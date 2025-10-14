Что выгодно продавать зимой

Когда выходить в сезон
Момент старта влияет на результат не меньше самого товара. Есть три подхода:
- До пика — успеваете собрать отзывы и рейтинг, пока конкурентов мало. Минус — нужно вложиться в товар, а выручка пойдёт позже.
- В разгар — спрос максимальный, но вместе с ним растут конкуренция и цена рекламы.
- В несезон — конкурентов мало, но выручки придётся ждать дольше.
Как это выглядит на примере тёплой одежды: поставщиков ищут в июне, партию получают к июлю, а продают с августа по апрель. Если шьёте на заказ, всё сдвигается ещё раньше — к весне: пошив занимает время, и к первым холодам товар должен быть готов.
Какой бывает зимний спрос
От типа спроса зависит, насколько рискованна закупка.
Жёсткий сезон — спрос длится 2–3 недели, потом пропадает до следующего года: новогодняя атрибутика, товары к 14 февраля. Не распродали в срок — остатки зависнут почти на год.
Яркий сезон — пик зимой, но спрос есть весь год. Например, лыжи и сноуборды берут и летом, по скидкам.
Умеренный сезон — спрос стабилен круглый год и усиливается к праздникам: чай, кофе, сладости, товары для дома.
Чем жёстче сезон, тем точнее нужно рассчитать объём и сроки продажи.
Как оценить спрос перед закупкой
Перед закупкой партии изучите нишу по четырём параметрам:
- Динамика спроса — в какие месяцы спрос растёт, а когда падает. Так вы поймёте, когда закупать продукцию и когда продавать.
- Число продавцов и товаров — чем выше конкуренция, тем меньше прибыли достаётся каждому.
- Средняя выручка на продавца — если она падает, а спрос прежний, значит, в нишу пришло слишком много продавцов, и рынок перегрет.
- Кто уже в нише — новичку проще добиться успеха среди небольших продавцов, чем конкурировать с крупными брендами.
В первую очередь данные стоит смотреть в Яндекс Вордстат, Google Trends и аналитике на маркетплейсах.
Как подготовиться к зимнему бизнесу
Прежде чем запускать продажи, важно зарегистрировать бизнес. Формат зависит от масштабов и планов на развитие.
Самозанятость (НПД) — подойдёт, если работаете один и планируете доход до 2 400 000 ₽ в год. Важно: перепродажа чужих товаров здесь не подходит, а нанимать сотрудников нельзя. У самозанятых есть и другие ограничения.
ИП — универсальный вариант для зимнего бизнеса. Можно нанимать работников, перепродавать товары и работать с компаниями. Отчётность простая, но при банкротстве предприниматель отвечает всем своим имуществом.
ООО — вариант для бизнеса с партнёрами или крупных контрактов, например если планируете корпоративные услуги или поставки. Понадобится устав и уставный капитал, а ещё нужно вести бухгалтерию.
Помимо регистрации нужно определиться с системой налогообложения.
Для самозанятых всё просто: налог 4% с поступлений от физлиц и 6% — от компаний. Платежи проходят автоматически через приложение «Мой налог».
ИП и ООО чаще выбирают упрощённую систему (УСН):
- 6% с дохода — выгодно, если расходов немного.
- 15% с разницы между доходами и расходами — подходит, если много затрат на закупку, аренду или зарплаты.
Есть и патент (ПСН) — вариант только для ИП. Оплачиваете фиксированную сумму за год и не ведёте расчёт налогов. Стоимость патента зависит от региона и вида деятельности.
Реже используют ОСНО или ЕСХН — эти режимы подходят для специфических видов бизнеса и требуют больше отчётности.
Теперь перейдём к идеям для зимнего бизнеса.
Сезонные услуги и бизнес-идеи
Зимой появляются десятки способов заработать без крупных вложений. Спрос растёт на услуги, связанные с уборкой, праздниками и уютом. Главное, начать заранее и предложить то, что нужно людям.
Хорошо работают:
- Уборка снега — востребована у владельцев частных домов, магазинов и офисов.
- Декор помещений и создание новогодних фотозон — актуальны в декабре. Заказывают кафе, офисы и торговые центры, чтобы создать праздничное настроение для клиентов.
- Организация корпоративных вечеринок — сезонные, но прибыльные направления.
Такие услуги легко запустить: достаточно простого инвентаря и внимания к качеству.
Товары для зимних развлечений
Зимой люди часто выбираются на природу — катаются с горок, гуляют в парках, ездят на рыбалку или отдыхают в бане. Рассмотрим всё по порядку.
Активный отдых
Здесь высокий спрос на:
- Лыжи, тюбинги, санки и снегокаты — часто покупают заранее, к первым снегопадам. Для проката важны качество, прочность и запас по размерам.
- Ледянки и детские аксессуары — недорогие и лёгкие товары с быстрым оборотом, часто берут сразу несколько штук.
- Гаджеты и аксессуары для активного отдыха — экшен-камеры, перчатки с подогревом, защитные очки. Их охотно покупают как подарки.
Пик продаж приходится на новогодние каникулы. Спрос зависит от погоды, поэтому лучше иметь разнообразный ассортимент.
Зимняя рыбалка
Зимняя рыбалка остаётся популярным занятием — многие проводят на льду выходные и праздники. Поэтому товары для рыбалки стабильно продаются всю зиму, особенно в регионах с холодным климатом.
Востребованы:
- Палатки и тёплая экипировка — сохраняют тепло и защищают от ветра. Покупают как начинающие, так и опытные рыбаки.
- Ледобуры и снасти — ценят за надёжность и лёгкость в использовании.
- Фонари, термосы и грелки — делают рыбалку комфортной даже при сильном морозе.
Это ниша с устойчивым спросом и понятной аудиторией. Люди готовы платить за надёжность и качество, ведь от этого зависит их безопасность.
Всё для бани
Зимой растёт интерес к бане и сауне — это не только отдых, но и способ согреться и восстановиться после холодных дней. Товары для бани стабильно продаются с ноября по март, а к Новому году и 23 Февраля их часто берут в подарок.
Пользуются спросом:
- Шапки, тапочки и полотенца — классика, без которой не обходится ни одно парение.
- Веники и эфирные масла — основа банных процедур.
- Готовые банные наборы — популярные подарки, особенно для родственников и коллег.
Ассортимент можно варьировать — от простых наборов до премиальных комплектов с натуральными материалами и красивой упаковкой.
Товары для праздников и новогодних распродаж
Перед праздниками все ищут подарки — родным, друзьям, коллегам и партнёрам. Поэтому лучше всего продаются готовые, продуманные варианты, которые не требуют лишних раздумий при выборе.
Подарочные наборы и боксы
Это один из самых востребованных зимних товаров. Их покупают, когда хочется порадовать близких, но нет времени подбирать подарки по отдельности.
Популярны:
- Наборы с чаем, кофе и сладостями — универсальный вариант для друзей, коллег и партнёров.
- Косметические и ароматические боксы — с кремами, свечами, маслами и диффузорами.
- Тёплые наборы — с пледом, кружкой и термосом.
Красивая упаковка, тематические цвета и аккуратная сборка делают такой подарок готовым решением для праздника.
Декор и освещение
Зимний декор и праздничное освещение покупают не только для дома, но и для офисов, кафе и витрин. Эти товары создают атмосферу праздника и всегда хорошо продаются.
Популярны:
- Ёлки — живые и искусственные. Искусственные берут всё чаще: они долговечнее и безопаснее.
- Гирлянды и игрушки — классический набор для оформления дома или рабочего пространства.
- Светящиеся фигуры и проекторы — украшают фасады, витрины и дворы, особенно востребованы у бизнеса.
Без такого декора не обходится ни один Новый год. Главное, чтобы материалы были безопасными и долговечными.
Корпоративные подарки и брендированный мерч
Пик спроса приходится на декабрь — компании заказывают подарки для сотрудников, бизнес-партнёров и клиентов.
Пользуются спросом:
- Кружки, термокружки и бутылки для воды — практичные подарки, которые используют каждый день.
- Блокноты, ручки и календари — популярны у офисных сотрудников и на корпоративных мероприятиях.
- Наборы с логотипом компании — могут включать сладости, канцелярские товары или аксессуары для работы.
Подарок с брендингом воспринимается как проявление внимания и вызывает лояльность.
Товары для автолюбителей
Водители заранее готовят машины к морозам и снегу, поэтому растёт спрос на всё, что помогает завестись, согреться и безопасно доехать до места.
Уход за машиной
Такие вещи обычно покупают не по одной — берут комплектом для дома, гаража и багажника.
Хорошо продаются:
- Щётки-скребки и складные лопаты — помогают быстро очистить машину от снега и льда.
- Коврики и антискользящие треки — защищают салон и помогают выехать, если колёса застряли.
- Цепи противоскольжения — незаменимы в регионах с сильными снегопадами и гололёдом.
Главное, прочность и надёжные материалы — зимой инструмент не должен сломаться даже при сильном морозе.
Защита от обледенения
В холода и снегопады важно предотвратить промерзание деталей и сохранить видимость на дороге.
Популярны:
- Зимние жидкости и незамерзайка — поддерживают работу стеклоомывателей и не дают замёрзнуть бачку.
- Размораживатели стёкол и замков — помогают быстро снять наледь и открыть двери даже после ночного мороза.
- Силиконовые смазки для уплотнителей — защищают резину от трещин и прилипаний, продлевают срок службы.
Покупатели выбирают средства, которые действуют быстро и при этом не вредят лакокрасочному покрытию.
Запуск двигателя и комфорт водителя
В морозные дни водителям особенно важно, чтобы машина заводилась с первого раза и в салоне было тепло. Поэтому такие товары покупают чаще всего в начале зимы.
Особенно востребованы:
- Джамп-стартеры и пусковые провода — помогают завести двигатель при разряженном аккумуляторе.
- Зарядные устройства для АКБ — используют в гаражах и на стоянках, чтобы аккумулятор не «сел» в мороз.
- Накидки и чехлы с подогревом — делают поездки комфортнее, особенно на старых машинах без подогрева сидений.
Главное — простота использования и надёжность. Такие товары часто берут в подарок, потому что они действительно помогают зимой.
Одежда на зимний период
В холода растёт спрос на всё, что помогает чувствовать себя тепло и комфортно — как на улице, так и дома. Люди обновляют гардероб, выбирают практичные и уютные вещи, а предприниматели на этом зарабатывают.
Тёплая одежда для улицы
Такие вещи покупают заранее — к первым морозам и снегу. Хорошо продаются:
- Термобельё — основа зимнего гардероба. Его носят под одеждой на работе, в поездках и на прогулках.
- Куртки, шапки, варежки и баффы — выбирают для повседневного ношения и активного отдыха.
- Комплекты для детей — тёплые куртки и штаны, варежки и шапки. Их покупают чаще всего, ведь дети проводят больше времени на улице и быстро вырастают из старых вещей.
Покупатели в первую очередь обращают внимание на качество материалов и внешний вид — удобная, лёгкая и тёплая одежда всегда лидирует по продажам.
Одежда для дома
Зимой люди проводят больше времени дома, поэтому растёт спрос на мягкие и комфортные вещи. Их покупают для себя и часто — в подарок.
Хорошо расходятся:
- Свитера и пижамы — создают ощущение тепла и уюта, особенно модели из хлопка и флиса.
- Шерстяные носки — простая, но востребованная вещь, которую стабильно покупают весь сезон.
- Домашние тапки — выбирают тёплые, лёгкие и нескользящие.
Покупатели ценят натуральные материалы, приятные к телу ткани и аккуратный дизайн — такие вещи ассоциируются с тёплой новогодней атмосферой.
Товары для питомцев
Владельцы стараются защитить животных от холода, поэтому растёт спрос на сезонные товары для прогулок и ухода.
Пользуются спросом:
- Лежанки и тёплая одежда — помогают животным не мёрзнуть дома и на улице. Популярны куртки и свитера для собак.
- Обувь и средства защиты лап — особенно востребованы в городах, где тротуары посыпают реагентами.
- Корма с повышенной калорийностью — стабильно покупают зимой, когда животным нужно больше энергии для обогрева.
Покупатели чаще всего выбирают удобные, безопасные и легко моющиеся вещи — те, что помогают питомцу комфортно пережить зиму.
Товары для тепла и уюта дома
В холода растёт спрос на всё, что помогает согреться и сделать дом комфортнее.
Востребованы:
- Обогреватели. Масляные, керамические или инфракрасные — подойдут для разных помещений. Главное, чтобы были безопасны, экономно расходовали электричество и работали тихо.
- Электрогрелки. Выручают, когда центрального отопления не хватает. Подходят для пожилых людей и семей с детьми.
- Увлажнители и мойки воздуха. Спасают, когда включают батареи и воздух становится сухим. Часто берут вместе с фильтрами и ароматическими маслами.
- Настольные лампы и ночники — с тёплым, мягким светом и простым управлением. Их выбирают для спальни, гостиной или детской. Популярны модели с регулировкой яркости и сенсорным включением — удобные и безопасные.
Спрос на такие вещи всегда стабильный. Покупатели обращают внимание на понятные характеристики — мощность, объём, материал и срок гарантии.
Ошибки в сезонном бизнесе и как их избежать
Сезонный бизнес может быть прибыльным, но только при грамотной подготовке. Ошибки часто съедают выручку — вот самые частые из них.
Нет бизнес-плана. Часто предприниматели выходят в сезон без расчётов, закупают лишнее и переоценивают спрос. Пик продаж приходится на декабрь и новогодние праздники, а уже к февралю прибыль падает.
Чтобы пройти сезон без убытков, заранее составьте бизнес-план. Это поможет увидеть риски и рассчитать расходы. Сделать это можно бесплатно — в генераторе бизнес-планов от Точка Банк. Сервис под ваш запрос сформирует готовый Excel-файл с примерами расчётов и ключевыми разделами.
План для зимнего бизнеса
Опишите идею — и сервис создаст план с финрасчётами, анализом рынка и аудитории
Поздний старт. Многие начинают закупки и рекламу в декабре, когда рынок уже поделён. Подготовку лучше начинать за 1–2 месяца до сезона.
Слабое понимание спроса. Закупают то, что нравится самим, а не покупателям. Перед запуском стоит изучить прошлогодние тренды, спрос на маркетплейсах и отзывы.
Нет запаса и планирования. Когда начинается ажиотаж, товар быстро заканчивается. Нужен резерв или запасной канал поставок, чтобы не упустить прибыль.
Отсутствие рекламы. Используйте доступные способы: ведите страницу в соцсетях, запускайте контекстную и таргетированную рекламу, работайте с блогерами, размещайтесь на маркетплейсах и площадках вроде Авито.
Кроме ошибок в подготовке на сезонный бизнес влияют внешние риски:
- Конкуренция в пик. В декабре и январе в ходовых нишах много продавцов, поэтому реклама дорожает, а цены приходится снижать.
- Погода. Тёплая зима снижает спрос: партия может зависнуть до следующего года.
- Возвраты праздничных товаров. Вещь заказывают, используют на праздник и возвращают. Заложите эти потери в расчёты.