Как заполнить и подписать договор онлайн

Коротко

ЭДО позволяет создавать договоры по шаблонам, быстро согласовывать их, отслеживать статусы и хранить документы в одном месте. Сервис ЭДО от Точка Банка помогает оформить договор, выбрать способ подписания и отправить его контрагенту.



Договор можно составить, подписать и передать контрагенту онлайн без бумажного обмена. Электронный документ имеет такую же юридическую силу, как бумажный, если подписан электронной подписью. Для работы с договорами можно использовать Госуслуги, учётные системы, ЭТП и сервисы ЭДО — в зависимости от цели и назначения договора.