если их нет, соглашение считается недействительным. В первую очередь, нужно указать, что именно передаётся, изготавливается или выполняется. Сюда входят:

предмет договора

цена (если договор возмездный);

сроки исполнения;

объём работ или количество товаров.

ПРИМЕР ИП Курочкин, владелец продуктового магазина, решил закупить партию премиальной колбасы у фермера ИП Сосискин. В договоре написали просто «колбаса» и сумму «по договорённости». Через неделю фермер привез не премиум-колбасу за 800 рублей, а бюджетный вариант за 300 рублей. ИП Курочкин был в шоке — клиенты ждали другой продукт. Но если существенные условия не прописаны в договоре, он не имеет права предъявлять претензии поставщику.



2. Типовые условия

Положения упрощают взаимодействие сторон и создают предсказуемость. Типичные условия включают:

порядок оплаты и расчётов;

график поставки или исполнения обязательств;

правила приёмки товара или готового результата;

гарантийные обязательства.

Если типовые условия отсутствуют — договор остаётся действительным, но исполнить его может быть трудно.

3. Дополнительные (специфические) условия

Формируются по желанию сторон и зависят от особенностей сделки. Они не обязательны по закону, но позволяют детализировать и адаптировать договор под конкретные обстоятельства. Сюда могут входить:

условия об авансе или бонусах;

повышенная ответственность за нарушения;

возможность продлить срок действия договора;

право на односторонний отказ от исполнения при наступлении определённых обстоятельств.

4. Технические условия

Точные характеристики, требования и параметры, которые касаются результата исполнения договора. Особенно актуальны в договорах подряда и поставки, где важны детали. Например:

описание товара (сорт, марка, состав);

строительные и технические стандарты;

программные требования и совместимость;

упаковка, маркировка, способ транспортировки.

Технические условия предотвращают споры о соответствии результата ожиданиям.

Как правильно работать с условиями

Формулируйте ясно и точно. Избегайте двусмысленных и расплывчатых фраз. Соблюдайте структуру. Сначала пропишите всё обязательное, затем типовые элементы, а в конце — индивидуальные детали. Проверяйте соответствие закону. Убедитесь, что ни одно условие не противоречит Гражданскому кодексу РФ или специальным законам. Оценивайте практическую значимость. Условие должно быть не просто для галочки, а реально влиять на исполнение договора.

Как заключить договор

Заключение договора — это когда люди обсуждают условия сотрудничества и фиксируют их письменно.

Порядок заключения договора

1. Переговоры. Стороны обсуждают: что именно получат или сделают, когда это произойдёт, на каких условиях, сколько будет стоить.

2. Подготовка проекта договора. Когда участники обо всём договорились, одна сторона пишет договор. Можно взять готовый образец, подправить его под себя или составить новый документ с нуля.

3. Согласование текста. Проект договора передают второй стороне. Если есть замечания, в текст вносят изменения. Иногда составляется протокол разногласий — он фиксирует несогласованные пункты и помогает двигаться к компромиссу.

4. Подписание договора. С момента подписания сторонами договор приобретает юридическую силу. Участники обязаны выполнять всё, что в нём указано.

Регистрация договора

Не все договоры нужно регистрировать. Чаще всего достаточно согласия и подписей сторон — и соглашение уже имеет юридическую силу.

В Росреестре обязательно регистрируют:

Договор аренды недвижимости на срок больше 12 месяцев. Если срок аренды 11 месяцев и меньше — регистрация не нужна. Договор лизинга, если он связан с недвижимостью. Договоры долевого участия в строительстве. Договоры ипотечного залога недвижимости — это важно для защиты прав. Договоры, связанные с передачей исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Когда компания ведёт дела с зарубежными партнёрами, нужно зарегистрировать договор в банке, через который проводятся платежи:

при покупках за границей на сумму больше 3 млн рублей;

при продажах за рубеж на сумму больше 10 млн рублей.

Если игнорировать требования регистрации, договор могут признать недействительным.

Требования к разным формам сделок

Форма сделки Основные требования Устная форма Подходит для простых сделок физлиц при сумме до 10 000 ₽ Простая письменная форма - Документ должен содержать все условия сделки.

- Должен быть подписан уполномоченными лицами.

- Может иметь вид бумажного документа или электронного письма/сообщения при сохранении содержания.

- Для юрлиц и сделок свыше 10 000 ₽ обязательна письменная форма.

- Иногда требует соблюдения формы или бланка, предусмотренного законом или соглашением.

- Может требовать регистрацию (например, аренда недвижимости свыше 12 месяцев)

Нотариальная форма - Нотариус проверяет законность сделки, права и полномочия сторон.

- Требуется для сделок с недвижимостью (например, отчуждение, рента), брачных договоров, завещаний и других особо значимых сделок

Электронная форма - Используется квалифицированная электронная подпись (ЭЦП).

- Электронные документы должны сохранять содержание и быть воспроизводимы.

- Могут быть специальные требования к способу подписания и хранению.

- Применяется для сделок через электронные платформы и системы документооборота



Что будет, если не соблюсти требования к форме сделки

Устная форма. Закон не требует особого оформления, достаточно чётко согласовать существенные условия.

Простая письменная форма. Если договор не оформлен письменно или сделан с нарушениями — в споре нельзя будет ссылаться на документ как на доказательство. Соглашения могут признать недействительными.

Нотариальная форма. Когда сделка подлежит нотариальному удостоверению, а участники не обратились к нотариусу — договор признаётся ничтожным. У соглашения не будет юридической силы.

Электронная форма. Если договор неправильно подписан в электронном виде с использованием ЭЦП — соглашение могут признать недействительным. В спорах придётся доказывать правоту другими способами (перепиской, скриншотами и т.п.). Сделка не будет иметь юридической силы в суде.

Последствия нарушения договора

Возмещение убытков. Сторона, нарушившая обязательства, Сторона, нарушившая обязательства, обязана компенсировать реальный ущерб другой стороне — как прямые потери, так и упущенную выгоду.

Уплата неустойки. Если договор предусматривает штраф или пеню, нарушитель должен выплатить их в согласованном размере. При отсутствии конкретной суммы суд назначит Если договор предусматривает штраф или пеню, нарушитель должен выплатить их в согласованном размере. При отсутствии конкретной суммы суд назначит неустойку

Проценты за пользование чужими средствами. При При просрочке денежного платежа проценты начисляются в размере ключевой ставки Банка России, действующей на день начисления, за каждый день просрочки.

Взыскание судебных издержек. Победившая в споре сторона Победившая в споре сторона требует возмещения расходов на юриста, экспертизы и другие затраты, связанные с защитой своих интересов.

Расторжение договора. Пострадавшая сторона в одностороннем порядке Пострадавшая сторона в одностороннем порядке расторгает договор, если нарушение существенное или такое право прописано в соглашении.

Принудительное исполнение решения суда. Взыскатель с решением суда обращается к приставам для его исполнения.

Репутационные и деловые риски. Если участник сделки нарушает условия договора, страдает его репутация на рынке среди партнёров и клиентов.

Срок договора

Срок договора зависит от договорённости между сторонами и положений Гражданского кодекса РФ.

1. Начало действия договора. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, если в самом договоре или законе не предусмотрено иное.

На практике встречаются случаи, когда стороны уже начали исполнять свои обязательства на основании устных договоренностей, а договор в письменном виде оформили позже. В таком случае в договор добавляется ретроспективная оговорка, и условия договора распрострняются на отношения сторон, которые возникли не только после, но и до фактического подписания договора. Мария Суховарова юрист

2. Применение договора к предыдущим отношениям. Стороны могут договориться, что условия договора будут распространяться на их отношения, возникшие до его подписания.

3. Окончание срока действия. Указанный в договоре срок его действия прекращается после его истечения, и стороны освобождаются от дальнейших обязательств. Если срок не указан, договор действует до тех пор, пока обе стороны полностью не выполнят взятые на себя обязательства.

4. Продление срока договора. Срок действия договора можно продлить, если обе стороны этого захотят и оформят в виде дополнительного соглашения.

5. Ответственность за нарушение сроков. Когда срок договора заканчивается, это не исключает ответственности стороне за нарушения, допущенные во время действия договора.

Как расторгнуть договор

Расторгнуть договор — значит официально прекратить выполнение условий договора до того, как истечёт срок его действия. Участники делают это по взаимному решению или по желанию одной из сторон.

Основания для расторжения

одна из сторон нарушила условия;

неудовлетворительное качество товара или услуги;

возникли обстоятельства, из-за которых сотрудничество стало невыгодным или невозможным.

Способы расторжения договора

1. По соглашению сторон. Если договор был письменным, участники подписывают соглашение о расторжении. В нём нужно указать дату прекращения сотрудничества, порядок возврата имущества или других результатов.

2. В одностороннем порядке. Одностороннее расторжение допускается, если это прямо указано в договоре или предусмотрено законом. Это касается, например, договоров поставки, аренды, подряда и оказания услуг. Сторона, которая хочет расторгнуть договор, должна иметь серьёзные причины и заранее сообщить об этом другой стороне.

3. Через суд. Если другая сторона отказывается расторгать договор, можно обратиться в суд с иском.

ПРИМЕР ИП Баранкин открыл пекарню в центре города и заключил договор с компанией «Мука-Плюс» на поставку сырья. Но через два месяца начались проблемы. Поставщик задерживал поставки на неделю и повысил цену без предупреждения. Качество муки стало заметно хуже. ИП Баранкин собрал все накладные с опозданиями, сделал фото некачественной муки, подсчитал убытки из-за простоев. Затем направил претензию поставщику и провел переговоры. Но результата не было, и предприниматель решил расторгнуть договор. Как действовал: - написал официальное письмо о расторжении; - приложил доказательства нарушений. В итоге через 10 дней «Мука-Плюс» согласилась на расторжение. ИП Баранкин смог сохранить репутацию пекарни, найти надёжного поставщика, избежать убытков.



Почему важно соблюдать процедуру

Участник, который нарушил условия договора, отвечает за убытки другой стороны. Пострадавший имеет право требовать компенсации судебных расходов и других расходов.

Методы толкования договоров по закону

Судьи используют разные способы толкования договора, чтобы выяснить, о чём на самом деле договорились стороны:

1. Буквальное (грамматическое) толкование.

Суд анализирует точное значение слов и фраз, которые содержатся в тексте договора, опираясь на их обычное, общепринятое значение, включая терминологию делового оборота.

2. Системное (логическое) толкование.

Если буквальное толкование не даёт однозначного ответа, суд рассматривает спорный пункт в контексте всего договора. Он сопоставляет его с другими условиями, чтобы выявить общий смысл и намерение участников.

3. Субъективное (историческое) толкование.

Суд выходит за пределы текста договора, изучает фактические обстоятельства его заключения: переговоры между сторонами, переписку, сложившуюся практику взаимодействия и обычаи в соответствующей сфере. Цель — понять реальное намерение участников сделки.

Самостоятельное оформление договора или типовой образец

Типовые формы включают ключевые разделы, куда нужно просто внести данные. Но важно проверять, подходят ли они под конкретную ситуацию.

Преимущества:

не нужно привлекать юристов;

шаблоны легко доступны в интернете;

упрощается и ускоряется процесс заключения сделки;

для большинства стандартных договоров предусмотрены типовые формы.

Недостатки:

не все шаблоны созданы профессионалами и могут содержать ошибки или неточности;

типовой договор может не учитывать особенности конкретной ситуации и специфики сделки, есть риск упустить важные детали.

Если речь идёт о сделках с невысокой стоимостью или стандартных операциях, использование типового образца договора — вполне приемлемый вариант. При оформлении крупных, сложных или нестандартных договоров лучше обратиться к специалистам.

Титульный лист типового договора купли-продажи машины между физлицом и юрлицом

Преимущества и недостатки договоров