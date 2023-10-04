Как открыть кафе быстрого питания

Фастфуд — удобный формат кафе, в котором можно быстро и вкусно перекусить. Для того чтобы открыть такую точку с нуля, нужны относительно небольшие инвестиции, а прибыль может оказаться высокой.
Кто может открыть: самозанятый, ИП, ООО
Для того чтобы официально открыть кафе быстрой еды, человек должен зарегистрироваться и платить налоги. Есть три статуса, которые обычно используют, чтобы открыть фастфуд.
- Индивидуальный предприниматель (ИП). Статус подходит тем, кто планирует вести бизнес самостоятельно. При этом ИП может нанимать сотрудников. Важный момент: штрафы для ИП обычно ниже, чем для ООО, но предприниматель отвечает по обязательствам в том числе личным имуществом.
- Общество с ограниченной ответственностью (ООО). Подходит партнёрам, например двум друзьям, которые хотят открыть бизнес вместе и вложить в него деньги. При этом у ООО обычно выше штрафы, и помимо налоговой отчётности нужно сдавать бухгалтерскую.
- Самозанятые физлица (НПД). Этот статус подходит только тем предпринимателям, которые работают в одиночку и готовят еду с нуля. Они не могут перепродавать готовые блюда и напитки, поэтому такой вариант редко используют для работы в фастфуде.
Какую систему налогообложения выбрать
Режим налогообложения для бизнеса зависит от того, какой статус вы выбрали: ИП, ООО или самозанятость. Для каждого из этих статусов есть свои нюансы. Коротко расскажем о самых распространённых режимах налогообложения, которые подходят для фастфуда.
- Общая система налогообложения (ОСНО). Подходит ИП и ООО и не ограничивает бизнес в найме сотрудников и расширении сети. Но из-за высокой налоговой нагрузки и сложной отчётности она редко выгодна небольшому кафе.
- Упрощённая система налогообложения (УСН). Подходит ИП и ООО, но с ограничениями: не более 130 сотрудников и лимит по годовому доходу, который ежегодно меняют. Например, в 2026 году — 490,5 млн ₽. НДС нужно платить, если доход превысит порог: в 2026 году — 20 млн ₽, в 2027 — 15 млн ₽, в 2028 — 10 млн ₽.
- Патентная система налогообложения (ПСН). Подходит для ИП с небольшими кафе, киосками и точками навынос. Ограничения: зал до 150 м², не более 15 сотрудников и доход — до 20 млн ₽ в 2026 году, 15 млн ₽ в 2027, 10 млн ₽ в 2028. Стоимость патента зависит от региона, её можно уточнить в калькуляторе ФНС.
- Автоматическая упрощённая система налогообложения (АУСН). Экспериментальный режим без налоговой отчётности и страховых взносов, кроме взносов на травматизм за сотрудников. Подходит ИП и ООО со штатом до пяти человек и доходом до 60 млн ₽ в год. НДС платить не нужно.
- Налог на профессиональный доход (НПД). Подходит физлицам и ИП. Но они могут продавать исключительно еду, которую приготовили сами, и не имеют права нанимать сотрудников. Отчётности на НПД нет, а доход должен быть не более 2,4 млн ₽ в год.
Подберём подходящий
формат бизнеса
Заполните анкету, мы предложим форму
организации, систему
налогообложения
и коды ОКВЭД
Как выбрать помещение
Для точки фастфуда лучше выбирать помещение рядом с бизнес-центрами, университетами или туристическими местами. Обратите внимание и на фудкорты: там много потенциальных клиентов, но высокая конкуренция.
Само помещение должно соответствовать санитарным нормам. В нём должны быть канализация, вытяжка, холодильники — требований много, поэтому их стоит изучить отдельно. После подготовки помещения предприниматель должен получить разрешение на работу от санэпидемстанции и пожарной инспекции.
Также надо получить программу производственного контроля, заключить договор на дезинсекцию, дератизацию и вывоз мусора из кафе. Пригодится и контракт с прачечной, которая будет стирать форму сотрудников.
Если точка фастфуда будет находиться на улице, понадобится разрешение от администрации города или владельца территории. Важно, чтобы в павильоне всегда была чистая вода, можно было легко подвезти продукты, а неподалёку находился мусорный бак.
Перед запуском бизнеса важно уведомить Роспотребнадзор. Это нужно сделать не позднее чем за день до открытия. Уведомление можно подать через «Госуслуги» в разделе «Уведомление о начале предпринимательской деятельности».
Как найти поставщиков
Обычно для кафе быстрого питания выбирают шаурму, хот-доги, картошку фри, бургеры или пиццу. Вкус и качество еды напрямую зависят от поставщика, который будет привозить мясо, овощи, колбаски и напитки.
Три способа найти хорошего поставщика:
- Изучите каталог поставщиков и договоритесь с каждым о дегустации. Выбирайте того, у кого окажутся самый вкусный продукт и максимально комфортные условия. Имеет смысл для начала заключить краткосрочный договор, чтобы поменять поставщика, если еда не понравится покупателям.
- Ходите на ярмарки или выставки. Иногда там можно найти настоящих самородков: молодых предпринимателей со вкусными, но ещё не раскрученными продуктами. Они заинтересованы в сотрудничестве и могут гибко подстраиваться под условия заказчиков.
- Пробуйте еду в магазинах, кафе и других точках питания. Если вам понравятся колбаски-гриль или экзотический соус, можно напрямую связаться с производителем. Обычно они предпочитают продавать крупные партии, но могут согласиться работать и с небольшим заведением.
Предприниматели часто допускают такую ошибку: на старте бизнеса работают «на качество», а потом начинают экономить и менять поставщиков. Вкус продуктов становится хуже, и клиенты уходят к конкурентам. Чтобы этого избежать, стабильно следите за качеством и вкусом продуктов.
Каким должен быть ассортимент
Чтобы понять, каким должен быть ассортимент на вашей точке, представьте несколько категорий своих клиентов. Например, офисный сотрудник, молодая мама и подросток. Желательно подбирать ассортимент так, чтобы он мог понравиться разным людям. Например:
- Сытный бургер и кофе.
- Овощной салат, пицца и зелёный чай.
- Хот-дог, картошка фри и газировка.
Предлагайте несколько вариантов состава на каждую позицию. Например, бургер с говядиной, курицей или креветками на выбор.
Учитывайте, что сейчас есть запрос на здоровое питание, которое можно быстро съесть. Поэтому стоит добавить в ассортимент безглютеновые батончики, альтернативное молоко и полезные перекусы.
Если добавите в меню чечевичные котлеты для бургеров или пшеничные колбаски, привлечёте в кафе вегетарианцев или тех, кто отдаёт предпочтение питанию с минимумом мяса.
Как нанимать персонал
Чтобы не нарушать закон, предприниматель должен выполнить несколько действий:
- Зарегистрироваться в Социальном фонде России (СФР). ООО получает статус страхователя автоматически при регистрации компании, ИП — тоже, но иногда его нужно оформлять отдельно.
- Заключить трудовой договор, в котором будут прописаны все важные условия работы. Если есть необходимость, можно заключить и договор о материальной ответственности.
- Оформить приказ о найме сотрудника, заполнить трудовую книжку и личную карточку.
- Внести данные на нового сотрудника в форму ЕФС-1. Направить её в Социальный фонд России не позднее следующего рабочего дня с момента издания приказа о приёме.
- Завести сотруднику медицинскую книжку. Пройти медосмотр и получить медкнижку можно в государственной поликлинике или частной клинике, которая имеет лицензию на медицинскую деятельность и право выдавать медкнижки с внесением данных в Единый реестр.
- Организовать охрану труда. Разработать инструкции, провести инструктажи, назначить ответственных лиц, обеспечить безопасность на рабочем месте и завести необходимые журналы.
Обычно в фастфуде работают как минимум кассир и повар. Количество сотрудников зависит от масштаба бизнеса. Например, в большом кафе для быстрых обедов могут быть управляющий, три повара, два кассира, мойщица посуды и уборщик. А в небольшом киоске с хот-догами может работать и один человек.
Как продвигать кафе
Раскручивать кафе, в котором можно быстро перекусить, можно несколькими способами:
- Наружная реклама. На киоске или палатке разместите плакаты с меню, а рядом установите штендер с информацией об акциях. Если заведение размещается в отдельном помещении, можно установить фасадную вывеску, но для этого придётся получить разрешения от владельца помещения и от местных властей.
- Реклама в соцсетях и на сайте. Настройте таргетированную рекламу на потенциальных клиентов, которые работают неподалёку от кафе или часто проезжают мимо. Чтобы привлечь их, можно устроить акции: «Кофе в подарок для новых клиентов», «Два бургера по цене одного» и другие.
- Уличная реклама. Наймите промоутера или аниматора: пусть он приглашает прохожих в ваше кафе экспресс-питания и рассказывает об акциях. Такое продвижение стоит недорого: достаточно распечатать флаеры и выплатить зарплату промоутеру.
- Система лояльности. Продумайте бонусную систему для постоянных клиентов, например «Шестой ланч в подарок». Можно также вводить скидки в зависимости от общей суммы покупок: например 3% при сумме заказов от 5 000 ₽ и 5% при сумме от 10 000 ₽.
- Сделайте для студентов скидки в определённые часы. Например, на время обеда, когда они хотят перекусить между парами, можно сделать акции на комбо фастфуда: сытное блюдо + напиток. Это поможет привлечь новую аудиторию, и даже с учётом скидки акция окажется выгодной для бизнеса.
Для продвижения кафе быстрого питания можно использовать и сарафанное радио: рассказывайте о своём фастфуде знакомым, приглашайте их на тест-драйв и устраивайте дегустации.
Сколько стоит открыть фастфуд
На открытие ресторана быстрого питания нужны инвестиции. Вкладывать деньги при работе с фастфудом нужно на нескольких этапах. Первые вложения понадобятся, чтобы просто открыть точку быстрого питания: арендовать помещение, сделать ремонт, закупить оборудование, заказать вывеску, оплатить рекламу.
Сумма, которую нужно заложить на старте, зависит от масштаба бизнеса. На маленький ларёк с хот-догами нужна одна сумма, на полноценное кафе быстрых перекусов — совсем другая. Рассчитаем примерные расходы на средний вариант — павильон с шаурмой.
- Павильон — от 300 000 ₽.
- Гриль для мяса — от 30 000 ₽.
- Контактный гриль — от 10 000 ₽.
- Вытяжка — от 25 000 ₽.
- Холодильники — от 50 000 ₽.
- Мебель — от 25 000 ₽.
- Овощерезка — от 4 000 ₽.
- Микроволновая печь — от 5 000 ₽.
- Блендер — от 4 000 ₽.
- Посуда и кухонные приборы — от 7 000 ₽.
- Онлайн-касса — от 20 000 ₽.
- Закупка продуктов — от 18 000 ₽.
- Закупка расходных материалов — от 12 000 ₽.
- Зарплата сотрудников — от 60 000 ₽.
Итого: от 570 000 ₽.
Открыть точку быстрого питания — половина дела. После открытия нужно вкладываться в развитие фастфуда. Стоит подготовить финансовую подушку безопасности, потому что в первые месяцы могут возникать внеплановые траты.
Например, может возникнуть необходимость сменить поставщика. Или, наоборот, сделать дополнительную закупку, потому что точка открылась успешно, и продажи быстрого питания идут очень хорошо.
Сумму, которая будет отложена в запас, каждый предприниматель определяет сам с учётом своего бизнеса. В идеале она должна быть равна как минимум трёхмесячной выручке. Если деньги не понадобятся в первые месяцы, их можно будет вложить в развитие точки позже.
Когда бизнес окупится
Затраты на кафе быстрого питания могут окупиться за 3–5 месяцев, если речь идёт о небольшой точке в проходном месте. Большое кафе быстрой еды может окупиться через 9–12 месяцев, но в зависимости от обстоятельств срок может оказаться больше.
На время окупаемости кафе быстрого питания влияет много факторов: выбор локации, вкус и качество еды, цены, продвижение и привлечение клиентов, стоимость оборудования и продуктов.
Изначальная сумма инвестиций зависит и от региона: открыть фастфуд в Москве в несколько раз дороже, чем в Воронеже. Техника и продукты тоже будут стоить по-разному. Но в целом кафе быстрого питания может приносить стабильный доход в любом регионе, особенно если изначально изучить спрос.