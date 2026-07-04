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Маркетплейсы
Маркетплейсы

Что самозанятый может продавать на маркетплейсах: разрешённые товары и ограничения в 2026

Самозанятый платит меньше налогов, чем ИП. Но на маркетплейсах у него много ограничений. Точка Банк вместе с экспертом рассказывают, какие именно.

04.07.2026
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Авторы

Коротко
— Самозанятый может продавать на маркетплейсах переработанные или доработанные вещи, личные б/у вещи или товары собственного производства.
— Самозанятый не может заниматься перепродажей, продавать подакцизные и маркируемые товары, а также те, которые подлежат обязательной сертификации или имеют чужой товарный знак.
— С дохода с продаж на маркетплейсах нужно платить налоги — от 4 до 6%. Взносов и отчётности нет.
— Передавать информацию о доходах и платить налог нужно через сервис «Мой налог». Некоторые площадки, например Wildberries, позволяют настроить фискализацию — тогда платформа сама создаёт и отправляет чеки в ФНС. Самозанятому нужно только уплачивать налог.

Может ли самозанятый продавать на маркетплейсах

На маркетплейсах могут продавать не только юрлица и ИП, но и самозанятые. Самозанятые — это лица, которые работают на себя и платят налог на профессиональный доход (НПД).

Им проще и выгоднее работать на маркетплейсах, чем остальным, но при этом для них действует много ограничений. Например, нельзя заниматься перепродажей чужих товаров. Показали преимущества и недостатки для самозанятых в таблице.

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ПлюсыМинусы
Льготные налоговые ставки от 4 до 6%Ассортимент для продажи ограничен законом: нельзя заниматься перепродажей 
Нет взносовНельзя нанимать сотрудников по трудовым договорам, только по договорам ГПХ
Нет отчётностиМаксимальный доход — 2,4 млн ₽ в год
Бонус при регистрации 10 000 ₽, который идёт на частичное погашение налога
Торговлю на маркетплейсах по самозанятости можно совмещать с работой по трудовому договору. Зарплату не учитывают при расчёте налога

Что самозанятый может продавать: основное правило НПД

По закону самозанятые могут продавать только товары собственного производства, которые полностью или частично изготовлены своими руками. Заниматься перепродажей нельзя по ст. 4 закона от 27.11.2018 №422-ФЗ.

Разрешено продавать:

  • изделия ручной работы: украшения, предметы декора, посуду из керамики;
  • переработанную или доработанную продукцию: восстановленную винтажную мебель, аксессуары с авторскими рисунками, наборы ароматических свечей в необычной подарочной упаковке, придуманной самостоятельно.
  • товары, изготовленные под заказ: кружки и календари с фотографиями, таблички;
  • личные б/у вещи: например продажа старых наушников, мебели.
ПРИМЕР
Светлана — самозанятая. Она закупает однотонные тканевые сумки, наносит на них авторский принт и продаёт как готовые изделия на Wildberries, Ozon и Яндекс Маркете.

Что нельзя продавать самозанятому на маркетплейсах

На ряд категорий действуют ограничения. Их продавать нельзя:

  • товары, купленные в готовом виде;
  • подакцизные товары — те, за которые уплачивается дополнительный налог, например алкоголь и табак;
  • полезные ископаемые;
  • товары, подлежащие обязательной маркировке: одежду, обувь, молочную продукцию;
  • товары с обязательной сертификацией: удобрения, обои;
  • готовые изделия под чужим товарным знаком.
ПРИМЕР
Иван создаёт на заказ открытки для детей. По желанию клиента он наносит текст с поздравлением и изображение персонажа из популярного мультфильма. Но так делать нельзя — правообладатель должен передать исключительные права на это изображение, иначе он может подать в суд и взыскать с самозанятого компенсацию.

Какие маркетплейсы работают с самозанятыми

С самозанятыми сотрудничают все популярные маркетплейсы: Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, М.Видео, Flowwow и другие.

Какие документы нужны самозанятому для торговли

Для регистрации на площадке нужен пакет документов:

  • паспорт РФ — без регистрации РФ зарегистрироваться не получится;
  • ИНН для интеграции с сервисом «Мой налог»;  
  • счёт в банке, через который вы принимаете платежи по самозанятости. Счёт должен быть зарегистрирован на вас — реквизиты карты друзей или родственников не подойдут. 

Как самозанятому зарегистрироваться на маркетплейсе: пошаговая инструкция

Вся работа на площадке осуществляется через личный кабинет, который нужно зарегистрировать:

  1. Зайдите на платформу и начните регистрацию.
  2. Введите номер телефона, который будете использовать для входа в личный кабинет и в сервисе «Мой налог».  
  3. Вам придёт сообщение с кодом. Укажите его.
  4. Выберите страну регистрации — РФ.
  5. Выберите тип организации — самозанятый.
  6. Введите ИНН.
  7. Введите данные о себе: ФИО, как в паспорте и приложении «Мой налог», адрес электронной почты и другие.
  8. Придумайте название магазина.
  9. Внесите лицензионный платёж, если регистрируетесь на Wildberries.
  10. Некоторые маркетплейсы, например Яндекс Маркет и Flowwow, просят самозанятых связать личный кабинет на маркетплейсе с сервисом «Мой налог». Для этого в приложении «Мой налог» → «Настройки» → вкладка «Партнёры» → иконка маркетплейса → нажмите «Подтвердить». Вернитесь в личный кабинет на маркетплейсе и нажмите «Готово».

Что будет, если самозанятый нарушит правила

Чтобы не допускать ошибок, нужно соблюдать следующие правила:

Задвоение налога

Маркетплейсы не уплачивают за самозанятого налоги. Продавец должен самостоятельно отслеживать продажи через личный кабинет, передавать информацию о доходах через «Мой налог» не позднее девятого числа каждого месяца и вовремя уплачивать налог за прошлый месяц. 

Некоторые маркетплейсы, например Wildberries, позволяют подключить фискализацию — тогда площадка будет сама создавать и отправлять чеки в ФНС. Самозанятому нужно будет лишь ежемесячно уплачивать налог.

Важно: если настроена фискализация, самозанятому не нужно вручную вводить доход в сервисе «Мой налог». Если это так сделать, информация задвоится, и налог вырастет.  

Фактическая перепродажа

Если самозанятый якобы продаёт товары собственного производства, а по факту — перепродаёт чужие, то это нарушение №422-ФЗ.

Когда ошибку обнаружат маркетплейс и ФНС, то продавцу грозят санкции:

  • личный кабинет продавца заблокируют;
  • его лишат статуса самозанятого — он больше не сможет применять НПД;
  • весь доход от перепродажи могут обложить НДФЛ по ставке 13%.

Как самозанятому перейти в ИП, если бизнес вырос

Годовой доход самозанятого не должен превышать 2,4 млн ₽. Если выйти за лимит, ФНС лишит статуса плательщика НПД и отобразит это в базе. После этого маркетплейс автоматически получит информацию, и личный кабинет продавца заблокируют. 

Когда доход на маркетплейсе приближается к лимиту НПД в 2,4 млн ₽ в год, пора открывать расчётный счёт. В Точка Банке счёт для селлеров открывается онлайн, без похода в налоговую и без бумажной волокиты.

После перехода на ИП вы сможете продавать чужие товары, то есть заниматься перепродажей, и нанимать сотрудников по трудовому договору. Но подготовиться к новому статусу стоит заранее: 

  1. Снимитесь с учёта НПД через приложение «Мой налог». Перейдите в «Профиль» и нажмите «Сняться с учёта НПД». Вы перестанете быть самозанятым. 
  1. Зарегистрируйте ИП. Подать заявление можно через Точка Банк. Потребуется только паспорт и СНИЛС. Мы поможем вам подготовить документы, подобрать код ОКВЭД и систему налогообложения для торговли на маркетплейсах. В подарок вы получите скидку 80% на сервис аналитики MPSTATS со скидкой.
  1. Отправьте уведомление в ФНС о переходе на другой налоговый режим. Это делается через личный кабинет налоговой в течение 30 календарных дней с момента регистрации. Если не успеть, то автоматически применится общая система налогообложения, на которой выше налоги и сложнее отчётность.
  1. Убедитесь, что вас перевели в статус ИП. Попробуйте войти в личный кабинет ИП на сайте налоговой.
  1. Откройте расчётный счёт для бизнеса. Получать деньги на личный счёт, как при самозанятости, уже не получится. 

Открыть расчётный счёт для селлеров можно в Точка Банке. Мы поможем на старте, подготовим документы и подскажем, как запустить первые продажи.

6. Зарегистрируйте новый личный кабинет продавца на маркетплейсе. За каждым магазином закреплён определённый ИНН, и поменять его не получится. Нужно завести новый личный кабинет и перенести туда карточки со старого.

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Что самозанятый может продавать на маркетплейсах в 2026 году — Точка Банк