Приложение «Честный ЗНАК»: что это
«Честный ЗНАК» — государственная система маркировки товаров в России, которую с 2016 года развивает оператор «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ). Мобильное приложение — её пользовательский интерфейс. Через него покупатели проверяют подлинность продукции, а бизнес ведёт оперативный учёт кодов прямо со смартфона.
Существуют два приложения под одним брендом:
- «Честный ЗНАК» — для потребителей. Наведите камеру смартфона на код Data Matrix на упаковке товара. Система распознает код и предоставит информацию о товаре, его производителе и статусе легальности в обороте.
- «Честный ЗНАК.Бизнес» — для предпринимателей. При сканировании система предоставляет информацию о приёме УПД, выводе товара из оборота, статусах кодов маркировки, а также формирует необходимые отчёты для контроля и учёта.
Приложение работает в рамках ГИС МТ — Государственной информационной системы мониторинга товаров. Всё, что сканирует кладовщик или кассир, попадает в единую базу и обновляет статус товара.
Характеристики и функции приложения
|Параметр
|«Честный ЗНАК» (для покупателей)
|«Честный ЗНАК.Бизнес»
|Кому предназначен
|Физическим лицам
|ИП и юридическим лицам
|Регистрация
|Через Госуслуги или по номеру телефона
|Через ГИС МТ с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП)
|Сканирование Data Matrix
|✅
|✅
|Просмотр статуса товара
|✅
|✅
|Работа с УПД
|❌
|✅
|Приёмка и отгрузка
|❌
|✅
|Вывод из оборота
|❌
|✅
|Журнал сканирований
|✅
|✅
|Подача жалобы на товар
|✅
|❌
|Стоимость
|Бесплатно
|Бесплатно
Что умеет бизнес-версия:
- сканирует коды прямо на месте или на складе, не заходя в браузер личного кабинета;
- принимает входящие УПД — кладовщик подтверждает приёмку партии прямо в приложении;
- проверяет статус каждого кода: «введён в оборот», «у продавца», «выведен» и другое;
- формирует акты вывода из оборота по причинам продажи, списания, возврата, брака;
- позволяет работать офлайн — сканирование доступно без интернета, данные синхронизируются при подключении.
Как пользоваться приложением «Честный ЗНАК»
Пошаговая инструкция по скачиванию и установке
Приложение бесплатно и доступно на основных платформах.
Android:
- Откройте RuStore или Google Play.
- В поиске введите «Честный ЗНАК» или «Честный ЗНАК.Бизнес».
- Нажмите «Установить». Приложение занимает около 50–80 МБ.
iOS (iPhone, iPad):
- Откройте App Store.
- Найдите «Честный ЗНАК» — выбирайте приложение от разработчика CRPT.
- Установите, разрешите доступ к камере при первом запуске.
Huawei (AppGallery): ищите по тому же названию — приложение есть и в этом магазине.
Прямая загрузка: на официальном сайте честныйзнак.рф размещены APK-файлы (установочные пакеты для Android) на случай, если магазин приложений недоступен.
Как начать работу с приложением
Для потребителей
Пользователь может начать работу с приложением без регистрации, а при необходимости оформить аккаунт через номер телефона или Госуслуги.
Для бизнеса
На начальном этапе потребуется выполнить несколько дополнительных настроек, после этого система будет работать автоматически, без необходимости постоянного вмешательства.
- Зарегистрируйтесь в ГИС МТ — на сайте честныйзнак.рф. Нужна усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Подробнее о процессе регистрации — в статье «Регистрация в системе «Честный ЗНАК».
- Войдите в приложение — используя логин и пароль от личного кабинета ГИС МТ. Для базовой работы сканирование УКЭП не требуется. Для доступа ко всем функциям рекомендуется предварительно авторизоваться на сайте с помощью УКЭП. Инструкция по выгрузке сертификата УКЭП и последующей авторизации в мобильном приложении доступна в справочных материалах.
- Добавьте организацию — при первом входе выберите профиль организации или ИП.
- Настройте ЭДО — чтобы принимать и отправлять УПД через приложение, укажите оператора ЭДО. Список совместимых операторов есть на сайте «Честного ЗНАКА».
- Проверьте камеру — разрешите доступ, запустите тестовое сканирование. Код должен считываться за 1–2 секунды при хорошем освещении.
Какому бизнесу подходит приложение
Приложение полезно всем, кто работает с маркированными товарами: розничным магазинам, складам, дистрибьюторам, производителям. Особенно небольшим командам, где нет выделенного оператора за стационарным терминалом.
Магазин одежды или обуви. Кассир сканирует код при продаже прямо со смартфона, если стационарный сканер занят или сломался. Товар выводится из оборота без задержки.
Небольшой оптовый склад. Кладовщик принимает партию: открывает входящий УПД в приложении, сканирует коробки одну за другой, подтверждает приёмку. Без компьютера, без лишних шагов.
Производитель или импортёр. Перед отгрузкой — быстрая выборочная проверка: все ли коды на упаковках совпадают с теми, что внесены в документы.
Мобильные точки продаж. На ярмарках, выставках, при выездной торговле смартфон заменяет целый кассовый узел — при наличии совместимой онлайн-кассы.
Использование приложения сокращает расходы на две статьи:
- Оборудование. Полноценный стационарный 2D-сканер стоит от 5 000 ₽. Приложение превращает имеющийся смартфон в сканер без дополнительных вложений.
- Время на документы. Переход на электронные документы с мобильной приёмкой сокращает время оформления одной поставки в среднем на 30–40%. На практике это освобождает 1–2 часа в день у кладовщика при среднем потоке приёмок.
Преимущества и недостатки использования приложения
Преимущества:
- Бесплатно для всех участников рынка.
- Работает на Android и iOS, доступно в RuStore.
- Офлайн-режим: сканирование без интернета с отложенной синхронизацией.
- Полноценная работа с УПД прямо со смартфона.
- Официальное приложение — данные сразу попадают в ГИС МТ без промежуточных шагов.
- Интерфейс на русском языке, регулярные обновления от ЦРПТ.
Недостатки:
- Требует разрешения камеры — на некоторых устройствах автофокус работает медленно, считывание занимает дольше, чем у специализированных сканеров.
- Бизнес-функции недоступны без регистрации в ГИС МТ и УКЭП.
- На старых Android (версия ниже 7.0 и Android Go Edition) приложение может работать нестабильно или вовсе не устанавливаться. И на iOS: версия 15.5 и ниже.
- В зонах с плохим интернетом синхронизация данных может задержаться.
- Некоторые операции, например массовое списание остатков, удобнее делать через веб-интерфейс личного кабинета.
Конфиденциальность и безопасность данных
Приложение разработано ЦРПТ — официальным оператором системы «Честный ЗНАК». Данные хранятся на серверах системы в соответствии с требованиями российского законодательства о персональных данных — Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ.
Что важно знать:
- приложение не запрашивает финансовые данные или доступ к банковским счетам;
- при входе через Госуслуги приложение не узнаёт ваш пароль — сайт лишь подтверждает, что это вы;
- бизнес-данные (коды, УПД, движение товаров) видны только вашей организации и контрагентам по конкретным документам;
- покупатели видят только публичную информацию о товаре — производитель, статус в обороте, дата выпуска.
Как проверить маркированный товар по коду в приложении «Честный ЗНАК»
Проверка занимает не более десяти секунд. Вот как это работает.
Шаг 1. Откройте приложение «Честный ЗНАК» (потребительская версия).
Шаг 2. Нажмите на значок камеры или кнопку «Сканировать».
Шаг 3. Наведите камеру на код Data Matrix на упаковке товара. Удерживайте смартфон в 10–20 см от этикетки при хорошем освещении.
Шаг 4. Дождитесь считывания — на экране появится карточка товара.
Шаг 5. Изучите информацию: производитель, товарная группа, статус («Введён в оборот», «У продавца», «Выведен из оборота»), дата производства.