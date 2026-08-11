Как заполнить и подписать договор онлайн

Что такое договор
Договор — это документ, который устанавливает, изменяет или прекращает права и обязанности участников сделки.
Он нужен, чтобы:
- Зафиксировать условия сотрудничества. В тексте прописывают, кто и что должен выполнить, в какие сроки, за какую плату, какая ответственность наступит за срыв сделки.
- Защитить стороны. При несоблюдении условий можно предъявить договор в суде и обязать контрагента выполнить обязательства либо выплатить компенсацию.
- Избежать споров. Когда есть документ, в котором прописаны все существенные детали, сторонам легче избежать недопонимания.
Согласно Гражданскому кодексу, партнёры могут заключить любое соглашение и на любых условиях. Обязательное требование — условия договора не должны противоречить законодательству. В предпринимательской деятельности распространены договоры поставки, перевозки груза, подряда, возмездного оказания услуг, например бухгалтерских.
Как составить и заполнить договор онлайн
Российское законодательство предусматривает право сторон заключать договоры в электронной форме:
- ст. 434 ГК РФ — между организациями, индивидуальными предпринимателями, другими хозяйствующими субъектами;
- ст. 22.1 и ст. 312.2 ТК РФ — между работодателем и работником, в том числе при дистанционной работе;
- ст. 51 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок» и ст. 3.3 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров отдельными видами юрлиц» — между заказчиком и подрядчиком.
Электронный договор не нужно дублировать на бумаге. По Федеральному закону от 06.04.2011 №63-ФЗ цифровой документ с электронными подписями равнозначен бумажному оригиналу.
Онлайн-оформление договоров доступно на следующих площадках.
На Госуслугах. Здесь можно составить договор:
- между частными лицами, например о купле-продаже автомобиля, об аренде жилья;
- между гражданами и бизнесом, например об услугах связи, покупке недвижимости.
Во всех случаях понадобятся подтверждённая учётная запись на портале и приложение «Госключ» на мобильном устройстве для подписания договоров. При заполнении часть информации подтягивается из профиля, недостающие данные необходимо ввести вручную. После заполнения договор направляют контрагенту на согласование.
В учётных системах. Если используете 1С, перейдите в раздел «Справочники» — «Покупки и продажи» — кнопка «Договоры» — «Создать» и последовательно заполните блоки в карточке. Если кликнуть на кнопку «Печать», программа сформирует текст соглашения из заполненной карточки.
На электронной торговой площадке (ЭТП). По правилам госзакупок, заказчик составляет контракт на ЭТП, указав цену, объект закупки, срок исполнения и прочие существенные условия. Затем заказчик отправляет документ на подпись поставщику и размещает файл, заверенный обеими сторонами, в ЕИС.
В системах электронного документооборота. Вариант, с помощью которого составляют любые договоры с любыми контрагентами. Если у партнёра другой оператор, взаимодействие обеспечивает технология роуминга, а если нет своего ЭДО, подписание происходит через смс-код.
Преимущества оформления договора через ЭДО:
- готовые шаблоны и автоматические подсказки сервиса по заполнению плюс возможность загрузить заполненный документ;
- защита от опечаток, утраты, порчи, подделки;
- скорость согласования — каждому согласующему лицу нужно две минуты на подписание;
- хранение в базе, лёгкий поиск по ключевым словам;
- отслеживание статусов — ожидает подписи, подписан, отклонён.
Какая электронная подпись (ЭП) нужна для договора
ЭП придаёт документу юридическую значимость, а также удостоверяет личность подписанта и гарантирует неизменность договора.
Квалифицированная подпись (КЭП) подходит для любых договоров. Она придаёт документации законную силу и идентифицирует подписантов без оговорок, поскольку считается полноценным аналогом рукописной подписи. Руководители организаций и ИП получают КЭП в доверенных удостоверяющих центрах (УЦ ФНС) и в налоговом органе. Сотрудники получают электронную подпись в коммерческих, аккредитованных Минцифры.
Неквалифицированная (НЭП) и простая (ПЭП) подписи подходят для большинства договоров с контрагентами, а также с самозанятыми исполнителями, у которых нет своего ЭДО. Чтобы применять НЭП и ПЭП в документообороте, участники должны заключить отдельное соглашение в соответствии с Федеральным законом №63-ФЗ.
Соглашение о признании НЭП должно предусматривать процедуру проверки подписи, а соглашение о признании ПЭП — условия определения подписанта и обязанность владельца ключа хранить конфиденциальность.
Неквалифицированную подпись можно оформить в приложении «Госключ» или у оператора ЭДО — её выпустят прямо в сервисе без походов в налоговую или УЦ. Простая подпись формируется в виде смс или пуш-кода в той системе, где контрагенты заключают договор.
Где можно подписать договор электронной подписью:
- через приложение Госключ;
- в учётной системе — 1С и подобных;
- на электронной торговой площадке;
- в сервисе ЭДО;
- в специальных программах, например КриптоПро.
Как передать договор контрагенту
Способ 1. По электронной почте. Ст. 160 ГК РФ разрешает контрагентам обмениваться электронными документами или сканами по электронной почте. В этом случае в договоре прописывают условие, что email-обмен наделён юридической силой. Также нужно закрепить адреса электронной почты, которые идентифицируют участников. Аналогичное условие добавляют в текст соглашения, когда обмениваются файлами через мессенджеры.
Важно помнить, что скан считается электронной копией документа, а не оригиналом. Чтобы обмен стал юридически значимым, необходимо:
- заверить скан ЭП, а также МЧД для сотрудника, уполномоченного подписать договор от компании, при необходимости это подтверждает, что копия верна;
- обменяться бумажными оригиналами.
Способ 2. По внешнему ЭДО. Это электронный документооборот, который используют для обмена файлами с поставщиками, клиентами, госорганами. Обмен, хранение и соответствие документов требованиям закона обеспечивает оператор сервиса.
Как скачать договор
Зависит от того, на какой платформе вы его оформили:
- на Госуслугах — в личном кабинете, текст сохранится в PDF;
- в 1С — по кнопке «Сохранить», затем выберите место сохранения файла и формат, например PDF, RTF или HTML;
- на ЭТП — в разделе «Лоты» выберите нужный договор и нажмите на ссылку «Для печати» под файлом;
- в сервисе ЭДО — откройте документ, нажмите кнопку «Скачать» — формат PDF.
Как работать с договором в ЭДО от Точка Банк
Для создания договора в онлайн-сервисе ЭДО от Точка Банка перейдите в раздел «Документооборот» и нажмите кнопку «Создать». В открывшемся списке выберите тип документа «Договор».
В открывшейся форме договора заполните необходимые реквизиты для формирования документа. После этого нажмите кнопку «Создать».
Далее перейдите по кнопке «Подписать и отправить». Выберите способ подписания:
- НЭП. Авторизация через «Госуслуги».
- КЭП. Через токен-флешку.
В открывшейся форме выберите подходящий формат работы с документом:
- Копировать ссылку.
- Отправить на почту.
- Скачать.
- Выставить счёт.
- Создать связанный документ.