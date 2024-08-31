Как открыть компьютерный клуб с нуля

Коротко

Помещение лучше выбирать рядом с учебными заведениями, общежитиями, торговыми центрами или новостройками. Там чаще бывает целевая аудитория: молодёжь до 35 лет, геймеры и киберспортсмены.

Продвигать бизнес помогут соцсети, сайт, карточки в Яндексе и 2ГИС, таргетированная и контекстная реклама, акции и пробные часы, абонементы и ночные тарифы, бонусная программа, а также работа со стримерами и гейм‑сообществами.



На открытие компьютерного клуба в 2026 году потребуется около 6,8 млн ₽. Примерно половина уйдёт на мощные ПК, остальное — на мониторы, мебель, софт, ремонт и другие расходы. При грамотном подходе бизнес окупается за 14–18 месяцев.