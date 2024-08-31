В статье разберём, как открыть компьютерный клуб с нуля: какую организационно-правовую форму выбрать, где искать помещение, сколько вложить в оборудование, как подобрать персонал и привлечь первых клиентов.
Стоит ли открывать компьютерный клуб в 2026 году
Ниша на подъёме. Главный драйвер — дорогое «железо». Сборка игрового ПК обходится в 150 000–200 000 ₽ и выше. Многим выгоднее оплачивать сессии в клубе, чем собирать и обновлять компьютер дома.
Второй фактор — киберспорт. Интерес к командным дисциплинам растёт. А для тренировок нужна нейтральная площадка, где ПК всех игроков стоят рядом.
Разберём плюсы и минусы такого бизнеса.
|✅ Плюсы
|❌ Минусы
|Мало конкурентов
|Нужны большие вложения в мощное «железо»
|Геймеров с каждым годом становится всё больше
|Оборудование придётся регулярно менять и обновлять
|Киберспортсмены регулярно приходят в компьютерные клубы на тренировки
|Есть постоянные траты на расходники: наушники, мыши, клавиатуры и так далее
|Бизнес легко организовать
|Выраженная сезонность — летом выручка падает на 30% и более
Сравнение методов открытия компьютерного клуба
Есть три способа открыть компьютерный клуб: купить франшизу, приобрести готовый бизнес или запустить с нуля.
1. Франшиза помогает быстрее стартовать: франчайзер предоставляет готовую модель, инструкции и поддержку. Минус — нужно платить паушальный взнос и роялти.
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2. Готовый бизнес позволяет запуститься быстрее, но требует тщательной проверки. Причиной продажи могут быть низкая прибыль, неудачная локация или другие проблемы.
3. Открытие с нуля требует больше времени и вложений, зато даёт полную свободу в управлении и не предполагает платежей франчайзеру.
|Параметр
|Франшиза
|Готовый бизнес
|С нуля
|Стартовые вложения
|Средние + паушальный взнос
|Средние–высокие
|Высокие
|Скорость запуска
|2–4 месяца
|1–2 месяца
|4–6 месяцев
|Свобода решений
|Ограничена
|Полная
|Полная
|Риски
|Низкие (готовая модель)
|Высокие (скрытые проблемы)
|Средние
|Роялти
|Да (% от прибыли)
|Нет
|Нет
Целевая аудитория компьютерных клубов
Целевая аудитория компьютерного клуба в России:
- Активные пользователи интернета. Примерно 8 из 10 пользователей Рунета имеют опыт игры в видеоигры.
- Преимущественно мужчины. Интерес к киберспорту и компьютерным клубам у мужчин в 2,5 раза выше, чем у женщин. Мужчины предпочитают экшен-игры, шутеры и стратегии, а женщины — логические игры, квесты и аркады.
- Молодёжь до 35 лет, с акцентом на зумеров. По данным ВЦИОМ каждый второй зумер смотрел киберспортивные турниры, что в 3,5 раза больше, чем в старших поколениях. Молодёжь тяготеет к динамичным жанрам: шутерам, RPG и симуляторам.
- Любители киберспортивных дисциплин. Внутри зрительской аудитории лидируют турниры по Counter-Strike и Dota 2. При этом в младших возрастах заметен интерес к PUBG: Battlegrounds и Fortnite, тогда как у аудитории 25–59 лет — к Call of Duty.
На основе этих данных можно составить портрет клиента: понять, чем интересуется аудитория, что для неё важно и за какие услуги она готова платить.
Вы также можете воспользоваться сервисом Точка Банк для создания портрета клиента. Он покажет пол, возраст и доходы вашей аудитории, а также динамику покупок, возврат клиентов и средний чек.
Что нужно для открытия ПК-клуба
Для открытия компьютерного клуба нужно пройти восемь шагов.
Шаг 1. Проанализировать рынок и создать уникальное торговое предложение. Перед запуском стоит изучить другие компьютерные клубы в городе: какие у них цены, оборудование, услуги и загрузка. Это поможет понять, чем будет выделяться ваш клуб.
Например, можно сделать зал с более мощными ПК для киберспортивных команд, добавить ночные тарифы, турниры или бонусы для постоянных гостей.
Шаг 2. Оформить бизнес официально. Для легальной работы выберите формат — ИП или ООО, подберите коды ОКВЭД и определитесь с системой налогообложения. После этого зарегистрируйтесь в налоговой, откройте расчётный счёт и установите онлайн-кассу.
Шаг 3. Найти помещение. Лучше искать место рядом с новостройками, учебными заведениями, общежитиями или ТЦ. Там больше молодой аудитории. По техническим параметрам ориентир такой: около 5 м² на одно посадочное место и примерно 1 кВт на один компьютер. Допустимую нагрузку сети проверьте заранее.
Отдельно решите вопрос с режимом работы. Круглосуточный график нужно согласовать с арендодателем. А в жилом доме важно учесть требования по шуму. В регионе может действовать закон о тишине. Например, в Москве это закон от 12.07.2002 №42 «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве».
Шаг 4. Сделать ремонт. В клубе нужны хорошая вытяжка и кондиционер: несколько десятков ПК быстро нагревают помещение.
Проводку стоит проверить заранее. Если она старая, лучше заменить её до запуска, потому что нагрузка на сеть будет высокой. Ещё нужны камеры видеонаблюдения.
Для дизайна часто выбирают тёмные оттенки и неон: так меньше бликов на экранах и создаётся игровая атмосфера.
Шаг 5. Оформить документы. Лицензия для открытия компьютерного клуба не нужна. Разрешение Роспотребнадзора заранее получать тоже не требуется.
Уведомление в Роспотребнадзор о начале деятельности нужно подать до старта, только если планируете продавать еду и напитки (постановление Правительства от 27.05.2025 №725). Без кухни и бара оно обычно не требуется, но нормы СанПиН соблюдать нужно в любом случае.
Помещение должно отвечать требованиям пожарной безопасности: исправные пути эвакуации, огнетушители, сигнализация, электрика и вентиляция.
Дополнительно клуб стоит застраховать на случай пожара, потопа или кражи.
Шаг 6. Закупить технику и мебель. Нужны удобные столы и стулья, а также компьютеры, мыши, клавиатуры, наушники. Для серверной понадобятся роутер, коммутатор, видеосервер, колонки, усилитель, источник бесперебойного питания.
Шаг 7. Установить программное обеспечение на ПК. Нужны лицензионные операционные системы, официальные игры и клиенты, а также система учёта времени и загрузки клуба.
Пиратские игры использовать нельзя. По статье 7.12 КоАП РФ штраф составляет 10 000–20 000 ₽ для ИП и 30 000–40 000 ₽ для юрлиц. А при ущербе свыше 500 000 ₽ наступает уголовная ответственность по статье 146 УК РФ.
Шаг 8. Нанять персонал. В компьютерном клубе могут работать:
- Администратор — встречает гостей и распределяет посадку.
- Системный администратор — следит за исправностью ПК.
- Бухгалтер — ведёт отчётность. Можно подключить Онлайн-бухгалтерию.
- Клинер — поддерживает чистоту.
- SMM-специалист — ведёт соцсети и занимается продвижением.
- Управляющий — берёт на себя операционное руководство клубом.
Юридическое оформление клуба
Для открытия клуба нужно зарегистрировать ИП или ООО. ИП проще и дешевле в обслуживании, отчётности меньше, доступно больше налоговых режимов — вариант для небольшого клуба с одним владельцем. ООО выбирают под сеть, партнёров и инвесторов, но учёт сложнее и, вероятнее всего, понадобится бухгалтер.
Затем выберите систему налогообложения. Для клуба подходят:
- УСН «Доходы» — 6% от доходов. Удобна при небольших расходах.
- УСН «Доходы минус расходы» — 15% с разницы между доходами и расходами. Удобна при крупных и документально подтверждённых затратах.
- АУСН — 8% с доходов или 20% с разницы между доходами и расходами. Ставки выше, чем на УСН, зато нет страховых взносов, кроме взноса на травматизм, и почти нет отчётности — данные сами поступают в ФНС.
Патент (ПСН) доступен только ИП, но для компьютерных клубов разрешён не во всех регионах. Возможность применения и стоимость проверяйте в сервисе ФНС.
Также подберите коды ОКВЭД — основной и дополнительные:
- 93.29 — деятельность по организации отдыха и развлечений прочая. Внутри есть профильный код 93.29.4 «Деятельность компьютерных клубов» — можно указать и его, но четырёхзначный 93.29 шире и охватывает больше видов деятельности.
- 77.33 — аренда вычислительной техники.
- 82.99 — прочие вспомогательные услуги для бизнеса, подходит для аренды клуба под турниры.
Открыть счёт. Расчётный счёт стоит открыть сразу после регистрации бизнеса. Он нужен, чтобы подключить эквайринг, оплачивать аренду, выплачивать зарплату и платить налоги.
Онлайн-касса. По 54-ФЗ ИП и ООО нужна онлайн-касса, если они принимают оплату от физлиц: наличными, картой, через СБП или по QR-коду.
Сколько будет стоить открыть компьютерный клуб
Суммы ориентировочные на 2026 год. Цены зависят от региона, площади и оборудования.
|Статья расходов
|Примерная сумма, ₽
|Оборудование: серверная и 20 игровых ПК
|3 600 000
|Периферия и зал: 20 мониторов, 20 комплектов клавиатура/мышь/наушники, роутеры, 2 ТВ, монтаж
|680 000
|Софт и игры
|400 000
|Мебель и ресепшен
|550 000
|Подготовка помещения: аренда за первый и последний месяц, ремонт
|300 000
|Продвижение
|100 000
|Кассовое оборудование
|От 20 000
|Госпошлина
|800 (ИП) / 4 000 (ООО), при электронной подаче — 0
|Ежемесячные расходы: коммуналка, зарплаты, амортизация
|370 000 в месяц
|Итого на старт
|От 6,8 млн (разовые вложения ~5,7 млн плюс запас на 2–3 месяца работы)
Основа клуба — мощные ПК, на них лучше не экономить. Бывшие в употреблении видеокарты могут быстро выйти из строя.
Маркетинг и продвижение компьютерного клуба
Для продвижения клуба можно использовать:
- Соцсети: публиковать фото, видео, обзоры игр и анонсы турниров.
- Сайт, таргетированную и контекстную рекламу, карточки в Яндекс и 2ГИС.
- Офлайн-рекламу: флаеры возле учебных заведений и билборды.
- Рекламу у блогеров, стримеров и в игровых сообществах.
- Турниры, акции на открытие и бесплатные пробные часы.
- Программы лояльности: скидки, бонусы, абонементы и ночные тарифы.
Какие могут быть риски
При открытии компьютерного клуба стоит учитывать несколько распространённых рисков:
1. Неудачная локация. Клубу важно находиться рядом с целевой аудиторией и иметь хорошую транспортную доступность.
2. Отсутствие понятной концепции. Одних мощных ПК недостаточно — на выбор клиентов влияют сервис, комфорт, атмосфера и дополнительные активности.
3. Нарушение требований закона. Особенно важно соблюдать правила работы с несовершеннолетними, чтобы избежать штрафов и проверок.
4. Сезонное снижение спроса. Летом посещаемость может падать, поэтому желательно иметь финансовый резерв на несколько месяцев.
5. Экономия на оборудовании. Изношенные наушники, мыши и клавиатуры ухудшают впечатление клиентов, поэтому их нужно регулярно обновлять.
6. Невыгодная аренда. Краткосрочный договор может привести к росту арендной платы или необходимости искать новое помещение.