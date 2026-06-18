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Маркировка

Мобильное приложение «Честный ЗНАК»

Мобильное приложение «Честный ЗНАК» — это не просто сканер кодов маркировки, а удобный инструмент для бизнеса и покупателей. С его помощью можно проверить подлинность товара, узнать всю информацию о нем и быстрее работать с маркированной продукцией. Точка Банк раскажет, какие возможности открывает приложение, как его установить и использовать, чтобы экономить время и избежать ошибок при работе с маркировкой.

18.06.2026
1058
1058

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Автор

Коротко
Приложение «Честный ЗНАК» — это бесплатный сервис для проверки и работы с маркированными товарами. Оно показывает, является ли товар подлинным, и отображает его статус в системе маркировки. Есть две версии: для покупателей и для бизнеса. Покупатели могут сканировать коды и проверять товар, а бизнес использует расширенные функции для учёта и работы с документами.
Приложение можно установить на Android, iOS и через другие магазины приложений. Для пользователей доступна регистрация через номер телефона или Госуслуги. При этом проверить товар можно и без регистрации. Бизнес‑версия требует регистрации в государственной системе и электронной подписи. Сервис помогает контролировать движение товаров, снижать ошибки и быстрее работать с поставками.

Приложение «Честный ЗНАК»: что это

«Честный ЗНАК» — государственная система маркировки товаров в России, которую с 2016 года развивает оператор «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ). Мобильное приложение — её пользовательский интерфейс. Через него покупатели проверяют подлинность продукции, а бизнес ведёт оперативный учёт кодов прямо со смартфона.

Существуют два приложения под одним брендом:

  • «Честный ЗНАК» — для потребителей. Наведите камеру смартфона на код Data Matrix на упаковке товара. Система распознает код и предоставит информацию о товаре, его производителе и статусе легальности в обороте.
  • «Честный ЗНАК.Бизнес» — для предпринимателей. При сканировании система предоставляет информацию о приёме УПД, выводе товара из оборота, статусах кодов маркировки, а также формирует необходимые отчёты для контроля и учёта.

Приложение работает в рамках ГИС МТ — Государственной информационной системы мониторинга товаров. Всё, что сканирует кладовщик или кассир, попадает в единую базу и обновляет статус товара.

Характеристики и функции приложения

Параметр«Честный ЗНАК» (для покупателей)«Честный ЗНАК.Бизнес»
Кому предназначенФизическим лицамИП и юридическим лицам
РегистрацияЧерез Госуслуги или по номеру телефонаЧерез ГИС МТ с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП)
Сканирование Data Matrix
Просмотр статуса товара
Работа с УПД
Приёмка и отгрузка
Вывод из оборота
Журнал сканирований
Подача жалобы на товар
СтоимостьБесплатноБесплатно

Что умеет бизнес-версия:

  • сканирует коды прямо на месте или на складе, не заходя в браузер личного кабинета;
  • принимает входящие УПД — кладовщик подтверждает приёмку партии прямо в приложении;
  • проверяет статус каждого кода: «введён в оборот», «у продавца», «выведен» и другое;
  • формирует акты вывода из оборота по причинам продажи, списания, возврата, брака;
  • позволяет работать офлайн — сканирование доступно без интернета, данные синхронизируются при подключении.

Как пользоваться приложением «Честный ЗНАК»

Пошаговая инструкция по скачиванию и установке

Приложение бесплатно и доступно на основных платформах. 

Android:

  1. Откройте RuStore или Google Play.
  2. В поиске введите «Честный ЗНАК» или «Честный ЗНАК.Бизнес».
  3. Нажмите «Установить». Приложение занимает около 50–80 МБ.

iOS (iPhone, iPad):

  1. Откройте App Store.
  2. Найдите «Честный ЗНАК» — выбирайте приложение от разработчика CRPT.
  3. Установите, разрешите доступ к камере при первом запуске.

Huawei (AppGallery): ищите по тому же названию — приложение есть и в этом магазине.

Прямая загрузка: на официальном сайте честныйзнак.рф размещены APK-файлы (установочные пакеты для Android) на случай, если магазин приложений недоступен.

Как начать работу с приложением

Для потребителей

Пользователь может начать работу с приложением без регистрации, а при необходимости оформить аккаунт через номер телефона или Госуслуги.

Для бизнеса

На начальном этапе потребуется выполнить несколько дополнительных настроек, после этого система будет работать автоматически, без необходимости постоянного вмешательства.

  1. Зарегистрируйтесь в ГИС МТ — на сайте честныйзнак.рф. Нужна усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Подробнее о процессе регистрации — в статье «Регистрация в системе «Честный ЗНАК».
  2. Войдите в приложение — используя логин и пароль от личного кабинета ГИС МТ. Для базовой работы сканирование УКЭП не требуется. Для доступа ко всем функциям рекомендуется предварительно авторизоваться на сайте с помощью УКЭП. Инструкция по выгрузке сертификата УКЭП и последующей авторизации в мобильном приложении доступна в справочных материалах.
  3. Добавьте организацию — при первом входе выберите профиль организации или ИП.
  4. Настройте ЭДО — чтобы принимать и отправлять УПД через приложение, укажите оператора ЭДО. Список совместимых операторов есть на сайте «Честного ЗНАКА».
  5. Проверьте камеру — разрешите доступ, запустите тестовое сканирование. Код должен считываться за 1–2 секунды при хорошем освещении.

Какому бизнесу подходит приложение

Приложение полезно всем, кто работает с маркированными товарами: розничным магазинам, складам, дистрибьюторам, производителям. Особенно небольшим командам, где нет выделенного оператора за стационарным терминалом.

Магазин одежды или обуви. Кассир сканирует код при продаже прямо со смартфона, если стационарный сканер занят или сломался. Товар выводится из оборота без задержки.

Небольшой оптовый склад. Кладовщик принимает партию: открывает входящий УПД в приложении, сканирует коробки одну за другой, подтверждает приёмку. Без компьютера, без лишних шагов.

Производитель или импортёр. Перед отгрузкой — быстрая выборочная проверка: все ли коды на упаковках совпадают с теми, что внесены в документы.

Мобильные точки продаж. На ярмарках, выставках, при выездной торговле смартфон заменяет целый кассовый узел — при наличии совместимой онлайн-кассы.

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Использование приложения сокращает расходы на две статьи:

  • Оборудование. Полноценный стационарный 2D-сканер стоит от 5 000 ₽. Приложение превращает имеющийся смартфон в сканер без дополнительных вложений.
  • Время на документы. Переход на электронные документы с мобильной приёмкой сокращает время оформления одной поставки в среднем на 30–40%. На практике это освобождает 1–2 часа в день у кладовщика при среднем потоке приёмок.

Экспертное мнение

Приложение «Честный ЗНАК» стало важным инструментом для контроля маркированных товаров и снижения ошибок при учёте. Основная сложность у бизнеса возникает при работе с УПД и своевременной синхронизации данных между складом и бухгалтерией. Чаще всего проблемы появляются из-за ручного ввода и несвоевременного подтверждения документов.


В таких случаях помогает ЭДО от Точка Банк — он упрощает обмен УПД, автоматически передаёт документы между контрагентами и снижает риск ошибок при отражении операций. Это особенно важно при работе с маркировкой, где любая неточность в документах может привести к расхождениям в системе.

Дарья ЖуковскаяЭксперт-редактор ЭДО от Точка Банка

Преимущества и недостатки использования приложения

Преимущества:

  • Бесплатно для всех участников рынка.
  • Работает на Android и iOS, доступно в RuStore.
  • Офлайн-режим: сканирование без интернета с отложенной синхронизацией.
  • Полноценная работа с УПД прямо со смартфона.
  • Официальное приложение — данные сразу попадают в ГИС МТ без промежуточных шагов.
  • Интерфейс на русском языке, регулярные обновления от ЦРПТ.

Недостатки:

  • Требует разрешения камеры — на некоторых устройствах автофокус работает медленно, считывание занимает дольше, чем у специализированных сканеров.
  • Бизнес-функции недоступны без регистрации в ГИС МТ и УКЭП.
  • На старых Android (версия ниже 7.0 и Android Go Edition) приложение может работать нестабильно или вовсе не устанавливаться. И на iOS: версия 15.5 и ниже.
  • В зонах с плохим интернетом синхронизация данных может задержаться.
  • Некоторые операции, например массовое списание остатков, удобнее делать через веб-интерфейс личного кабинета.

Конфиденциальность и безопасность данных

Приложение разработано ЦРПТ — официальным оператором системы «Честный ЗНАК». Данные хранятся на серверах системы в соответствии с требованиями российского законодательства о персональных данных — Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ.

Что важно знать:

  • приложение не запрашивает финансовые данные или доступ к банковским счетам;
  • при входе через Госуслуги приложение не узнаёт ваш пароль — сайт лишь подтверждает, что это вы;
  • бизнес-данные (коды, УПД, движение товаров) видны только вашей организации и контрагентам по конкретным документам;
  • покупатели видят только публичную информацию о товаре — производитель, статус в обороте, дата выпуска.
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Как проверить маркированный товар по коду в приложении «Честный ЗНАК»

Проверка занимает не более десяти секунд. Вот как это работает.

Шаг 1. Откройте приложение «Честный ЗНАК» (потребительская версия).

Шаг 2. Нажмите на значок камеры или кнопку «Сканировать».

Шаг 3. Наведите камеру на код Data Matrix на упаковке товара. Удерживайте смартфон в 10–20 см от этикетки при хорошем освещении.

Шаг 4. Дождитесь считывания — на экране появится карточка товара.

Шаг 5. Изучите информацию: производитель, товарная группа, статус («Введён в оборот», «У продавца», «Выведен из оборота»), дата производства.

Вопросы по теме

Нужен ли личный кабинет для входа в приложение «Честный ЗНАК» для потребителей и бизнеса или достаточно обычной регистрации?

Зависит от того, какую версию вы используете. Для потребительского приложения достаточно аккаунта на Госуслугах или регистрации по номеру телефона.


Для «Честный ЗНАК.Бизнес» нужен полноценный профиль в ГИС МТ — с УКЭП и подтверждёнными реквизитами организации или ИП. Без этого бизнес-функции (приёмка, УПД, вывод из оборота) будут недоступны.

Что означают статусы товара: «введён в оборот», «выведен из оборота», «аннулирован» в приложении ЧЗ для бизнеса?

«Введён в оборот» — товар зарегистрирован производителем или импортёром и готов к продаже.


 «У продавца» — товар перешёл от поставщика к розничному магазину по УПД.


 «Выведен из оборота» — продан покупателю, списан или утилизирован. Код больше не активен.


«Аннулирован» — код отозван из обращения по решению оператора или участника рынка.


«Нанесён» — код создан, но товар ещё не введён в оборот официально.

Какие данные по товару хранятся в системе и что из этого видно в приложении «Честный ЗНАК» для бизнеса и потребителя?

Система хранит полную цепочку движения товара: кто произвёл или ввёз, каким документом передал оптовику, когда оказался в рознице, когда продан. В потребительском приложении отображается публичная часть: наименование, производитель, статус, дата выпуска. Коммерческая информация (цены, контрагенты, маршруты логистики) в публичном доступе не показывается.

Можно ли отследить весь путь товара от производителя до точки продажи в приложении «Честный ЗНАК» для бизнеса?

Частично. Потребительское приложение показывает текущий статус и базовые данные о товаре, но не раскрывает всю цепочку поставок. Полная история движения кодов доступна участникам рынка в личном кабинете ГИС МТ через раздел «История операций» — но только по тем кодам, с которыми работала ваша организация.

Можно ли проверить состав, срок годности и другую маркировочную информацию в приложении «Честный ЗНАК» для бизнеса и потребителя?

Состав и срок годности — это данные с потребительской упаковки, а не из системы маркировки. Приложение показывает то, что внёс производитель при регистрации товара в Национальном каталоге: 


— наименование;


— производитель;


— товарная группа;


— объём или вес;


— срок годности.


Дополнительные характеристики зависят от того, насколько подробно заполнена карточка.

Есть ли в приложении «Честный ЗНАК» режим «для бизнеса» или нужны дополнительные сервисы?

Бизнес-функционал выделен в отдельное приложение — «Честный ЗНАК.Бизнес». Для полноценной работы с маркировкой — сканирования при приёмке, создания документов, проверки статусов коммерческих партий — нужно именно оно. Дополнительно стоит подключить электронный документооборот. Без него передача данных о движении товара остаётся ручной, что увеличивает риск ошибок и штрафов.

Что делать, если приложение «Честный ЗНАК» для бизнеса и потребителя не видит код или выдаёт ошибку «код недействителен»?

Прежде всего убедитесь в качестве печати кода маркировки. Смятая, повреждённая, загрязнённая или выцветшая этикетка может затруднить или сделать невозможным считывание кода. Попробуйте улучшить освещение, изменить угол сканирования или поднести смартфон ближе к этикетке.


Если код находится в хорошем состоянии, но ошибка сохраняется, проверьте его статус в личном кабинете ГИС МТ. Возможно, код ещё не введён в оборот либо был аннулирован по техническим причинам. При систематических ошибках обращайтесь в поддержку «Честного ЗНАКА»: support@crpt.ru или по телефону 8-800-222-15-23.

Какие данные о товаре могут отсутствовать в приложении «Честный ЗНАК» для потребителей и почему?

В приложении могут отсутствовать некоторые сведения о товаре, если производитель или импортёр не указал их при заполнении карточки товара. Часть информации является необязательной и вносится добровольно, поэтому в отдельных случаях отображаются только обязательные данные.


Кроме того, информация по некоторым товарным группам может обновляться с задержкой. Если товар был недавно введён в оборот, его данные могут появиться в приложении спустя некоторое время после регистрации в системе.

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