Индивидуальный предприниматель (ИП) на упрощённой системе налогообложения (УСН) без сотрудников имеет минимальный объём отчётности и обязательных платежей. В его обязанности входит уплата налога по УСН и страховых взносов.

Коротко В 2026 году ИП на УСН без работников по‑прежнему сдаёт минимум отчётности: основная декларация по УСН подаётся раз в год. Из‑за изменений в НК РФ выросли лимиты доходов и стоимости основных средств, но снизился порог для работы без НДС. Если доход за 2025 год составил 20 млн ₽ и более, с 2026 года ИП обязан платить НДС и выбрать ставку. Также вводится новая форма декларации по УСН с обновлёнными правилами заполнения. Предприниматели обязаны вовремя платить налог по УСН, авансовые платежи и страховые взносы за себя. Взносы можно использовать для уменьшения налога или учесть в расходах — в зависимости от объекта УСН. Важно следить за сроками, лимитами и уведомлениями, чтобы не потерять право на упрощёнку и избежать штрафов.

В 2026 году ИП на УСН без работников по‑прежнему сдаёт минимум отчётности: основная декларация по УСН подаётся раз в год. Из‑за изменений в НК РФ выросли лимиты доходов и стоимости основных средств, но снизился порог для работы без НДС. Если доход за 2025 год составил 20 млн ₽ и более, с 2026 года ИП обязан платить НДС и выбрать ставку. Также вводится новая форма декларации по УСН с обновлёнными правилами заполнения.

Изменения в УСН в 2026 году

Согласно Федеральному закону от 28.11.2025 №425-ФЗ, внесены масштабные изменения в Налоговый кодекс. Документ напрямую затрагивает предпринимателей на специальных налоговых режимах. Большинство новых правил начнут применяться с 2026 года.

На 2026 год установлен коэффициент‑дефлятор для УСН — 1,090. Из‑за этого увеличивается лимит доходов для применения упрощёнки — с 450 млн до 490,5 млн ₽ в год. Также вырастет лимит стоимости основных средств — с 200 млн до 218 млн ₽.

Для упрощенцев снижен порог доходов, при котором можно работать без НДС. Если по итогам 2025 года доход составил 20 млн ₽ и больше, с 2026 года предприниматель обязан платить НДС. Это правило касается тех, кто продолжает применять УСН.

С 1 января 2026 года базовая ставка НДС увеличена до 22%. При этом сохраняется льготная ставка 10% для социально значимых товаров — продуктов питания, лекарств, детских товаров и медицинской продукции. Также остаётся освобождение от НДС для программ из единого реестра российского ПО.

Предприниматели на УСН, которые впервые становятся плательщиками НДС, смогут выбрать ставку. Можно применять общую ставку 22% или специальные ставки: 5% — при доходе от 20 млн до 272,5 млн ₽, 7% — если доход превысил 272,5 млн, но не достиг 490,5 млн ₽.

Важно учитывать разницу между ставками. При ставке 22% можно принимать НДС к вычету. При ставках 5 и 7% вычеты не применяются, налог платится со всей суммы дохода.

Для упрощенцев установлены особые правила смены ставки НДС. Перейти с 22 на 5 или 7% можно с начала любого квартала. С пониженной ставки вернуться на 22% разрешено в течение первых четырёх кварталов её применения.

Если компания или ИП впервые перешли на НДС 5 или 7%, в первый год они могут отказаться от этих ставок. Ждать окончания трёхлетнего срока не нужно.

В 2026 году будет действовать мораторий на штрафы по НДС для упрощенцев. Он применяется, если нарушение допущено впервые.

Также меняется подход к пониженным региональным ставкам УСН. Раньше регионы сами решали, кому и на каких условиях их предоставлять. С 2026 года правила станут едиными.

Субъекты РФ смогут снижать ставки УСН только для определённых видов деятельности. Эти виды войдут в единый перечень, который утвердит Правительство РФ.

Виды отчётности ИП на УСН без работников

ИП на УСН без работников сдаёт минимум отчётности. Раз в год нужно предоставить декларацию по УСН — до 25 апреля года, следующего за отчётным. Так, за 2025 год нужно отчитаться до 25 апреля 2026 года. Даже если за год не было доходов, декларацию нужно сдать — в этом случае она будет нулевая. В декларации за 2025 год возможно изменение в соответствии с законопроектом №159817.

Проект новой декларации по УСН за 2025 год

ИП на УСН может подать декларацию несколькими способами: лично в налоговую, по почте заказным письмом или онлайн — через личный кабинет на сайте ФНС. При электронной подаче система автоматически проверит отчёт на ошибки и подтвердит его приём.

В некоторых регионах подача декларации возможна через МФЦ.

Кроме декларации предпринимателю нужно вести книгу учёта доходов и расходов (КУДиР). В налоговую её сдавать не нужно, но инспекторы могут запросить книгу при проверке.

Также ИП на УСН без работников должен сдавать отчётность в Росстат. Проверить, какие именно формы требуются, можно на сайте ведомства по ИНН.

Отчётность могут потребовать в двух случаях:

если предприниматель попал в ежегодную выборку Росстата;

во время всеобщего статистического наблюдения, которое проводится раз в пять лет. Последний раз оно проходило в 2021 году, следующее запланировано на 2026-й.

Изменения в отчётности УСН с 2026 года

В 2026 году предприниматели будут сдавать декларацию по УСН по новой форме. Бланк обновили технически: изменили штрихкоды и убрали строки, которые больше не нужны.

В новой декларации исключили строки для указания повышенной ставки. Убрали строку 101 в разделе 2.1.1 и строку 201 в разделе 2.2.

Планируют уточнить и порядок заполнения декларации при смене региона. Если в течение года предприниматель поменял место учёта, в декларации нужно указывать ставку по региональному закону уже по новому месту регистрации. Это правило касается строк 120–123 раздела 2.1.1 и строк 260–263 раздела 2.2.

Также обновят коды способов сдачи декларации. Из формы хотят убрать коды 03 и 08. Вместо них появится новый код 23 — подача декларации через личный кабинет ИП.

Листы декларации, где отражаются суммы налога и авансов с привязкой к срокам уплаты до 28-го числа, менять не стали. Их структура и логика заполнения остаются прежними.

Важно помнить, что повышенные ставки УСН 8 и 20% отменены. Вместо этого увеличили лимиты, при превышении которых бизнес теряет право на упрощёнку. Это ключевое изменение для тех, у кого растут обороты.

Потеря права на применение УСН происходит, если годовой доход превышает 490,5 млн ₽. Сумма рассчитана как 450 млн ₽, умноженные на коэффициент-дефлятор 1,090. Лимит действует на весь налоговый год.

Ещё одно основание для утраты УСН — численность работников. Если средняя численность за отчётный или налоговый период превышает 130 человек, применять упрощёнку уже нельзя.

Обязательные платежи ИП на УСН без работников

Кроме декларации ИП должен соблюдать налоговый календарь и вовремя перечислять обязательные платежи.

Страховые взносы за себя в 2026 году составляют 57 390 ₽ плюс 1% с дохода свыше 300 000 ₽. Эти суммы можно использовать для уменьшения налога по УСН «Доходы» или учесть как расходы, уменьшающие налоговую базу по УСН «Доходы минус расходы». Авансовые платежи по УСН. Платятся по итогам первого квартала, полугодия и девяти месяцев. Если дохода нет, платить не нужно. Организации и ИП на УСН обязаны подать уведомление об авансовом платеже. Если не сделать вовремя, налоговая может назначить штраф — 200 ₽. Годовой налог. Рассчитывается по ставке 6% — «Доходы» или 15% — «Доходы минус расходы». Учитываются все ранее внесённые авансы и взносы.

Для предпринимателей на УСН с объектом «Доходы минус расходы» действует правило минимального налога. Если по итогам года налог получился меньше 1% от доходов, нужно заплатить минимальный налог. Его размер — 1% от всех доходов за год.

Налоговый календарь ИП на УСН без работников в 2025–2026 годах

Ниже приведён график отчётности и сроков уплаты налогов для ИП на УСН без работников.

Вид платежа или отчётности Период, за который отчитывается ИП Срок уплаты или сдачи Срок подачи уведомления Декларация по УСН За весь 2025 год До 27 апреля 2026 года (т.к. 25‑е число выходной) — Оплата налога УСН по итогам года 2025 год До 28 апреля 2026 года — Авансовый платёж за I квартал Январь — март 2026 года До 28 апреля 2026 года До 27 апреля 2026 года Авансовый платёж за полугодие Январь — июнь 2026 года До 28 июля 2026 года До 27 июля 2026 года Авансовый платёж за 9 месяцев Январь — сентябрь 2026 года До 28 октября 2026 года До 26 октября 2026 года Фиксированные страховые взносы за себя За 2025 календарный год До 29 декабря 2025 года — Фиксированные страховые взносы за себя За 2026 календарный год До 28 декабря 2026 года — Дополнительный взнос (если доход выше 300 000 ₽) Доход за 2025 год До 1 июля 2026 года —

Если предприниматель закрыл ИП в середине года, рекомендуем сдать декларацию по УСН не позже 25-го числа следующего месяца. Так будет проще закрыть все расчёты, но в Налоговом кодексе такого срока нет.

ФНС разъясняет, что декларацию можно подать в обычный срок как за полный год.

ПРИМЕР ИП прекратил деятельность 10 августа 2025 года. Значит, декларацию по УСН нужно сдать не позднее 25 сентября 2025 года.

Кроме основной отчётности ИП на УСН без работников нужно сдавать дополнительные декларации. В некоторых случаях придётся сделать и отдельные платежи.

Ниже указаны сроки для таких ситуаций.

Отчётность Отчётный период 2026 года Дата уплаты налога Декларация по косвенным налогам (ввоз из ЕАЭС) Каждый месяц, в котором был импорт.

Не позднее 20-го числа следующего месяца

До 20-го числа месяца, следующего за месяцем ввоза Расчёт по налогу на прибыль (выплаты иностранным организациям) Месяц или квартал — не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчётным периодом

До 28-го числа месяца, следующего за месяцем выплаты Декларация по НДС (для налоговых агентов и ИП с доходом свыше 60 млн ₽) I квартал — до 27 апреля (перенос).



II квартал — до 27 июля (перенос).



III квартал — до 26 октября (перенос).



IV квартал — до 25 января 2027 года

В общий порядок — 28-е число.



По ⅓ каждый месяц за отчётным кварталом Декларация по туристическому налогу Каждый квартал (I, II, III, IV) не позднее 25-го числа месяца, следующего по истечении квартала До 28-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом

Торговый сбор

Торговый сбор для ИП в Москве — это обязательный платёж для тех, кто ведёт торговую деятельность в столице. Если предприниматель продаёт товары через магазин, павильон или киоск, он обязан платить торговый сбор. Даже если продажа была всего один раз за квартал, сбор всё равно нужно уплатить.

Исключение — те, кто применяет патентную систему (ПСН) или единый сельхозналог (ЕСХН). При этом с 2026 года патент для розничной торговли в стационарных точках могут отменить.

Также освобождаются от уплаты те, кто торгует на ярмарках выходного дня, и другие льготные категории.

Размер сбора зависит от вида торгового объекта, его площади и района Москвы.

Чтобы платить сбор, предпринимателю нужно зарегистрироваться в налоговой. Для этого подают уведомление по форме ТС-1 в течение пяти рабочих дней с начала торговли.

Уплата производится каждый квартал — до 28-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом. Если пропустить срок или не подать уведомление, налоговая начислит пени и штраф.

Патент ИП на УСН

ИП на упрощёнке может одновременно применять и патентную систему налогообложения. Главное, чтобы виды деятельности были разными. В этом случае у предпринимателя появляются обязанности по обоим налоговым режимам. Разберём, какие платежи в этом случае необходимо вносить предпринимателю.

Стоимость патента. Это фиксированная сумма, рассчитанная на основании потенциального дохода по выбранному виду деятельности. Сроки оплаты зависят от срока действия патента: можно заплатить сразу или частями.

Налог по УСН. Он рассчитывается с доходов, которые не входят в патентную деятельность. При этом важно вести раздельный учёт доходов и расходов, чтобы не запутаться и правильно рассчитать налоги.

Также каждый предприниматель обязан платить фиксированные страховые взносы за себя. В 2026 году общая сумма таких взносов составляет 57 390 ₽.

Если доход превысил 300 000 ₽, нужно доплатить 1% в СФР. Этот взнос считается с общего дохода по обоим режимам — УСН и ПСН. В расчёт включают фактические доходы по УСН и потенциальные по патенту.

ИП без работников могут уменьшить налог по УСН или стоимость патента на всю сумму уплаченных за себя взносов.

Следите за лимитами. Общий доход по УСН и ПСН не должен превышать 20 млн ₽. Если лимит будет превышен, право на применение патента утрачивается.

Как уменьшить налог по УСН на страховые взносы

Если ИП применяет УСН «Доходы» 6%, он вправе уменьшить налог на сумму страховых взносов, начисленных за отчётный год. В учёт можно взять как фиксированные взносы, так и дополнительный 1% с доходов свыше 300 000 ₽.

Фиксированные взносы за 2026 год нужно уплатить до 28 декабря 2026 года, а дополнительный 1% — не позднее 1 июля 2027 года.

Дополнительные взносы

Налогоплательщики, применяющие УСН с объектом «Доходы», могут уменьшить исчисленный налог на страховые взносы. В частности, это касается взносов в размере 1% с доходов, превышающих 300 000 ₽. По выбору предпринимателя такие взносы могут быть признаны подлежащими уплате как в текущем, так и в следующем налоговом году.

Важно учитывать, что сумма страховых взносов, использованная для уменьшения налога в одном году, не может учитываться повторно в следующем. Например, если часть взносов за 2025 год не была использована для уменьшения налога, её можно применить при расчёте налога за 2026 год.

Таким образом, налогоплательщик сам решает, в каком налоговом периоде использовать взносы для снижения налоговой нагрузки, но повторное уменьшение на уже учтённую сумму невозможно.

ПРИМЕР Доход ИП за 2025 год — 1 200 000 ₽. Налог по УСН (6%) — 72 000 ₽. За год ИП обязан уплатить страховые взносы за себя в общей сумме 62 658 ₽, включая дополнительный взнос 1% с дохода, превышающего 300 000 ₽. Тогда налог составит: 72 000 – 62 658 = 9 342 ₽. Если сумма взносов превышает налог, платить налог по УСН не нужно.

Если ИП работает на УСН «Доходы минус расходы» 15%, страховые взносы включаются в состав расходов. Это значит, что они уменьшают налоговую базу, а не сам налог — п. 2 ст. 346.18 НК РФ.

ПРИМЕР Доход за год — 1 200 000 ₽. Расходы — 500 000 ₽. Взносы за себя — 53 658 ₽. Рассчитаем сумму 1% налога страховых взносов на сумму, превышающую 300 000 ₽:

(1 200 000 – 500 000 – 300 000) × 1% = 4 000₽. Теперь рассчитаем базу для налога УСН: (1 200 000 – (500 000 + 53 658 + 4000)) × 15% = 96 351,30 ₽. (1 200 000 – (500 000 + 53 658 + 4000)) × 15% = 96 351,30 ₽. Налог: 96 351,30 ₽.



Предпринимателям разрешено не перечислять страховые взносы в те же сроки, что и авансовые платежи по УСН. Бизнес может заплатить фиксированные взносы разом в конце года — главное, сделать это до 28 декабря. Дополнительные взносы необходимо внести до 1 июля следующего года.

Нулевая отчётность ИП на УСН

Нулевая декларация по УСН подаётся только в отдельных случаях:

ИП не вёл деятельность и не получал доход. Например, бизнес зарегистрирован в конце года, но фактическая работа началась уже в следующем. Даже если предприниматель находился на УСН всего один день в году, декларацию за этот период всё равно нужно сдать. ИП совмещает УСН и патент, но все доходы получает только по патенту. Тогда по упрощёнке доходов нет и декларация подаётся нулевая.

Когда декларация не считается нулевой

Не любую отчётность без налога можно назвать нулевой.

Если ИП получает доход, но пользуется налоговыми каникулами, он обязан указать все суммы в декларации, но налог к уплате будет равен нулю.

Если ИП на УСН «Доходы минус расходы» не получил доход, но были расходы, в будущем эти убытки можно зачесть и уменьшить налог.

Ответственность за нарушение требований по отчётности

Ответственность за несвоевременную сдачу отчётности по УСН установлена ст. 119 НК РФ. Размер штрафа зависит от суммы налога, указанной в декларации: начисляется 5% от суммы за каждый месяц просрочки, включая неполные месяцы. Минимальный штраф составляет 1 000 ₽, максимальный — 30% от неуплаченного налога.

Если ИП не сдаёт нулевую декларацию по УСН, применяется минимальный штраф — 1 000 ₽.

Налоговая может заблокировать расчётный счёт предпринимателя. В этом случае расходные операции будут ограничены. Останется возможность только платить налоги, перечислять зарплату, алименты и возмещения. Блокировка происходит через 20 дней после окончания срока подачи декларации.

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