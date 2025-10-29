НДС для селлеров: как платить и учитывать

Селлер — это продавец, который ведёт бизнес через маркетплейсы. Им может быть самозанятый, ИП или компания.

Селлер отвечает за качество товара, цены и отгрузки. Он работает самостоятельно и сам платит налоги.

Маркетплейс — это интернет-площадка, где продавцы размещают свои товары, а покупатели совершают покупки через сайт или приложение.

Коротко

Если доход превысил лимит, НДС нужно начислять с начала следующего месяца. Декларацию по НДС сдают только в электронном виде и ежеквартально. Учёт строится на отчётах маркетплейсов и УПД, в зависимости от типа покупателя. Чтобы избежать ошибок, селлеру важно заранее подготовить ЭДО и правильно настроить ставки в карточках товаров. С 2026 года селлеры на маркетплейсах чаще будут становиться плательщиками НДС. Лимит дохода для освобождения от налога снижается до 20 млн ₽ в год. Основная ставка НДС вырастает до 22%, при этом для УСН сохраняются пониженные ставки 5 и 7%.

Налоговая реформа 2026 года

Налоговая реформа 2026 года также повлияет на селлеров, согласно принятому Федеральному закону от 28.11.2025 №452-ФЗ. Усиливается контроль за онлайн-торговлей, вводятся новые правила расчёта налогов и расширяется цифровое взаимодействие с ФНС.

В центре внимания — продавцы на маркетплейсах, самозанятые и ИП: теперь данные об их выручке будут автоматически поступать в налоговую, а операции станут прозрачнее.

Изменения

1. Повышение основной ставки НДС. Она вырастет с 20 до 22% и будет применяться к товарам, работам, услугам и имущественным правам.

Льготные ставки остаются без изменений. Ставка 10% для социально значимых товаров сохраняется, как и специальные ставки НДС для бизнеса на УСН — 5 и 7%.

2. Снижение лимита дохода для освобождения от НДС. В 2026 году не платить налог смогут компании и ИП на УСН, если их доход за 2025 год не превысил 20 млн ₽. Такой же порог действует и в течение 2026 года.

Если в 2026 году доходы превысят 20 млн ₽, право на освобождение от НДС утрачивается. С этого момента бизнес обязан начать платить НДС.

Компании и ИП на УСН, которые впервые станут плательщиками НДС, получат послабление. В первый год они смогут один раз отказаться от пониженной ставки 5 или 7% и не ждать обязательные три года.

3. На 2026 год продлили мораторий на штрафы по НДС. Он действует для компаний и ИП на УСН, которые впервые не подадут декларацию по НДС.

Если такое нарушение произойдёт в налоговых периодах 2026 года, штраф применять не будут. Мораторий распространяется только на первый случай нарушения.

Какие селлеры должны платить НДС

НДС платят на трёх налоговых режимах: ОСН, УСН и ЕСХН. Большинство продавцов на маркетплейсах работают на упрощёнке, поэтому разберём правила именно для УСН.

Если доход на УСН с начала 2026 года или в 2025 году, превысит 20 млн ₽, предприниматель теряет право на освобождение и обязан начислять и уплачивать НДС. Налог начисляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, когда превышен лимит.

ПРИМЕР ИП Петров торгует одеждой и применяет УСН. В июле его доход достиг 21 млн ₽. Это значит, что с 1 августа 2026 года он обязан начислять и платить НДС. За период с января по июль налог не уплачивается.

Изменения в системах налогообложения

Налоговый режим — это способ, по которому предприниматель считает и платит налоги. От него зависит, сколько предприниматель отдаст государству и сколько оставит себе. В России действует шесть систем:

ОСН — базовый вариант, остальные считаются специальными;

УСН;

АУСН;

ЕСХН;

ПСН;

НПД.

Если не выбрать режим при регистрации, автоматически назначается ОСН. ПСН и НПД доступны только для ИП, а компании могут применять остальные режимы.

ВАЖНО Деньги, которые поступают от маркетплейса, не весь доход. Нужно учитывать комиссию и удержания платформы. На некоторых режимах эти суммы можно включить в расходы, но не везде.

Кроме налогов, ИП ежегодно платит страховые взносы. В 2026 году — 57 390 ₽ плюс 1% с дохода свыше 300 000 ₽, но не более 321 818 ₽. Эти взносы можно включить в расходы или уменьшить налог.

Самозанятый (НПД)

Налог на профессиональный доход подходит тем, кто продаёт товары собственного производства. Перепродавать чужие товары на НПД нельзя. Если ИП делает украшения, косметику, одежду или посуду ручной работы, этот режим подходит.

Ставки по системе НПД составляют:

4% — при работе с физлицми;

6% — при работе с юрлицами.

Если доход превысит 2,4 млн ₽ в год, нужно перейти на другой режим. Самозанятому без статуса ИП в этом случае придётся зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и выбрать другую СНО.

ИП на патенте (ПСН)

Патент не подходит для интернет-продажи купленных товаров. Но можно продавать собственную продукцию, например если предприниматель производит её сам. Продажи через маркетплейсы в этом случае разрешены согласно письму ФНС от 13.08.2024 №СД-4-3/9211@.

Налог по патенту рассчитывает ФНС:

Потенциальный доход × 6%.

Сумма зависит от региона и вида деятельности. Проверить можно в сервисе ФНС.

Если доход превысит 20 млн ₽ в 2026 году, право на патент утрачивается. Чтобы не перейти на ОСН, необходимо заранее подать уведомление о переходе на УСН.

ИП на упрощёнке (УСН)

Если в 2025 году у упрощенца доход свыше 20 млн ₽, то наступает обязанность платить НДС с 1 января 2026 года. Если лимит превышен в течение 2026 года, то обязанность по уплате налога наступает с 1-го числа следующего месяца.

Остальные работают без НДС. В некоторых регионах действуют пониженные ставки, например в Мордовии — 1% при объекте «Доходы» и 5% при объекте «Доходы минус расходы».

В 2026 году регулировать пониженные ставки может правительство, распределяя их по приоритетным направлениям бизнеса.

Стандартные ставки налогообложения на системе УСН:

«Доходы» — 6%;

«Доходы минус расходы» — 15%.

ИП на автоматизированной упрощёнке (АУСН)

АУСН — формат УСН, где всё считается автоматически. С 2025 года применять режим могут селлеры из большинства регионов.

Платить нужно только налог: 8% с доходов или 20% с прибыли («Доходы минус расходы»). А также при режиме «Доходы минус расходы» необходимо учитывать минимальный налог 3% от доходов.

ИП на сельхозналоге (ЕСХН)

ЕСХН подходит только тем, кто производит и продаёт сельхозпродукцию. Минимум 70% дохода должно быть от сельхоздеятельности. Например, если предприниматель выращивает овощи и продаёт из них собственные консервы.

Налог — 6% с разницы между доходами и расходами. Но применять режим можно только при соблюдении строгих условий. Если доход до 60 млн ₽, предусмотрено освобождение от НДС по ст. 145 НК РФ.

ИП на общей системе (ОСН)

ОСН — базовый налоговый режим. Подходит не всем, так как налоговая нагрузка здесь максимальная.

Предприниматели будут платить в 2026 году НДФЛ от 13 до 22% и НДС 22%.

Зато ограничений по видам деятельности нет. Но отчётности и платежей на ОСН больше, чем на других системах.

Что делать селлеру, если нужно будет платить НДС

Если доход приближается к 20 млн ₽, пора подготовиться к переходу на НДС. Чтобы сделать это спокойно и без ошибок, действуйте пошагово.

Шаг 1. Получите квалифицированную электронную подпись (КЭП).

Без неё предприниматель не сможет сдавать отчётность по НДС. ИП и руководители компаний могут оформить КЭП бесплатно в налоговой инспекции.

Шаг 2. Подключите электронный документооборот (ЭДО).

Нужно ЭДО для:

отчётности в налоговую;

работы с маркетплейсами.

С налоговой бизнес взаимодействует через оператора ЭДО, потому что декларацию по НДС подают только в электронном виде. Для обмена документами с площадками отправьте приглашение через ЭДО.

Например, у Wildberries оператор — ООО «РВБ», у Ozon — ООО «Интернет Решения».

Шаг 3. Определитесь со ставкой НДС.

Можно выбрать пониженную ставку — 5 или 7% либо стандартную — 10 или 22%. Выбор зависит от типа бизнеса и условий работы.

Шаг 4. Уведомите поставщиков и маркетплейс.

Сообщите поставщикам, что теперь вы плательщик НДС. Для этого подготовьте дополнительное соглашение к договору: укажите, что товары облагаются НДС, и скорректируйте цену. Маркетплейс уведомляют через личный кабинет.

Шаг 5. Подключите документооборот с юрлицами.

Операция выполняется в личном кабинете маркетплейса. Например, на Ozon эта функция называется «Подключение документооброта с юрлицами». На Wildberries оформляется как «Возврат НДС покупателям». Благодаря этому компании-покупатели смогут принять НДС к вычету, а ваши товары станут для них привлекательнее.

Шаг 6. Установите ставку НДС в карточках товаров.

Выберите ставку, которую будете применять. Если оставить поле пустым, система будет считать, что вы работаете без НДС. Тогда в чеках и документах появится пометка «без НДС», что может вызвать путаницу при продажах юрлицам и ИП.

Как выбрать налоговую ставку продавцу на маркетплейсе

Минфин России предложил ввести новый налог на продажу импортных непродовольственных товаров через маркетплейсы. Платить налог будут продавцы на УСН, включая ИП.

Что такое НДС и какие ставки действуют

НДС — это налог на добавленную стоимость. Он начисляется на разницу между ценой продажи и себестоимостью товара. Продавец добавляет НДС к цене, а покупатель оплачивает его вместе с товаром.

В 2026 году базовая ставка НДС составит 22%. Для предпринимателей на УСН предусмотрены пониженные ставки — 5 и 7%. Ставку 5% можно применять, если доход не превышает 272,5 млн ₽, 7% — при доходе от 272,5 до 490,5 млн ₽. Выше 490,5 млн ₽ применять УСН уже нельзя.

С 2026 года лимиты по доходам и стоимости основных средств для применения и перехода на УСН будут проиндексированы на коэффициент 1,090.

Новые значения составят:

лимит дохода для перехода на УСН с 1 января 2026 года — 337,5 млн ₽;

лимит дохода для перехода на УСН с 1 января 2027 года — 367,875 млн ₽;

лимит стоимости основных средств для применения УСН в 2026 году — 218 млн ₽.

При ставке 22% предприниматель имеет право на вычет входного НДС, то есть может уменьшить налог на сумму, уплаченную поставщикам. При ставках 5 и 7% такой возможности нет.

Кто будет платить НДС на маркетплейсах

С 2025 года НДС обязаны платить не только компании на общей системе, но и предприниматели на УСН.

С 2026 года освобождение от НДС снижается и будет действовать при доходе до 20 млн ₽ в год.

Если доход превысил 20 млн ₽, бизнес автоматически станет плательщиком НДС. Это касается всех — и действующих ИП, и новых компаний. Даже если с маркетплейса заработали немного, но общий доход превысил лимит, освобождение теряется.

Как уведомить налоговую и маркетплейс

Никаких уведомлений в налоговую подавать не нужно. О выбранной ставке ФНС узнает из декларации по НДС. Её нужно сдавать ежеквартально — не позднее 25-го числа месяца, следующего за кварталом.

Как вести учёт НДС на маркетплейсе

Продавец создаёт карточку товара и указывает сумму НДС. Если товар отправлен на склад маркетплейса, оформляется УПД в статусе «2», как акт это ещё не продажа, и налог пока не начисляется.

Если маркетплейс продаёт товар юридическому лицу, он самостоятельно выставляет покупателю УПД со статусом «1» и направляет документ селлеру, чтобы тот мог отразить операцию в своей учётной системе.

При продаже физическим лицам формируется только отчёт о реализации в личном кабинете маркетплейса — на его основании селлер составляет сводный счёт-фактуру для учёта НДС с продаж.

Периодичность формирования отчётов зависит от площадки: Wildberries — раз в неделю, Ozon и Яндекс Маркет — один раз в месяц.

Уплата налога производится тремя равными частями — в течение трёх месяцев после окончания квартала. Либо всю сумму сразу.

Как учитывать НДС при УСН

Если бизнес на УСН с объектом «Доходы» — 6%, формула расчёта такая:

(Доходы от реализации − НДС) × 6%.

Если «Доходы минус расходы» — 15%, то:

(Доходы − НДС − Расходы) × 15%.