СМП и СОНКО в госзакупках по 44-ФЗ: кто относится, какие квоты и как участвовать

Один из принципов госзакупок — это честная конкуренция: у всех участников тендера должен быть шанс выиграть контракт. Но небольшим компаниям часто недостаёт опыта и ресурсов. Они не могут конкурировать с остальными на равных. Чтобы дать преимущество малому бизнесу, в госзакупках проводят отдельные тендеры.

Коротко — Отдельные спецзакупки, где участвует только СМП или СОНКО. — Ускоренный возврат обеспечения: деньги поступают за 15 дней после завершения контракта. — Освобождение от обеспечения: компании с опытом в госзакупках выполняют контракты без гарантий. — Лояльное наказание: поставщики, которые нарушают контракт, платят штрафы меньше. В 44‑ФЗ есть несколько мер поддержки для малого бизнеса (СМП) и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО):

Что такое СМП в закупках по 44-ФЗ

Субъекты малого предпринимательства (СМП) — это компании и ИП, которые подходят под критерии малого бизнеса из Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ. Основные из них: годовая выручка должна быть до 800 млн ₽, а число работников — до 100 человек.

Также, чтобы получать льготы по 44-ФЗ, компания или предприниматель должны состоять в реестре МСП — это перечень всех субъектов малого и среднего бизнеса в России, который ведёт Налоговая инспекция.

Важно: в реестр МСП попадает ещё и средний бизнес с выручкой до 2 млрд ₽ и численностью до 250 человек. Такие компании часто пользуются теми же льготами, что и малый бизнес. Но не в случае с госзакупками: льготы по 44-ФЗ на средний бизнес не распространяются.

Что такое СОНКО по 44-ФЗ

Социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО) — это юрлица, цель которых помогать обществу. Такие организации занимаются:

благотворительностью;

реабилитацией и помощью пострадавшим от катастроф, беженцам;

юридической помощью;

охраной природы и животных;

охраной культурных памятников.

У некоммерческих организаций тоже есть реестр, который ведёт Минэкономразвития. Все юрлица из реестра СОНКО получают льготы по 44-ФЗ наравне с малым бизнесом.

Какие квоты установлены для закупок у СМП и СОНКО

Госкомпании обязаны отдавать четверть всех закупок поставщикам из малого бизнеса и некоммерческих организаций. Это можно сделать двумя способами:

Организовать спецзакупку. Заказчик проводит тендер, до которого допускаются только поставщики СМП или СОНКО. Другие компании или ИП в нём не участвуют.

Отдать часть работ малому бизнесу на субподряд. Заказчик включает в контракт пункт о том, что победитель обязан привлечь к работам малый бизнес или СОНКО.

Чаще всего малый бизнес привлекает к контракту генеральный подрядчик. Но чтобы получить работу, компании могут проявлять активность: искать крупные контракты, выходить на победителей и договариваться с ними о субподряде. Валентина Неупокоева Эксперт по тендерам в Точка Банк

Как правильно рассчитать квоту

Долю госзаказа, который надо отдать льготным категориям, рассчитывают от совокупного годового объёма закупок (СГОЗ) заказчика. Определяется он так:

1. Складывают все суммы, которые заказчик должен оплатить за контракты в этом году.

Неважно, когда был заключён контракт: он может действовать ещё с прошлого года или, наоборот, в текущем году ещё не закончится. Для расчёта СГОЗ нужно взять именно суммы, которые заказчик оплачивает в этом году.

2. Из полученного объёма вычитается цена контрактов:

— на оборону и госбезопасность;

— по выдаче кредитов;

— по использованию атомной энергии;

— у единственного поставщика — кроме случаев, когда аукцион или конкурс не состоялся;

— по закрытым закупкам, то есть тем, на которые заказчик заранее приглашает несколько участников;

— по некоторым другим закупкам — их отдельно устанавливает Правительство РФ.

Все эти контракты не участвуют в расчёте СГОЗ. Если у заказчика были такие тендеры, их не учитывают.

3. От полученного значения находят 25%. Это и есть объём закупок, который нужно отдать малому бизнесу.

ПРИМЕР У театра в 2025 году было два контракта. Первый — на 2 млн ₽. В 2025 году театр оплатил по нему только 50% работ, поэтому в СГОЗ включают сумму 2 млн ₽ × 50% = 1 млн ₽. Второй — на 500 000 ₽. Театр заключил его напрямую с поставщиком как закупку малого объёма , поэтому в СГОЗ контракт не включают. Значит, СГОЗ равен 1 млн ₽. Отдать малому бизнесу нужно 1 млн ₽ × 25% = 250 000 ₽.

Отчёт о закупках у СМП и СОНКО

Заказчики каждый год отчитываются о том, сколько закупок отдали малому бизнесу и некоммерческим организациям. Отчёт размещается в Единой информационной системе (ЕИС) — платформе, где собираются все сведения о госзакупках.

Выложить отчёт нужно до 1 апреля следующего года. Если по результатам отчёта заказчик нарушил требование, его руководитель получит штраф от 40 000 до 60 000 ₽ (часть 11 статьи 7.30.1 КоАП РФ).

Закупки, доступные только для СМП и СОНКО

Спецзакупки — самая существенная мера поддержки СМП и СОНКО по 44-ФЗ. Поэтому расскажем о них подробнее.

По закону такие закупки должны быть:

Открытыми — в них может участвовать любая компания, которая входит в реестр малого бизнеса или некоммерческих организаций.

Конкурентными — их проводят в формате конкурса, аукциона или запроса котировок. Закупки у единственного поставщика в этом случае не подойдут. Исключение: закупка по итогам несостоявшегося тендера.

С начальной максимальной ценой контракта — до 20 млн ₽.

Как малому бизнесу выиграть в госзакупках: часть 3 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ

Как отбирают участников спецзакупок

Чтобы провести закупку для малого бизнеса, заказчик отмечает её особенности в извещении — документе с основными условиями тендера. Оно выкладывается в ЕИС ещё до старта конкурса или аукциона. А значит, все участники заранее видят тип закупки и понимают, подходит им этот тендер или нет.

Даже если участник без статуса СМП или СОНКО решит подать заявку, её отклонит электронная торговая площадка (ЭТП) — платформа, на которой проходят торги.

Малому бизнесу не нужно подтверждать свой статус СМП перед каждой заявкой: он отмечает это в своём профиле, когда регистрируется на торговой площадке. Дальше площадка сама проверяет его данные.

Если вашу заявку на участие в закупке СМП неправомерно отклонили, можно направить жалобу в ФАС в течение пяти дней. Валентина Неупокоева Эксперт по тендерам в Точка Банк

Социально ориентированной некоммерческой организации всегда нужно декларировать свою принадлежность к СОНКО (подпункт «л» пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ). Для этого организация каждый раз прикладывает к заявке документ, где указывает, что является СОНКО.

Как проверить, относится ли компания к СМП или СОНКО

Подтверждает статус льготников присутствие в реестрах СМП или СОНКО. Проверить реестры может каждая компания или ИП. Информация находится в открытом доступе.

Инструкция для участников СМП

Чтобы найти бизнес в реестре МСП:

Откройте реестр на сайте ФНС. Введите в строку поиска название компании, ФИО предпринимателя, ИНН или ОГРН. Проверьте результаты поиска.

У участника спецзакупок в графе «Категория» должно быть указано «микро-» или «малое предприятие», а в «Дате исключения из реестра» должно быть пусто

Проверять присутствие в реестре лучше перед каждой заявкой. Иногда бывает так, что участника там нет по ошибке. С этим нужно разобраться заранее, до участия в тендере, иначе заявку отклонят, несмотря на верный статус. В этом случае стоит заполнить заявку на включение в реестр на странице ФНС.

Инструкция для участников СОНКО

Чтобы найти бизнес в реестре СОНКО:

Откройте реестр на сайте Минэкономразвития. Лучше пользоваться этим перечнем, так как он регулярно обновляется. Найдите организацию по названию, ИНН или ОГРН. Проверьте результаты.

Если похожих результатов по названию много, можно выставить фильтры на нужный регион над строкой поиска

В реестр СОНКО попадают организации, которые получили грант, субсидию или другую поддержку по решению разных ведомств. А исключают из него, если организация больше не соответствует критериям или нарушила условия гранта.

Ошибки бывают редко. Чтобы добавить или исключить из реестра организацию, ведомство передаёт информацию в Минэкономразвития. То есть пропасть из реестра СОНКО без причины организация не может.

Как найти закупки для СМП и СОНКО

Если хотите участвовать в спецзакупках, не обязательно искать вручную и проверять каждое извещение. Найти такую закупку можно через агрегаторы. Например, сервис Точка Банка покажет тендеры для малого бизнеса как по 44-ФЗ, так и по 223-ФЗ, подберёт закупки на нужную сумму и учтёт другие критерии.

Какие ещё преимущества получают СМП и СОНКО

Федеральный закон № 44-ФЗ даёт и другие льготы малому бизнесу и некоммерческим организациям. К ним относятся:

Освобождение от обеспечения. Если у поставщика уже есть опыт в госзакупках, он может не оформлять независимую гарантию или не вносить деньги на счёт заказчика.

Чтобы воспользоваться этим преимуществом, нужно направить заказчику три записи из реестра контрактов на уже исполненные закупки. Но важно, чтобы эти контракты были выполнены:

за последние три года;

без неустоек.

Также сумма цен этих контрактов должна быть не менее начальной максимальной цены той закупки, в которой собрался участвовать поставщик.

Расчёт обеспечения от цены контракта. Если участнику спецзакупки всё-таки приходится обеспечивать контракт, то сумму гарантии или депозита для него рассчитают не от начальной, а от итоговой цены. А итоговая цена контракта, как правило, всегда ниже начальной, а значит, и размер обеспечения будет меньше.

Укороченные сроки возврата обеспечения. Если бизнес обеспечивал контракт деньгами, то их вернут в течение 15 дней после завершения контракта. Это в два раза быстрее, чем по обычным закупкам.