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Как отвечать на отзывы и вопросы на Wildberries: примеры и готовые шаблоны

Эксперт по маркетплейсам Ольга Чинова делится секретами, как правильно отвечать на отзывы и вопросы покупателей на Wildberries.

24.07.2026
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Авторы

Коротко
— Отвечайте на отзывы и вопросы на Wildberries — это укрепляет доверие покупателей и помогает карточке подняться в поиске.
— На вопросы до покупки реагируйте быстро.
— Отвечая на негативные отзывы, держите спокойный тон, извинитесь за ошибки, предложите конкретное решение, не используйте общие фразы.
— Если отзыв ложный или содержит оскорбления, подайте жалобу через личный кабинет.
— Можно настроить шаблоны ответов в личном кабинете WB и автоответы с триггер‑словами и стоп‑словами через сторонние сервисы.

Зачем отвечать на отзывы и вопросы на Wildberries

Отзывы без ответов снижают доверие новых покупателей. Они могут сделать вывод, что продавцу не интересно мнение о товаре, и не станут совершать покупку. 

Отдельного внимания заслуживают вопросы, которые возникают до покупки. Иногда потенциальный покупатель хочет уточнить размер, состав, способ ухода или сроки доставки. Каждый такой вопрос — это подсказка, какой информации не хватило для принятия решения о покупке. Обязательно добавьте её в карточку товара.

Ещё важна скорость ответа: чем быстрее вы ответите на вопрос, тем выше шанс, что покупатель вернётся к товару и оформит заказ. А если составить грамотный ответ на негативный отзыв, можно даже изменить свой рейтинг в лучшую сторону. 

Получается, что ответы продавца продвигают бренд без вложений в рекламу товаров, поэтому так важно следить за уведомлениями. Чтобы ничего не пропустить, советуем подключить Единый кабинет селлера от Точка Банк — сервис собирает отзывы и вопросы со всех маркетплейсов в одном окне, и вам не придётся переключаться между несколькими личными кабинетами.

Как отзывы и вопросы влияют на ранжирование карточки

Ответы напрямую не поднимают карточку в выдаче, но они помогают продавцу стать активнее, получать больше заказов и хороших оценок. А эти показатели Wildberries уже учитывает при ранжировании.

Как проверить позиции карточек товара на WB

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Правила хорошего ответа на отзыв

Данные правила работают для любого типа отзыва — положительного, нейтрального или негативного:

  • Начинайте с приветствия и обращения по имени, если оно указано, — «Здравствуйте, Иван» или «Добрый день, Анна». Это базовый тон вежливости. 
  • Не обещайте покупателям вознаграждение за отзыв — это нарушает правила маркетплейса и грозит блокировкой. Чтобы мотивировать оставлять обратную связь, используйте программу «Баллы за отзывы».
  • Сохраняйте спокойный тон. Агрессия в ответах разрушает репутацию продавца быстрее, чем сам отзыв. Не используйте ненормативную лексику или оскорбительные выражения.
  • Не обвиняйте склад или доставку. Покупатель оформил заказ у вас, поэтому решать вопрос тоже нужно вам.
  • Отвечайте по существу с учётом контекста. Если используете шаблоны для ответов, создайте разные варианты, чтобы рассылка была персонализированной.
  • Предлагайте конкретное решение: не «мы разберёмся», а «напишите нам номер заказа, оформим замену».
  • Завершайте ответ приглашением вернуться. Это короткая фраза, которая работает на лояльность покупателя.
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AI‑инструмент поможет отработать негатив на маркетплейсах и составлять уникальные автоответы для отзывов покупателей

Как отвечать на положительные отзывы: примеры

Поблагодарите покупателя, добавьте что-то личное из контекста отзыва и пригласите вернуться за покупками в следующий раз. Также рекомендуем предлагать сопутствующие товары и новинки.

ПРИМЕР
Покупатель: Заказала платье на праздник, сидит отлично, ткань приятная, доставка быстрая. Всё понравилось, спасибо!
Продавец: Здравствуйте. Спасибо за тёплый отзыв и высокую оценку. Мы очень рады, что платье вам подошло и понравилось его качество. Добавьте наш бренд в избранное, чтобы первыми узнавать о новинках и скидках.
ПРИМЕР
Покупатель: Кроссовки пришли быстро, коробка целая, размер соответствует. Очень доволен покупкой.
Продавец: Добрый день! Благодарим за оценку. Приятно слышать, что доставка прошла гладко от заказа до получения. Загляните также в наш каталог, добавили платье с рюшами в зелёном цвете (артикул 1234567). Будем рады видеть вас снова.

Как отвечать на нейтральные отзывы (3–4 звезды): примеры

Нейтральный отзыв — это сигнал. Покупатель не в восторге, но и не расстроен. Важно понять, что именно ему не понравилось, и показать готовность улучшить ситуацию. Такой ответ часто повышает лояльность покупателей.

ПРИМЕР
Покупатель: Товар в целом нормальный, но упаковка немного помята. Содержимое не повреждено.

Продавец: Здравствуйте! Спасибо за честную оценку. Приносим извинения за состояние упаковки, мы обязательно учтём это и поработаем над её улучшением. Ждём вас снова!
ПРИМЕР
Покупатель: Качество среднее, за эти деньги ожидал чуть лучше. Но в целом пользуюсь.
Продавец: Добрый день! Благодарим за честный отзыв. Ваше мнение о соотношении цены и качества важно для нас. Если возникнут вопросы или вы захотите поделиться идеями по улучшению, пишите в поддержку, мы постараемся помочь и учесть ваши пожелания.

Как отвечать на негативные отзывы: примеры

Негативные отзывы читают все потенциальные покупатели. Ответ продавца — это публичная демонстрация того, как магазин работает с проблемами. Извинитесь, предложите конкретное решение и избегайте общих фраз без смысла.

ПРИМЕР
Покупатель: Пришёл не тот цвет. Заказывала синий, прислали серый. Очень расстроена.

Продавец: Здравствуйте! Просим прощения за доставленные неудобства. Напишите, пожалуйста, номер заказа, мы оформим замену или возврат в удобный для вас срок.
ПРИМЕР
Покупатель: Товар пришёл с дефектом: трещина на корпусе. Выглядит как б/у. Ставлю одну звезду.

Продавец: Добрый день! Сожалеем, что так вышло. Пожалуйста, напишите номер заказа, мы оперативно оформим возврат или замену. Обязательно проследим, чтобы ваш запрос был обработан.

Иногда негативный отзыв указывает на реальную проблему: товар может не соответствовать фотографии, упаковка быть хрупкой, а описание неточным. В таком случае отзыв помогает продавцу увидеть слабые места и исправить их. Стоит взять замечание в работу — улучшить упаковку, дополнить описание, сделать хорошие фото, проверить партию товара. Тогда негатив приведёт к росту, а покупатель увидит, что его мнение влияет на качество. Это укрепляет репутацию бренда.

Как отвечать на вопросы покупателей: примеры

Вопросы покупателей — это то, что они спрашивают ещё до покупки. Не пишите: «Уточните у производителя», а отвечайте на вопросы, используя конкретные характеристики товара.

Если покупатель спросил о том, чего нет в карточке, добавьте информацию в нужное поле или описание товара. Следующим покупателям не придётся задавать тот же вопрос, а вы сократите число обращений и ускорите принятие решения о покупке.

ПРИМЕР
Покупатель: Подойдёт ли эта куртка для температуры −20°C?

Продавец: Здравствуйте! Куртка рассчитана на температуру от −15°C до −25°C, есть ветрозащитная мембрана. Для −20°C отличный вариант. Если возникнут дополнительные вопросы, будем рады на них ответить.
ПРИМЕР
Покупатель: Есть ли в комплекте инструкция на русском языке?
Продавец: Добрый день! Да, инструкция на русском языке входит в комплект. Если после получения возникнут вопросы — обращайтесь в нашу поддержку. Будем рады помочь.

Ответы на вопросы покупателей видят все посетители карточки. Хороший ответ работает как дополнение к описанию товара и снимает возражения ещё до оформления заказа.

Рейтинги и отзывы на маркетплейсах: стратегии управления репутацией

Как пожаловаться на отзыв

Не все отзывы честные. Иногда конкуренты оставляют заведомо ложные оценки, а некоторые покупатели пишут оскорбления или публикуют информацию, которая не относится к товару. В этом случае продавец может подать жалобу через личный кабинет Wildberries.

Как подать жалобу

1. Зайдите в раздел «Отзывы» в личном кабинете. Найдите отзыв, на который хотите пожаловаться.

2. Нажмите на три точки справа от отзыва. В выпадающем списке выберите «Пожаловаться на отзыв». На один отзыв можно пожаловаться только один раз.

3. Выберите причину жалобы из предложенного списка.

4. В текстовом поле напишите объяснение до 1 000 символов:

  • почему отзыв выглядит подозрительно;
  • какие признаки указывают на накрутку рейтинга.

5. Если есть подтверждающие материалы, добавьте изображение в формате JPEG или PNG. Размер файла должен быть не больше 3 600 Кб.

6. Нажмите кнопку «Отправить».

Как отслеживать статус жалобы

Wildberries не удаляет отзывы автоматически. Жалоба отправляется на проверку, и маркетплейс принимает решение самостоятельно. Основанием для удаления может быть нарушение правил платформы: оскорбления, клевета, неприемлемый контент. Удалить отзыв только из-за того, что он не понравился продавцу, нельзя.

Статус рассмотрения жалобы можно проверить двумя способами:

  • в общем списке отзывов;
  • на отдельной вкладке «Мои жалобы».

Там собраны все жалобы с 1 сентября 2024 года. Если вы подавали жалобу раньше, она будет доступна только в общем списке отзывов.

Шаблоны и автоответы: как настроить в личном кабинете WB и внешних сервисах

Шаблоны ответов экономят время и снижают риск ошибок. Настроить их можно прямо в личном кабинете Wildberries: 

  1. Перейдите в раздел «Товары и цены» → «Отзывы и вопросы».
  2. Откройте любой отзыв, выбрав его во вкладке «Ждут ответа».
  3. Под полем для ввода ответа найдите и нажмите кнопку «+ Новый шаблон».
  4. Введите текст и сохраните его.

Если вы хотите, чтобы система отвечала покупателям круглосуточно, вам понадобятся сторонние сервисы автоматизации, которые подключаются к маркетплейсу по API. Например, Генератор автоответов от Точка Банк сам формирует ответы по сценариям: для положительных, нейтральных и негативных оценок, с триггер-словами и стоп-списком. 

Система автоматических ответов на отзывы работает так: бот оценивает рейтинг, который покупатель поставил товару. Отзывы с 1–3 звёздами он относит к негативным, а с 4–5 — к позитивным. Для позитивных отзывов бот ищет слова-триггеры: «спасибо», «качество», «быстро», «отлично». Когда находит, то подставляет заранее заготовленный шаблон с благодарностью.

Если же в отзыве на 5 звёзд встречаются стоп-слова «брак», «порвано», «сломалось» или другие, автоответ не срабатывает. Такой отзыв блокируется и уходит на ручной разбор, чтобы продавец мог лично разобраться в ситуации и дать развёрнутый комментарий.

Вопросы по теме

Влияют ли ответы на отзывы Wildberries на позицию карточки в поиске?

На ранжирование — нет. Но они влияют на лояльность покупателя и формирование позитивного отношения к продавцу.  

Можно ли удалить негативный отзыв на Wildberries?

Самостоятельно — нет. Можно подать жалобу через личный кабинет, если негативный отзыв содержит ложную информацию или оскорбления. Решение об удалении принимает Wildberries по итогам проверки.

Как быстро нужно отвечать на отзывы и вопросы покупателей?

На отзывы — в течение 30 дней с момента публикации. На вопросы покупателей — в течение трёх дней.

Что делать, если покупатель оставил несправедливый негативный отзыв?

Ответьте вежливо и по существу: объясните ситуацию, предложите решение. Если отзыв нарушает правила WB — подайте жалобу в разделе «Отзывы» в личном кабинете. Агрессивный ответ только усилит негативный эффект и навредит репутации продавца.

Стоит ли использовать автоответы на отзывы на Wildberries?

Да, при большом потоке отзывов автоответы необходимы. Шаблоны ответов на Wildberries с правильно настроенными триггер-словами и стоп-словами экономят время и снижают риск пропустить важный отзыв. Главное — не делать автоответ слишком однотипным: добавляйте вариации и регулярно проверяйте результат, например раз в неделю.

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Ответы на отзывы и вопросы на Wildberries: примеры и шаблоны для продавца — Точка Банк