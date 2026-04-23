Коротко

В ЭДО важно соблюдать требования к форматам, реквизитам и подписанию документов. Формализованные документы создаются по стандартам ФНС, а неформализованные — в свободной форме. Работа с документами проходит по этапам: создание, проверка, согласование, подписание, отправка и хранение. Автоматизация в системах ЭДО упрощает заполнение, контроль и поиск документов.



Документооборот — это система создания, обработки и хранения документов в компании. Он обеспечивает порядок в работе, юридическую защиту и соблюдение требований законодательства. Документы могут быть внутренними и внешними, а также бумажными или электронными. Электронный документооборот (ЭДО) ускоряет обмен, снижает ошибки и придаёт документам юридическую силу с помощью электронной подписи.