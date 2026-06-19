РЦ и СЦ: сходства и различия

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Коротко — СЦ, или сортировочный центр, — место, где продукцию сортируют и отправляют к покупателю. — РЦ, или распределительный центр, — место, где товар находится до продажи.

Что такое РЦ и СЦ простыми словами

Распределительный центр (РЦ) и сортировочный центр (СЦ) — это «логистические узлы», через которые проходит продукция на маркетплейсах, прежде чем добраться до покупателя.

Как работает распределительный центр на маркетплейсе

Распределительный центр, или РЦ, — это большой склад-хранилище и отправная точка в пути для большинства заказов. Когда продавец отгружает товар на маркетплейс, он попадает именно в РЦ. Там партию:

принимают и проверяют,

измеряют и взвешивают,

сканируют и регистрируют в системе,

хранят до продажи,

распределяют по другим центрам или готовят к отправке покупателю.

РЦ обычно расположены в крупных городах, например в Санкт-Петербурге или Екатеринбурге, и обслуживают целые регионы. Товары там находятся от нескольких часов до нескольких месяцев.

АНАЛОГИЯ РЦ — это главный вокзал, куда приходят все поезда из разных городов и откуда они разъезжаются по другим станциям.



Как работает сортировочный центр на маркетплейсе

Сортировочный центр, или СЦ, — это «пересадочный узел» перед доставкой. Когда покупатель из другого региона делает заказ, товар ему отправляют через СЦ. Там:

продукцию быстро сортируют по городам, районам, ПВЗ или курьерским маршрутам,

маркируют для финальной доставки,

отправляют в пункт выдачи или курьеру.

СЦ не хранят партию долго — это транзитные пункты. Обычно заказ проводит там от нескольких часов до суток.

АНАЛОГИЯ СЦ — как районная станция, где поезд разбирается на вагоны, и каждый вагон уходит в свой микрорайон.

Чем отличается РЦ от СЦ

Характеристика РЦ СЦ Функция Приёмка, хранение, распределение Быстрая сортировка и отправка Время хранения Долгое (дни) Короткое (часы/сутки) Где находится Рядом с крупными городами На перекрёстках транспортных путей Что делает Хранит до заказа, комплектует Сортирует по адресам

Что общего у РЦ и СЦ в логистике маркетплейсов

РЦ и СЦ — это разные точки на пути товара от продавца к покупателю. Весь путь выглядит так:

Продавец отгружает поставку в РЦ, где партия хранится, или в СЦ, откуда она отправляется в ближайший РЦ. Покупатель сделал заказ → вещь едет из РЦ в СЦ. В СЦ товар проходит сортировку. Заказ едет в ПВЗ или курьерскую службу.

Как РЦ и СЦ влияют на поставки и доставку товаров

Сеть распределительных и сортировочных центров у маркетплейсов постоянно расширяется — это помогает быстрее доставлять заказы и реже сталкиваться с задержками. Такие центры есть во всех крупных регионах: это Москва и область, Санкт-Петербург, Урал, Сибирь, Дальний Восток.

В каких случаях селлеру важно понимать разницу между РЦ и СЦ

Понимание разницы особенно важно для предпринимателя в следующих случаях:

Выбор стратегии поставок. Если вы привезёте партию в сортцентр, её не примут на хранение, потому что СЦ для этого не предназначен. Товар перенаправят на ближайший свободный склад, что вызовет задержки и лишние расходы.

Оптимизация логистики. Вы можете грамотно планировать маршруты. Например, отправлять поставку в определенные распределительные центры через ближайшие сортцентры, чтобы продукция попала в нужный регион.

Распределение товаров по регионам. Чем ближе вещь находится к целевому покупателю, тем быстрее будет доставка и тем выше окажется карточка в поиске. Важно грамотно распределять товары по разным регионам, чтобы улучшать показатели продаж.

Работа с возвратами. Возвращённые товары проходят путь: ПВЗ → СЦ → РЦ → продавец. Если вы не понимаете, как работает эта цепочка, то будет сложно оценить время обратной доставки.

Анализ статусов трекинга. Когда в личном кабинете появляется статус «Товар прибыл в СЦ» — это значит, что посылка уже сформирована и готовится к отправке покупателю. Понимание всех этапов помогает точнее прогнозировать сроки и объяснять задержки клиентам.

Планирование бесплатных отгрузок. Некоторые распределительные и сортцентры предлагают бесплатный приём поставок в определённые часы или дни. Зная это, можно сэкономить на логистике.