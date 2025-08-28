Как заполнить товарную накладную ТОРГ-12 онлайн

Товарная накладная ТОРГ-12 — обязательный документ при передаче товаров между компаниями. Она подтверждает факт отгрузки и приёма продукции, помогает вести учёт и защищает стороны в случае споров. Оформить ТОРГ-12 можно не только на бумаге, но и онлайн — это быстрее и удобнее. В этой статье Точка Банк расскажет, как правильно заполнить накладную, каких ошибок стоит избегать, как скачать готовый образец и пустой бланк, а также напомнит о сроках хранения.

Что такое товарная накладная

Товарная накладная ТОРГ-12 — один из самых популярных первичных документов. Без неё нельзя оформить сделку между двумя компаниями. Поставщик не сможет списать товар со склада, а покупатель — принять его на учёт. У каждой стороны остаётся свой экземпляр.

Обычно накладную составляют в момент отгрузки или сразу после неё. Это важно, так как налоговая проверяет, чтобы даты в документе совпадали с фактическими сроками отгрузки.

Хранить ТОРГ-12 можно на бумаге или в электронном виде. Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» и Федеральный закон № 63-ФЗ «Об электронной подписи» это разрешают.

Чтобы соответствовать требованиям ФНС, ИП уже сейчас стоит задуматься о подключении к системе ЭДО. Это поможет упростить работу с документами и избежать проблем в будущем.

Как оформить товарную накладную онлайн

Товарная накладная нужна, когда бизнес покупает или продаёт товар и материальные ценности. Например, предприниматель отправляет 10 000 упаковок товара в магазин — накладная фиксирует эту передачу.

Ещё она подтверждает отгрузку. Если магазин получил все 10 000 упаковок, документ станет доказательством, что товар принят в полном объёме.

Накладная пригодится и при возврате. Допустим, магазин нашёл три коробки с бракованным товаром и хочет вернуть их поставщику.

Во время инвентаризации накладные помогают подсчитать остатки. Поставщик сверяет, сколько продукции продано и сколько осталось на складе.

По накладным легко учитывать продажи. Бухгалтер или владелец видят, какую прибыль принесли определённые товары за конкретный период.

Чтобы накладные и другие важные документы не терялись, храните их в ЭДО Точка Банк. Здесь все файлы собираются в одном месте и сортируются по каждому клиенту отдельно.

Сервис помогает видеть всю историю работы с клиентом. Вы сможете фиксировать договорённости и быстро находить нужные документы.

С 2026 года вместо ТОРГ-12 и актов — только УПД

С 1 января 2026 года электронные форматы товарной накладной ТОРГ-12 и акта выполненных работ больше использовать нельзя. Такое решение закреплено в приказе ФНС от 20 января 2025 года № ЕД-7-26/28@.

Формат ТОРГ-12 действует с 2015 года, акт выполненных работ — с того же времени. Их отменяют, чтобы упростить документооборот и убрать лишние формы.

Вместо них нужно использовать универсальный передаточный документ (УПД). Его актуальная версия — 5.03, утверждена приказом ФНС от 19 декабря 2023 года № ЕД-7-26/970@.

Обратите внимание: с 1 апреля 2025 года УПД можно формировать и принимать только в формате 5.03.

Что указывать в накладной ТОРГ-12

Если в накладной ТОРГ-12 не будет нужных данных, документ признают недействительным. Налоговая может его не принять и потребует объяснения. Например, спросят, почему количество товара не совпадает с отчётами.

Чтобы избежать проблем, проверяйте, чтобы в документе были:

номер и дата накладной;

данные продавца и покупателя (название компании, ИНН, КПП, адрес);

список товаров: артикул, название, количество, единицы измерения, цена и сумма.

Внесите общую сумму к оплате — цифрами и прописью. Укажите НДС, если он есть. В конце обе стороны подписывают документ — от руки или электронной подписью. В бумажной версии нельзя ставить факсимиле — только настоящая подпись.

Можно использовать готовый бланк ТОРГ-12. В нём уже есть все обязательные графы.

Как выписать накладную ТОРГ-12 онлайн

Выписать ТОРГ-12 онлайн можно через ЭДО или бухгалтерские программы. Вы можете взять готовую форму или создать свою. Онлайн-накладная заполняется так же, как бумажная.

Рассмотрим подробнее как сформировать онлайн ТОРГ-12 в системе документооборота от Точка Банк.

Шаг 1. Зайдите в личный кабинет.

В личном кабинете, в верхней панели меню, выберите раздел «Сервис». На открывшейся странице отобразится список доступных операций. Чтобы создать товарную накладную, перейдите в сервис «Документооборот».

Шаг 2. Создание ТОРГ-12.

На новой странице выберите один из вариантов:

нажмите кнопку «Создать», чтобы оформить документ в системе;

или используйте кнопку «Загрузить», если документ был подготовлен заранее в сторонней программе.

Шаг 3. Выберите формат документа.

Сервис «Документооборот» откроет список доступных для создания онлайн документов. Для оформления формы ТОРГ-12 выберите пункт «Товарная накладная».

Шаг 4. Заполните данные товарной накладной.

Онлайн-форму можно заполнить на основании ранее созданного документа — для этого выберите параметр «Создать на основании другого документа». Если такого документа нет, заполните форму вручную.

Укажите следующие данные в разделе «Основное»:

номер товарной накладной;

дату выставления;

основание;

контрагента.

Нажмите кнопку «Продолжить» — после этого откроется раздел «Позиции».

Обратите внимание: перейти туда через левое меню не получится.

Для добавления новой позиции воспользуйтесь ссылкой «Создать позицию» и заполните необходимые данные:

наименование товара или материала;

количество;

единицы измерения;

цену;

ставку НДС.

После заполнения товарной накладной вы можете сформировать документ в режиме предварительного просмотра или нажать кнопку «Создать», чтобы завершить его оформление.

Шаг 5. Подпись и отправка.

На следующем этапе подпишите документ и отправьте его получателю.

Есть плюс в системе ЭДО — данные о компаниях можно сохранить в базе. В следующий раз они подставляются автоматически. Останется только поменять дату, номер и данные по товару.

Подписать электронную накладную можно квалифицированной или упрощённой подписью. После подписания отправьте её клиенту и дождитесь его подписи. Все документы сохраняются в облаке, и у вас всегда будет к ним доступ без поиска в бумажных архивах.

Заполнение товарной накладной ТОРГ-12

Любая ошибка в накладной может обернуться вопросами от налоговой или конфликтом с клиентом. Поэтому важно знать, какие проблемы встречаются чаще всего и как их исправить.

Ошибки при заполнении

1. Неверный номер накладной.

Часто ошибка появляется, если создавать новый документ на основе старого. Чтобы избежать путаницы, ведите журнал накладных. Записывайте в нём номера и даты всех документов — так вы быстро заметите несоответствие.

2. Неправильные данные о компании.

Опечатка в ИНН, названии или должности ответственного лица может привести к отказу в принятии накладной. Перед отправкой сверяйте данные с уставными документами и проверяйте их на сайте ФНС.

3. Ошибочные единицы измерения.

Например, указали литры вместо килограммов. Такие ошибки делают накладную недействительной, и товар нельзя будет списать. Используйте единицы измерения из договора поставки.

4. Неверная цена.

В договоре цена указана с оптовой скидкой — 100 рублей, а в накладной осталась 110 рублей. Из-за этого налоговая может запросить пояснения. Перед отправкой всегда сверяйте цены в документе и договоре.

5. Ошибочное количество товара.

В накладной — 100 штук, а фактически отгружено 90 или наоборот. Перед подписанием проверяйте количество товара. Излишек можно вернуть без оформления новой накладной, а недостачу — исправить и отправить новую.

6. Отсутствие обязательных данных.

Например, не указано основание для поставки. Чтобы не забыть важное, составьте чек-лист требований и проверяйте каждый документ по нему.

7. Как исправить ошибку.

В бумажной накладной зачеркните неверные данные одной линией, чтобы текст был читаем. Рядом напишите правильную информацию, поставьте дату, подпись и пометку «Исправлено». То же сделайте во втором экземпляре.

8. Ошибки в онлайн-накладной.

В электронных документах исправления не делают. Если допустили ошибку, придётся оформить новую накладную и подписать её заново.

Срок хранения товарной накладной