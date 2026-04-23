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ЭДО
ЭДО

Заполнение и оформление документов по правилам документооборота

Документооборот — это основа работы любой компании: через документы фиксируются сделки, решения и все ключевые бизнес-процессы. От того, насколько правильно оформлены документы, зависит не только порядок внутри организации, но и её юридическая защищённость перед контрагентами и государственными органами.

23.04.2026
382
382

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Авторы

В этом материале Точка Банк подробно разберёт, как правильно оформлять и составлять документы в соответствии с правилами документооборота. Вы узнаете, какие требования устанавливают ГОСТы и законодательство, а также как выстроен процесс работы с документами в системе ЭДО.

Коротко
Документооборот — это система создания, обработки и хранения документов в компании. Он обеспечивает порядок в работе, юридическую защиту и соблюдение требований законодательства. Документы могут быть внутренними и внешними, а также бумажными или электронными. Электронный документооборот (ЭДО) ускоряет обмен, снижает ошибки и придаёт документам юридическую силу с помощью электронной подписи.
В ЭДО важно соблюдать требования к форматам, реквизитам и подписанию документов. Формализованные документы создаются по стандартам ФНС, а неформализованные — в свободной форме. Работа с документами проходит по этапам: создание, проверка, согласование, подписание, отправка и хранение. Автоматизация в системах ЭДО упрощает заполнение, контроль и поиск документов.

Для чего нужен документооборот в компании

Документооборот — это система движения, обработки и хранения документов в организации. Процесс начинается с создания или получения документа и включает его рассмотрение, согласование, утверждение и подписание. Завершающий этап — передача в архив или уничтожение в соответствии с установленными сроками хранения.

Документооборот необходим любой компании, потому что он:

  • Поддерживает рабочие процессы — от стратегических управленческих решений до повседневных административных задач.
  • Обеспечивает юридическую защиту — при корректном оформлении документы подтверждают сделки, решения и действия компании перед контрагентами, судами и контролирующими органами.
  • Позволяет систематизировать информацию — упрощает поиск, хранение и передачу данных внутри компании.
  • Помогает соблюдать требования законодательства — в части оформления, учёта и хранения документов.

В зависимости от направления движения выделяют:

  • Внутренний документооборот — обмен документами между сотрудниками и подразделениями внутри компании.
  • Внешний документооборот — взаимодействие с контрагентами, государственными органами, банками и клиентами.

Включает входящие и исходящие документы.

По способу передачи и хранения документооборот бывает:

  • Бумажный — документы оформляются на бумаге и передаются почтой, через курьеров или иными способами.
  • Электронный — осуществляется через системы электронного документооборота (ЭДО).

Такой формат позволяет быстрее обмениваться документами, снижает риск ошибок и обеспечивает юридическую значимость при использовании электронной подписи.

Правила оформления и заполнения документов

Основные правила оформления и заполнения документов в системе электронного документооборота (ЭДО) устанавливаются законодательством РФ, требованиями ФНС и внутренними регламентами компании. Ниже — ключевые моменты, которые важно учитывать на практике.

1. Форматы документов. В ЭДО используются два типа документов:

  • Формализованные — оформляются строго по утверждённым форматам ФНС. К ним относятся УПД и счёт-фактура. Такие документы могут автоматически передаваться в налоговые органы.
  • Неформализованные — создаются в произвольных форматах (PDF, DOCX, JPG и др.) и не имеют утверждённого формата ФНС. Это, например, договоры, допсоглашения и служебная переписка.

2. Обязательные реквизиты. Электронный документ должен содержать тот же набор реквизитов, что и бумажный. В частности:

  • наименование документа и дата его составления;
  • данные организации-составителя;
  • описание хозяйственной операции — суть сделки или услуги;
  • количественные или денежные показатели;
  • должности и ФИО ответственных лиц;
  • электронные подписи участников.

3. Требования к подписанию. Для придания документам юридической силы применяется квалифицированная электронная подпись (КЭП). Документ считается действительным, если:

  • подпись принадлежит указанному подписанту;
  • сертификат ЭП актуален на момент подписания.

При обмене договорами, актами и другими двусторонними документами стороны подписывают их последовательно в системе ЭДО.

4. Порядок заполнения и передачи. Работа с документами в ЭДО обычно включает несколько этапов:

  • Создание — документ формируется в учётной системе, например в 1С, или в интерфейсе оператора ЭДО.
  • Заполнение — при оформлении УПД важно корректно указать статус (со счётом-фактурой или без), а также данные по маркировке и прослеживаемым товарам, если это требуется.
  • Передача — формализованные документы отправляются через аккредитованного оператора ЭДО.
  • Регистрация — входящие документы фиксируются в системе в день получения.

5. Согласование с контрагентом. Перед началом электронного обмена документами рекомендуется:

  • заключить соглашение об использовании ЭДО или включить соответствующее условие в основной договор;
  • согласовать перечень документов и форматы, которыми стороны будут обмениваться.

Такой подход позволяет избежать технических и юридических ошибок при работе с ЭДО.

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Требования ГОСТа к документам

Требования ГОСТа к электронным документам в системе ЭДО направлены на обеспечение их юридической значимости, сохранности и возможности долгосрочного хранения. В основе: 

  • обязательное использование квалифицированной электронной подписи (КЭП); 
  • применение стандартизированных форматов, в первую очередь XML; 
  • наличие обязательных реквизитов: дата, номер, сведения о сторонах; 
  • поддержка машиночитаемых доверенностей.

Электронные документы должны быть доступны для поиска, просмотра и проверки подлинности подписи на протяжении всего срока хранения.

Основные стандарты и требования к ЭДО:

  • ГОСТ Р 53898-2013 — устанавливает требования к электронным сообщениям, их формату, составу и взаимодействию систем электронного документооборота.
  • ГОСТ Р 7.0.95-2015 — определяет общие принципы работы с электронными документами.
  • ГОСТ Р 59999-2025 — вводит требования к эталонной модели цифрового документооборота.

Ключевые требования:

  • Форматы документов. Рекомендуется использовать открытые и машиночитаемые форматы. Для юридически значимых документов обязательны форматы, утверждённые ФНС, как правило, XML.
  • Реквизиты. Электронный документ должен содержать те же обязательные данные, что и бумажный: наименование, дату, номер, сведения о сторонах и подписи.
  • Подпись. Для придания юридической силы используется квалифицированная электронная подпись (КЭП).
  • Целостность и контроль. Система ЭДО должна защищать документы от изменений, фиксировать историю версий и отслеживать статусы обработки.

Такой подход обеспечивает юридическую силу электронных документов и их надёжное использование в бизнес-процессах.

Нормативное регулирование составления документов

Федеральный закон от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи»: основной документ, который устанавливает виды электронных подписей (ЭП) и условия, при которых электронный документ признаётся равнозначным бумажному с собственноручной подписью.

Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»: разрешает составлять первичные учётные документы в электронном виде и регламентирует требования к их содержанию и подписанию.

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Оформление документов в ЭДО

В системе ЭДО многие данные заполняются автоматически. Реквизиты компании и контрагентов подставляются сами. Номер документа формируется автоматически. Система также считает цену и итоговую сумму. Это помогает избежать ошибок.

Документ можно сразу отправить контрагенту. Его можно выгрузить в Excel или PDF. Все документы сохраняются в системе. Их можно найти в любое время.

Документы подписываются электронной подписью. Подпись ставят обе стороны. После этого документ имеет юридическую силу, как бумажный.

Шаг 1. Перейдите в Документооборот. Нажмите на кнопку «Создать» в левом верхнем углу.

Шаг 2. Выберите нужный тип документа, например УПД. Также можно оформить счёт на оплату, акт, счёт-фактуру, договор и другие документы по готовым шаблонам.

В конструкторе документа достаточно указать ИНН контрагента и его платёжные реквизиты. Остальные данные система подтянет автоматически из ЕГРЮЛ.

Номер и дата документа формируются автоматически. Ваш расчётный счёт также проставляется без ручного ввода. При необходимости любое поле можно изменить.

Вы можете загрузить печать, факсимиле подписи и логотип. Сервис сохранит их и будет автоматически добавлять в новые документы.

Если нужно оформить счёт, акт, накладную, счёт-фактуру или УПД на основе ранее созданного документа, можно связать их между собой. Для этого нажмите «Создать на основе другого документа».

В этом случае реквизиты контрагента подтянутся автоматически. Если вы создаёте закрывающий документ, товарные позиции также перенесутся. В новом документе будут отображаться связанные формы.

Порядок обработки документов

Порядок обработки документов в системе электронного документооборота (ЭДО) — это последовательность действий от получения или создания документа до его хранения.

Ключевые этапы:

  • Настройка — подключение к ЭДО, получение КЭП, настройка обмена и работа с контрагентами.
  • Получение или создание — поступление или формирование документа в системе.
  • Проверка — контроль реквизитов, содержания и полномочий подписанта.
  • Согласование — внутреннее утверждение документа.
  • Подписание — подписание КЭП, придающее юридическую силу.
  • Отправка — передача документа контрагенту через оператора ЭДО.
  • Хранение — сохранение в системе или архиве для последующего использования и предоставления в контролирующие органы.

Процесс автоматизирован в системах ЭДО и обеспечивает контроль статусов, снижение ошибок и ускорение документооборота.

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