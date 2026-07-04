Что самозанятый может продавать на маркетплейсах: разрешённые товары и ограничения в 2026

Коротко

— Самозанятый не может заниматься перепродажей, продавать подакцизные и маркируемые товары, а также те, которые подлежат обязательной сертификации или имеют чужой товарный знак.

— С дохода с продаж на маркетплейсах нужно платить налоги — от 4 до 6%. Взносов и отчётности нет.

— Передавать информацию о доходах и платить налог нужно через сервис «Мой налог». Некоторые площадки, например Wildberries, позволяют настроить фискализацию — тогда платформа сама создаёт и отправляет чеки в ФНС. Самозанятому нужно только уплачивать налог.



— Самозанятый может продавать на маркетплейсах переработанные или доработанные вещи, личные б/у вещи или товары собственного производства.