Коротко

Приложение можно установить на Android, iOS и через другие магазины приложений. Для пользователей доступна регистрация через номер телефона или Госуслуги. При этом проверить товар можно и без регистрации. Бизнес‑версия требует регистрации в государственной системе и электронной подписи. Сервис помогает контролировать движение товаров, снижать ошибки и быстрее работать с поставками.



Приложение «Честный ЗНАК» — это бесплатный сервис для проверки и работы с маркированными товарами. Оно показывает, является ли товар подлинным, и отображает его статус в системе маркировки. Есть две версии: для покупателей и для бизнеса. Покупатели могут сканировать коды и проверять товар, а бизнес использует расширенные функции для учёта и работы с документами.