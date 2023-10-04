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Как открыть кафе быстрого питания

Точка Банк разберёт, что нужно для открытия кафе быстрого питания, и расскажет о важных нюансах работы в фастфуде.

21.01.2026
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3690

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Фастфуд — удобный формат кафе, в котором можно быстро и вкусно перекусить. Для того чтобы открыть такую точку с нуля, нужны относительно небольшие инвестиции, а прибыль может оказаться высокой.

Коротко
Чтобы открыть точку фастфуда, зарегистрируйте ИП или ООО, подберите помещение с нужными санитарными условиями и получите разрешения санэпидемстанции и пожарной инспекции. Затем купите оборудование, найдите поставщиков качественных продуктов и наймите сотрудников — им понадобятся медкнижки.
На павильон среднего формата с шаурмой уйдёт примерно от 570 000 ₽. В эту сумму входят помещение, кухонное оборудование, мебель, онлайн‑касса, продукты и зарплата. Окупаемость зависит от локации: небольшие киоски выходят в плюс за 3–5 месяцев, крупные кафе — за год.

Кто может открыть: самозанятый, ИП, ООО 

Для того чтобы официально открыть кафе быстрой еды, человек должен зарегистрироваться и платить налоги. Есть три статуса, которые обычно используют, чтобы открыть фастфуд.

  1. Индивидуальный предприниматель (ИП). Статус подходит тем, кто планирует вести бизнес самостоятельно. При этом ИП может нанимать сотрудников. Важный момент: штрафы для ИП обычно ниже, чем для ООО, но предприниматель отвечает по обязательствам в том числе личным имуществом.
  2. Общество с ограниченной ответственностью (ООО). Подходит партнёрам, например двум друзьям, которые хотят открыть бизнес вместе и вложить в него деньги. При этом у ООО обычно выше штрафы, и помимо налоговой отчётности нужно сдавать бухгалтерскую.
  3. Самозанятые физлица (НПД). Этот статус подходит только тем предпринимателям, которые работают в одиночку и готовят еду с нуля. Они не могут перепродавать готовые блюда и напитки, поэтому такой вариант редко используют для работы в фастфуде. 
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Подскажем, какую форму ведения бизнеса выбрать — ИП или ООО. Поможем выбрать коды ОКВЭД и систему налогообложения. Подготовим полный пакет документов. Поможем зарегистрировать бизнес онлайн и откроем расчётный счёт.

Какую систему налогообложения выбрать

Режим налогообложения для бизнеса зависит от того, какой статус вы выбрали: ИП, ООО или самозанятость. Для каждого из этих статусов есть свои нюансы. Коротко расскажем о самых распространённых режимах налогообложения, которые подходят для фастфуда.

  1. Общая система налогообложения (ОСНО). Подходит ИП и ООО и не ограничивает бизнес в найме сотрудников и расширении сети. Но из-за высокой налоговой нагрузки и сложной отчётности она редко выгодна небольшому кафе.
  2. Упрощённая система налогообложения (УСН). Подходит ИП и ООО, но с ограничениями: не более 130 сотрудников и лимит по годовому доходу, который ежегодно меняют. Например, в 2026 году — 490,5 млн ₽. НДС нужно платить, если доход превысит порог: в 2026 году — 20 млн ₽, в 2027 — 15 млн ₽, в 2028 — 10 млн ₽.
  3. Патентная система налогообложения (ПСН). Подходит для ИП с небольшими кафе, киосками и точками навынос. Ограничения: зал до 150 м², не более 15 сотрудников и доход — до 20 млн ₽ в 2026 году, 15 млн ₽ в 2027, 10 млн ₽ в 2028. Стоимость патента зависит от региона, её можно уточнить в калькуляторе ФНС.
  4. Автоматическая упрощённая система налогообложения (АУСН). Экспериментальный режим без налоговой отчётности и страховых взносов, кроме взносов на травматизм за сотрудников. Подходит ИП и ООО со штатом до пяти человек и доходом до 60 млн ₽ в год. НДС платить не нужно.
  5. Налог на профессиональный доход (НПД). Подходит физлицам и ИП. Но они могут продавать исключительно еду, которую приготовили сами, и не имеют права нанимать сотрудников. Отчётности на НПД нет, а доход должен быть не более 2,4 млн ₽ в год.

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Как выбрать помещение

Для точки фастфуда лучше выбирать помещение рядом с бизнес-центрами, университетами или туристическими местами. Обратите внимание и на фудкорты: там много потенциальных клиентов, но высокая конкуренция. 

Само помещение должно соответствовать санитарным нормам. В нём должны быть канализация, вытяжка, холодильники — требований много, поэтому их стоит изучить отдельно. После подготовки помещения предприниматель должен получить разрешение на работу от санэпидемстанции и пожарной инспекции. 

Также надо получить программу производственного контроля, заключить договор на дезинсекцию, дератизацию и вывоз мусора из кафе. Пригодится и контракт с прачечной, которая будет стирать форму сотрудников.

СОВЕТ
На первое время имеет смысл заключить договор аренды на короткий срок, например на полгода. В этом случае вы сможете найти новое помещение, если обнаружите в арендованном ощутимые минусы.

Если точка фастфуда будет находиться на улице, понадобится разрешение от администрации города или владельца территории. Важно, чтобы в павильоне всегда была чистая вода, можно было легко подвезти продукты, а неподалёку находился мусорный бак. 

Перед запуском бизнеса важно уведомить Роспотребнадзор. Это нужно сделать не позднее чем за день до открытия. Уведомление можно подать через «Госуслуги» в разделе «Уведомление о начале предпринимательской деятельности».

Как получить разрешение на торговлю

Как найти поставщиков

Обычно для кафе быстрого питания выбирают шаурму, хот-доги, картошку фри, бургеры или пиццу. Вкус и качество еды напрямую зависят от поставщика, который будет привозить мясо, овощи, колбаски и напитки. 

Три способа найти хорошего поставщика: 

  1. Изучите каталог поставщиков и договоритесь с каждым о дегустации. Выбирайте того, у кого окажутся самый вкусный продукт и максимально комфортные условия. Имеет смысл для начала заключить краткосрочный договор, чтобы поменять поставщика, если еда не понравится покупателям. 
  2. Ходите на ярмарки или выставки. Иногда там можно найти настоящих самородков: молодых предпринимателей со вкусными, но ещё не раскрученными продуктами. Они заинтересованы в сотрудничестве и могут гибко подстраиваться под условия заказчиков.
  3. Пробуйте еду в магазинах, кафе и других точках питания. Если вам понравятся колбаски-гриль или экзотический соус, можно напрямую связаться с производителем. Обычно они предпочитают продавать крупные партии, но могут согласиться работать и с небольшим заведением. 

Предприниматели часто допускают такую ошибку: на старте бизнеса работают «на качество», а потом начинают экономить и менять поставщиков. Вкус продуктов становится хуже, и клиенты уходят к конкурентам. Чтобы этого избежать, стабильно следите за качеством и вкусом продуктов.

Где и как искать поставщиков для бизнеса

Каким должен быть ассортимент

Чтобы понять, каким должен быть ассортимент на вашей точке, представьте несколько категорий своих клиентов. Например, офисный сотрудник, молодая мама и подросток. Желательно подбирать ассортимент так, чтобы он мог понравиться разным людям. Например:

  • Сытный бургер и кофе.
  • Овощной салат, пицца и зелёный чай.
  • Хот-дог, картошка фри и газировка. 

Предлагайте несколько вариантов состава на каждую позицию. Например, бургер с говядиной, курицей или креветками на выбор. 

Учитывайте, что сейчас есть запрос на здоровое питание, которое можно быстро съесть. Поэтому стоит добавить в ассортимент безглютеновые батончики, альтернативное молоко и полезные перекусы. 

Если добавите в меню чечевичные котлеты для бургеров или пшеничные колбаски, привлечёте в кафе вегетарианцев или тех, кто отдаёт предпочтение питанию с минимумом мяса. 

Как нанимать персонал

Чтобы не нарушать закон, предприниматель должен выполнить несколько действий:

  1. Зарегистрироваться в Социальном фонде России (СФР). ООО получает статус страхователя автоматически при регистрации компании, ИП — тоже, но иногда его нужно оформлять отдельно.
  2. Заключить трудовой договор, в котором будут прописаны все важные условия работы. Если есть необходимость, можно заключить и договор о материальной ответственности. 
  3. Оформить приказ о найме сотрудника, заполнить трудовую книжку и личную карточку. 
  4. Внести данные на нового сотрудника в форму ЕФС-1. Направить её в Социальный фонд России не позднее следующего рабочего дня с момента издания приказа о приёме.
  5. Завести сотруднику медицинскую книжку. Пройти медосмотр и получить медкнижку можно в государственной поликлинике или частной клинике, которая имеет лицензию на медицинскую деятельность и право выдавать медкнижки с внесением данных в Единый реестр.
  6. Организовать охрану труда. Разработать инструкции, провести инструктажи, назначить ответственных лиц, обеспечить безопасность на рабочем месте и завести необходимые журналы.

Обычно в фастфуде работают как минимум кассир и повар. Количество сотрудников зависит от масштаба бизнеса. Например, в большом кафе для быстрых обедов могут быть управляющий, три повара, два кассира, мойщица посуды и уборщик. А в небольшом киоске с хот-догами может работать и один человек.

СОВЕТ
На собеседовании обращайте внимание на аккуратность кандидата, его речь и воспитанность. Сотрудник будет представлять ваше заведение, поэтому он должен производить приятное впечатление.

Как продвигать кафе

Раскручивать кафе, в котором можно быстро перекусить, можно несколькими способами:

  1. Наружная реклама. На киоске или палатке разместите плакаты с меню, а рядом установите штендер с информацией об акциях. Если заведение размещается в отдельном помещении, можно установить фасадную вывеску, но для этого придётся получить разрешения от владельца помещения и от местных властей. 
  2. Реклама в соцсетях и на сайте. Настройте таргетированную рекламу на потенциальных клиентов, которые работают неподалёку от кафе или часто проезжают мимо. Чтобы привлечь их, можно устроить акции: «Кофе в подарок для новых клиентов», «Два бургера по цене одного» и другие.
  3. Уличная реклама. Наймите промоутера или аниматора: пусть он приглашает прохожих в ваше кафе экспресс-питания и рассказывает об акциях. Такое продвижение стоит недорого: достаточно распечатать флаеры и выплатить зарплату промоутеру.
  4. Система лояльности. Продумайте бонусную систему для постоянных клиентов, например «Шестой ланч в подарок». Можно также вводить скидки в зависимости от общей суммы покупок: например 3% при сумме заказов от 5 000 ₽ и 5% при сумме от 10 000 ₽.
  5. Сделайте для студентов скидки в определённые часы. Например, на время обеда, когда они хотят перекусить между парами, можно сделать акции на комбо фастфуда: сытное блюдо + напиток. Это поможет привлечь новую аудиторию, и даже с учётом скидки акция окажется выгодной для бизнеса.

Для продвижения кафе быстрого питания можно использовать и сарафанное радио: рассказывайте о своём фастфуде знакомым, приглашайте их на тест-драйв и устраивайте дегустации.

Сколько стоит открыть фастфуд

На открытие ресторана быстрого питания нужны инвестиции. Вкладывать деньги при работе с фастфудом нужно на нескольких этапах. Первые вложения понадобятся, чтобы просто открыть точку быстрого питания: арендовать помещение, сделать ремонт, закупить оборудование, заказать вывеску, оплатить рекламу. 

Сумма, которую нужно заложить на старте, зависит от масштаба бизнеса. На маленький ларёк с хот-догами нужна одна сумма, на полноценное кафе быстрых перекусов — совсем другая. Рассчитаем примерные расходы на средний вариант — павильон с шаурмой.

  • Павильон — от 300 000 ₽.
  • Гриль для мяса — от 30 000 ₽.
  • Контактный гриль — от 10 000 ₽.
  • Вытяжка — от 25 000 ₽.
  • Холодильники — от 50 000 ₽.
  • Мебель — от 25 000 ₽.
  • Овощерезка — от 4 000 ₽.
  • Микроволновая печь — от 5 000 ₽.
  • Блендер — от 4 000 ₽.
  • Посуда и кухонные приборы — от 7 000 ₽.
  • Онлайн-касса — от 20 000 ₽.
  • Закупка продуктов — от 18 000 ₽.
  • Закупка расходных материалов — от 12 000 ₽.
  • Зарплата сотрудников — от 60 000 ₽.

Итого: от 570 000 ₽.

Открыть точку быстрого питания — половина дела. После открытия нужно вкладываться в развитие фастфуда. Стоит подготовить финансовую подушку безопасности, потому что в первые месяцы могут возникать внеплановые траты. 

Например, может возникнуть необходимость сменить поставщика. Или, наоборот, сделать дополнительную закупку, потому что точка открылась успешно, и продажи быстрого питания идут очень хорошо. 

Сумму, которая будет отложена в запас, каждый предприниматель определяет сам с учётом своего бизнеса. В идеале она должна быть равна как минимум трёхмесячной выручке. Если деньги не понадобятся в первые месяцы, их можно будет вложить в развитие точки позже. 

Когда бизнес окупится

Затраты на кафе быстрого питания могут окупиться за 3–5 месяцев, если речь идёт о небольшой точке в проходном месте. Большое кафе быстрой еды может окупиться через 9–12 месяцев, но в зависимости от обстоятельств срок может оказаться больше. 

На время окупаемости кафе быстрого питания влияет много факторов: выбор локации, вкус и качество еды, цены, продвижение и привлечение клиентов, стоимость оборудования и продуктов. 

Изначальная сумма инвестиций зависит и от региона: открыть фастфуд в Москве в несколько раз дороже, чем в Воронеже. Техника и продукты тоже будут стоить по-разному. Но в целом кафе быстрого питания может приносить стабильный доход в любом регионе, особенно если изначально изучить спрос.

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Как открыть точку фастфуда с нуля: бизнес-план кафе быстрого питания — Точка Банк