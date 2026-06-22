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Коротко Есть несколько видов бустинга, основных два:

— Эластичный бустинг — площадка сама рассчитывает нужную скидку.

— Максимальный бустинг — вы даёте большую скидку и получаете самый высокий коэффициент продвижения от Ozon.

Перед использованием бустинга считайте юнит‑экономику по каждому товару и качественно заполняйте карточку: указывайте точные характеристики, используйте привлекательные изображения и отвечайте на отзывы.

Бустинг на Ozon — это бесплатный коэффициент продвижения: вы делаете скидку на товар, а Ozon поднимает карточку выше в поиске.

Что такое бустинг на Ozon простыми словами

Бустинг на Ozon — это инструмент продвижения, который поднимает товары в поиске. Вы снижаете цену в рамках акции, и за это площадка поднимает карточку выше в выдаче.

Чем больше скидка относительно средней цены товара в категории за последние 30 дней, тем выше коэффициент и заметнее карточка. Бустинг работает по принципу взаимовыгодного обмена: вы делитесь частью прибыли, а маркетплейс предоставляет дополнительный трафик.

Как бустинг влияет на продвижение в поиске Ozon

Когда карточка получает буст, система показывает её чаще и выше. Больше людей видят товар, больше кликают и покупают. Продажи растут, и алгоритм сам начинает продвигать карточку выше. Этот эффект усиливают участие в акциях, реальные положительные отзывы, наличие товара на складе, большое количество кликов на карточки товаров и стабильный поток заказов.

Важно знать и об обратном механизме — дебустинге. Если цена товара окажется выше, чем у конкурентов на Ozon или других площадках, алгоритм опустит карточку в выдаче.

Как отслеживать позиции карточек и замечать эффект от бустинга, читайте в статье «Как отследить позиции карточек товара на Ozon».

Какие виды бустинга есть на Ozon

Есть несколько способов получить коэффициент бустинга:

Акции Ozon. Площадка регулярно проводит собственные промоакции — сезонные распродажи, «11.11», «Чёрная пятница». Если вы в них участвуете, то карточки автоматически получают коэффициент в поиске.

Акции продавца. Вы сами даёте скидку или купон на конкретные товары. Если скидка соответствует требованиям платформы, карточка тоже получает бустинг.

Бустинг новинки. Новые товары получают временный бонусный коэффициент в первые 14–30 дней после размещения. За это время можно совершить первые продажи и накопить отзывы.

Эластичный бустинг. Ozon сам рассчитывает нужную скидку и каждый день пересматривает её. Чем больше ваша скидка относительно средней цены товара за последние 30 дней в категории, тем выше карточка в поиске.

Максимальный бустинг и Максимальный бустинг: усиление. Товар получает самый высокий доступный коэффициент, но и скидка тоже должна быть максимальной.

Все акции можно найти в личном кабинете в разделе «Цены и акции» → «Акции от Ozon» либо «Мои акции» — если вы создаёте их сами. Здесь можно посмотреть, какие товары участвуют в акциях, и изменить размер скидки.

Если в личном кабинете не отключить автодобавление в акции, то Ozon может сам добавить бустинг и снизить цену. Отключить опцию можно в разделе «Цены и акции» → «Цены на товары» → «Выбор товара» → «Инструменты цен» → «Автодобавление акций» → «Выкл».

В разделе «Цены и акции» → «Цены на товары» находится столбец «Бустинг в поиске», где вы можете отследить статус бустинга для каждого товара.

Что такое эластичный бустинг на Ozon

Эластичный бустинг — это когда Ozon автоматически поднимает карточку в поиске и рекомендациях в ответ на вашу скидку. Вы сами выбираете размер скидки — чем она выше, тем больше бустинга будет у товара: от 15 до 55%. При этом алгоритм каждый день сравнивает вашу скидку с конкурентами в выбранной категории: если все снизили цену на 40%, а вы только на 30% , то буста не дадут.

Скидка считается относительно средней цены товара за последние 30 дней — именно от неё Ozon отсчитывает, насколько ваше предложение выгодно.

Чтобы Ozon не снизил цену ниже выгодного для вас уровня, установите минимальную цену в разделе «Цены и акции» → «Акции от Ozon». Минимальная цена — это граница, ниже которой маркетплейс не сможет сделать скидку даже в рамках своих акций.

ПРИМЕР Если текущая цена — 1 200 ₽, а минимальная — 1 000 ₽, то Ozon снизит цену максимум до 1 000 ₽.

Совет: считайте минимальную цену с учётом всех расходов: комиссии Ozon, логистики, налогов и себестоимости товара. Иначе с бустингом вы будете работать в минус.

Как правильно рассчитать скидку, не уйдя в минус, разбираем в статье «Как сделать скидку на Ozon».

Что такое максимальный бустинг на Ozon

Максимальный бустинг и Максимальный бустинг: усиление — это когда товар получает максимальный коэффициент продвижения, доступный в рамках текущих акций. Для этого вы устанавливаете самую большую скидку, которую допускает акция на Ozon в разделе «Цены и акции» → «Акции от Ozon».

Инструмент подходит, если нужно быстро нарастить продажи. Например, в период крупных распродаж — «11.11», «Чёрная пятница», когда аудитория особенно активна.

Чем отличаются Максимальный бустинг и Максимальный бустинг: усиление

Критерий Максимальный бустинг Максимальный бустинг: усиление Продвижение в поиске Базовый высокий коэффициент

до 55% к видимости



Экстремальный коэффициент

до 65% к видимости



Дополнительные бонусы Попадание на страницу распродажи, стикер акции Приоритетное место в блоке «Вау‑цены», на странице приложения и сайта Ozon

Временная потеря в марже в таких ситуациях оправдана: продажи улучшают показатели карточки и помогают закрепиться на высоких позициях уже без рекламы.

Обратная сторона — риск убытка. Без предварительного расчёта юнит-экономики максимальный бустинг может обнулить всю прибыль от акции. Используйте его точечно и только к заранее просчитанным позициям.

Когда бустинг помогает продажам, а когда нет

Бустинг работает как усилитель: он поднимает хороший товар выше, но не спасёт карточку с неверно заполненными характеристиками, иллюстрациями плохого качества, низким рейтингом и завышенной ценой. Перед тем как включать продвижение Ozon, убедитесь, что карточка готова к росту трафика.

Бустинг даёт результат, если:

У товара хороший рейтинг и отзывы — чтобы доверие покупателей приносило больше продаж.

Есть сезонный спрос — чтобы попасть в нужную выдачу.

Вывод нового товара — чтобы получить первые заказы.

Высококонкурентная ниша — чтобы обойти конкурентов, которые не участвуют в акциях.

Бустинг не поможет или навредит, если:

Карточка заполнена некорректно — трафик придёт, но заказов не будет.

Цена завышена — скидка лишь приближает её к рыночной, реального преимущества нет.

Маржа слишком мала — c ростом заказов убытков станет только больше.

Проблемы с запасами или логистикой — всплеск заказов при нехватке товара приведёт к отменам, ухудшению рейтинга и запустит дебустинг.

Как продавцу использовать бустинг без потери маржи

Прежде чем ставить скидку, рассчитайте точную себестоимость товара с учётом всех расходов: закупки, доставки на склад, комиссии маркетплейса, хранения и возможных возвратов.

Несколько практических рекомендаций для работы с бустингом:

Считайте юнит-экономику по каждому товару до акции.

При включении эластичного бустинга всегда ставьте минимальную цену с запасом выше себестоимости.

Не участвуйте в акциях с товарами, по которым нет запаса маржи, даже ради трафика.

Отслеживайте и анализируйте результаты каждой акции: динамику продаж, итоговую прибыль и изменение позиций в поиске.

Сравнивайте периоды до, во время и после акции — бустинг нередко даёт краткосрочный всплеск, а после её окончания позиции возвращаются на прежний уровень.

Следите за изменениями тарифов Ozon и пересчитывайте экономику после каждого обновления.

Чтобы бустинг работал в плюс для бизнеса, отслеживайте маржинальность каждого товара в Едином кабинете селлера от Точка Банк — сервис покажет реальную прибыль с учётом скидок, комиссий и логистики.

Помимо финансового контроля, следите за позициями карточек в динамике. Если после отключения бустинга товар резко проваливается в выдаче — это сигнал, что нужно работать над карточками товаров: SEO-оптимизацией, накоплением отзывов, улучшением контента.

Где смотреть результаты бустинга

Аналитику по бустингу смотрят в личном кабинете Ozon, в разделе «Аналитика». Проверить позиции товара и начисленные баллы видимости можно во вкладке «Видимость в поиске» → «Что влияет на место в поиске», а оценить реальный рост продаж и заказов от участия в акциях — в подразделе «Акции».

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