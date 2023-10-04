Как открыть кафе быстрого питания

Фастфуд — удобный формат кафе, в котором можно быстро и вкусно перекусить. Для того чтобы открыть такую точку с нуля, нужны относительно небольшие инвестиции, а прибыль может оказаться высокой.

Коротко На павильон среднего формата с шаурмой уйдёт примерно от 570 000 ₽. В эту сумму входят помещение, кухонное оборудование, мебель, онлайн‑касса, продукты и зарплата. Окупаемость зависит от локации: небольшие киоски выходят в плюс за 3–5 месяцев, крупные кафе — за год.

Чтобы открыть точку фастфуда, зарегистрируйте ИП или ООО, подберите помещение с нужными санитарными условиями и получите разрешения санэпидемстанции и пожарной инспекции. Затем купите оборудование, найдите поставщиков качественных продуктов и наймите сотрудников — им понадобятся медкнижки.

Кто может открыть: самозанятый, ИП, ООО

Для того чтобы официально открыть кафе быстрой еды, человек должен зарегистрироваться и платить налоги. Есть три статуса, которые обычно используют, чтобы открыть фастфуд.

Какую систему налогообложения выбрать

Режим налогообложения для бизнеса зависит от того, какой статус вы выбрали: ИП, ООО или самозанятость. Для каждого из этих статусов есть свои нюансы. Коротко расскажем о самых распространённых режимах налогообложения, которые подходят для фастфуда.

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Как выбрать помещение

Для точки фастфуда лучше выбирать помещение рядом с бизнес-центрами, университетами или туристическими местами. Обратите внимание и на фудкорты: там много потенциальных клиентов, но высокая конкуренция.

Само помещение должно соответствовать санитарным нормам. В нём должны быть канализация, вытяжка, холодильники — требований много, поэтому их стоит изучить отдельно. После подготовки помещения предприниматель должен получить разрешение на работу от санэпидемстанции и пожарной инспекции.

Также надо получить программу производственного контроля, заключить договор на дезинсекцию, дератизацию и вывоз мусора из кафе. Пригодится и контракт с прачечной, которая будет стирать форму сотрудников.

СОВЕТ На первое время имеет смысл заключить договор аренды на короткий срок, например на полгода. В этом случае вы сможете найти новое помещение, если обнаружите в арендованном ощутимые минусы.

Если точка фастфуда будет находиться на улице, понадобится разрешение от администрации города или владельца территории. Важно, чтобы в павильоне всегда была чистая вода, можно было легко подвезти продукты, а неподалёку находился мусорный бак.

Перед запуском бизнеса важно уведомить Роспотребнадзор. Это нужно сделать не позднее чем за день до открытия. Уведомление можно подать через «Госуслуги» в разделе «Уведомление о начале предпринимательской деятельности».

Как найти поставщиков

Обычно для кафе быстрого питания выбирают шаурму, хот-доги, картошку фри, бургеры или пиццу. Вкус и качество еды напрямую зависят от поставщика, который будет привозить мясо, овощи, колбаски и напитки.

Три способа найти хорошего поставщика:

Изучите каталог поставщиков и договоритесь с каждым о дегустации. Выбирайте того, у кого окажутся самый вкусный продукт и максимально комфортные условия. Имеет смысл для начала заключить краткосрочный договор, чтобы поменять поставщика, если еда не понравится покупателям. Ходите на ярмарки или выставки. Иногда там можно найти настоящих самородков: молодых предпринимателей со вкусными, но ещё не раскрученными продуктами. Они заинтересованы в сотрудничестве и могут гибко подстраиваться под условия заказчиков. Пробуйте еду в магазинах, кафе и других точках питания. Если вам понравятся колбаски-гриль или экзотический соус, можно напрямую связаться с производителем. Обычно они предпочитают продавать крупные партии, но могут согласиться работать и с небольшим заведением.

Предприниматели часто допускают такую ошибку: на старте бизнеса работают «на качество», а потом начинают экономить и менять поставщиков. Вкус продуктов становится хуже, и клиенты уходят к конкурентам. Чтобы этого избежать, стабильно следите за качеством и вкусом продуктов.

Каким должен быть ассортимент

Чтобы понять, каким должен быть ассортимент на вашей точке, представьте несколько категорий своих клиентов. Например, офисный сотрудник, молодая мама и подросток. Желательно подбирать ассортимент так, чтобы он мог понравиться разным людям. Например:

Сытный бургер и кофе.

Овощной салат, пицца и зелёный чай.

Хот-дог, картошка фри и газировка.

Предлагайте несколько вариантов состава на каждую позицию. Например, бургер с говядиной, курицей или креветками на выбор.

Учитывайте, что сейчас есть запрос на здоровое питание, которое можно быстро съесть. Поэтому стоит добавить в ассортимент безглютеновые батончики, альтернативное молоко и полезные перекусы.

Если добавите в меню чечевичные котлеты для бургеров или пшеничные колбаски, привлечёте в кафе вегетарианцев или тех, кто отдаёт предпочтение питанию с минимумом мяса.

Как нанимать персонал

Чтобы не нарушать закон, предприниматель должен выполнить несколько действий:

Зарегистрироваться в Социальном фонде России (СФР). ООО получает статус страхователя автоматически при регистрации компании, ИП — тоже, но иногда его нужно оформлять отдельно Заключить трудовой договор, в котором будут прописаны все важные условия работы. Если есть необходимость, можно заключить и договор о материальной ответственности. Оформить приказ о найме сотрудника, заполнить трудовую книжку и личную карточку. Внести данные на нового сотрудника в форму ЕФС-1 . Направить её в Социальный фонд России не позднее следующего рабочего дня с момента издания приказа о приёме. Завести сотруднику медицинскую книжку. Пройти медосмотр и получить медкнижку можно в государственной поликлинике или частной клинике, которая имеет лицензию на медицинскую деятельность и право выдавать медкнижки с внесением данных в Единый реестр Организовать охрану труда. Разработать инструкции, провести инструктажи, назначить ответственных лиц, обеспечить безопасность на рабочем месте и завести необходимые журналы.

Обычно в фастфуде работают как минимум кассир и повар. Количество сотрудников зависит от масштаба бизнеса. Например, в большом кафе для быстрых обедов могут быть управляющий, три повара, два кассира, мойщица посуды и уборщик. А в небольшом киоске с хот-догами может работать и один человек.

СОВЕТ На собеседовании обращайте внимание на аккуратность кандидата, его речь и воспитанность. Сотрудник будет представлять ваше заведение, поэтому он должен производить приятное впечатление.

Как продвигать кафе

Раскручивать кафе, в котором можно быстро перекусить, можно несколькими способами:

Наружная реклама. На киоске или палатке разместите плакаты с меню, а рядом установите штендер с информацией об акциях. Если заведение размещается в отдельном помещении, можно установить фасадную вывеску, но для этого придётся получить разрешения от владельца помещения и от местных властей. Реклама в соцсетях и на сайте. Настройте таргетированную рекламу на потенциальных клиентов, которые работают неподалёку от кафе или часто проезжают мимо. Чтобы привлечь их, можно устроить акции: «Кофе в подарок для новых клиентов», «Два бургера по цене одного» и другие. Уличная реклама. Наймите промоутера или аниматора: пусть он приглашает прохожих в ваше кафе экспресс-питания и рассказывает об акциях. Такое продвижение стоит недорого: достаточно распечатать флаеры и выплатить зарплату промоутеру. Система лояльности. Продумайте бонусную систему для постоянных клиентов, например «Шестой ланч в подарок». Можно также вводить скидки в зависимости от общей суммы покупок: например 3% при сумме заказов от 5 000 ₽ и 5% при сумме от 10 000 ₽. Сделайте для студентов скидки в определённые часы. Например, на время обеда, когда они хотят перекусить между парами, можно сделать акции на комбо фастфуда: сытное блюдо + напиток. Это поможет привлечь новую аудиторию, и даже с учётом скидки акция окажется выгодной для бизнеса.

Для продвижения кафе быстрого питания можно использовать и сарафанное радио: рассказывайте о своём фастфуде знакомым, приглашайте их на тест-драйв и устраивайте дегустации.

Сколько стоит открыть фастфуд

На открытие ресторана быстрого питания нужны инвестиции. Вкладывать деньги при работе с фастфудом нужно на нескольких этапах. Первые вложения понадобятся, чтобы просто открыть точку быстрого питания: арендовать помещение, сделать ремонт, закупить оборудование, заказать вывеску, оплатить рекламу.

Сумма, которую нужно заложить на старте, зависит от масштаба бизнеса. На маленький ларёк с хот-догами нужна одна сумма, на полноценное кафе быстрых перекусов — совсем другая. Рассчитаем примерные расходы на средний вариант — павильон с шаурмой.

Павильон — от 300 000 ₽.

Гриль для мяса — от 30 000 ₽.

Контактный гриль — от 10 000 ₽.

Вытяжка — от 25 000 ₽.

Холодильники — от 50 000 ₽.

Мебель — от 25 000 ₽.

Овощерезка — от 4 000 ₽.

Микроволновая печь — от 5 000 ₽.

Блендер — от 4 000 ₽.

Посуда и кухонные приборы — от 7 000 ₽.

Онлайн-касса — от 20 000 ₽.

Закупка продуктов — от 18 000 ₽.

Закупка расходных материалов — от 12 000 ₽.

Зарплата сотрудников — от 60 000 ₽.

Итого: от 570 000 ₽.

Открыть точку быстрого питания — половина дела. После открытия нужно вкладываться в развитие фастфуда. Стоит подготовить финансовую подушку безопасности, потому что в первые месяцы могут возникать внеплановые траты.

Например, может возникнуть необходимость сменить поставщика. Или, наоборот, сделать дополнительную закупку, потому что точка открылась успешно, и продажи быстрого питания идут очень хорошо.

Сумму, которая будет отложена в запас, каждый предприниматель определяет сам с учётом своего бизнеса. В идеале она должна быть равна как минимум трёхмесячной выручке. Если деньги не понадобятся в первые месяцы, их можно будет вложить в развитие точки позже.

Когда бизнес окупится

Затраты на кафе быстрого питания могут окупиться за 3–5 месяцев, если речь идёт о небольшой точке в проходном месте. Большое кафе быстрой еды может окупиться через 9–12 месяцев, но в зависимости от обстоятельств срок может оказаться больше.

На время окупаемости кафе быстрого питания влияет много факторов: выбор локации, вкус и качество еды, цены, продвижение и привлечение клиентов, стоимость оборудования и продуктов.