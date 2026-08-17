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Аналитика спроса на Авито: как выбрать нишу, оценить конкуренцию и подобрать поисковые запросы

Перед тем как разместить объявление на Авито, нужно учесть: есть ли спрос на ваш товар или услугу, сколько конкурентов уже есть и какие фразы используют покупатели в поиске. Если не учитывать эти данные, можно потерять время и деньги, а заявок с объявления так и не получить.


Рассказываем, как пользоваться встроенной аналитикой спроса Авито и внешними инструментами — Яндекс Вордстатом и парсерами, чтобы выбрать перспективную нишу, оценить конкуренцию и подобрать ключевые фразы для объявлений. Разбираем с примерами и скриншотами.

17.08.2026
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Оглавление

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Коротко
Чтобы оценить нишу на Авито, одного высокого спроса недостаточно. Важно смотреть на конкуренцию, количество контактов, сезонность и регион.
Встроенная аналитика Авито показывает, какие категории и запросы популярны внутри площадки. Яндекс Вордстат помогает проверить общий интерес к товару или услуге, а парсеры — сравнить цены и объявления конкурентов. Эти данные пригодятся и для выбора ниши, и для настройки объявлений.

Что продавать на Авито: популярные категории

Перед аналитикой стоит посмотреть, какие товары и услуги на Авито стабильно пользуются спросом. Согласно исследованиям, это: 

  • Электроника.
  • Одежда и обувь.
  • Ремонт и строительство.
  • Запчасти и аксессуары.
  • Мебель и интерьер.
  • Хобби, спорт и отдых.

Также востребованы услуги парикмахеров, мастеров по маникюру и педикюру, репетиторство, выгул собак и уход за животными, благоустройство участков и сада, ремонт и пошив одежды.

Спрос зависит от сезона. Летом растёт интерес к кондиционерам и товарам для дачи, в августе — к школьным товарам, осенью — к шинам, зимой — к новогодним товарам и сноубордам, весной — к роликам и товарам для отдыха на природе. Поэтому сезонные товары лучше продвигать заранее, когда спрос только начинает расти.

При этом техника, электроника, одежда и предметы интерьера продаются круглый год, а перед Новым годом, 23 Февраля и 8 Марта спрос на них растёт.

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Где найти аналитику спроса на Авито

Аналитика спроса входит в подписку Авито Pro и не продаётся отдельно, поэтому для доступа нужно подключить один из тарифов для «Товаров» или «Услуг» и оформить подписку. При этом раздел с аналитикой доступен только в десктопной версии личного кабинета — в мобильном приложении его нет.

Что нужно сделать: подключаете тариф Авито Pro → заходите в профессиональный кабинет → «Аналитика» → «Аналитика спроса».

Тут два раздела: «Спрос по категориям» и «Поисковые запросы». В первом разделе выбираете категорию, город и период, чтобы посмотреть спрос на конкретный товар в нужном регионе. Во втором — данные по конкретным словам или фразам, которые вводят в поиске Авито. 

Как узнать спрос на товар: эффективные способы анализа спроса на продукцию

Как посмотреть «Спрос в категориях» в аналитике Авито

В разделе собрана общая статистика Авито по категориям. Можно выбрать период, регион и даже район. Для локального бизнеса, например услуг, лучше смотреть спрос именно по городу или району. 

Для продажи товаров с Авито Доставкой по всей стране полезно посмотреть статистику по разным городам. Это поможет найти перспективные направления, где спрос есть, а конкуренция пока невелика.

Вот какие показатели есть в аналитике Авито:

  1. Количество продавцов/исполнителей и объявлений. По ним можно оценить активность рынка, но лучше смотреть показатели вместе: один продавец может размещать много объявлений.
  2. Количество просмотров. Показывает, насколько востребованы предложения. Один просмотр — один переход пользователя по объявлению в сутки, даже если он открывал его несколько раз.
  3. Количество контактов. Показывает, насколько пользователи готовы к сделке. Контакт — это сообщение в чат или клик по кнопке «Показать телефон», при этом один пользователь считается также один раз.

Ниже пример аналитики общего спроса по категориям из блога Авито.

Лучший вариант — когда контактов много, а объявлений мало. Например, если контактов в 10 раз больше, чем объявлений, ниша выглядит перспективно. При высокой конкуренции стоит заранее учитывать расходы на платное продвижение.

Детальный анализ спроса в категории на Авито: метрики, сезонность и конкуренция

По клику на категорию можно посмотреть просмотры на объявление и конверсию в контакт. Показатель зависит от ниши: у срочных и недорогих услуг он обычно выше. Например, мастера по вскрытию замков ищут сразу, а ремонтную бригаду выбирают дольше.

Ниже — пример детальной аналитики спроса по отдельным услугам. Для каждой видно среднее количество контактов на одно объявление.

Для анализа спроса на Авито важно учитывать сезонность, чтобы заранее подготовиться к росту или спаду: увеличить запас товара или вовремя запустить продвижение. 

На скриншоте ниже видно, как меняются спрос и конкуренция в течение сезона.

Как работать с аналитикой спроса по категории на Авито

Статистика просмотров, объявлений и контактов на Авито покажет, как ваше объявление выглядит на фоне конкурентов. Если просмотров меньше среднего по нише, значит, его видят в выдаче, но открывают реже.

Вот что можно сделать:

  1. Сравнить превью с объявлениями конкурентов. Возможно, у них сильнее УТП в первой строке, заметнее главное фото с «до/после» или подключён XL-формат.
  2. Улучшить главное фото. Оно должно сразу показывать суть предложения. Для товара лучше использовать чёткое фото с удачного ракурса, для услуги — показать результат работы. 
  3. Проверить заголовок. Заголовок должен содержать поисковые запросы из аналитики Авито, но при этом оставаться понятным. Формула простая: поисковая фраза + выгода или важная характеристика.
  4. Проверить цену. Покупателю проще сразу понять, подходит ли ему цена. Поэтому лучше указать стоимость или хотя бы диапазон цены и подробнее расписать детали в прайс-листе внутри объявления.

Ниже — примеры разных подходов к оформлению: акция, логотип, фото работы и преимущества в коротком тексте. Лучше тестировать несколько вариантов.

Иногда спрос высокий и просмотров достаточно, но конверсия в контакты низкая. Значит, пользователи открывают объявление, но что-то мешает им написать или позвонить.

Вот что может помочь:

  1. Усилить блок с визуалом. Можно добавить видео, больше примеров работ и несколько слайдов с преимуществами и инфографикой.
  2. Добавить социальное доказательство. Показать сертификаты, дипломы, лицензии, описать свой опыт, попросить довольных клиентов написать отзывы.
  3. Показать выгоду. Подробно описать товар или условия работы, добавить конкретное преимущество — например «Выезд в день обращения» или «Расчёт сметы бесплатно», запустить акцию с ограниченным сроком.
  4. Отработать возражения. Частые сомнения клиентов лучше сразу снять в тексте, например: «Все материалы закупаем по оптовым ценам — экономия до 30%», «Даём гарантию 2 года на все виды работ», «Фиксируем сроки в договоре».
Проверим вашу страницу на Авито
Проанализируем профиль по 13 параметрам, важным для пользователей и алгоритмов площадки. Подскажем, как его улучшить, чтобы подняться в выдаче и продавать больше.

На скриншоте ниже мастер показывает понятный прайс-лист, отвечает на частые сомнения клиентов, добавляет быстрые ответы и онлайн-запись. Ещё один аргумент — скидка 5% для новых клиентов.

Статистика поисковых запросов на Авито: как найти ключевые фразы для объявлений

Во вкладке «Поисковые запросы» видно, какие фразы вводят пользователи в поисковую строку и как часто. По ним можно понять, какие слова добавить в заголовок и описание. Чем точнее они совпадают с тем, что ищут покупатели, тем выше шанс попасть в их выдачу. 

Например, продавец игрушек может заметить, что фраза «мягкая игрушка» популярнее, чем «плюшевая игрушка», и добавить подходящие ключевые слова в заголовок и описание.

Не обязательно брать только самые частотные запросы. Более редкие, но точные фразы тоже полезны: по ним конкуренция ниже, а пользователь уже ищет конкретный товар — например, «диван угловой бежевый антикоготь», а не просто «диван».

Внешние инструменты для анализа спроса на Авито

Встроенная аналитика Авито показывает спрос внутри площадки. Общий интерес к товару или услуге помогут оценить внешние сервисы: в них можно найти дополнительные формулировки запросов и точнее подобрать ассортимент.

Яндекс Вордстат

Вордстат — бесплатный инструмент Яндекса: показывает, сколько раз пользователи искали фразу за выбранный период и какие похожие запросы вводили.

Вот как можно использовать Вордстат для Авито:

  1. Введите название товара или услуги — например «ремонт квартир». Сервис покажет количество запросов, популярные и похожие формулировки: «ремонт однокомнатной квартиры», «сколько стоит ремонт квартиры», «сделать ремонт квартиры».
  2. Переключитесь на вкладку «Регионы» → «Города», чтобы посмотреть, где спрос выше. Например, по запросу «ремонт квартир» больше всего запросов в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.
  3. Используйте вкладку «Динамика», чтобы увидеть сезонные пики. Например, запрос «ремонт квартир» в период с января по июль чаще всего вводили в марте и апреле. В мае спрос снизился, в июне снова вырос, а в июле начал снижаться.
  4. Добавьте найденные формулировки из топа запросов в заголовки и описания объявлений на Авито, чтобы увеличить трафик без дополнительных затрат.

Парсеры Авито

Парсеры — это платные сервисы для автоматического сбора данных с Авито. Нужно в парсере ввести поисковый запрос и регион. Далее сервис соберёт объявления из выдачи и сформирует таблицу с ценами, просмотрами, датами публикации и позициями в поиске. 

Такой сервис удобно использовать для быстрой проверки ниши и регулярного мониторинга конкурентов. Ниже — отчёт парсинга объявлений по категориям, городам, ценам и ключевым словам в Superseller.

Вот как можно использовать парсер для Авито:

  1. Собрать цены конкурентов и определить среднюю цену в нише.
  2. Посмотреть заголовки и описания, чтобы найти популярные формулировки.
  3. Сравнить просмотры и понять, какие объявления работают лучше.
  4. Отследить обновления, продвижение и новых конкурентов.
  5. Оценить структуру рынка по товарам, услугам и регионам.

Типичные ошибки при анализе спроса на Авито

Вот пять ошибок, которых стоит избегать, чтобы не тратить деньги и время впустую.

1. Смотреть только на спрос и не учитывать конкуренцию. Даже высокий спрос не гарантирует продажи, если в нише уже много продавцов. Поэтому всегда сравнивайте количество запросов с количеством объявлений.

2. Не учитывать сезонность. Высокий спрос сегодня не значит, что он сохранится через месяц. Например, обогреватели активно покупают осенью, а к январю спрос может заметно снизиться. Перед закупкой смотрите динамику хотя бы за последние 12 месяцев.

3. Смотреть спрос по всей России, если продаёте в одном городе. Общая статистика может выглядеть хорошо, но в вашем регионе спрос может оказаться низким. Поэтому всегда выбирайте конкретный город или регион.

4. Копировать заголовки конкурентов вместо анализа запросов. У конкурентов формулировки тоже могут быть неудачными. Лучше смотреть реальные поисковые запросы и использовать фразы, которые действительно вводят покупатели. 

5. Запускать объявления и не следить за статистикой. Регулярно проверяйте просмотры и контакты, чтобы понимать, работают объявления или их нужно менять.

Вопросы по теме

Как понять, перспективна ли ниша для старта?

Лучше смотреть сразу на три показателя: много контактов, умеренное число исполнителей и стабильный или растущий спрос. Но учитывайте сезонные колебания.

Сколько стоит доступ к аналитике спроса на Авито?

Актуальные цены лучше проверять в личном кабинете Авито Pro, так как площадка периодически корректирует стоимость.

Почему может быть мало просмотров при высоком спросе и хороших позициях?

Скорее всего, объявление проигрывает на этапе привлечения внимания. Причина может быть в заголовке без популярных запросов, слабом главном фото, цене выше средней по рынку, плохом описании.

Что важнее — количество просмотров или контактов?

Оба показателя важны, но для разных целей. Просмотры показывают общий интерес к категории, контакты отражают готовность клиентов к действию. Идеально, когда оба показателя растут пропорционально.

Как работать в нише с высокой конкуренцией?

Используйте узкие поисковые запросы — например, не «ремонт квартир», а «чистовая отделка». Сделайте акцент на уникальном преимуществе, добавьте социальное доказательство. Запустите платное продвижение, чтобы получать больше показов на высоких позициях.

Почему конверсия из просмотров в контакты может быть низкой при хороших просмотрах?

Если пользователи открывают объявление, но не выходят на связь, причина может быть в нехватке примеров работ или услуг, отсутствии понятных условий и гарантий, негативных отзывах без ответа или слишком формальных и грубых ответах на отзывы.


Важно заполнить и профиль продавца: пользователи часто переходят туда из объявления, чтобы узнать больше о человеке или компании. 

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Аналитика спроса на Авито: как выбрать нишу, оценить конкуренцию и подобрать поисковые запросы — Точка Банк