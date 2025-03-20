Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Точка Банк вместе с экспертом по маркетплейсам Ольгой Чиновой проанализировал пять главных маркетплейсов России и сравнил условия работы.

Коротко — Wildberries и Ozon — лидеры по количеству онлайн‑заказов и трафика. — Яндекс Маркет входит в экосистему Яндекса и имеет лояльную аудиторию. — Мегамаркет переориентировался на экспресс‑доставку и потерял часть аудитории, но продолжает работать. — Lamoda — лидер в модном сегменте.

В России пять популярных маркетплейсов: Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, Мегамаркет и Lamoda.

Сравнение маркетплейсов для продавцов

По товарному ассортименту площадки бывают двух видов:

мультикатегорийные маркетплейсы — продают товары разных типов: продукты питания, одежду, бытовую технику, стройматериалы и прочее;

категорийные интернет-магазины, или нишевые, — продают определённые товары, например только косметику.

По данным Data Insight за 2025 год, 87% продаж со всех каналов приходится на универсальные маркетплейсы: Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, Мегамаркет, Aliexpress и другие.

По обороту продаж лидируют Wildberries (62%), Ozon (27%) и Яндекс Маркет (

10%). Wildberries называют первой площадкой для входа в сферу онлайн-торговли.

Категорийные интернет-магазины уступают по сумме онлайн-продаж, но всё равно входят в рейтинг ТОП-100. Так, продукты питания чаще всего покупают в «Самокате» и «ВкусВилл», электронику и технику — в DNS, а одежду, обувь и аксессуары на Lamoda.

Каждая площадка предлагает разные условия для продавцов. Ниже разберём особенности работы на самых популярных маркетплейсах в России.

Wildberries

Wildberries — крупнейшая площадка для продажи товаров в России. Изначально она специализировалась на продаже одежды и обуви, и эти категории остаются лидирующими до сих пор. Ежемесячно на сайт и в приложение заходит более 85 млн человек.

Рынок присутствия: филиалы во всех регионах РФ, Беларусь, Казахстан, Армения, Грузия, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, а также Китай и ОАЭ, откуда импортируются товары. Компания планирует выйти на рынок Шри-Ланки, Таиланда, Индии и Эфиопии.

Пункты выдачи: более 95 тысяч.

Размер комиссий

Продавцы платят за то, что WB публикует и продаёт товары на своей площадке. Размер комиссии зависит от категории и схемы продаж — от 3 до 38%. За продажу обувниц по FBW берут 26,5%, а за продажу костюмов для малышей — 34,5%. Актуальные ставки размещены в личном кабинете продавца в разделе «Тарифы».

Кроме комиссии за продажу продавцы оплачивают эквайринг, логистику, штрафы, продвижение и другие платные услуги.

Условия и требования к партнёрам

Для сотрудничества с Wildberries необходимо:

Зарегистрироваться как ИП, юридическое лицо или самозанятый и предоставить документы. Последний вариант подходит только для продажи товаров собственного производства.

Внести лицензионный платёж 5 000 ₽ — сумму зачислят в виде промобонусов в рекламный кабинет.

Предоставить сертификаты качества и соответствия, где это необходимо.

Сделать маркировку.

Способы доставки

FBW (Склад WB) — товар хранится на складе Wildberries. После оформления заказа сотрудники склада собирают и отправляют посылку в пункт выдачи.

FBS (Маркетплейс) — продавец хранит товары у себя, сам собирает заказы и передаёт их Wildberries для доставки.

DBS / EDBS (Витрина / Витрина экспресс) — Wildberries работает как витрина: продавец сам хранит, собирает и доставляет товары.

DBW (Курьером WB) — продавец хранит сверхгабаритные товары у себя и передаёт их курьеру Wildberries для доставки.

С&C (Самовывоз из магазина продавца) — покупатель бронирует товар через площадку и забирает его самостоятельно в магазине продавца.

Выплаты

График выплат идёт с задержкой в три недели, то есть деньги за неделю с 16 по 22 марта можно вывести 13 апреля. При этом отчёт формируется сразу — в нём отражены доставки, выкупы, штрафы, комиссия и прочие удержания.

Если нужно вывести деньги раньше, то можно воспользоваться сервисом «Ранний вывод выручки» от Точка Банка — с ним можно забирать деньги, когда удобно.

Преимущества WB

Пункты выдачи и курьерская служба работают по всей стране.

Поддержка российских производителей, участвующих в проекте «Платформа роста». Предпринимателям дарят обучение, кураторство со стороны команды WB, усиленное продвижение и расширенную аналитику.

Возможность продавать локальные бренды в России и соседних странах.

Удобная система складов.

Отлаженные аналитические инструменты для продвижения.

Недостатки WB

Самая высокая конкуренция среди всех маркетплейсов России.

Регулярный рост тарифов.

Высокая стоимость продвижения на старте.

Большое количество штрафов.

Ozon

В 1998 году Ozon начинал с продажи книг, а сейчас это универсальная площадка, которая входит в топ маркетплейсов России. Еженедельно её посещает свыше 55 млн человек.

Рынок присутствия: РФ, Узбекистан, Грузия, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Армения.

Пункты выдачи: более 84 тысяч.

Размер комиссий

Размер комиссии зависит от категории товара и схемы продаж — от 1 до 55%. За реализацию БАДов по FBO стоимостью от 1 500 до 5 000 ₽ берут 27%, а за реализацию электроодеял при таких же условиях — 47%. Актуальные ставки размещены в Базе знаний.

Кроме комиссии за продажу продавцы оплачивают эквайринг, логистику, штрафы, продвижение и другие платные услуги.

Условия, требования к партнёрам

Для сотрудничества с Ozon необходимо:

Зарегистрироваться как юрлицо, ИП или самозанятый и предоставить пакет документов.

Для брендированных товаров — предоставить свидетельство на товарный знак, лицензионный договор, дистрибьюторский договор, договор купли-продажи или договор поставки вместе с УПД или ТОРГ-12.

Способы доставки

FBO — продавец передаёт товары на склады Ozon, где сотрудники обрабатывают, упаковывают и передают их в доставку.

FBS — продавец хранит товары у себя, следит за новыми заказами, собирает их и передаёт маркетплейсу для доставки.

RealFBS (Standart, Express, Comfort) — продавец отвечает за хранение и доставку. Он может доставлять заказы через логистические компании, свою службу доставки или курьера. Возвраты приходят на склад продавца.

Выплаты

Есть несколько вариантов получения выплат на Ozon:

По стандартному графику — раз в неделю по средам, но с отсрочкой платежа на три недели.

По гибкому графику — ежедневно или еженедельно. За оба вида выплат площадка берёт дополнительный процент.

По требованию — когда продавец сам запросит деньги у площадки. В этом случае покупают разовую платную услугу «Досрочная выплата».

С дополнительной отсрочкой — выплаты можно перенести на срок от 14 до 168 дней взамен снижения вознаграждения за продажу.

Также можно вывести деньги раньше и за меньший процент, чем предлагает маркетплейс, с помощью сервиса «Ранний вывод выручки».

Преимущества Ozon

Большая аудитория активных покупателей в РФ и странах СНГ.

Гибкая система комиссий, которая зависит от категории и цены товара.

Своя образовательная платформа для обучения продажам и продвижению.

Расширенная аналитика.

Более высокий средний чек, так как, по статистике, на Ozon чаще заказывают мужчины, которые не совершают дешёвых импульсивных покупок.

Недостатки Ozon

Высокая стоимость дополнительных услуг, например хранения.

Высокая конкуренция в популярных категориях, но меньше, чем на Wildberries.

Строгие требования к оформлению карточек товаров.

Большое количество платных услуг, например премиум-подписка.

Яндекс Маркет

Яндекс Маркет — маркетплейс с аудиторией более 30 млн человек. Он входит в экосистему Яндекса, поэтому привлекает лояльных пользователей, которые оплачивают покупки баллами «Яндекс Плюс».

Рынок присутствия: Россия.

Пункты выдачи: более 20 тысяч.

Размер комиссий

Основная статья расходов — это размещение на витрине. Продавцы платят за то, что их товары представлены на маркетплейсе. Тариф зависит от категории и схемы работы — от 0,5 до 68%. Так, за продажу одежды по FBY берут от 37,5 до 47%, а за торговлю настольными играми по этой же схеме — от 37 до 41,5%. Актуальные ставки указаны на сайте для продавцов.

Кроме комиссии за размещение на витрине продавцы оплачивают эквайринг, среднюю милю, штрафы и продвижение.

Условия, требования к партнёрам

Для сотрудничества с Яндекс Маркетом необходимо:

Зарегистрироваться как ИП, юрлицо или самозанятый и предоставить пакет документов.

Для торговли некоторыми позициями нужно загрузить декларацию соответствия, свидетельство о регистрациях и сертификаты.

Способы доставки

FBY — продавец привозит товары на склад Маркета для хранения, упаковки и доставки.

« Экспресс » — Маркет отправляет курьера на склад продавца, чтобы забрать заказ и доставить его покупателю. Услуга доступна не во всех городах.

FBS — продавец хранит товар, упаковывает заказы и передаёт их в сортцентр для доставки.

DBS — Маркет передаёт заказ продавцу, который самостоятельно упаковывает и доставляет товар покупателю.

Выплаты

Деньги перечисляют ежедневно или еженедельно — с отсрочкой в одну, две или четыре недели. Вне зависимости от графика продавцу придётся каждый раз оплачивать услугу перевода платежей. При получении переводов раз в неделю с отсрочкой на четыре недели ставка составит 1,6% — это самый дешёвый вариант.

Чтобы получать деньги раньше и по меньшей ставке, используйте сервис «Ранний вывод выручки».

Преимущества Яндекс Маркета

Широкая аудитория пользователей подписки «Яндекс Плюс».

При регистрации дарят 10 000 ₽ на продвижение.

Разнообразные инструменты продвижения, в том числе бонусы, контекстная реклама, поисковая выдача, размещение в сервисах и внешних каналах Яндекса

Рассрочка «Сплит» для покупателей.

Отлаженная и удобная приёмка.

Недостатки Яндекс Маркета

Скрытие товаров, стоимость которых превышает среднюю цену на площадке более чем на 20%.

Медленная работа поддержки.

Мало складов, работающих по схеме FBY.

Мегамаркет

В 2025 году маркетплейс закрыл часть собственных складов, а оставшуюся — перевёл на экспресс-доставку. Многие продавцы ушли с площадки, и Мегамаркет потерял большую часть аудитории. Тем не менее сервис продолжает работать.

Рынок присутствия: Россия.

Пункты выдачи: площадка выдаёт заказы через пункты СДЭК.

Размер комиссий

На Мегамаркете нужно оплачивать те же услуги, что и на других площадках: хранение, логистику, вознаграждение за продажу, эквайринг и комиссию за участие в программе лояльности, когда клиенты используют бонусы Сбера.

Большую часть расходов составляют комиссии за продажу — от 3 до 52%. Так, за реализацию вытяжки по FBO сервис возьмёт 24%, а за продажу медицинской одежды — 40%.

Условия, требования к партнёрам

Для сотрудничества с Мегамаркетом необходимо:

Зарегистрироваться как ИП, юрлицо или самозанятый и предоставить пакет документов.

Загрузить данные о товарах, а также оформить тестовый заказ.

Способы доставки

FBO — продавец привозит товары на склад Мегамаркета для хранения, сборки и доставки.

DBS — продавец сам хранит, собирает и доставляет заказы.

C&C, P&C — товары хранятся на складе магазина, где их собирают и выдают покупателям.

Выплаты

Выплаты можно получать один раз в две недели, один раз в неделю или каждый рабочий день. От этого зависит комиссия за обработку платежей.

Преимущества Мегамаркета

Используются бонусы «СберСпасибо», которыми можно оплатить до 99% стоимости заказа.

Низкая конкуренция.

Недостатки Мегамаркета

Потеря более половины аудитории с декабря 2024 по декабрь 2025 года.

Мало складов.

Ограниченные возможности доставки: собственные пункты выдачи и постаматы закрыты.

Lamoda

Lamoda — это платформа с мировыми и локальными брендами, ориентированная на одежду, обувь и аксессуары.

Рынок присутствия: РФ, Казахстан, Беларусь.

Пункты выдачи: более 9 000.

Размер комиссий

Продавцы платят фиксированную комиссию, куда включены размещение товаров, хранение в течение 90 дней и доставка до покупателя. На FBO — от 37 до 42%, на FBS — от 25 до 29%.

Дополнительно бренды оплачивают приёмку на складе, отказ и возврат товара покупателем, эквайринг и продвижение.

Условия, требования к партнёрам

Для сотрудничества с Lamoda необходимо:

Быть юридическим лицом или ИП, которое имеет собственный товарный знак или разрешение на его использование.

Загрузить в каталог не менее 50 артикулов.

Оформить этикетки по законодательству РФ.

Предоставить сертификат качества или отказное письмо

Быть готовым к обмену документами через электронный документооборот

Способы доставки

FBO — Lamoda принимает поставку, фотографирует позиции для каталога, обрабатывает, собирает и доставляет заказы со своего склада.

FBS — бренды хранят изделия на своих складах и передают маркетплейсу для доставки.

Выплаты

Еженедельно с отсрочкой платежа на три недели, можно получать деньги чаще за дополнительную плату.

Преимущества Lamoda

Фиксированные комиссии.

Нет ограничений по ценам. Продавцы могут устанавливать такую же стоимость, как в своём интернет-магазине, — площадка не вынуждает делать скидки за свой счёт.

Хорошая репутация площадки, есть контроль за качеством товаров.

Недостатки Lamoda

Небольшое количество складов.

Строгие требования к концепции: Lamoda может отказать в регистрации бренда без объяснения причин.

Строгие требования к качеству товаров.

Как выбрать маркетплейс

Выбор платформы для масштабирования бизнеса зависит от ваших целей и специфики товара. Локальным модным брендам подойдёт Lamoda. Wildberries и Ozon — хорошие площадки для старта и опытных продавцов с недорогими товарами. Яндекс Маркет и Мегамаркет можно рассмотреть как дополнительный канал продаж.