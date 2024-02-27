Безналичные платежи

Безналичные расчёты стали основным способом оплаты в России. По данным Банка России, по итогам 2025 года доля безналичных платежей в розничном обороте составила 88%. А за I квартал 2026 года показатель вырос до 88,9%.

Коротко — Чтобы принимать безнал, бизнесу нужен расчётный счёт. Оплату от физлиц принимают через эквайринг (торговый, интернет- или мобильный) либо по QR-коду через СБП. — Каждую операцию подтверждают документами: выпиской, платёжным поручением, чеком, актом. — Главные плюсы — удобство для покупателя, скорость и контроль. Главные минусы — комиссии, зависимость от техники и интернета, риск мошенничества. — Юрлица и ИП обычно рассчитываются через расчётные счета — платёжными поручениями, по инкассо, аккредитивом или чеками. Физлица платят картой, смартфоном или по QR-коду, а также через биометрию, платёжные приложения и другие некарточные сервисы.

Что такое безналичный платёж: определение

При безналичном платеже деньги проходят через банк или платёжную систему, а не передаются из рук в руки. Как именно идёт платёж, зависит от способа оплаты — карты, СБП, эквайринга или перевода по реквизитам.

В офлайн-точке оплата обычно проходит через терминал, на сайте — через платёжную форму или другой способ онлайн-оплаты.

При этом безналичные расчёты — это не только оплата картой в магазине. К ним относятся, например:

Перевод поставщику или другому контрагенту по реквизитам.

Оплата логистики и услуг в другом городе.

Дистанционная уплата налогов и взносов.

Виды безналичных платежей

В Гражданском кодексе перечислены основные формы безналичных расчётов (ст. 862 ГК РФ):

Через платёжное поручение. Покупатель даёт своему банку поручение перевести деньги продавцу. Нужная сумма перечисляется с расчётного счёта компании на счёт контрагента. По инкассо. Продавец сам запрашивает списание суммы со счёта покупателя. Например, он поставил товар и хочет получить деньги. Для этого он передаёт в свой банк платёжное требование об оплате, а покупатель в своём банке подтверждает платёж. Аккредитив. Сумма по договору замораживается на счёте. Ни продавец, ни покупатель не могут снять её до исполнения обязательств. Подробнее об аккредитиве вы можете почитать Сумма по договору замораживается на счёте. Ни продавец, ни покупатель не могут снять её до исполнения обязательств. Подробнее об аккредитиве вы можете почитать в отдельной статье Чеки. Расчётный чек заполняет плательщик. В чеке он даёт банку указание перевести сумму на счёт того, кто предъявляет чек.

Эти формы безналичных расчётов относятся к работе юридических лиц и ИП. Физлица обычно пользуются банковской картой. Рассчитаться ей можно через терминал, сайт или приложение в смартфоне.

Большинство банков предлагают физлицам баллы, кешбэк за покупки или другие бонусы за оплату по безналу, поэтому осуществлять оплату картой выгодно.

Кстати, бизнес тоже может использовать банковские карты. Например, в Точка Банке первую пластиковую карту или платёжный стикер выдают бесплатно.

Кроме карт, физлица могут платить из электронных кошельков — например ЮMoney. Для бизнеса это часть интернет-эквайринга: кошельки подключаются в одном решении с картами и СБП.

Цифровой рубль

Цифровой рубль — ещё одна форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Его выпускает Банк России, а банки дают клиентам доступ к цифровому кошельку через свои приложения.

Для бизнеса цифровой рубль станет ещё одним способом принимать оплату. Обязанность подключать такие платежи вводят поэтапно:

С 1 сентября 2026 года — для крупнейших банков и их торговых клиентов с годовой выручкой более 120 млн ₽.

С 1 сентября 2027 года — для банков с универсальной лицензией и их торговых клиентов с годовой выручкой свыше 30 млн ₽.

С 1 сентября 2028 года — для банков с базовой лицензией и торговых компаний с годовой выручкой от 20 до 30 млн ₽.

Бизнес с годовой выручкой меньше 20 млн ₽ принимать оплату цифровыми рублями не обязан. Обязанность также не распространяется на торговые точки с выручкой меньше 5 млн ₽ за предыдущий год и места продажи без доступа к интернету.

Плюсы и минусы безналичных платежей

У безналичных платежей есть преимущества и ограничения. Главное — выбрать подходящие способы приёма оплаты и учитывать расходы на комиссии, технику и обслуживание счёта.

✅ Плюсы ❌ Минусы Покупателю удобно платить. Клиент может оплатить картой, смартфоном или по QR-коду. Это снижает риск, что покупка сорвётся из-за отсутствия наличных Банк может брать комиссию. Плата бывает за эквайринг, переводы, обслуживание счёта или вывод денег. Размер зависит от тарифа, способа оплаты и условий банка Деньги поступают быстро. Оплата картой или по СБП проходит быстро, а платёж между расчётными счетами обычно приходит в тот же день, реже — за 1–3 рабочих дня Нужны техника и интернет. Если не работает терминал, сайт, приложение или связь, принять платёж может не получиться Проще контролировать операции. Поступления и списания видны в банковской выписке и интернет-банке. Так проще вести учёт и искать нужные платежи Есть риск мошенничества. Злоумышленники могут использовать фишинговые сайты, поддельные сообщения и звонки, чтобы получить доступ к деньгам Безопаснее работать с деньгами. Не нужно держать крупные суммы в кассе и перевозить наличные. При потере карты её можно быстро заблокировать Банк может запросить документы по 115-ФЗ. При необычных операциях банк вправе запросить договор, счёт, акт или другие документы по сделке Удобнее проводить крупные сделки. Между юрлицами и ИП наличные расчёты ограничены суммой 100 000 ₽ по одному договору. По безналу такого лимита нет Не всем клиентам подходит безнал. Некоторые покупатели привыкли платить наличными или не пользуются банковскими приложениями

Как принимать безналичные платежи в РФ

Для приёма платежей по безналу необходим расчётный счёт. Так называют банковский счёт для бизнеса, который ИП и юрлица используют для операций по безналу.

Процесс различается в зависимости от того, кто отправляет предпринимателю безналичный платёж: физлицо или другой бизнес.

Платежи от физических лиц

Чтобы принимать платежи по безналу от клиентов и покупателей, можно подключить один из видов эквайринга. Выбирать его надо с учётом особенностей бизнеса.

Есть три вида эквайринга:

Торговый эквайринг. Подходит для стационарного размещения. Например, разместить терминал торгового эквайринга можно на кассе в магазине, кофейне или киоске. Интернет-эквайринг. Подходит для онлайн-магазинов, маркетплейсов , приложений, дистанционных сервисов, онлайн-курсов. Интернет-эквайринг подключают, когда принять оплату надо дистанционно. Мобильный эквайринг. Подходит для курьеров и передвижного бизнеса. Терминал мобильного эквайринга маленький и лёгкий, поэтому его удобно брать с собой. Например, курьер может привезти пиццу и на месте принять оплату от покупателя.

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Подключить эквайринг

Комментарий эксперта Предпринимателям, которые продают дорогие товары, особенно выгодно подключать эквайринг. Дело в том, что люди, которые покупают что‑то за большие суммы, часто предпочитают оплату кредитной картой.

Оплата через эквайринг обычно не обременяет покупателей дополнительными комиссиями, как в случае со снятием налички или переводом через банковское приложение. Поэтому им важно предоставить возможность платить безналом: от её наличия может зависеть решение о покупке.

Анатолий Семененко Эксперт по интернет-эквайрингу в Точка Банке Эксперт по интернет-эквайрингу в Точка Банке

Чтобы сэкономить на комиссии за эквайринг, предприниматели подключают оплату по QR-коду через СБП. Обычно такой способ обходится бизнесу дешевле, чем приём оплаты картой.

В идеале стоит иметь возможность принимать оплату разными способами: наличными, банковской картой и по СБП.

Важный момент: большинство предпринимателей обязаны работать с онлайн-кассами и выдавать чеки (ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ). Это касается и наличных, и безналичных расчётов.

Платежи от юрлиц и ИП

Юрлица и ИП обычно рассчитываются друг с другом по реквизитам. Деньги списываются с одного расчётного счёта и поступают на другой.

ИП, ООО и другие юрлица используют расчётные счета не только для безналичных платежей. С их помощью также можно:

Уплачивать налоги и страховые взносы.

Платить зарплату.

Оплачивать аренду офиса, склада или другого помещения для работы.

Участвовать в тендерах.

К примеру, ИП занимается ремонтом частных домов. С расчётного счёта он платит налоги и зарплату, оплачивает материалы для ремонта и их доставку. Также на расчётный счёт поступают зачисления от клиентов. Всё это — безналичные платежи.

Подберём подходящий тариф Какой у вас бизнес? ИП ООО Какой у вас годовой оборот? 0 ₽ 100 000 000 ₽ Торгуете на маркетплейсах? Да Нет Сколько вы переводите физлицам в месяц? 0 ₽ 10 000 000 ₽ Сколько наличных вы снимаете в месяц? 0 ₽ 400 000 ₽ Вашему ИП меньше 90 дней? Да Нет Развернуть

Учёт безналичных платежей: какие документы нужны

Для учёта безналичных платежей необходимы первичные документы. Они обосновывают движение денег по счёту и подтверждают проведение сделки.

Например, к первичным документам по безналичным платежам относятся: банковские выписки, расчётные чеки, платёжные поручения или требования, инкассовые поручения и аккредитивы.

Как вернуть безналичный платёж

Иногда деньги уходят не туда или сделка отменяется. Порядок возврата зависит от ситуации: платёж ещё не исполнен, деньги ушли по неверным реквизитам или оплату нужно вернуть покупателю.

Платёж ещё не исполнен. Если ошибка обнаружилась сразу, попробуйте отменить платёж в интернет-банке или обратитесь в банк. Пока перевод не стал безотзывным, распоряжение можно отозвать ( Если ошибка обнаружилась сразу, попробуйте отменить платёж в интернет-банке или обратитесь в банк. Пока перевод не стал безотзывным, распоряжение можно отозвать ( п. 2.13 Положения Банка России от 29.06.2021 №762-П ).

Деньги ушли на несуществующие реквизиты. Если банк не сможет зачислить платёж получателю, деньги обычно возвращаются отправителю. Чтобы уточнить статус операции, обратитесь в банк и проверьте реквизиты.

Платёж зачислен не тому получателю. Банк не может просто списать деньги обратно без оснований. Направьте получателю письмо об ошибочном платеже и укажите реквизиты для возврата. Если получатель отказывается вернуть деньги, их можно взыскать через суд как неосновательное обогащение ( Банк не может просто списать деньги обратно без оснований. Направьте получателю письмо об ошибочном платеже и укажите реквизиты для возврата. Если получатель отказывается вернуть деньги, их можно взыскать через суд как неосновательное обогащение ( ст. 1102 ГК РФ ).

Покупатель возвращает товар или сделка отменяется . Возврат оформляют по заявлению покупателя или по условиям договора. Деньги обычно возвращают тем же способом, которым была оплата: на карту, счёт или другим безналичным переводом. Если оплата прошла по безналу, безопаснее возвращать деньги тоже безналично, чтобы операция совпадала с документами.

Деньги возвращают потребителю. Срок зависит от основания возврата. Например, требование о возврате денег за товар ненадлежащего качества нужно удовлетворить Срок зависит от основания возврата. Например, требование о возврате денег за товар ненадлежащего качества нужно удовлетворить в течение 10 дней со дня предъявления требования. Если покупатель возвращает товар надлежащего качества, который не подошёл, деньги возвращают в течение трёх дней со дня возврата товара.