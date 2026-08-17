Аналитика спроса на Авито: как выбрать нишу, оценить конкуренцию и подобрать поисковые запросы

Коротко Встроенная аналитика Авито показывает, какие категории и запросы популярны внутри площадки. Яндекс Вордстат помогает проверить общий интерес к товару или услуге, а парсеры — сравнить цены и объявления конкурентов. Эти данные пригодятся и для выбора ниши, и для настройки объявлений.

Чтобы оценить нишу на Авито, одного высокого спроса недостаточно. Важно смотреть на конкуренцию, количество контактов, сезонность и регион.

Что продавать на Авито: популярные категории

Перед аналитикой стоит посмотреть, какие товары и услуги на Авито стабильно пользуются спросом. Согласно исследованиям, это:

Электроника.

Одежда и обувь.

Ремонт и строительство.

Запчасти и аксессуары.

Мебель и интерьер.

Хобби, спорт и отдых.

Также востребованы услуги парикмахеров, мастеров по маникюру и педикюру, репетиторство, выгул собак и уход за животными, благоустройство участков и сада, ремонт и пошив одежды.

Спрос зависит от сезона. Летом растёт интерес к кондиционерам и товарам для дачи, в августе — к школьным товарам, осенью — к шинам, зимой — к новогодним товарам и сноубордам, весной — к роликам и товарам для отдыха на природе. Поэтому сезонные товары лучше продвигать заранее, когда спрос только начинает расти.

При этом техника, электроника, одежда и предметы интерьера продаются круглый год, а перед Новым годом, 23 Февраля и 8 Марта спрос на них растёт.

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Где найти аналитику спроса на Авито

Аналитика спроса входит в подписку Авито Pro и не продаётся отдельно, поэтому для доступа нужно подключить один из тарифов для «Товаров» или «Услуг» и оформить подписку. При этом раздел с аналитикой доступен только в десктопной версии личного кабинета — в мобильном приложении его нет.

Что нужно сделать: подключаете тариф Авито Pro → заходите в профессиональный кабинет → «Аналитика» → «Аналитика спроса».

Тут два раздела: «Спрос по категориям» и «Поисковые запросы». В первом разделе выбираете категорию, город и период, чтобы посмотреть спрос на конкретный товар в нужном регионе. Во втором — данные по конкретным словам или фразам, которые вводят в поиске Авито.

Как посмотреть «Спрос в категориях» в аналитике Авито

В разделе собрана общая статистика Авито по категориям. Можно выбрать период, регион и даже район. Для локального бизнеса, например услуг, лучше смотреть спрос именно по городу или району.

Для продажи товаров с Авито Доставкой по всей стране полезно посмотреть статистику по разным городам. Это поможет найти перспективные направления, где спрос есть, а конкуренция пока невелика.

Вот какие показатели есть в аналитике Авито:

Количество продавцов/исполнителей и объявлений. По ним можно оценить активность рынка, но лучше смотреть показатели вместе: один продавец может размещать много объявлений. Количество просмотров. Показывает, насколько востребованы предложения. Один просмотр — один переход пользователя по объявлению в сутки, даже если он открывал его несколько раз. Количество контактов. Показывает, насколько пользователи готовы к сделке. Контакт — это сообщение в чат или клик по кнопке «Показать телефон», при этом один пользователь считается также один раз.

Ниже пример аналитики общего спроса по категориям из блога Авито.

Лучший вариант — когда контактов много, а объявлений мало. Например, если контактов в 10 раз больше, чем объявлений, ниша выглядит перспективно. При высокой конкуренции стоит заранее учитывать расходы на платное продвижение.

Детальный анализ спроса в категории на Авито: метрики, сезонность и конкуренция

По клику на категорию можно посмотреть просмотры на объявление и конверсию в контакт. Показатель зависит от ниши: у срочных и недорогих услуг он обычно выше. Например, мастера по вскрытию замков ищут сразу, а ремонтную бригаду выбирают дольше.

Ниже — пример детальной аналитики спроса по отдельным услугам. Для каждой видно среднее количество контактов на одно объявление.

Для анализа спроса на Авито важно учитывать сезонность, чтобы заранее подготовиться к росту или спаду: увеличить запас товара или вовремя запустить продвижение.

На скриншоте ниже видно, как меняются спрос и конкуренция в течение сезона.

Как работать с аналитикой спроса по категории на Авито

Статистика просмотров, объявлений и контактов на Авито покажет, как ваше объявление выглядит на фоне конкурентов. Если просмотров меньше среднего по нише, значит, его видят в выдаче, но открывают реже.

Вот что можно сделать:

Сравнить превью с объявлениями конкурентов. Возможно, у них сильнее УТП в первой строке, заметнее главное фото с «до/после» или подключён XL-формат. Улучшить главное фото. Оно должно сразу показывать суть предложения. Для товара лучше использовать чёткое фото с удачного ракурса, для услуги — показать результат работы. Проверить заголовок. Заголовок должен содержать поисковые запросы из аналитики Авито, но при этом оставаться понятным. Формула простая: поисковая фраза + выгода или важная характеристика. Проверить цену. Покупателю проще сразу понять, подходит ли ему цена. Поэтому лучше указать стоимость или хотя бы диапазон цены и подробнее расписать детали в прайс-листе внутри объявления.

Ниже — примеры разных подходов к оформлению: акция, логотип, фото работы и преимущества в коротком тексте. Лучше тестировать несколько вариантов.

Иногда спрос высокий и просмотров достаточно, но конверсия в контакты низкая. Значит, пользователи открывают объявление, но что-то мешает им написать или позвонить.

Вот что может помочь:

Усилить блок с визуалом. Можно добавить видео, больше примеров работ и несколько слайдов с преимуществами и инфографикой. Добавить социальное доказательство. Показать сертификаты, дипломы, лицензии, описать свой опыт, попросить довольных клиентов написать отзывы. Показать выгоду. Подробно описать товар или условия работы, добавить конкретное преимущество — например «Выезд в день обращения» или «Расчёт сметы бесплатно», запустить акцию с ограниченным сроком. Отработать возражения. Частые сомнения клиентов лучше сразу снять в тексте, например: «Все материалы закупаем по оптовым ценам — экономия до 30%», «Даём гарантию 2 года на все виды работ», «Фиксируем сроки в договоре».

На скриншоте ниже мастер показывает понятный прайс-лист, отвечает на частые сомнения клиентов, добавляет быстрые ответы и онлайн-запись. Ещё один аргумент — скидка 5% для новых клиентов.

Статистика поисковых запросов на Авито: как найти ключевые фразы для объявлений

Во вкладке «Поисковые запросы» видно, какие фразы вводят пользователи в поисковую строку и как часто. По ним можно понять, какие слова добавить в заголовок и описание. Чем точнее они совпадают с тем, что ищут покупатели, тем выше шанс попасть в их выдачу.

Например, продавец игрушек может заметить, что фраза «мягкая игрушка» популярнее, чем «плюшевая игрушка», и добавить подходящие ключевые слова в заголовок и описание.

Не обязательно брать только самые частотные запросы. Более редкие, но точные фразы тоже полезны: по ним конкуренция ниже, а пользователь уже ищет конкретный товар — например, «диван угловой бежевый антикоготь», а не просто «диван».

Внешние инструменты для анализа спроса на Авито

Встроенная аналитика Авито показывает спрос внутри площадки. Общий интерес к товару или услуге помогут оценить внешние сервисы: в них можно найти дополнительные формулировки запросов и точнее подобрать ассортимент.

Яндекс Вордстат

Вордстат — бесплатный инструмент Яндекса: показывает, сколько раз пользователи искали фразу за выбранный период и какие похожие запросы вводили.

Вот как можно использовать Вордстат для Авито:

Введите название товара или услуги — например «ремонт квартир». Сервис покажет количество запросов, популярные и похожие формулировки: «ремонт однокомнатной квартиры», «сколько стоит ремонт квартиры», «сделать ремонт квартиры». Переключитесь на вкладку «Регионы» → «Города», чтобы посмотреть, где спрос выше. Например, по запросу «ремонт квартир» больше всего запросов в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Используйте вкладку «Динамика», чтобы увидеть сезонные пики. Например, запрос «ремонт квартир» в период с января по июль чаще всего вводили в марте и апреле. В мае спрос снизился, в июне снова вырос, а в июле начал снижаться. Добавьте найденные формулировки из топа запросов в заголовки и описания объявлений на Авито, чтобы увеличить трафик без дополнительных затрат.

Парсеры Авито

Парсеры — это платные сервисы для автоматического сбора данных с Авито. Нужно в парсере ввести поисковый запрос и регион. Далее сервис соберёт объявления из выдачи и сформирует таблицу с ценами, просмотрами, датами публикации и позициями в поиске.

Такой сервис удобно использовать для быстрой проверки ниши и регулярного мониторинга конкурентов. Ниже — отчёт парсинга объявлений по категориям, городам, ценам и ключевым словам в Superseller.

Вот как можно использовать парсер для Авито:

Собрать цены конкурентов и определить среднюю цену в нише. Посмотреть заголовки и описания, чтобы найти популярные формулировки. Сравнить просмотры и понять, какие объявления работают лучше. Отследить обновления, продвижение и новых конкурентов. Оценить структуру рынка по товарам, услугам и регионам.

Типичные ошибки при анализе спроса на Авито

Вот пять ошибок, которых стоит избегать, чтобы не тратить деньги и время впустую.

1. Смотреть только на спрос и не учитывать конкуренцию. Даже высокий спрос не гарантирует продажи, если в нише уже много продавцов. Поэтому всегда сравнивайте количество запросов с количеством объявлений.

2. Не учитывать сезонность. Высокий спрос сегодня не значит, что он сохранится через месяц. Например, обогреватели активно покупают осенью, а к январю спрос может заметно снизиться. Перед закупкой смотрите динамику хотя бы за последние 12 месяцев.

3. Смотреть спрос по всей России, если продаёте в одном городе. Общая статистика может выглядеть хорошо, но в вашем регионе спрос может оказаться низким. Поэтому всегда выбирайте конкретный город или регион.

4. Копировать заголовки конкурентов вместо анализа запросов. У конкурентов формулировки тоже могут быть неудачными. Лучше смотреть реальные поисковые запросы и использовать фразы, которые действительно вводят покупатели.