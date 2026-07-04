Что самозанятый может продавать на маркетплейсах: разрешённые товары и ограничения в 2026

Может ли самозанятый продавать на маркетплейсах
На маркетплейсах могут продавать не только юрлица и ИП, но и самозанятые. Самозанятые — это лица, которые работают на себя и платят налог на профессиональный доход (НПД).
Им проще и выгоднее работать на маркетплейсах, чем остальным, но при этом для них действует много ограничений. Например, нельзя заниматься перепродажей чужих товаров. Показали преимущества и недостатки для самозанятых в таблице.
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|Плюсы
|Минусы
|Льготные налоговые ставки от 4 до 6%
|Ассортимент для продажи ограничен законом: нельзя заниматься перепродажей
|Нет взносов
|Нельзя нанимать сотрудников по трудовым договорам, только по договорам ГПХ
|Нет отчётности
|Максимальный доход — 2,4 млн ₽ в год
|Бонус при регистрации 10 000 ₽, который идёт на частичное погашение налога
|Торговлю на маркетплейсах по самозанятости можно совмещать с работой по трудовому договору. Зарплату не учитывают при расчёте налога
Что самозанятый может продавать: основное правило НПД
По закону самозанятые могут продавать только товары собственного производства, которые полностью или частично изготовлены своими руками. Заниматься перепродажей нельзя по ст. 4 закона от 27.11.2018 №422-ФЗ.
Разрешено продавать:
- изделия ручной работы: украшения, предметы декора, посуду из керамики;
- переработанную или доработанную продукцию: восстановленную винтажную мебель, аксессуары с авторскими рисунками, наборы ароматических свечей в необычной подарочной упаковке, придуманной самостоятельно.
- товары, изготовленные под заказ: кружки и календари с фотографиями, таблички;
- личные б/у вещи: например продажа старых наушников, мебели.
Что нельзя продавать самозанятому на маркетплейсах
На ряд категорий действуют ограничения. Их продавать нельзя:
- товары, купленные в готовом виде;
- подакцизные товары — те, за которые уплачивается дополнительный налог, например алкоголь и табак;
- полезные ископаемые;
- товары, подлежащие обязательной маркировке: одежду, обувь, молочную продукцию;
- товары с обязательной сертификацией: удобрения, обои;
- готовые изделия под чужим товарным знаком.
Какие маркетплейсы работают с самозанятыми
С самозанятыми сотрудничают все популярные маркетплейсы: Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, М.Видео, Flowwow и другие.
Какие документы нужны самозанятому для торговли
Для регистрации на площадке нужен пакет документов:
- паспорт РФ — без регистрации РФ зарегистрироваться не получится;
- ИНН для интеграции с сервисом «Мой налог»;
- счёт в банке, через который вы принимаете платежи по самозанятости. Счёт должен быть зарегистрирован на вас — реквизиты карты друзей или родственников не подойдут.
Как самозанятому зарегистрироваться на маркетплейсе: пошаговая инструкция
Вся работа на площадке осуществляется через личный кабинет, который нужно зарегистрировать:
- Зайдите на платформу и начните регистрацию.
- Введите номер телефона, который будете использовать для входа в личный кабинет и в сервисе «Мой налог».
- Вам придёт сообщение с кодом. Укажите его.
- Выберите страну регистрации — РФ.
- Выберите тип организации — самозанятый.
- Введите ИНН.
- Введите данные о себе: ФИО, как в паспорте и приложении «Мой налог», адрес электронной почты и другие.
- Придумайте название магазина.
- Внесите лицензионный платёж, если регистрируетесь на Wildberries.
- Некоторые маркетплейсы, например Яндекс Маркет и Flowwow, просят самозанятых связать личный кабинет на маркетплейсе с сервисом «Мой налог». Для этого в приложении «Мой налог» → «Настройки» → вкладка «Партнёры» → иконка маркетплейса → нажмите «Подтвердить». Вернитесь в личный кабинет на маркетплейсе и нажмите «Готово».
Что будет, если самозанятый нарушит правила
Чтобы не допускать ошибок, нужно соблюдать следующие правила:
Задвоение налога
Маркетплейсы не уплачивают за самозанятого налоги. Продавец должен самостоятельно отслеживать продажи через личный кабинет, передавать информацию о доходах через «Мой налог» не позднее девятого числа каждого месяца и вовремя уплачивать налог за прошлый месяц.
Некоторые маркетплейсы, например Wildberries, позволяют подключить фискализацию — тогда площадка будет сама создавать и отправлять чеки в ФНС. Самозанятому нужно будет лишь ежемесячно уплачивать налог.
Важно: если настроена фискализация, самозанятому не нужно вручную вводить доход в сервисе «Мой налог». Если это так сделать, информация задвоится, и налог вырастет.
Фактическая перепродажа
Если самозанятый якобы продаёт товары собственного производства, а по факту — перепродаёт чужие, то это нарушение №422-ФЗ.
Когда ошибку обнаружат маркетплейс и ФНС, то продавцу грозят санкции:
- личный кабинет продавца заблокируют;
- его лишат статуса самозанятого — он больше не сможет применять НПД;
- весь доход от перепродажи могут обложить НДФЛ по ставке 13%.
Как самозанятому перейти в ИП, если бизнес вырос
Годовой доход самозанятого не должен превышать 2,4 млн ₽. Если выйти за лимит, ФНС лишит статуса плательщика НПД и отобразит это в базе. После этого маркетплейс автоматически получит информацию, и личный кабинет продавца заблокируют.
Когда доход на маркетплейсе приближается к лимиту НПД в 2,4 млн ₽ в год, пора открывать расчётный счёт. В Точка Банке счёт для селлеров открывается онлайн, без похода в налоговую и без бумажной волокиты.
После перехода на ИП вы сможете продавать чужие товары, то есть заниматься перепродажей, и нанимать сотрудников по трудовому договору. Но подготовиться к новому статусу стоит заранее:
- Снимитесь с учёта НПД через приложение «Мой налог». Перейдите в «Профиль» и нажмите «Сняться с учёта НПД». Вы перестанете быть самозанятым.
- Зарегистрируйте ИП. Подать заявление можно через Точка Банк. Потребуется только паспорт и СНИЛС. Мы поможем вам подготовить документы, подобрать код ОКВЭД и систему налогообложения для торговли на маркетплейсах. В подарок вы получите скидку 80% на сервис аналитики MPSTATS со скидкой.
- Отправьте уведомление в ФНС о переходе на другой налоговый режим. Это делается через личный кабинет налоговой в течение 30 календарных дней с момента регистрации. Если не успеть, то автоматически применится общая система налогообложения, на которой выше налоги и сложнее отчётность.
- Убедитесь, что вас перевели в статус ИП. Попробуйте войти в личный кабинет ИП на сайте налоговой.
- Откройте расчётный счёт для бизнеса. Получать деньги на личный счёт, как при самозанятости, уже не получится.
Открыть расчётный счёт для селлеров можно в Точка Банке. Мы поможем на старте, подготовим документы и подскажем, как запустить первые продажи.
6. Зарегистрируйте новый личный кабинет продавца на маркетплейсе. За каждым магазином закреплён определённый ИНН, и поменять его не получится. Нужно завести новый личный кабинет и перенести туда карточки со старого.