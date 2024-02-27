Безналичные платежи

Безналичные расчёты стали основным способом оплаты в России. По данным Банка России, по итогам 2025 года доля безналичных платежей в розничном обороте составила 88%. А за I квартал 2026 года показатель вырос до 88,9%.
Что такое безналичный платёж: определение
При безналичном платеже деньги проходят через банк или платёжную систему, а не передаются из рук в руки. Как именно идёт платёж, зависит от способа оплаты — карты, СБП, эквайринга или перевода по реквизитам.
В офлайн-точке оплата обычно проходит через терминал, на сайте — через платёжную форму или другой способ онлайн-оплаты.
При этом безналичные расчёты — это не только оплата картой в магазине. К ним относятся, например:
- Перевод поставщику или другому контрагенту по реквизитам.
- Оплата логистики и услуг в другом городе.
- Дистанционная уплата налогов и взносов.
Виды безналичных платежей
В Гражданском кодексе перечислены основные формы безналичных расчётов (ст. 862 ГК РФ):
- Через платёжное поручение. Покупатель даёт своему банку поручение перевести деньги продавцу. Нужная сумма перечисляется с расчётного счёта компании на счёт контрагента.
- По инкассо. Продавец сам запрашивает списание суммы со счёта покупателя. Например, он поставил товар и хочет получить деньги. Для этого он передаёт в свой банк платёжное требование об оплате, а покупатель в своём банке подтверждает платёж.
- Аккредитив. Сумма по договору замораживается на счёте. Ни продавец, ни покупатель не могут снять её до исполнения обязательств. Подробнее об аккредитиве вы можете почитать в отдельной статье.
- Чеки. Расчётный чек заполняет плательщик. В чеке он даёт банку указание перевести сумму на счёт того, кто предъявляет чек.
Эти формы безналичных расчётов относятся к работе юридических лиц и ИП. Физлица обычно пользуются банковской картой. Рассчитаться ей можно через терминал, сайт или приложение в смартфоне.
Большинство банков предлагают физлицам баллы, кешбэк за покупки или другие бонусы за оплату по безналу, поэтому осуществлять оплату картой выгодно.
Кстати, бизнес тоже может использовать банковские карты. Например, в Точка Банке первую пластиковую карту или платёжный стикер выдают бесплатно.
Кроме карт, физлица могут платить из электронных кошельков — например ЮMoney. Для бизнеса это часть интернет-эквайринга: кошельки подключаются в одном решении с картами и СБП.
Цифровой рубль
Цифровой рубль — ещё одна форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Его выпускает Банк России, а банки дают клиентам доступ к цифровому кошельку через свои приложения.
Для бизнеса цифровой рубль станет ещё одним способом принимать оплату. Обязанность подключать такие платежи вводят поэтапно:
- С 1 сентября 2026 года — для крупнейших банков и их торговых клиентов с годовой выручкой более 120 млн ₽.
- С 1 сентября 2027 года — для банков с универсальной лицензией и их торговых клиентов с годовой выручкой свыше 30 млн ₽.
- С 1 сентября 2028 года — для банков с базовой лицензией и торговых компаний с годовой выручкой от 20 до 30 млн ₽.
Бизнес с годовой выручкой меньше 20 млн ₽ принимать оплату цифровыми рублями не обязан. Обязанность также не распространяется на торговые точки с выручкой меньше 5 млн ₽ за предыдущий год и места продажи без доступа к интернету.
— С 1 сентября 2026 года меняются правила приёма платежей: бизнесу придётся принимать цифровой рубль
Плюсы и минусы безналичных платежей
У безналичных платежей есть преимущества и ограничения. Главное — выбрать подходящие способы приёма оплаты и учитывать расходы на комиссии, технику и обслуживание счёта.
|✅ Плюсы
|❌ Минусы
|Покупателю удобно платить. Клиент может оплатить картой, смартфоном или по QR-коду. Это снижает риск, что покупка сорвётся из-за отсутствия наличных
|Банк может брать комиссию. Плата бывает за эквайринг, переводы, обслуживание счёта или вывод денег. Размер зависит от тарифа, способа оплаты и условий банка
|Деньги поступают быстро. Оплата картой или по СБП проходит быстро, а платёж между расчётными счетами обычно приходит в тот же день, реже — за 1–3 рабочих дня
|Нужны техника и интернет. Если не работает терминал, сайт, приложение или связь, принять платёж может не получиться
|Проще контролировать операции. Поступления и списания видны в банковской выписке и интернет-банке. Так проще вести учёт и искать нужные платежи
|Есть риск мошенничества. Злоумышленники могут использовать фишинговые сайты, поддельные сообщения и звонки, чтобы получить доступ к деньгам
|Безопаснее работать с деньгами. Не нужно держать крупные суммы в кассе и перевозить наличные. При потере карты её можно быстро заблокировать
|Банк может запросить документы по 115-ФЗ. При необычных операциях банк вправе запросить договор, счёт, акт или другие документы по сделке
|Удобнее проводить крупные сделки. Между юрлицами и ИП наличные расчёты ограничены суммой 100 000 ₽ по одному договору. По безналу такого лимита нет
|Не всем клиентам подходит безнал. Некоторые покупатели привыкли платить наличными или не пользуются банковскими приложениями
Как принимать безналичные платежи в РФ
Для приёма платежей по безналу необходим расчётный счёт. Так называют банковский счёт для бизнеса, который ИП и юрлица используют для операций по безналу.
Процесс различается в зависимости от того, кто отправляет предпринимателю безналичный платёж: физлицо или другой бизнес.
Платежи от физических лиц
Чтобы принимать платежи по безналу от клиентов и покупателей, можно подключить один из видов эквайринга. Выбирать его надо с учётом особенностей бизнеса.
Есть три вида эквайринга:
- Торговый эквайринг. Подходит для стационарного размещения. Например, разместить терминал торгового эквайринга можно на кассе в магазине, кофейне или киоске.
- Интернет-эквайринг. Подходит для онлайн-магазинов, маркетплейсов, приложений, дистанционных сервисов, онлайн-курсов. Интернет-эквайринг подключают, когда принять оплату надо дистанционно.
- Мобильный эквайринг. Подходит для курьеров и передвижного бизнеса. Терминал мобильного эквайринга маленький и лёгкий, поэтому его удобно брать с собой. Например, курьер может привезти пиццу и на месте принять оплату от покупателя.
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Чтобы сэкономить на комиссии за эквайринг, предприниматели подключают оплату по QR-коду через СБП. Обычно такой способ обходится бизнесу дешевле, чем приём оплаты картой.
В идеале стоит иметь возможность принимать оплату разными способами: наличными, банковской картой и по СБП.
Важный момент: большинство предпринимателей обязаны работать с онлайн-кассами и выдавать чеки (ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ). Это касается и наличных, и безналичных расчётов.
Платежи от юрлиц и ИП
Юрлица и ИП обычно рассчитываются друг с другом по реквизитам. Деньги списываются с одного расчётного счёта и поступают на другой.
ИП, ООО и другие юрлица используют расчётные счета не только для безналичных платежей. С их помощью также можно:
- Уплачивать налоги и страховые взносы.
- Платить зарплату.
- Оплачивать аренду офиса, склада или другого помещения для работы.
- Участвовать в тендерах.
К примеру, ИП занимается ремонтом частных домов. С расчётного счёта он платит налоги и зарплату, оплачивает материалы для ремонта и их доставку. Также на расчётный счёт поступают зачисления от клиентов. Всё это — безналичные платежи.
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Учёт безналичных платежей: какие документы нужны
Для учёта безналичных платежей необходимы первичные документы. Они обосновывают движение денег по счёту и подтверждают проведение сделки.
Например, к первичным документам по безналичным платежам относятся: банковские выписки, расчётные чеки, платёжные поручения или требования, инкассовые поручения и аккредитивы.
Как вернуть безналичный платёж
Иногда деньги уходят не туда или сделка отменяется. Порядок возврата зависит от ситуации: платёж ещё не исполнен, деньги ушли по неверным реквизитам или оплату нужно вернуть покупателю.
- Платёж ещё не исполнен. Если ошибка обнаружилась сразу, попробуйте отменить платёж в интернет-банке или обратитесь в банк. Пока перевод не стал безотзывным, распоряжение можно отозвать (п. 2.13 Положения Банка России от 29.06.2021 №762-П).
- Деньги ушли на несуществующие реквизиты. Если банк не сможет зачислить платёж получателю, деньги обычно возвращаются отправителю. Чтобы уточнить статус операции, обратитесь в банк и проверьте реквизиты.
- Платёж зачислен не тому получателю. Банк не может просто списать деньги обратно без оснований. Направьте получателю письмо об ошибочном платеже и укажите реквизиты для возврата. Если получатель отказывается вернуть деньги, их можно взыскать через суд как неосновательное обогащение (ст. 1102 ГК РФ).
- Покупатель возвращает товар или сделка отменяется. Возврат оформляют по заявлению покупателя или по условиям договора. Деньги обычно возвращают тем же способом, которым была оплата: на карту, счёт или другим безналичным переводом. Если оплата прошла по безналу, безопаснее возвращать деньги тоже безналично, чтобы операция совпадала с документами.
- Деньги возвращают потребителю. Срок зависит от основания возврата. Например, требование о возврате денег за товар ненадлежащего качества нужно удовлетворить в течение 10 дней со дня предъявления требования. Если покупатель возвращает товар надлежащего качества, который не подошёл, деньги возвращают в течение трёх дней со дня возврата товара.
Чтобы не было вопросов к возврату, сохраните документы по операции: заявление покупателя, письмо об ошибочном платеже, платёжное поручение, чек возврата или банковскую выписку. Они подтвердят, почему деньги вернули и как прошла операция.