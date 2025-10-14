Что выгодно продавать зимой

Коротко Стабильный оборот зимой дают тёплая одежда, обогреватели, подарочные наборы, декор и автотовары для морозов. Но результат зависит от сроков и типа спроса. Новогодняя атрибутика продаётся 2–3 недели, а потом спрос пропадает до следующего года. Чай, кофе и сладости расходятся круглый год. Выходить в сезон стоит за 1–2 месяца до пика и рассчитывать объём партии под тип спроса.

Когда выходить в сезон

Момент старта влияет на результат не меньше самого товара. Есть три подхода:

До пика — успеваете собрать отзывы и рейтинг, пока конкурентов мало. Минус — нужно вложиться в товар, а выручка пойдёт позже. В разгар — спрос максимальный, но вместе с ним растут конкуренция и цена рекламы. В несезон — конкурентов мало, но выручки придётся ждать дольше.

Как это выглядит на примере тёплой одежды: поставщиков ищут в июне, партию получают к июлю, а продают с августа по апрель. Если шьёте на заказ, всё сдвигается ещё раньше — к весне: пошив занимает время, и к первым холодам товар должен быть готов.

Какой бывает зимний спрос

От типа спроса зависит, насколько рискованна закупка.

Жёсткий сезон — спрос длится 2–3 недели, потом пропадает до следующего года: новогодняя атрибутика, товары к 14 февраля. Не распродали в срок — остатки зависнут почти на год.

Яркий сезон — пик зимой, но спрос есть весь год. Например, лыжи и сноуборды берут и летом, по скидкам.

Умеренный сезон — спрос стабилен круглый год и усиливается к праздникам: чай, кофе, сладости, товары для дома.

Чем жёстче сезон, тем точнее нужно рассчитать объём и сроки продажи.

Как оценить спрос перед закупкой

Перед закупкой партии изучите нишу по четырём параметрам:

Динамика спроса — в какие месяцы спрос растёт, а когда падает. Так вы поймёте, когда закупать продукцию и когда продавать. Число продавцов и товаров — чем выше конкуренция, тем меньше прибыли достаётся каждому. Средняя выручка на продавца — если она падает, а спрос прежний, значит, в нишу пришло слишком много продавцов, и рынок перегрет. Кто уже в нише — новичку проще добиться успеха среди небольших продавцов, чем конкурировать с крупными брендами.

В первую очередь данные стоит смотреть в Яндекс Вордстат, Google Trends и аналитике на маркетплейсах.

Как подготовиться к зимнему бизнесу

Прежде чем запускать продажи, важно зарегистрировать бизнес. Формат зависит от масштабов и планов на развитие.

Самозанятость (НПД) — подойдёт, если работаете один и планируете доход до 2 400 000 ₽ в год. Важно: перепродажа чужих товаров здесь не подходит, а нанимать сотрудников нельзя. У самозанятых есть и другие ограничения.

ИП — универсальный вариант для зимнего бизнеса. Можно нанимать работников, перепродавать товары и работать с компаниями. Отчётность простая, но при банкротстве предприниматель отвечает всем своим имуществом.

ООО — вариант для бизнеса с партнёрами или крупных контрактов, например если планируете корпоративные услуги или поставки. Понадобится устав и уставный капитал, а ещё нужно вести бухгалтерию.

Помимо регистрации нужно определиться с системой налогообложения.

Для самозанятых всё просто: налог 4% с поступлений от физлиц и 6% — от компаний. Платежи проходят автоматически через приложение «Мой налог».

ИП и ООО чаще выбирают упрощённую систему (УСН):

6% с дохода — выгодно, если расходов немного.

15% с разницы между доходами и расходами — подходит, если много затрат на закупку, аренду или зарплаты.

Есть и патент (ПСН) — вариант только для ИП. Оплачиваете фиксированную сумму за год и не ведёте расчёт налогов. Стоимость патента зависит от региона и вида деятельности.

Реже используют ОСНО или ЕСХН — эти режимы подходят для специфических видов бизнеса и требуют больше отчётности.

Теперь перейдём к идеям для зимнего бизнеса.

Сезонные услуги и бизнес-идеи

Зимой появляются десятки способов заработать без крупных вложений. Спрос растёт на услуги, связанные с уборкой, праздниками и уютом. Главное, начать заранее и предложить то, что нужно людям.

Хорошо работают:

Уборка снега — востребована у владельцев частных домов, магазинов и офисов.

Декор помещений и создание новогодних фотозон — актуальны в декабре. Заказывают кафе, офисы и торговые центры, чтобы создать праздничное настроение для клиентов.

Организация корпоративных вечеринок — сезонные, но прибыльные направления.

Такие услуги легко запустить: достаточно простого инвентаря и внимания к качеству.

Товары для зимних развлечений

Зимой люди часто выбираются на природу — катаются с горок, гуляют в парках, ездят на рыбалку или отдыхают в бане. Рассмотрим всё по порядку.

Активный отдых

Здесь высокий спрос на:

Лыжи, тюбинги, санки и снегокаты — часто покупают заранее, к первым снегопадам. Для проката важны качество, прочность и запас по размерам.

Ледянки и детские аксессуары — недорогие и лёгкие товары с быстрым оборотом, часто берут сразу несколько штук.

Гаджеты и аксессуары для активного отдыха — экшен-камеры, перчатки с подогревом, защитные очки. Их охотно покупают как подарки.

Пик продаж приходится на новогодние каникулы. Спрос зависит от погоды, поэтому лучше иметь разнообразный ассортимент.

Зимняя рыбалка

Зимняя рыбалка остаётся популярным занятием — многие проводят на льду выходные и праздники. Поэтому товары для рыбалки стабильно продаются всю зиму, особенно в регионах с холодным климатом.

Востребованы:

Палатки и тёплая экипировка — сохраняют тепло и защищают от ветра. Покупают как начинающие, так и опытные рыбаки.

Ледобуры и снасти — ценят за надёжность и лёгкость в использовании.

Фонари, термосы и грелки — делают рыбалку комфортной даже при сильном морозе.

Это ниша с устойчивым спросом и понятной аудиторией. Люди готовы платить за надёжность и качество, ведь от этого зависит их безопасность.

Всё для бани

Зимой растёт интерес к бане и сауне — это не только отдых, но и способ согреться и восстановиться после холодных дней. Товары для бани стабильно продаются с ноября по март, а к Новому году и 23 Февраля их часто берут в подарок.

Пользуются спросом:

Шапки, тапочки и полотенца — классика, без которой не обходится ни одно парение.

Веники и эфирные масла — основа банных процедур.

Готовые банные наборы — популярные подарки, особенно для родственников и коллег.

Ассортимент можно варьировать — от простых наборов до премиальных комплектов с натуральными материалами и красивой упаковкой.

Товары для праздников и новогодних распродаж

Перед праздниками все ищут подарки — родным, друзьям, коллегам и партнёрам. Поэтому лучше всего продаются готовые, продуманные варианты, которые не требуют лишних раздумий при выборе.

Подарочные наборы и боксы

Это один из самых востребованных зимних товаров. Их покупают, когда хочется порадовать близких, но нет времени подбирать подарки по отдельности.

Популярны:

Наборы с чаем, кофе и сладостями — универсальный вариант для друзей, коллег и партнёров.

Косметические и ароматические боксы — с кремами, свечами, маслами и диффузорами.

Тёплые наборы — с пледом, кружкой и термосом.

Красивая упаковка, тематические цвета и аккуратная сборка делают такой подарок готовым решением для праздника.

Декор и освещение

Зимний декор и праздничное освещение покупают не только для дома, но и для офисов, кафе и витрин. Эти товары создают атмосферу праздника и всегда хорошо продаются.

Популярны:

Ёлки — живые и искусственные. Искусственные берут всё чаще: они долговечнее и безопаснее.

Гирлянды и игрушки — классический набор для оформления дома или рабочего пространства.

Светящиеся фигуры и проекторы — украшают фасады, витрины и дворы, особенно востребованы у бизнеса.

Без такого декора не обходится ни один Новый год. Главное, чтобы материалы были безопасными и долговечными.

Корпоративные подарки и брендированный мерч

Пик спроса приходится на декабрь — компании заказывают подарки для сотрудников, бизнес-партнёров и клиентов.

Пользуются спросом:

Кружки, термокружки и бутылки для воды — практичные подарки, которые используют каждый день.

Блокноты, ручки и календари — популярны у офисных сотрудников и на корпоративных мероприятиях.

Наборы с логотипом компании — могут включать сладости, канцелярские товары или аксессуары для работы.

Подарок с брендингом воспринимается как проявление внимания и вызывает лояльность.

Товары для автолюбителей

Водители заранее готовят машины к морозам и снегу, поэтому растёт спрос на всё, что помогает завестись, согреться и безопасно доехать до места.

Уход за машиной

Такие вещи обычно покупают не по одной — берут комплектом для дома, гаража и багажника.

Хорошо продаются:

Щётки-скребки и складные лопаты — помогают быстро очистить машину от снега и льда.

Коврики и антискользящие треки — защищают салон и помогают выехать, если колёса застряли.

Цепи противоскольжения — незаменимы в регионах с сильными снегопадами и гололёдом.

Главное, прочность и надёжные материалы — зимой инструмент не должен сломаться даже при сильном морозе.

Защита от обледенения

В холода и снегопады важно предотвратить промерзание деталей и сохранить видимость на дороге.

Популярны:

Зимние жидкости и незамерзайка — поддерживают работу стеклоомывателей и не дают замёрзнуть бачку.

Размораживатели стёкол и замков — помогают быстро снять наледь и открыть двери даже после ночного мороза.

Силиконовые смазки для уплотнителей — защищают резину от трещин и прилипаний, продлевают срок службы.

Покупатели выбирают средства, которые действуют быстро и при этом не вредят лакокрасочному покрытию.

Запуск двигателя и комфорт водителя

В морозные дни водителям особенно важно, чтобы машина заводилась с первого раза и в салоне было тепло. Поэтому такие товары покупают чаще всего в начале зимы.

Особенно востребованы:

Джамп-стартеры и пусковые провода — помогают завести двигатель при разряженном аккумуляторе.

Зарядные устройства для АКБ — используют в гаражах и на стоянках, чтобы аккумулятор не «сел» в мороз.

Накидки и чехлы с подогревом — делают поездки комфортнее, особенно на старых машинах без подогрева сидений.

Главное — простота использования и надёжность. Такие товары часто берут в подарок, потому что они действительно помогают зимой.

Одежда на зимний период

В холода растёт спрос на всё, что помогает чувствовать себя тепло и комфортно — как на улице, так и дома. Люди обновляют гардероб, выбирают практичные и уютные вещи, а предприниматели на этом зарабатывают.

Тёплая одежда для улицы

Такие вещи покупают заранее — к первым морозам и снегу. Хорошо продаются:

Термобельё — основа зимнего гардероба. Его носят под одеждой на работе, в поездках и на прогулках.

Куртки, шапки, варежки и баффы — выбирают для повседневного ношения и активного отдыха.

Комплекты для детей — тёплые куртки и штаны, варежки и шапки. Их покупают чаще всего, ведь дети проводят больше времени на улице и быстро вырастают из старых вещей.

Покупатели в первую очередь обращают внимание на качество материалов и внешний вид — удобная, лёгкая и тёплая одежда всегда лидирует по продажам.

Одежда для дома

Зимой люди проводят больше времени дома, поэтому растёт спрос на мягкие и комфортные вещи. Их покупают для себя и часто — в подарок.

Хорошо расходятся:

Свитера и пижамы — создают ощущение тепла и уюта, особенно модели из хлопка и флиса.

Шерстяные носки — простая, но востребованная вещь, которую стабильно покупают весь сезон.

Домашние тапки — выбирают тёплые, лёгкие и нескользящие.

Покупатели ценят натуральные материалы, приятные к телу ткани и аккуратный дизайн — такие вещи ассоциируются с тёплой новогодней атмосферой.

Товары для питомцев

Владельцы стараются защитить животных от холода, поэтому растёт спрос на сезонные товары для прогулок и ухода.

Пользуются спросом:

Лежанки и тёплая одежда — помогают животным не мёрзнуть дома и на улице. Популярны куртки и свитера для собак.

Обувь и средства защиты лап — особенно востребованы в городах, где тротуары посыпают реагентами.

Корма с повышенной калорийностью — стабильно покупают зимой, когда животным нужно больше энергии для обогрева.

Покупатели чаще всего выбирают удобные, безопасные и легко моющиеся вещи — те, что помогают питомцу комфортно пережить зиму.

Товары для тепла и уюта дома

В холода растёт спрос на всё, что помогает согреться и сделать дом комфортнее.

Востребованы:

Обогреватели . Масляные, керамические или инфракрасные — подойдут для разных помещений. Главное, чтобы были безопасны, экономно расходовали электричество и работали тихо.

Электрогрелки . Выручают, когда центрального отопления не хватает. Подходят для пожилых людей и семей с детьми.

Увлажнители и мойки воздуха . Спасают, когда включают батареи и воздух становится сухим. Часто берут вместе с фильтрами и ароматическими маслами.

Настольные лампы и ночники — с тёплым, мягким светом и простым управлением. Их выбирают для спальни, гостиной или детской. Популярны модели с регулировкой яркости и сенсорным включением — удобные и безопасные.

Спрос на такие вещи всегда стабильный. Покупатели обращают внимание на понятные характеристики — мощность, объём, материал и срок гарантии.

Ошибки в сезонном бизнесе и как их избежать

Сезонный бизнес может быть прибыльным, но только при грамотной подготовке. Ошибки часто съедают выручку — вот самые частые из них.

Нет бизнес-плана. Часто предприниматели выходят в сезон без расчётов, закупают лишнее и переоценивают спрос. Пик продаж приходится на декабрь и новогодние праздники, а уже к февралю прибыль падает.

Чтобы пройти сезон без убытков, заранее составьте бизнес-план. Это поможет увидеть риски и рассчитать расходы. Сделать это можно бесплатно — в генераторе бизнес-планов от Точка Банк. Сервис под ваш запрос сформирует готовый Excel-файл с примерами расчётов и ключевыми разделами.

План для зимнего бизнеса

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Поздний старт. Многие начинают закупки и рекламу в декабре, когда рынок уже поделён. Подготовку лучше начинать за 1–2 месяца до сезона.

Слабое понимание спроса. Закупают то, что нравится самим, а не покупателям. Перед запуском стоит изучить прошлогодние тренды, спрос на маркетплейсах и отзывы.

Нет запаса и планирования. Когда начинается ажиотаж, товар быстро заканчивается. Нужен резерв или запасной канал поставок, чтобы не упустить прибыль.

Отсутствие рекламы. Используйте доступные способы: ведите страницу в соцсетях, запускайте контекстную и таргетированную рекламу, работайте с блогерами, размещайтесь на маркетплейсах и площадках вроде Авито.

Кроме ошибок в подготовке на сезонный бизнес влияют внешние риски: