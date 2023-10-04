В статье Точка Банк разберёт все ключевые этапы: от выбора концепции и помещения до найма персонала и привлечения первых клиентов — чтобы вы вошли в бизнес подготовленными.

Коротко Чтобы открыть салон красоты, нужно выбрать форму бизнеса — ИП или ООО, найти помещение с хорошим трафиком, нанять мастеров с медкнижками и настроить продвижение. Минимальный бюджет на старт — 500 000 ₽. Примерный срок окупаемости — от девяти месяцев.

Кто может открыть: самозанятый, ИП, ООО

Чтобы официально открыть салон красоты с нуля, будущий владелец должен зарегистрировать бизнес. Есть три статуса, которые позволяют законно работать и получать прибыль. Расскажем о каждом из них подробнее.

1. Индивидуальный предприниматель (ИП). Этот статус подойдёт тем, кто хочет открыть небольшой салон красоты и руководить им в одиночку. Открыть ИП легко, но важно знать, что предприниматель берёт на себя ответственность по всем обязательствам и отвечает личным имуществом.

2. Общество с ограниченной ответственностью (ООО). Такой вариант подойдёт бизнес-партнёрам, например двум подругам, которые решили открыть салон красоты или создать сеть салонов. Подруги смогут оформить бизнес в равных долях и, при желании, ввести других участников в бизнес.

По общему правилу ответственность ограничена уставным капиталом, но в отдельных случаях участники ООО могут отвечать по долгам личным имуществом. Ещё один минус — более сложная отчётность для организаций.

3. Самозанятость. Этот вариант редко выбирают при открытии салона красоты, потому что самозанятый может работать только в одиночку.

Однако такой статус подойдёт профессионалам, которые снимают небольшой кабинет и могут сами предоставлять сразу несколько услуг. Если самозанятый захочет расширить бизнес и нанять других сотрудников, ему придётся регистрировать ИП.

Какую систему налогообложения выбрать

Режим налогообложения зависит от формы бизнеса: для ООО, ИП и самозанятых доступны разные варианты со своими ставками и условиями.

1. Общая система налогообложения (ОСНО). Подходит для ИП и ООО, назначается автоматически при регистрации бизнеса. ОСНО не ограничивает число сотрудников, доходы и количество филиалов, но отличается сложной отчётностью и большим количеством налогов.

Если хотите работать на другом режиме — например на УСН, — нужно подать заявление сразу при регистрации или в течение 30 дней после. Опоздаете — и перейти на УСН получится только с 1 января следующего года.

2. Упрощённая система налогообложения (УСН). Подходит для ИП и ООО. Это один из самых популярных режимов для салонов красоты. Предприниматель выбирает одну из двух ставок: 6% от всех доходов или 15% от разницы между доходами и расходами. Второй вариант выгоден, если у бизнеса много подтверждённых затрат.

3. Автоматизированная упрощённая система налогообложения (АУСН). Это экспериментальный режим для ИП и ООО. Налог рассчитывает сама ФНС на основе данных банка и кассы. Ставки выше, чем на УСН: 8% с доходов или 20% с разницы между доходами и расходами. Зато отчётность минимальная и не нужно платить страховые взносы, кроме взносов на травматизм.

4. Патентная система налогообложения (ПСН). Подходит только салонам красоты, которыми владеют индивидуальные предприниматели. За патент платят фиксированную сумму, рассчитать её для своего региона и вида деятельности можно в калькуляторе ФНС.

5. Налог на профессиональный доход (НПД). Это режим для ИП и самозанятых физлиц. Нет отчётности и обязательных страховых взносов, ставка налога — 4% с оплат от физлиц и 6% от юрлиц и ИП. Ограничение по годовому доходу: не более 2,4 млн ₽.

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Как выбрать помещение

Искать помещение для аренды салона можно на интернет-площадках, через агентство недвижимости или по рекомендациям знакомых.

При выборе локации учитывайте:

Количество жилых домов поблизости. Чем их больше — тем лучше. Транспортную развязку и проходимость. Для подсчёта трафика можно использовать специальные приложения: они покажут количество прохожих, их пол и возраст. Целевую аудиторию. Недорогую парикмахерскую лучше разместить в спальном районе, а салон красоты премиум-класса — в центре города. Парковочные места. Для некоторых клиентов наличие парковки — один из принципиальных моментов, по которому они выбирают салон. Площадь и планировку. Помещение должно соответствовать . Помещение должно соответствовать СП 2.1.3678-20 . Например, для разных услуг — маникюра, пирсинга, массажа — должны быть выделены свои кабинеты. А в самом салоне красоты нужно оборудовать отдельный вход и помещение для дезинфекции.

Стоимость аренды салона важна — в идеале она должна быть не больше 15–20% от предполагаемой выручки. Но обращайте внимание и на другие факторы. Иногда для бизнеса лучше выбрать более дорогой и выигрышный вариант, чем платить небольшие деньги за аренду неподходящего места.

ПРИМЕР Мария выбирает площадку для салона красоты. Сумма на запуск бизнеса ограничена, поэтому она старается найти недорогую аренду и выбирает между двумя вариантами. Первое помещение стоит 30 000 ₽ в месяц и находится в старом доме в глубине спального района. Рядом стоят гаражи, а прохожих почти нет. Аренда второго помещения стоит дороже — 50 000 ₽. Но оно расположено на оживлённом бульваре и неподалеку от станции метро. В случае, если Мария собирается начать работать не только с постоянными клиентами, но и привлекать новых, ей лучше выбрать второй вариант.

Как нанимать персонал

Искать мастеров можно на сайтах с вакансиями, в профессиональных сообществах и соцсетях или по рекомендациям коллег. Обращайте внимание на образование, опыт и отзывы, особенно если планируете оказывать медицинские услуги: косметолог должен иметь медицинское образование и действующее свидетельство об аккредитации.

А чтобы официально трудоустроить сотрудника, нужно пройти несколько шагов:

Зарегистрируйтесь в Социальном фонде России. ООО получает статус страхователя автоматически при регистрации, ИП — тоже, но иногда требуется отдельное оформление Заключите трудовой договор с указанием всех условий работы. При необходимости — договор о материальной ответственности. Оформите приказ о найме на основании подписанного договора, заполните трудовую книжку и личную карточку сотрудника. Подайте форму ЕФС-1 в СФР не позднее следующего рабочего дня после издания приказа о приёме. Убедитесь, что у сотрудника есть медицинская книжка, — без неё он не может приступить к работе. Организуйте охрану труда: разработайте инструкции, проведите инструктажи, назначьте ответственных и заведите нужные журналы.

Чтобы открыть салон красоты, в котором оказывают медицинские услуги, ИП сам должен иметь медицинское образование, действующее свидетельство об аккредитации и опыт работы — всё это потребуется для получения медицинской лицензии.

Если предприниматель не имеет отношения к медицине, но мечтает о таком бьюти-бизнесе, можно открыть ООО, нанять медика на руководящую должность и оформить лицензию на юрлицо.

Как продвигать салон

Есть много способов продвигать салон красоты. Рассмотрим пять беспроигрышных вариантов.

1. Сделайте наружную рекламу: фасадную вывеску, штендер, плакат. Для монтажа вывески нужно получить разрешение от владельца здания и муниципалитета, но это несложно. Зато ваш салон будет видно издалека.

Сколько стоит: плакат — от 850 ₽, штендер — от 4 000 ₽, вывеска — от 10 000 до 12 000 ₽.

2. Настраивайте рекламу в соцсетях. Это позволит захватить целевую аудиторию и привлечь новых клиентов.

Например, можно показывать объявление об акции для именинников жителям района, у которых скоро день рождения. Или настроить таргетированную рекламу на людей, которые недавно интересовались, где можно сделать маникюр.

Сколько стоит: от 3 000 ₽.

3. Проводите акции и праздники. Устройте «День маникюра» — клиенты смогут заказать услугу со скидкой 20%. Или организуйте «Праздник для уставших мам»: предложите выгодные программы с массажем и обёртыванием, а потом угостите дам игристым напитком.

Сколько стоит: расходы на угощения и декор плюс недополученная выручка от скидок. Но при хорошей загрузке акция окупается за счёт новых и вернувшихся клиентов.

4. Сотрудничайте с другими компаниями. Например, договоритесь о выгодных условиях со свадебным агентством: для их невест в день праздника будет скидка 10%. Вы получите дополнительный поток клиентов, а агентство сможет предлагать новую услугу — свадебный макияж. Для начала достаточно 1–2 партнёров, но со временем их количество можно увеличивать.

Сколько стоит: бесплатно.

5. Придумайте свою фишку. Например, обустройте детскую комнату с няней, чтобы к вам приходили молодые мамы с малышами. Другой вариант — сделайте новому клиенту приветственный подарок, например крафтовую шоколадку или набор тестеров.

Сколько стоит: от 100 ₽ за приветственный подарок до нескольких десятков тысяч рублей в месяц, если решите оборудовать детскую комнату и нанять няню.

Расходы на старте и бизнес-план

Стартовые затраты напрямую зависят от масштаба бизнеса и населённого пункта, в котором вы открыли салон. Если вы работаете в Челябинске — нужно закладывать одну сумму, а если ваш город — Москва, совсем другую. Разберём минимальные расходы, которые точно нужно заложить, если вы решили открыть салон красоты.

1. Аренда. Начать можно с небольшого пространства. Например, арендовать помещение площадью 38 м² можно от 30 000 ₽ в месяц. В таком салоне можно оборудовать два кабинета, например для парикмахера и мастера маникюра.

2. Ремонт и оборудование. Нужно оформить входную группу: стойка администратора, кассовый аппарат, шкаф, диван, кулер, чай, кофе. Заложите на это минимум 50 000 ₽.

Для парикмахера будут нужны: зеркало, вращающееся кресло, мойка, сушуар, стерилизатор, тележка для принадлежностей и сами принадлежности. Это будет стоить около 150 000 ₽.

Для мастера маникюра нужно будет приобрести: два стула, стол, лампу, вытяжку, стерилизатор, лаки для ногтей, маникюрные наборы, — это обойдётся еще в 100 000 ₽.

3. Зарплата сотрудников. Средняя зарплата парикмахера и мастера маникюра от 50 000 ₽. Соответственно, двое сотрудников обойдутся в сумму от 100 000 ₽.

Администратору обычно платят от 30 000–40 000 ₽. Два администратора, работающих посменно, — от 60 000–80 000 ₽ в месяц.

Также учитывайте налоги и страховые взносы за сотрудников. Они увеличат ваши расходы.

4. Продвижение салона. На него стоит выделить минимум 10 000 ₽ в месяц: их можно потратить на таргетированную рекламу, мероприятия или наружное оформление.

5. Дополнительные расходы. На первом этапе всегда возникают непредвиденные траты, поэтому на всякий случай заложите ещё 50 000 ₽.

Итого: на старте нужно инвестировать минимум 500 000 ₽. Ежемесячные расходы на аренду, расходники, зарплату и налоги составят от 250 000 ₽.

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Когда окупится бизнес

Сроки окупаемости зависят от масштаба бизнеса и загрузки мастеров.

Если небольшой салон быстро станет популярным и запись будет плотной — в день к каждому мастеру будет приходить 6–8 человек со средним чеком 1 500–2 000 ₽. В этом случае чистая прибыль может составить 300 000 ₽ в месяц, а стартовые вложения окупятся за 2–5 месяцев.