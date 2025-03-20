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Маркетплейсы
Маркетплейсы

Лучшие маркетплейсы в России: топ-5 в 2026 году

Собрали только факты: комиссии, форматы работы, сроки выплат и скрытые риски.

02.06.2026
16 525
16 525

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Авторы

Точка Банк вместе с экспертом по маркетплейсам Ольгой Чиновой проанализировал пять главных маркетплейсов России и сравнил условия работы. 

Коротко
В России пять популярных маркетплейсов: Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, Мегамаркет и Lamoda.
— Wildberries и Ozon — лидеры по количеству онлайн‑заказов и трафика.
— Яндекс Маркет входит в экосистему Яндекса и имеет лояльную аудиторию.
— Мегамаркет переориентировался на экспресс‑доставку и потерял часть аудитории, но продолжает работать.
— Lamoda — лидер в модном сегменте.

Сравнение маркетплейсов для продавцов

По товарному ассортименту площадки бывают двух видов:

  • мультикатегорийные маркетплейсы — продают товары разных типов: продукты питания, одежду, бытовую технику, стройматериалы и прочее;
  • категорийные интернет-магазины, или нишевые, — продают определённые товары, например только косметику.

По данным Data Insight за 2025 год, 87% продаж со всех каналов приходится на универсальные маркетплейсы: Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, Мегамаркет, Aliexpress и другие.

По обороту продаж лидируют Wildberries (62%), Ozon (27%) и Яндекс Маркет (

10%). Wildberries называют первой площадкой для входа в сферу онлайн-торговли. 

Категорийные интернет-магазины уступают по сумме онлайн-продаж, но всё равно входят в рейтинг ТОП-100. Так, продукты питания чаще всего покупают в «Самокате» и «ВкусВилл», электронику и технику — в DNS, а одежду, обувь и аксессуары на Lamoda.

Каждая площадка предлагает разные условия для продавцов. Ниже разберём особенности работы на самых популярных маркетплейсах в России.

Wildberries

Wildberries — крупнейшая площадка для продажи товаров в России. Изначально она специализировалась на продаже одежды и обуви, и эти категории остаются лидирующими до сих пор. Ежемесячно на сайт и в приложение заходит более 85 млн человек.

Рынок присутствия: филиалы во всех регионах РФ, Беларусь, Казахстан, Армения, Грузия, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, а также Китай и ОАЭ, откуда импортируются товары. Компания планирует выйти на рынок Шри-Ланки, Таиланда, Индии и Эфиопии.

Пункты выдачи: более 95 тысяч.

Размер комиссий 

Продавцы платят за то, что WB публикует и продаёт товары на своей площадке. Размер комиссии зависит от категории и схемы продаж — от 3 до 38%. За продажу обувниц по FBW берут 26,5%, а за продажу костюмов для малышей — 34,5%. Актуальные ставки размещены в личном кабинете продавца в разделе «Тарифы».  

Кроме комиссии за продажу продавцы оплачивают эквайринг, логистику, штрафы, продвижение и другие платные услуги.

Условия и требования к партнёрам 

Для сотрудничества с Wildberries необходимо: 

  • Зарегистрироваться как ИП, юридическое лицо или самозанятый и предоставить документы. Последний вариант подходит только для продажи товаров собственного производства. 
  • Внести лицензионный платёж 5 000 ₽ — сумму зачислят в виде промобонусов в рекламный кабинет.
  • Предоставить сертификаты качества и соответствия, где это необходимо. 
  • Сделать маркировку.

Способы доставки

  • FBW (Склад WB) — товар хранится на складе Wildberries. После оформления заказа сотрудники склада собирают и отправляют посылку в пункт выдачи.
  • FBS (Маркетплейс) — продавец хранит товары у себя, сам собирает заказы и передаёт их Wildberries для доставки.
  • DBS / EDBS (Витрина / Витрина экспресс) — Wildberries работает как витрина: продавец сам хранит, собирает и доставляет товары.
  • DBW (Курьером WB) — продавец хранит сверхгабаритные товары у себя и передаёт их курьеру Wildberries для доставки.
  • С&C (Самовывоз из магазина продавца) — покупатель бронирует товар через площадку и забирает его самостоятельно в магазине продавца.

Выплаты

График выплат идёт с задержкой в три недели, то есть деньги за неделю с 16 по 22 марта можно вывести 13 апреля. При этом отчёт формируется сразу — в нём отражены доставки, выкупы, штрафы, комиссия и прочие удержания. 

Если нужно вывести деньги раньше, то можно воспользоваться сервисом «Ранний вывод выручки» от Точка Банка — с ним можно забирать деньги, когда удобно.

Преимущества WB

  • Пункты выдачи и курьерская служба работают по всей стране.
  • Поддержка российских производителей, участвующих в проекте «Платформа роста». Предпринимателям дарят обучение, кураторство со стороны команды WB, усиленное продвижение и расширенную аналитику.
  • Возможность продавать локальные бренды в России и соседних странах.
  • Удобная система складов.
  • Отлаженные аналитические инструменты для продвижения.

Недостатки WB 

  • Самая высокая конкуренция среди всех маркетплейсов России.
  • Регулярный рост тарифов.
  • Высокая стоимость продвижения на старте.
  • Большое количество штрафов.

Ozon

В 1998 году Ozon начинал с продажи книг, а сейчас это универсальная площадка, которая входит в топ маркетплейсов России. Еженедельно её посещает свыше 55 млн человек.

Рынок присутствия: РФ, Узбекистан, Грузия, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Армения.

Пункты выдачи: более 84 тысяч. 

Размер комиссий

Размер комиссии зависит от категории товара и схемы продаж — от 1 до 55%. За реализацию БАДов по FBO стоимостью от 1 500 до 5 000 ₽ берут 27%, а за реализацию электроодеял при таких же условиях — 47%. Актуальные ставки размещены в Базе знаний.

Кроме комиссии за продажу продавцы оплачивают эквайринг, логистику, штрафы, продвижение и другие платные услуги.

Условия, требования к партнёрам

Для сотрудничества с Ozon необходимо: 

  • Зарегистрироваться как юрлицо, ИП или самозанятый и предоставить пакет документов.
  • Для брендированных товаров — предоставить свидетельство на товарный знак, лицензионный договор, дистрибьюторский договор, договор купли-продажи или договор поставки вместе с УПД или ТОРГ-12.

Способы доставки

  • FBO — продавец передаёт товары на склады Ozon, где сотрудники обрабатывают, упаковывают и передают их в доставку.
  • FBS — продавец хранит товары у себя, следит за новыми заказами, собирает их и передаёт маркетплейсу для доставки. 
  • RealFBS (Standart, Express, Comfort) — продавец отвечает за хранение и доставку. Он может доставлять заказы через логистические компании, свою службу доставки или курьера. Возвраты приходят на склад продавца.

Выплаты

Есть несколько вариантов получения выплат на Ozon:

  • По стандартному графику — раз в неделю по средам, но с отсрочкой платежа на три недели.
  • По гибкому графику — ежедневно или еженедельно. За оба вида выплат площадка берёт дополнительный процент.
  • По требованию — когда продавец сам запросит деньги у площадки. В этом случае покупают разовую платную услугу «Досрочная выплата».  
  • С дополнительной отсрочкой — выплаты можно перенести на срок от 14 до 168 дней взамен снижения вознаграждения за продажу.

Также можно вывести деньги раньше и за меньший процент, чем предлагает маркетплейс, с помощью сервиса «Ранний вывод выручки». 

Преимущества Ozon

  • Большая аудитория активных покупателей в РФ и странах СНГ.
  • Гибкая система комиссий, которая зависит от категории и цены товара.
  • Своя образовательная платформа для обучения продажам и продвижению.
  • Расширенная аналитика.
  • Более высокий средний чек, так как, по статистике, на Ozon чаще заказывают мужчины, которые не совершают дешёвых импульсивных покупок.

Недостатки Ozon

  • Высокая стоимость дополнительных услуг, например хранения.
  • Высокая конкуренция в популярных категориях, но меньше, чем на Wildberries.
  • Строгие требования к оформлению карточек товаров.
  • Большое количество платных услуг, например премиум-подписка.

Яндекс Маркет

Яндекс Маркет — маркетплейс с аудиторией более 30 млн человек. Он входит в экосистему Яндекса, поэтому привлекает лояльных пользователей, которые оплачивают покупки баллами «Яндекс Плюс».  

Рынок присутствия: Россия.

Пункты выдачи: более 20 тысяч.

Размер комиссий

Основная статья расходов — это размещение на витрине. Продавцы платят за то, что их товары представлены на маркетплейсе. Тариф зависит от категории и схемы работы — от 0,5 до 68%. Так, за продажу одежды по FBY берут от 37,5 до 47%, а за торговлю настольными играми по этой же схеме — от 37 до 41,5%. Актуальные ставки указаны на сайте для продавцов.

Кроме комиссии за размещение на витрине продавцы оплачивают эквайринг, среднюю милю, штрафы и продвижение.

Условия, требования к партнёрам

Для сотрудничества с Яндекс Маркетом необходимо: 

  • Зарегистрироваться как ИП, юрлицо или самозанятый и предоставить пакет документов.
  • Для торговли некоторыми позициями нужно загрузить декларацию соответствия, свидетельство о регистрациях и сертификаты.

Способы доставки

  • FBY — продавец привозит товары на склад Маркета для хранения, упаковки и доставки.
  • «Экспресс» — Маркет отправляет курьера на склад продавца, чтобы забрать заказ и доставить его покупателю. Услуга доступна не во всех городах.
  • FBS — продавец хранит товар, упаковывает заказы и передаёт их в сортцентр для доставки. 
  • DBS — Маркет передаёт заказ продавцу, который самостоятельно упаковывает и доставляет товар покупателю.

Выплаты

Деньги перечисляют ежедневно или еженедельно — с отсрочкой в одну, две или четыре недели. Вне зависимости от графика продавцу придётся каждый раз оплачивать услугу перевода платежей. При получении переводов раз в неделю с отсрочкой на четыре недели ставка составит 1,6% — это самый дешёвый вариант.

Чтобы получать деньги раньше и по меньшей ставке, используйте сервис «Ранний вывод выручки». 

Преимущества Яндекс Маркета

  • Широкая аудитория пользователей подписки «Яндекс Плюс».  
  • При регистрации дарят 10 000 ₽ на продвижение.
  • Разнообразные инструменты продвижения, в том числе бонусы, контекстная реклама, поисковая выдача, размещение в сервисах и внешних каналах Яндекса.
  • Рассрочка «Сплит» для покупателей.  
  • Отлаженная и удобная приёмка.

Недостатки Яндекс Маркета 

  • Скрытие товаров, стоимость которых превышает среднюю цену на площадке более чем на 20%.
  • Медленная работа поддержки.
  • Мало складов, работающих по схеме FBY.

Мегамаркет

В 2025 году маркетплейс закрыл часть собственных складов, а оставшуюся — перевёл на экспресс-доставку. Многие продавцы ушли с площадки, и Мегамаркет потерял большую часть аудитории. Тем не менее сервис продолжает работать.

Рынок присутствия: Россия.

Пункты выдачи: площадка выдаёт заказы через пункты СДЭК.

Размер комиссий

На Мегамаркете нужно оплачивать те же услуги, что и на других площадках: хранение, логистику, вознаграждение за продажу, эквайринг и комиссию за участие в программе лояльности, когда клиенты используют бонусы Сбера.

Большую часть расходов составляют комиссии за продажу — от 3 до 52%. Так, за реализацию вытяжки по FBO сервис возьмёт 24%, а за продажу медицинской одежды — 40%.

Условия, требования к партнёрам

Для сотрудничества с Мегамаркетом необходимо: 

Способы доставки

  • FBO — продавец привозит товары на склад Мегамаркета для хранения, сборки и доставки.
  • DBS — продавец сам хранит, собирает и доставляет заказы.
  • C&C, P&C — товары хранятся на складе магазина, где их собирают и выдают покупателям.

Выплаты

Выплаты можно получать один раз в две недели, один раз в неделю или каждый рабочий день. От этого зависит комиссия за обработку платежей.

Преимущества Мегамаркета

  • Используются бонусы «СберСпасибо», которыми можно оплатить до 99% стоимости заказа. 
  • Низкая конкуренция.

Недостатки Мегамаркета

  • Потеря более половины аудитории с декабря 2024 по декабрь 2025 года.
  • Мало складов.
  • Ограниченные возможности доставки: собственные пункты выдачи и постаматы закрыты. 

Lamoda

Lamoda — это платформа с мировыми и локальными брендами, ориентированная на одежду, обувь и аксессуары.

Рынок присутствия: РФ, Казахстан, Беларусь.

Пункты выдачи: более 9 000.

Размер комиссий

Продавцы платят фиксированную комиссию, куда включены размещение товаров, хранение в течение 90 дней и доставка до покупателя. На FBO — от 37 до 42%, на FBS — от 25 до 29%. 

Дополнительно бренды оплачивают приёмку на складе, отказ и возврат товара покупателем, эквайринг и продвижение.

Условия, требования к партнёрам

Для сотрудничества с Lamoda необходимо: 

  • Быть юридическим лицом или ИП, которое имеет собственный товарный знак или разрешение на его использование.
  • Загрузить в каталог не менее 50 артикулов.
  • Оформить этикетки по законодательству РФ.
  • Предоставить сертификат качества или отказное письмо.
  • Быть готовым к обмену документами через электронный документооборот.

Способы доставки

  • FBO — Lamoda принимает поставку, фотографирует позиции для каталога, обрабатывает, собирает и доставляет заказы со своего склада.
  • FBS — бренды хранят изделия на своих складах и передают маркетплейсу для доставки.

Выплаты

Еженедельно с отсрочкой платежа на три недели, можно получать деньги чаще за дополнительную плату. 

Преимущества Lamoda

  • Фиксированные комиссии.
  • Нет ограничений по ценам. Продавцы могут устанавливать такую же стоимость, как в своём интернет-магазине, — площадка не вынуждает делать скидки за свой счёт.
  • Хорошая репутация площадки, есть контроль за качеством товаров.

Недостатки Lamoda

  • Небольшое количество складов.
  • Строгие требования к концепции: Lamoda может отказать в регистрации бренда без объяснения причин.
  • Строгие требования к качеству товаров. 

Как выбрать маркетплейс

Выбор платформы для масштабирования бизнеса зависит от ваших целей и специфики товара. Локальным модным брендам подойдёт Lamoda. Wildberries и Ozon — хорошие площадки для старта и опытных продавцов с недорогими товарами. Яндекс Маркет и Мегамаркет можно рассмотреть как дополнительный канал продаж.

КритерийWildberriesOzonЯндекс МаркетМегамаркетLamoda
Аудитория85 млн55 млн30 млн15 млн16 млн
Комиссия3-38%1-55%0,5-68%3-52%25-42%
Варианты работыFBW, FBS, DBS/EDBS, DBW, C&CFBO, FBS, RealFBSFBY, FBS, DBS, ЭкспрессFBO, DBS, C&C, P&CFBO, FBS
Срок выплатЕженедельно, но с отсрочкой на три неделиЕженедельно, но с отсрочкой на три неделиЕженедельно, но с отсрочкой на четыре неделиОдин раз в две неделиЕженедельно, но с отсрочкой на три недели
Подходит для новичковдадададанет
Минимальный порог входа (лицензионный платёж)5 000 ₽0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 

Вопросы по теме

Где лучше начинать продажи новичку?

Новичкам стоит выбирать площадки с максимальным охватом аудитории — Wildberries и Ozon.

Какие комиссии на маркетплейсах?

Продавцы оплачивают вознаграждение за продажу, логистику, эквайринг, штрафы, продвижение и другие услуги. Основная статья расходов — комиссии за продажу. В среднем они составляют 30-50%.

Что выбрать: FBO, FBS или DBS?

Выбор схемы продажи на лучших маркетплейсах зависит от возможностей бизнеса и специфики товара.


FBO: магазин передаёт товары на склад маркетплейса, а дальше площадка сама обрабатывает заказы и доставляет их. Эта схема удобна, если у вас нет собственного склада, выстроенной логистики или товару требуются особые условия хранения.


FBS: маркетплейс занимается только доставкой. Всё остальное — хранение, упаковку, обработку заказов — делает продавец. Такой вариант подходит брендам, которые представлены на разных площадках и имеют собственный склад.


DBS: маркетплейс выступает только как витрина: отвечает за приём заказов и привлечение покупателей, а все остальные процессы — от хранения до отправки — лежат на продавце. Это удобно для крупногабаритных товаров, где логистика через склад маркетплейса была бы слишком дорогой или технически сложной.

Сколько времени до первых продаж?

Сроки зависят от ниши и конкуренции в ней, качества оформления карточек, скорости доставки, продвижения и других факторов. Если всё сделать правильно, первые продажи можно получить через четыре недели. А при условии собственного производства и запаса товаров ещё раньше — через несколько дней после старта.

Какие документы и требования по легальности?

Для торговли на основных маркетплейсах нужны документы о регистрации бизнеса, копия паспорта, СНИЛС, реквизиты счёта в банке, документы, подтверждающие право на товары, и некоторые другие. Полный список бумаг зависит от статуса продавца и конкретной площадки.

Как работают возвраты и как они влияют на маржу?

Возвраты нужно учитывать при расчёте маржинальности. Невыкуп товара свыше 40% может стать критичным, потому что продавец оплачивает обратную логистику, а иногда ещё и обработку возврата партнёрами, например на Ozon.

Можно ли продавать без бренда?

Это зависит от правил площадки. Так, на Wildberries можно продавать без зарегистрированного товарного знака, а на Lamoda — нет.

Когда подключать второй и третий маркетплейс?

Выходить на другие площадки нужно, если вы хотите увеличить доход, выйти на новую аудиторию или диверсифицировать риски.

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