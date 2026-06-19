РЦ и СЦ: сходства и различия

Что такое РЦ и СЦ простыми словами
Распределительный центр (РЦ) и сортировочный центр (СЦ) — это «логистические узлы», через которые проходит продукция на маркетплейсах, прежде чем добраться до покупателя.
Как работает распределительный центр на маркетплейсе
Распределительный центр, или РЦ, — это большой склад-хранилище и отправная точка в пути для большинства заказов. Когда продавец отгружает товар на маркетплейс, он попадает именно в РЦ. Там партию:
- принимают и проверяют,
- измеряют и взвешивают,
- сканируют и регистрируют в системе,
- хранят до продажи,
- распределяют по другим центрам или готовят к отправке покупателю.
РЦ обычно расположены в крупных городах, например в Санкт-Петербурге или Екатеринбурге, и обслуживают целые регионы. Товары там находятся от нескольких часов до нескольких месяцев.
Как работает сортировочный центр на маркетплейсе
Сортировочный центр, или СЦ, — это «пересадочный узел» перед доставкой. Когда покупатель из другого региона делает заказ, товар ему отправляют через СЦ. Там:
- продукцию быстро сортируют по городам, районам, ПВЗ или курьерским маршрутам,
- маркируют для финальной доставки,
- отправляют в пункт выдачи или курьеру.
СЦ не хранят партию долго — это транзитные пункты. Обычно заказ проводит там от нескольких часов до суток.
Чем отличается РЦ от СЦ
|Характеристика
|РЦ
|СЦ
|Функция
|Приёмка, хранение, распределение
|Быстрая сортировка и отправка
|Время хранения
|Долгое (дни)
|Короткое (часы/сутки)
|Где находится
|Рядом с крупными городами
|На перекрёстках транспортных путей
|Что делает
|Хранит до заказа, комплектует
|Сортирует по адресам
Что общего у РЦ и СЦ в логистике маркетплейсов
РЦ и СЦ — это разные точки на пути товара от продавца к покупателю. Весь путь выглядит так:
- Продавец отгружает поставку в РЦ, где партия хранится, или в СЦ, откуда она отправляется в ближайший РЦ.
- Покупатель сделал заказ → вещь едет из РЦ в СЦ.
- В СЦ товар проходит сортировку.
- Заказ едет в ПВЗ или курьерскую службу.
Как РЦ и СЦ влияют на поставки и доставку товаров
Сеть распределительных и сортировочных центров у маркетплейсов постоянно расширяется — это помогает быстрее доставлять заказы и реже сталкиваться с задержками. Такие центры есть во всех крупных регионах: это Москва и область, Санкт-Петербург, Урал, Сибирь, Дальний Восток.
В каких случаях селлеру важно понимать разницу между РЦ и СЦ
Понимание разницы особенно важно для предпринимателя в следующих случаях:
Выбор стратегии поставок. Если вы привезёте партию в сортцентр, её не примут на хранение, потому что СЦ для этого не предназначен. Товар перенаправят на ближайший свободный склад, что вызовет задержки и лишние расходы.
Оптимизация логистики. Вы можете грамотно планировать маршруты. Например, отправлять поставку в определенные распределительные центры через ближайшие сортцентры, чтобы продукция попала в нужный регион.
Распределение товаров по регионам. Чем ближе вещь находится к целевому покупателю, тем быстрее будет доставка и тем выше окажется карточка в поиске. Важно грамотно распределять товары по разным регионам, чтобы улучшать показатели продаж.
Работа с возвратами. Возвращённые товары проходят путь: ПВЗ → СЦ → РЦ → продавец. Если вы не понимаете, как работает эта цепочка, то будет сложно оценить время обратной доставки.
Анализ статусов трекинга. Когда в личном кабинете появляется статус «Товар прибыл в СЦ» — это значит, что посылка уже сформирована и готовится к отправке покупателю. Понимание всех этапов помогает точнее прогнозировать сроки и объяснять задержки клиентам.
Планирование бесплатных отгрузок. Некоторые распределительные и сортцентры предлагают бесплатный приём поставок в определённые часы или дни. Зная это, можно сэкономить на логистике.
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