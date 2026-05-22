Цифровой сервис ФНС — это канал, через который бизнесы должны направлять в налоговую отчётность в электронном виде. Несмотря на удобство и быстроту отправки документов, он требует корректной настройки УКЭП, установки ПО и соблюдения строгих форматов сдачи сведений. Точка Банк представляет весь цикл подготовки и сдачи отчётности — от получения и регистрации ЭЦП до её корректной отправки в сервисе ФНС.

Коротко Для работы с сервисом ФНС необходимы УКЭП, полученная в удостоверяющем центре ФНС, и определённые ПО — КриптоПро CSP, драйверы токена и плагин для браузера. Отчётность формируется в программе «Налогоплательщик ЮЛ», сохраняется в формате XML и упаковывается в транспортный контейнер перед отправкой.

В 2026 году сдача налоговой и бухгалтерской отчётности в ФНС происходит в электронном виде через специальный сервис. Он обеспечивает прямое взаимодействие с налоговой и требует технической подготовки, строгого соблюдения форматов и самостоятельного контроля сроков.

Как подготовить отчёт для сдачи в ФНС

Один из вариантов сдачи отчётности в ФНС — использование сервиса «Налогоплательщик ЮЛ». Перед отправкой документов в налоговую их необходимо правильно сформировать. Для этого:

Откройте программу «Налогоплательщик ЮЛ». Выберите нужный тип документа, например декларацию по налогу на прибыль или УСН, 3-НДФЛ, РСВ, 6-НДФЛ или бухгалтерскую отчётность. Заполните данные: ИНН, период, доходы, расходы, суммы налога. Программа автоматически проверит контрольные соотношения. Исправьте ошибки, если они появятся. Сохраните файл в формате XML — это обязательный формат для отправки отчётов в ФНС.

Важно — перед подготовкой отчёта убедитесь, что у вас есть всё необходимое для его отправки:

квалифицированная электронная подпись (КЭП), оформленная в удостоверяющем центре ФНС или у доверенного лица. Без неё сдать отчёт в электронном виде не получится;

специальная программа для подготовки отчёта — Налогоплательщик ЮЛ или бухгалтерская система, например 1С;

доступ в интернет и браузер с поддержкой российских криптографических стандартов. С 1 апреля 2026 года ФНС перешла на новые ГОСТы

Также отчётность можно отправить в налоговую с помощью Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка. В нашем сервисе доступны:

подготовка и отправка документов в срок;

автоматическое формирование деклараций — вам достаточно только заполнить первичку в ЭДО

безлимитная консультация от опытных бухгалтеров по любым вопросам.

Как начать работу с сервисом ФНС по сдаче отчётности ИП и бизнеса

Для работы с сервисом ФНС по сдаче отчётности ИП или организации необходимо выполнить несколько последовательных шагов.

Получение УКЭП

Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) — это цифровой аналог вашей собственноручной подписи, который имеет полную юридическую силу. Без неё невозможно:

сдавать налоговую и бухгалтерскую отчётность в электронном виде;

работать с личным кабинетом налогоплательщика;

подписывать документы в системах электронного документооборота.

Согласно ст. 17.2 №63-ФЗ, УКЭП для руководителей организаций и ИП выдаётся только в удостоверяющем центре ФНС или у его доверенных лиц. С 1 января 2022 года коммерческие УЦ больше их не выпускают.

Для формирования УКЭП необходимо:

иметь при себе паспорт, СНИЛС, ИНН, ОГРН и токен;

пройти идентификацию — личный визит в УЦ или ФНС. Также можно подтвердить личность удалённо через Госключ с помощью загранпаспорта с биометрией.

Регистрация УКЭП в сервисе самостоятельной регистрации налогоплательщиков

Сервис самостоятельной регистрации налогоплательщиков позволяет зарегистрировать ваш сертификат УКЭП и получить уникальный идентификатор абонента. Он необходим для представления налоговой и бухгалтерской отчётности через сайт ФНС в электронном виде.

Как зарегистрировать УКЭП в сервисе:

1. Зайдите на официальный сайт сервиса.

2. Пройдите регистрацию — введите адрес электронной почты, придумайте пароль и продублируйте его. Нажмите кнопку «Зарегистрировать».

3. После отправки формы система отправит на указанную электронную почту письмо со ссылкой для активации. Перейдите по ней — после этого вы увидите сообщение «Учётная запись успешно активирована».

4. Вернитесь на страницу сервиса и войдите в систему, указав адрес электронной почты и пароль, которые вы задали при регистрации.

5. На главной странице нажмите кнопку «Загрузить сертификаты». В открывшемся окне перейдите по пути расположения файла сертификата открытого ключа (файл с расширением .cer), выберите его и нажмите кнопку «Открыть».

6. Заполните сведения об организации — наименование, ИНН и КПП.

7. После заполнения всех обязательных полей нажмите кнопку «Загрузить». Файл сертификата открытого ключа будет передан на регистрацию в систему ФНС.

После успешной регистрации в поле «Идентификатор» появится значение — уникальный код абонента, присвоенный вашей организации или ИП. Его необходимо сохранить — он будет использоваться при представлении отчётности через сервис ФНС.

Установка программного обеспечения на компьютер

Для корректной работы с порталом ФНС и использования УКЭП на рабочем компьютере необходимо предварительно установить и настроить несколько ПО:

сертифицированный носитель для КЭП — токен Рутокен или JaCarta;

программу криптозащиты — например, КриптоПро CSP версии 4.0 и выше;

ПО для проверки ЭП на веб-страницах — КриптоПро ЭЦП Browser Plug-in версии 2.0;

корневые сертификаты удостоверяющих центров и файл открытого ключа вашей УКЭП. Без них браузер и криптопровайдер не смогут проверить цепочку доверия и подтвердить валидность подписи.

Установка программы «Налогоплательщик ЮЛ»

Налогоплательщик ЮЛ — это бесплатное ПО, разработанное ФНС для подготовки налоговых деклараций, расчётов, справок и другой отчётности в электронном виде. Оно подходит для ИП, организаций и бухгалтеров.

Налогоплательщик ЮЛ позволяет:

формировать документы — декларации по УСН, ЕСХН и налогу на прибыль, расчёты по страховым взносам, 3-НДФЛ, 6-НДФЛ и бухгалтерскую отчётность;

проверять контрольные соотношения;

выгружать файлы в формате XML для отправки через сервисы ФНС и другие ТКС;

сохранять цифровые формы для распечатки.

Важно: согласно п. 5 ст. 174 НК РФ, с помощью этого ПО нельзя отправить в налоговую декларацию по НДС. Для её сдачи необходимо подключить ЭДО.

Скачать программу «Налогоплательщик ЮЛ» можно на официальном сайте ФНС. Выберите нужную версию инсталляционного файла и нажмите на кнопку «Загрузить».

Подготовка транспортного контейнера

Согласно приказу ФНС России от 09.11.2010 №ММВ-7-6/535@, транспортный контейнер — это специальный формат упаковки электронного документа с расширением .zip. Он используется для безопасной передачи отчётности в ФНС. Обычно в транспортный контейнер входят:

сам отчёт в формате XML;

содержимое документов и их описание;

файл электронной подписи.

Как подготовить транспортный контейнер:

Зайдите в программу «Налогоплательщик ЮЛ». Загрузите в неё нужный документ или выберите уже имеющийся отчёт в системе. Нажмите на кнопку «Выгрузить ТК для портала».

Как сдать налоговую и бухгалтерскую отчётность через сайт ФНС

Сдача отчётности напрямую через сайт ФНС — это официальный, безопасный и бесплатный способ исполнения обязанностей по предоставлению документации. Чтобы отправить её в налоговую, вам необходимо сделать несколько шагов.

Регистрация в онлайн-сервисе ФНС

1. Зайдите на официальный сайт сервиса и нажмите кнопку «Войти».

2. Введите данные об организации, владельце сертификата ключа подписи и получите код абонента.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Подготовка и отправка отчётности через сайт

Упакуйте отчёт в виде транспортного контейнера. Загрузите его в сервис — нажмите кнопки «Обзор» для выбора отчёта и «Отправить документ».

Подтверждение представления отчётности и её проверка на сайте ФНС

У отправленного документа допустимы два статуса:

получение — отчёт поступил в налоговую;

приём — ФНС его одобрил.

Их можно увидеть во вкладке «Отправленные документы».

Также в этой вкладке вы можете увидеть всю историю сданных отчётов и скачать их при необходимости.

Особенности работы сервиса ФНС по сдаче отчётности

Сервис ФНС для представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронной форме имеет ряд технических и организационных особенностей. Их важно учитывать при подготовке и отправке документов:

формат файлов и структура документов — сервис принимает отчётность исключительно в формате XML;

требования к электронной подписи — все отправляемые документы должны быть подписаны с помощью УКЭП, которая соответствует определённым ГОСТам;

специальный браузер и плагин — для работы с сервисом необходимо ПО с поддержкой российских криптографических стандартов;

ограниченный список документов, которые можно предоставить ФНС, — например, с помощью сервиса не получится отправить декларацию по НДС;

ответственность за достоверность отчётов — при обнаружении ошибок налоговая может их не принять;

соблюдение сроков сдачи отчётности — сервис не напоминает о днях, когда необходимо отправить документы. Сотрудник сам должен вовремя их предоставить. В противном случае ИП или организации будет начислен штраф, описанный в ст. 119 НК РФ

Экспертное мнение По опыту, больше всего ошибок при сдаче отчётности в ФНС возникает не из‑за самих деклараций, а из‑за технических настроек: некорректной УКЭП, устаревших сертификатов или неверного формата XML‑файла. Если компания сдаёт отчёты вручную через сервис ФНС, важно заранее проверять сроки действия подписи и обновления программ.



Онлайн‑бухгалтерии от Точка Банка можно автоматически подготовить декларации, проверить данные и отправить отчётность в ФНС прямо из интернет‑банка. Это особенно удобно для предпринимателей, которые хотят сократить ручную работу и избежать штрафов за просрочку или ошибки в отчётах. Дарья Жуковская Эксперт-редактор Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка

Преимущества и недостатки сдачи отчётности через сайт ФНС

Плюсы сервиса по сдаче отчётности в ФНС Минусы сервиса по сдаче отчётности в ФНС — Бесплатная сдача документов.



— Возможность отправки отчётов из любой точки мира.



— Прямое взаимодействие с ФНС — документы поступают сразу в налоговую.



— Все отчёты имеют юридическую силу с помощью УКЭП.



— Безопасность данных — передача информации осуществляется по защищённым каналам

— Высокие технические требования к ПК, ПО и браузерам.



— Необходимость сделать много последовательных шагов, чтобы отправить отчёты.



— Ограниченный функционал — не все документы можно отправить в ФНС с помощью сервиса.



— Не подходит крупным компаниям и бухгалтерам на аутсорсе.



— Отсутствие службы поддержки по регистрации и установке сертификата.



— Необходимость строго следовать всем шагам — например, без подготовки ТК вы не сможете отправить отчёт. Риск технических сбоев внутри сервиса



Сервис сдачи отчётности ФНС от Точка Банк

Сервис ФНС для представления отчётности в электронной форме действительно мощный и технологичный инструмент. Он имеет ряд плюсов:

бесплатный доступ;

юридическая значимость;

безопасен для отправки и защиты документов;

обеспечивает прямое взаимодействие с налоговым органом без посредников.

Но если вы хотите сдавать отчётность ещё проще, быстрее и с меньшими усилиями — Онлайн-бухгалтерия от Точка Банка предлагает сервис, который выводит процесс на новую ступень:

полная автоматизация — сервис сам формирует декларации на основе ваших банковских операций и вовремя отправляет их в налоговую. Вам не нужно вручную заполнять поля, экспортировать XML из сторонних программ или проверять контрольные соотношения;

электронная подпись внутри системы — выпущенная УКЭП хранится в защищённом облаке Точка Банка;

техподдержка на всех стадиях сдачи отчётности — мы сами сделаем сверку с ФНС и поможем ответить на все требования;

интеграция с расчётным счётом — все финансовые операции автоматически подгружаются из вашего счёта в Точка Банке. Нет риска пропустить операцию, ошибиться в сумме и дате — данные всегда актуальны и сверены;

экономия времени — то, что в сервисе ФНС занимает 30–60 минут, в Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка делается за 5–10 минут.

Также в сервисе Онлайн-бухгалтерия от Точка Банк можно подключить услугу «Отправка отчётности». Она подойдёт для ИП:

на ОСНО;

УСН;

УСН плюс ПСН;

УСН плюс НДС.

Её суть проста: вы можете направлять сведения в ФНС прямо из интернет-банка без личных визитов в налоговые инспекции.

Как только документ будет принят, система автоматически пришлёт официальное подтверждение. Вы сможете скачать его в любой момент и использовать как доказательство своевременной сдачи отчётности.

Важно: для электронной отправки отчётности необходима действующая УКЭП, выпущенная через ФНС или аккредитованный УЦ. Она должна быть привязана к вашему профилю в интернет-банке. С помощью этой же УКЭП вы сможете не только подписывать и отправлять отчётность, но и дополнительно запрашивать сверку с налоговой прямо в личном кабинете.

Что можно ещё увидеть в сервисе Точка Банка: