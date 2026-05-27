Чтобы не запутаться, расчёт лучше делать по шагам: сначала собрать доходы и расходы, затем рассчитать налог по ставке УСН, сравнить его с минимальным налогом и отдельно учесть страховые взносы в расходах. Точка Банк разобрал, какие налоги и платежи есть на УСН «Доходы минус расходы» и как правильно рассчитать оплату.

Коротко Кроме итогового налога по УСН, ИП платит авансы, взносы за себя, а при сотрудниках — НДФЛ и страховые взносы. При доходе 20 млн ₽ и более появляется обязанность платить НДС. В течение года важно рассчитать авансы по УСН, сверять расходы по КУДиР, учитывать убытки прошлых лет и вовремя перечислять платежи на ЕНС.

УСН «Доходы минус расходы» подходит бизнесу, у которого 60% и более выручки уходит на закупки, аренду, зарплату, рекламу и другие рабочие траты. Обычно ставка — 15%, но регион может снизить её для отдельных видов бизнеса. Если налог за год получился менее 1% от доходов или бизнес сработал в убыток, нужно уплатить минимальный налог.

Что такое УСН «Доходы минус расходы»

УСН «Доходы минус расходы» — вариант упрощёнки, при котором налог считают с прибыли. Для расчёта бизнес берёт все доходы, вычитает из них расходы и платит налог с оставшейся суммы. Режим доступен организациям и ИП, которые соблюдают условия УСН, но не отменяет ККТ, кассовую книгу и лимит наличных.

В доходы включают почти все деньги, которые бизнес получает наличными или на расчётный счёт. Например, ИП продал товар за 132 000 ₽ или получил 74 500 ₽ за разработку лендинга — обе суммы попадут в доходы. Неденежные расчёты тоже учитывают: если заказчик оплатил работу товаром, в доходы включают стоимость этого товара.

К расходам относят траты для бизнеса, которые подходят под правила налогового учёта: закупку товара, аренду склада, зарплату, рекламу, страховые взносы. Полный текст изменений есть на официальном портале правовой информации: Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ. Новые правила и порядок их применения смотрите в обновлённой ст. 346.16 НК РФ.

В 2026 году применять УСН могут компании и ИП, которые укладываются в ограничения для упрощёнки и не ведут деятельность из запрещённого списка. Например, режим не подходит банкам, ломбардам, страховщикам, а также производителям и продавцам ювелирных изделий, кроме серебряных.

Критерии для УСН в 2026 году:

Годовой доход — не более 490,5 млн ₽.

Средняя численность работников — до 130 человек включительно.

Остаточная стоимость основных средств — до 218 млн ₽ включительно.

УСН «Доходы минус расходы» обычно выгодна, если расходы занимают более 60–70% выручки. На этом режиме нужно вести КУДиР и подтверждать траты документами — платёжным поручением, кассовым чеком, товарной накладной, актом или другим документом по операции. Без документов налоговая может исключить расход из расчёта и доначислить налог.

Какие налоги платит ИП на УСН «Доходы минус расходы»

УСН заменяет ИП часть налогов: НДФЛ с доходов от бизнеса и чаще всего налог на имущество, которое предприниматель использует в работе. Но полностью от платежей упрощёнка не освобождает. ИП обязан платить взносы за себя, налоги и взносы за сотрудников, НДС при превышении лимита, налог на имущество по кадастровой стоимости и другие обязательные платежи, если они возникают.

Налог по УСН. ИП платит налог с разницы между доходами и подтверждёнными расходами. Базовая ставка — 15%, но регион может снизить её до 5%. Если налог за год оказался менее 1% от доходов, предприниматель платит минимальный налог — 1% от доходов.

Авансовые платежи. В течение года ИП платит авансы по УСН за I квартал, полугодие и 9 месяцев. После окончания года считает налог за весь период, вычитает уплаченные авансы и доплачивает остаток.

Страховые взносы за себя. В 2026 году ИП платит за себя фиксированные взносы — 57 390 ₽, даже если он не работал и не получал прибыль. Если разница между доходами и расходами за год превысит 300 000 ₽, ИП дополнительно платит 1% с суммы сверх этого лимита. Общий размер взносов за 2026 год — не более 321 818 ₽.

Если разница между доходами и расходами за год превысит 300 000 ₽, ИП дополнительно платит 1% с суммы сверх этого лимита.

НДС. Если доход ИП на УСН превысит 20 млн ₽, у него появится обязанность уплаты налога по НДС. Предприниматель сможет выбрать стандартные ставки 22, 10 или 0% с вычетами либо специальные ставки 5 или 7% без вычетов.

Платежи за сотрудников. При наличии наёмного персонала ИП обязан платить с зарплаты работников НДФЛ по прогрессивной ставке — 13–22% и страховые взносы.

Налоговая ставка при УСН «Доходы минус расходы»

Ставка при УСН «Доходы минус расходы» — 15%. В некоторых регионах её снижают для отдельных видов бизнеса, но это льгота, а не общее правило. Поэтому перед расчётом налога лучше проверить ставку в своём регионе и условия её применения.

Упрощенец может проверить льготную ставку при УСН на сайте ФНС: выберите свой регион, откройте раздел «Особенности регионального законодательства» и найдите закон о пониженных ставках. Например, в Москве базовая ставка — 15%, а для отдельных видов бизнеса — 10%: для социальных услуг, спорта, животноводства и других направлений из закона города Москвы. В Чебоксарах и Канаше ставка составляет 12%.

Как рассчитать налоги на УСН «Доходы минус расходы»

Годовой налог на УСН считают по итогам календарного года. Сначала предприниматель складывает все доходы, затем определяет расходы, которые можно подтвердить документами и учесть по правилам УСН. После этого из доходов вычитают расходы и получают налоговую базу.

Обычная формула расчёта налога:

Налог УСН = (Доходы − Расходы) × Ставку налога.

Налог за год можно уменьшить на убытки прошлых лет. Если в прошлые годы расходы оказались больше доходов, бизнес может учесть их при расчёте налога в будущем. Убытки можно учитывать в течение 10 лет в той очерёдности, в которой они возникли: сначала убыток за 2023 год, затем — за 2024 год и т.д.

При расчёте авансов по УСН за I квартал, полугодие и 9 месяцев бизнес считает доходы и расходы нарастающим итогом. Если после этого база стала нулевой или ушла в минус, аванс платить не нужно.

ПРИМЕР В 2026 году ИП получил 800 000 ₽ доходов и потратил 950 000 ₽. Убыток составил 150 000 ₽. За 2026 год предприниматель заплатил минимальный налог — 1% от доходов, то есть 8 000 ₽. В 2027 году доходы ИП составили 1 200 000 ₽, расходы — 808 000 ₽. При расчёте налога предприниматель учитывает убыток 2026 года: 1 200 000 − 808 000 − 150 000 = 242 000 ₽. 242 000 × 15% = 36 300 ₽.



Как рассчитать авансовые платежи при УСН

При расчёте авансовых платежей важно помнить четыре правила.

Аванс не может быть отрицательным. Если после расчёта выходит минус, к уплате ставят ноль.

Минимальный налог на УСН «Доходы минус расходы» считают только за год. Для квартальных авансов это правило не используют.

Переплату по авансам можно направить на будущие платежи или вернуть по заявлению.

Декларацию при УСН подают один раз в год. За I квартал, полугодие и девять месяцев отчёты не сдают, но подают уведомления ЕНП. Авансы предприниматель считает и платит сам, поэтому важно следить за сроками и суммами.

Авансовые платежи при УСН «Доходы минус расходы» считают нарастающим итогом: за I квартал, полугодие и девять месяцев. За полугодие берут доходы и расходы за январь — июнь, считают аванс за весь период и вычитают сумму за I квартал.

Формула авансового платежа:

Авансовый платёж = (Доходы − Расходы) × Ставка налога.

Доходы берут из графы 4 раздела 1 КУДиР. В них входят выручка от реализации и внереализационные доходы по статьям 249 и 250 НК РФ. Расходы смотрят в графе 5 раздела 1 КУДиР. Учесть можно только затраты из перечня в статье 346.16 НК РФ

Если расходы больше доходов — налоговой базы нет, а авансовый платёж равен нулю. Если прежние авансы уже перекрывают текущий расчёт, доплачивать ничего не нужно.

Чтобы определить сумму к уплате, из аванса за отчётный период вычитают платежи, начисленные по формуле:

Аванс к доплате или уменьшению = Авансовый платёж за отчётный период − Авансы за прошлые периоды.

Положительную сумму перечисляют в бюджет. Отрицательную можно зачесть или вернуть.

ПРИМЕР ИП Климов применяет УСН «Доходы минус расходы» по ставке 15%. За I квартал он получил 180 000 ₽ доходов и учёл 120 000 ₽ расходов.

Аванс за I квартал: (180 000 − 120 000) × 15% = 9 000 ₽.

За полугодие доходы с начала года нарастающим итогом составили 520 000 ₽, расходы — 360 000 ₽.

Аванс за полугодие: (520 000 − 360 000) × 15% = 24 000 ₽.

За I квартал ИП уже заплатил 9 000 ₽, значит, за полугодие нужно доплатить: 24 000 − 9 000 = 15 000 ₽.

За девять месяцев доходы с января по сентябрь выросли до 690 000 ₽, расходы — до 610 000 ₽.

Аванс за девять месяцев: (690 000 − 610 000) × 15% = 12 000 ₽.

За прошлые периоды Климов уже начислил 24 000 ₽. Поэтому к уплате ничего нет: 12 000 − 24 000 = −12 000 ₽.



Как страховые взносы уменьшают налог на УСН «Доходы минус расходы»

На УСН «Доходы минус расходы» ИП не вычитает страховые взносы из налога напрямую. Он включает их в расходы и за счёт этого уменьшает налоговую базу.

На УСН «Доходы минус расходы» страховые взносы за себя не уменьшают налог напрямую, как на режиме «Доходы». Они уменьшают налоговую базу: ИП прибавляет их к расходам при расчёте налога.

Фиксированные взносы за себя можно учитывать уже с I квартала, даже если предприниматель перечислит их позже. В 2026 году сумма таких взносов — 57 390 ₽. Поэтому при расчёте аванса за I квартал ИП может взять в расходы эту сумму и другие траты, связанные с бизнесом.

Фиксированные взносы за себя можно учитывать в расходах уже с I квартала, даже если ИП ещё не перечислил их в бюджет. В 2026 году сумма взносов — 57 390 ₽. Значит, если в I квартале предприниматель заработал 300 000 ₽, в расходах он может учесть 57 390 ₽ страховых взносов и другие траты, связанные с бизнесом.

ПРИМЕР ИП Климов применяет УСН «Доходы минус расходы» по ставке 15%. За I квартал он получил 300 000 ₽ доходов. Расходы составили 120 000 ₽. Хотя предприниматель заплатил страховые взносы за себя только в ноябре, он вычел их из доходов за I квартал. 120 000 + 57 390 = 177 390 ₽. Аванс за I квартал: (300 000 − 177 390) × 15% = 18 391,50 ₽. Без зачёта страховых взносов аванс был бы выше: (300 000 − 120 000) × 15% = 27 000 ₽.



Как уменьшить доходы при УСН на НДС с авансов

Если упрощенец получил предоплату в 2025 году без НДС, а отгрузил товар в 2026 году уже с налогом, доходы 2026 года можно уменьшить на начисленный НДС. Это правило закрепили в п. 1 НК РФ ст. 346.15. Оно работает, если покупатель не доплачивал налог сверх аванса.

Если ИП получил аванс без НДС, а отгрузил товар уже после перехода на НДС, он может уменьшить доходы по УСН на сумму начисленного налога. Например, ИП получил аванс в IV квартале 2025 года без НДС, а товар отгрузил в феврале 2026 года, когда стал плательщиком НДС. Тогда доходы 2026 года по УСН он может снизить на размер начисленного налога.

Если не пересчитать доходы, ИП заплатит лишнее: сначала начислит НДС при отгрузке, а потом заплатит налог по УСН с суммы, в которую уже входит этот НДС.

ПРИМЕР В 2025 году ИП на УСН получил аванс 183 000 ₽ без НДС и включил всю сумму в доходы. С 2026 года предприниматель стал плательщиком НДС. При отгрузке товара в счёт аванса он начислил налог: 183 000 × 22 ÷ 122 = 33 000 ₽. В 2026 году ИП уменьшил доходы по УСН на 33 000 ₽ и внёс в графу «Доходы» КУДиР запись со знаком «минус».



Тот же порядок действует, когда компания или ИП стала плательщиком НДС с 2025 года и получила аванс без налога. При отгрузке продавец начисляет НДС и уменьшает доходы 2025 года на эту сумму.

Минимальный налог при УСН «Доходы минус расходы»

Минимальный налог при УСН «Доходы минус расходы» платят, если налог менее 1% от годовых доходов. Такое бывает, когда расходы почти равны выручке или превышают её.

Сначала считают налог: из годовых доходов вычитают расходы, которые можно учесть на УСН, и умножают разницу на ставку. Затем считают минимальный налог — 1% от всех доходов за год, без учёта расходов. После этого сравнивают суммы и платят ту, которая больше.

ПРИМЕР ИП Климов за год получил доход 1 500 000 ₽. Его расходы составили 1 455 000 ₽. Чтобы рассчитать налог, ИП сначала считает налоговую базу: 1 500 000 − 1 455 000 = 45 000 ₽. Затем рассчитывает налог на упрощёнку: 45 000 × 15% = 6 750 ₽. По обычной формуле налог за год составил 6 750 ₽. Но на УСН «Доходы минус расходы» этого недостаточно: годовой налог нужно сравнить с минимальным. Формула такая:

Минимальный налог = Доходы за год × 1%. Климов считает минимальный налог: 1 500 000 × 1% = 15 000 ₽. Минимальный налог больше обычного: 15 000 ₽ > 6 750 ₽. Значит, по итогам года Климов заплатит 15 000 ₽, а не 6 750 ₽.



Минимальный налог можно сократить на авансы по УСН, которые ИП уже заплатил за год. Если по итогам года расходы оказались больше доходов, минимальный налог всё равно платят. Главное условие — у ИП были доходы.

ПРИМЕР В 2026 году ИП Климов заработал 1 360 000 ₽, а расходы составили 1 480 000 ₽. Бизнес получил убыток 120 000 ₽, но доходы за год были. Значит, ИП должен рассчитать и перечислить в бюджет минимальный налог: 1 360 000 ₽ × 1% = 13 600 ₽.



Минимальный налог считают только по итогам года. За I квартал, полугодие и 9 месяцев его не рассчитывают.

Какие налоги и взносы можно включить в расходы при УСН

С 2026 года бизнес на УСН «Доходы минус расходы» сможет учитывать больше затрат. Раньше список расходов был закрытым: если траты не упоминаются в статье 346.16 НК РФ, списать их не получалось. Теперь новый подпункт 45 пункта 1 разрешает учитывать другие расходы по правилам главы 25 НК РФ. Главное, чтобы траты были связаны с бизнесом, оплачены и подтверждены документами.

Питьевая вода для сотрудников. Бизнес может учесть расходы на воду, кулер, его установку и автоматы с питьевой водой. Расходы включают после оплаты. Чтобы подтвердить их, нужны договор с поставщиком, накладная или УПД, документ об оплате.

Кондиционеры, увлажнители и другое оборудование для офиса. Их можно учесть независимо от стоимости. Главное, чтобы оборудование создавало нормальные условия труда. Расходы списывают после оплаты и ввода объекта в эксплуатацию.

Штрафы, пени и неустойки по договору с контрагентом. Штраф, пени или неустойку поставщику либо покупателю можно учесть в расходах, если бизнес заплатил их по договору, соглашению или решению суда.

Спецоценка рабочих мест. Расходы можно учесть после оплаты и приёмки работ при наличии документов — договора, акта или УПД, платёжного поручения. Исполнитель должен быть в реестре Минтруда.

Подписка на рабочие издания. Можно списывать по мере получения номеров или закрывающих документов. Как подтвердить: договор с издательством, накладные, УПД, акты приёма-передачи или доставки, документы об оплате. В документах должны быть номера изданий или период подписки. Если закрывающих документов нет, сохраните сами журналы или газеты.

Представительские расходы. Можно учесть деловые завтраки, обеды, ужины, буфет на переговорах, проезд участников и услуги внештатного переводчика. Лимит — 4% от расходов на оплату труда за отчётный или налоговый периоды. Сверхлимит можно списать до конца года, если расходы уложатся в годовой норматив. На следующий год остаток не переносят.

Расходы можно учесть, даже если переговоры не привели к сделке. Главное, чтобы встреча была связана с бизнесом. Развлечения, отдых, лечение и корпоративы не подходят.

Подтвердить расходы помогут приказ о встрече, отчёт о мероприятии, договоры, счета, накладные, акты, УПД, кассовые чеки, сметы и платёжные документы. В отчёте нужно указать цель и результат встречи.

Премии и скидки покупателям. Премию покупателю можно включить в расходы, если бизнес не снижает цену товара, а платит бонус за объём закупок или выполнение других условий. Для этого нужно оформить документы: договор с покупателем или допсоглашение с условиями скидки либо премии и оплату.

Поиск персонала. Расходы на кадровое агентство, размещение вакансий в СМИ и интернете можно учесть после оплаты, если бизнес нанял сотрудников. Если поиск не дал результата, безопаснее не списывать затраты. Для подтверждения нужны документы: договор, акт или УПД, заявки с требованиями к кандидатам, отчёты агентства, результаты собеседований и тестов. Для вакансий в СМИ и интернете — скриншоты объявлений, страницы газет или журналов.

Учитывается ли налог УСН в расходах

При применении УСН с объектом «Доходы минус расходы» сам единый налог УСН не включается в состав расходов. Это связано с тем, что перечень расходов, уменьшающих налоговую базу, установлен Налоговым кодексом РФ и налог УСН в нём не указан.

При этом расходы уменьшают налоговую базу только в части тех затрат, которые прямо разрешены законодательством. Поэтому сумма уплачиваемого налога при УСН не уменьшает налоговую базу и не учитывается при расчёте расходов, несмотря на то, что организация или ИП фактически его уплачивает.

Экспертное мнение При УСН «Доходы минус расходы» предприниматели часто ошибаются в расчёте авансов: забывают считать налог нарастающим итогом, не проверяют расходы по КУДиР и не учитывают минимальный налог в конце года. Из‑за этого возникают переплаты или вопросы от налоговой. Чтобы снизить риск ошибок, важно регулярно сверять доходы, расходы и платежи по ЕНС, особенно если бизнес работает с НДС или маркетплейсами.

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Эксперт-редактор Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка

Частые ошибки при расчёте налога на УСН

Ошибки в расчёте налога на УСН чаще всего появляются, когда бизнес неправильно определяет сумму налога, учитывает лишние расходы или путается в авансовых платежах. Из-за этого предприниматель может переплатить налог или, наоборот, занизить сумму к уплате и получить пени.

Ошибка Как правильно Считать авансы отдельно за каждый квартал Авансы считают нарастающим итогом: за I квартал, полугодие и 9 месяцев Учитывать любые расходы На УСН «Доходы минус расходы» подходят только оплаченные и подтверждённые затраты из перечня НК РФ Забывать про минимальный налог Минимальный налог считают только по итогам года: 1% от доходов и сравнивают с обычным налогом УСН Считать минимальный налог при авансах При расчёте авансов за I квартал, полугодие и 9 месяцев минимальный налог не применяют Не вычитать авансы прошлых периодов Из новой суммы вычитают платежи, которые уже начислили ранее Брать данные только из банковской выписки Доходы и расходы нужно сверять с КУДиР Не учитывать убытки прошлых лет Если есть право, прошлые убытки уменьшают налоговую базу за год Забывать про разницу между минимальным и обычным налогом за прошлый год Если предприниматель платил минимальный налог, разницу можно включить в расходы текущего года Пропускать сроки уплаты Авансы платят до 28 апреля, 28 июля и 28 октября, годовой налог — до 30 марта для компаний и до 28 апреля для ИП

Как уплатить налог и авансы на УСН «Доходы минус расходы»

Сроки уплаты налога по УСН и авансов такие:

за I квартал — до 28 апреля;

за полугодие — до 28 июля;

за 9 месяцев — до 28 октября.

Налог за год, обычный или минимальный, перечисляют до 30 марта — организации, до 28 апреля — ИП.

Перед оплатой проверьте не только расчёт, но и данные на ЕНС. Сначала определите сумму к доплате: по авансам — за отчётный период, по годовому налогу — после вычета уже начисленных платежей. Если расчёт дал сумму к уменьшению, перечислять деньги не нужно.

Затем посмотрите сальдо ЕНС. Если на счёте уже есть переплата, её можно зачесть в счёт УСН. Если денег не хватает, пополните ЕНС на недостающую сумму.