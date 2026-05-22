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Сдача налоговой и бухгалтерской отчётности в ФНС

Своевременная и точная сдача налоговой и бухгалтерской отчётности в ФНС — фундамент финансовой дисциплины и юридической безопасности бизнеса. В 2026 году ИП и большие компании в редких случаях предоставляют документы в налоговую в бумажном виде.

22.05.2026
1875
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Цифровой сервис ФНС — это канал, через который бизнесы должны направлять в налоговую отчётность в электронном виде. Несмотря на удобство и быстроту отправки документов, он  требует корректной настройки УКЭП, установки ПО и соблюдения строгих форматов сдачи сведений. Точка Банк представляет весь цикл подготовки и сдачи отчётности — от получения и регистрации ЭЦП до её корректной отправки в сервисе ФНС.

Коротко
В 2026 году сдача налоговой и бухгалтерской отчётности в ФНС происходит в электронном виде через специальный сервис. Он обеспечивает прямое взаимодействие с налоговой и требует технической подготовки, строгого соблюдения форматов и самостоятельного контроля сроков.
Для работы с сервисом ФНС необходимы УКЭП, полученная в удостоверяющем центре ФНС, и определённые ПО — КриптоПро CSP, драйверы токена и плагин для браузера.
Отчётность формируется в программе «Налогоплательщик ЮЛ», сохраняется в формате XML и упаковывается в транспортный контейнер перед отправкой.

Как подготовить отчёт для сдачи в ФНС

Один из вариантов сдачи отчётности в ФНС — использование сервиса «Налогоплательщик ЮЛ». Перед отправкой документов в налоговую их необходимо правильно сформировать. Для этого:  

  1. Откройте программу «Налогоплательщик ЮЛ».
  2. Выберите нужный тип документа, например декларацию по налогу на прибыль или УСН, 3-НДФЛ, РСВ, 6-НДФЛ или бухгалтерскую отчётность. 
  3. Заполните данные: ИНН, период, доходы, расходы, суммы налога. Программа автоматически проверит контрольные соотношения. Исправьте ошибки, если они появятся. 
  4. Сохраните файл в формате XML — это обязательный формат для отправки отчётов в ФНС.

Важно — перед подготовкой отчёта убедитесь, что у вас есть всё необходимое для его отправки:

  • квалифицированная электронная подпись (КЭП), оформленная в удостоверяющем центре ФНС или у доверенного лица. Без неё сдать отчёт в электронном виде не получится;
  • специальная программа для подготовки отчёта — Налогоплательщик ЮЛ или бухгалтерская система, например 1С; 
  • доступ в интернет и браузер с поддержкой российских криптографических стандартов. С 1 апреля 2026 года ФНС перешла на новые ГОСТы.

Также отчётность можно отправить в налоговую с помощью Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка. В нашем сервисе доступны:

  • подготовка и отправка документов в срок;
  • автоматическое формирование деклараций — вам достаточно только заполнить первичку в ЭДО;
  • безлимитная консультация от опытных бухгалтеров по любым вопросам. 
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Как начать работу с сервисом ФНС по сдаче отчётности ИП и бизнеса

Для работы с сервисом ФНС по сдаче отчётности ИП или организации необходимо выполнить несколько последовательных шагов. 

Получение УКЭП

Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) — это цифровой аналог вашей собственноручной подписи, который имеет полную юридическую силу. Без неё невозможно: 

  • сдавать налоговую и бухгалтерскую отчётность в электронном виде;
  • работать с личным кабинетом налогоплательщика;
  • подписывать документы в системах электронного документооборота.

Согласно ст. 17.2 №63-ФЗ, УКЭП для руководителей организаций и ИП выдаётся только в удостоверяющем центре ФНС или у его доверенных лиц. С 1 января 2022 года коммерческие УЦ больше их не выпускают. 

Для формирования УКЭП необходимо:

  • иметь при себе паспорт, СНИЛС, ИНН, ОГРН и токен;
  • пройти идентификацию — личный визит в УЦ или ФНС. Также можно подтвердить личность удалённо через Госключ с помощью загранпаспорта с биометрией. 

Регистрация УКЭП в сервисе самостоятельной регистрации налогоплательщиков

Сервис самостоятельной регистрации налогоплательщиков позволяет зарегистрировать ваш сертификат УКЭП и получить уникальный идентификатор абонента. Он необходим для представления налоговой и бухгалтерской отчётности через сайт ФНС в электронном виде.

Как зарегистрировать УКЭП в сервисе:

1. Зайдите на официальный сайт сервиса.

2. Пройдите регистрацию — введите адрес электронной почты, придумайте пароль и продублируйте его. Нажмите кнопку «Зарегистрировать».

3. После отправки формы система отправит на указанную электронную почту письмо со ссылкой для активации. Перейдите по ней — после этого вы увидите сообщение «Учётная запись успешно активирована».

4. Вернитесь на страницу сервиса и войдите в систему, указав адрес электронной почты и пароль, которые вы задали при регистрации. 

5. На главной странице нажмите кнопку «Загрузить сертификаты». В открывшемся окне перейдите по пути расположения файла сертификата открытого ключа (файл с расширением .cer), выберите его и нажмите кнопку «Открыть».

6. Заполните сведения об организации — наименование, ИНН и КПП.

7. После заполнения всех обязательных полей нажмите кнопку «Загрузить». Файл сертификата открытого ключа будет передан на регистрацию в систему ФНС.

После успешной регистрации в поле «Идентификатор» появится значение — уникальный код абонента, присвоенный вашей организации или ИП. Его необходимо сохранить — он будет использоваться при представлении отчётности через сервис ФНС.

Установка программного обеспечения на компьютер

Для корректной работы с порталом ФНС и использования УКЭП на рабочем компьютере необходимо предварительно установить и настроить несколько ПО:

  • сертифицированный носитель для КЭП — токен Рутокен или JaCarta;
  • программу криптозащиты — например, КриптоПро CSP версии 4.0 и выше;
  • ПО для проверки ЭП на веб-страницах — КриптоПро ЭЦП Browser Plug-in версии 2.0;
  • корневые сертификаты удостоверяющих центров и файл открытого ключа вашей УКЭП. Без них браузер и криптопровайдер не смогут проверить цепочку доверия и подтвердить валидность подписи.

Установка программы «Налогоплательщик ЮЛ»

Налогоплательщик ЮЛ — это бесплатное ПО, разработанное ФНС для подготовки налоговых деклараций, расчётов, справок и другой отчётности в электронном виде. Оно подходит для ИП, организаций и бухгалтеров. 

Налогоплательщик ЮЛ позволяет: 

  • формировать документы — декларации по УСН, ЕСХН и налогу на прибыль, расчёты по страховым взносам, 3-НДФЛ, 6-НДФЛ и бухгалтерскую отчётность;
  • проверять контрольные соотношения;
  • выгружать файлы в формате XML для отправки через сервисы ФНС и другие ТКС;
  •  сохранять цифровые формы для распечатки.
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Важно: согласно п. 5 ст. 174 НК РФ, с помощью этого ПО нельзя отправить в налоговую декларацию по НДС. Для её сдачи необходимо подключить ЭДО.

Скачать программу «Налогоплательщик ЮЛ» можно на официальном сайте ФНС. Выберите нужную версию инсталляционного файла и нажмите на кнопку «Загрузить».

Подготовка транспортного контейнера

Согласно приказу ФНС России от 09.11.2010 №ММВ-7-6/535@, транспортный контейнер — это специальный формат упаковки электронного документа с расширением .zip. Он используется для безопасной передачи отчётности в ФНС. Обычно в транспортный контейнер входят:

  • сам отчёт в формате XML; 
  • содержимое документов и их описание;
  • файл электронной подписи.

Как подготовить транспортный контейнер:

  1. Зайдите в программу «Налогоплательщик ЮЛ».
  2. Загрузите в неё нужный документ или выберите уже имеющийся отчёт в системе.
  3. Нажмите на кнопку «Выгрузить ТК для портала».

Как сдать налоговую и бухгалтерскую отчётность через сайт ФНС

Сдача отчётности напрямую через сайт ФНС — это официальный, безопасный и бесплатный способ исполнения обязанностей по предоставлению документации. Чтобы отправить её в налоговую, вам необходимо сделать несколько шагов.

Регистрация в онлайн-сервисе ФНС

1. Зайдите на официальный сайт сервиса и нажмите кнопку «Войти».

2. Введите данные об организации, владельце сертификата ключа подписи и получите код абонента.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Подготовка и отправка отчётности через сайт

  1. Упакуйте отчёт в виде транспортного контейнера. 
  2. Загрузите его в сервис — нажмите кнопки «Обзор» для выбора отчёта и «Отправить документ». 

Подтверждение представления отчётности и её проверка на сайте ФНС

У отправленного документа допустимы два статуса:

  • получение — отчёт поступил в налоговую; 
  • приём — ФНС его одобрил. 

Их можно увидеть во вкладке «Отправленные документы».

Также в этой вкладке вы можете увидеть всю историю сданных отчётов и скачать их при необходимости.

Особенности работы сервиса ФНС по сдаче отчётности

Сервис ФНС для представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронной форме имеет ряд технических и организационных особенностей. Их важно учитывать при подготовке и отправке документов:

  • формат файлов и структура документов — сервис принимает отчётность исключительно в формате XML;
  • требования к электронной подписи — все отправляемые документы должны быть подписаны с помощью УКЭП, которая соответствует определённым ГОСТам;
  • специальный браузер и плагин — для работы с сервисом необходимо ПО с поддержкой российских криптографических стандартов;
  • ограниченный список документов, которые можно предоставить ФНС, — например, с помощью сервиса не получится отправить декларацию по НДС;
  • ответственность за достоверность отчётов — при обнаружении ошибок налоговая может их не принять;
  • соблюдение сроков сдачи отчётности — сервис не напоминает о днях, когда необходимо отправить документы. Сотрудник сам должен вовремя их предоставить. В противном случае ИП или организации будет начислен штраф, описанный в ст. 119 НК РФ

Экспертное мнение

По опыту, больше всего ошибок при сдаче отчётности в ФНС возникает не из‑за самих деклараций, а из‑за технических настроек: некорректной УКЭП, устаревших сертификатов или неверного формата XML‑файла. Если компания сдаёт отчёты вручную через сервис ФНС, важно заранее проверять сроки действия подписи и обновления программ.


В Онлайн‑бухгалтерии от Точка Банка можно автоматически подготовить декларации, проверить данные и отправить отчётность в ФНС прямо из интернет‑банка. Это особенно удобно для предпринимателей, которые хотят сократить ручную работу и избежать штрафов за просрочку или ошибки в отчётах.

Дарья ЖуковскаяЭксперт-редактор Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка

Преимущества и недостатки сдачи отчётности через сайт ФНС

Плюсы сервиса по сдаче отчётности в ФНСМинусы сервиса по сдаче отчётности в ФНС
— Бесплатная сдача документов.

— Возможность отправки отчётов из любой точки мира.

— Прямое взаимодействие с ФНС — документы поступают сразу в налоговую.

— Все отчёты имеют юридическую силу с помощью УКЭП.

— Безопасность данных — передача информации осуществляется по защищённым каналам
— Высокие технические требования к ПК, ПО и браузерам.

— Необходимость сделать много последовательных шагов, чтобы отправить отчёты.

— Ограниченный функционал — не все документы можно отправить в ФНС с помощью сервиса.

— Не подходит крупным компаниям и бухгалтерам на аутсорсе.

— Отсутствие службы поддержки по регистрации и установке сертификата.

— Необходимость строго следовать всем шагам — например, без подготовки ТК вы не сможете отправить отчёт. Риск технических сбоев внутри сервиса

Сервис сдачи отчётности ФНС от Точка Банк

Сервис ФНС для представления отчётности в электронной форме действительно мощный и технологичный инструмент. Он имеет ряд плюсов:

  • бесплатный доступ;
  • юридическая значимость;
  • безопасен для отправки и защиты документов;
  • обеспечивает прямое взаимодействие с налоговым органом без посредников. 
Персональный бухгалтер от Точка Банк
В сервисе «Онлайн‑бухгалтерия», на тарифе «Под контролем». Возьмёт расчёт налогов, отчётность и решение вопросов с налоговой на себя.

Но если вы хотите сдавать отчётность ещё проще, быстрее и с меньшими усилиями — Онлайн-бухгалтерия от Точка Банка предлагает сервис, который выводит процесс на новую ступень:

  • полная автоматизация — сервис сам формирует декларации на основе ваших банковских операций и вовремя отправляет их в налоговую. Вам не нужно вручную заполнять поля, экспортировать XML из сторонних программ или проверять контрольные соотношения;
  • электронная подпись внутри системы — выпущенная УКЭП хранится в защищённом облаке Точка Банка;
  • техподдержка на всех стадиях сдачи отчётности — мы сами сделаем сверку с ФНС и поможем ответить на все требования;
  • интеграция с расчётным счётом — все финансовые операции автоматически подгружаются из вашего счёта в Точка Банке. Нет риска пропустить операцию, ошибиться в сумме и дате — данные всегда актуальны и сверены;
  • экономия времени — то, что в сервисе ФНС занимает 30–60 минут, в Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка делается за 5–10 минут.

Также в сервисе Онлайн-бухгалтерия от Точка Банк можно подключить услугу «Отправка отчётности». Она подойдёт для ИП: 

  • на ОСНО;
  • УСН;
  • УСН плюс ПСН;
  • УСН плюс НДС. 

Её суть проста: вы можете направлять сведения в ФНС прямо из интернет-банка без личных визитов в налоговые инспекции. 

Как только документ будет принят, система автоматически пришлёт официальное подтверждение. Вы сможете скачать его в любой момент и использовать как доказательство своевременной сдачи отчётности.

Важно: для электронной отправки отчётности необходима действующая УКЭП, выпущенная через ФНС или аккредитованный УЦ. Она должна быть привязана к вашему профилю в интернет-банке. С помощью этой же УКЭП вы сможете не только подписывать и отправлять отчётность, но и дополнительно запрашивать сверку с налоговой прямо в личном кабинете. 

Что можно ещё увидеть в сервисе Точка Банка:

  • есть ли у вас задолженность или переплата по налогам и страховым взносам;
  • историю всех оплаченных платежей;
  • полный перечень сданных налоговых деклараций и бухгалтерской отчётности. 

Вопросы по теме

Как сдать отчётность онлайн через программу «Налогоплательщик ЮЛ» и сервис «Онлайн-бухгалтерия» от Точка Банка?

Если вы сдаёте документы через личный кабинет ФНС, вам необходимо:


1. Получить УКЭП и загрузить её в сервис самостоятельной регистрации налогоплательщика.


2. Установить специальные ПО для формирования отчётности.


3. Зарегистрироваться в онлайн-сервисе ФНС. 


4. Подготовить документ в формате XML.


5. Загрузить его в сервис и отправить в налоговую.


Если вы сдаёте отчётность с помощью сервиса «Онлайн-бухгалтерия» от Точка Банка, вам нужно:


1. Подключить сервис и настроить свой профиль. 


2. Открыть готовые черновики деклараций, которые автоматически формируются исходя из данных с расчётного счёта, и проверить их на ошибки.


3. Подписать нужный отчёт с помощью УКЭП и отправить в ФНС. Также в нашем сервисе есть возможность автоматически отправлять отчётность с помощью смс-кода. Важно: для этого необходимо иметь МЧД. 

Можно ли сдать отчётность лично или отправить почтой, если я ИП с более 10 сотрудниками?

Согласно ст. 8 №27-ФЗ, ИП, у которого в штате числится более 10 сотрудников, должен предоставлять отчётность в СФР строго в электронном виде и через ЭДО. Однако в ФНС такой ИП может отправить документы лично или почтой. Для обязательной электронной подачи отчётности с помощью ЭДО в налоговую необходимо иметь более 100 сотрудников.   

Нужна ли ЭЦП для сдачи деклараций УСН, НДС и РСВ?

Да, усиленная квалифицированная электронная подпись обязательна, если вы сдаёте эти декларации в электронном виде. Без УКЭП документ не будет иметь юридической силы и не будет принят ФНС или СФР.

Каковы сроки для сдачи декларации по УСН, 6-НДФЛ, РСВ и ЕНД в 2026 году?

Декларация по УСН:


— для ИП — до 27 апреля 2026 года;


— для организаций — до 25 марта 2026 года.


 6-НДФЛ:


— за I квартал 2026 года — до 27 апреля;


— за полугодие 2026 года — до 27 июля 2026 года;


— за 9 месяцев 2026 года — до 26 октября 2026 года;


— за 2026 год — до 25 февраля 2027 года.


РСВ:


— за I квартал 2026 года — до 27 апреля;


— за полугодие 2026 года — до 27 июля 2026 года;


— за 9 месяцев 2026 года — до 26 октября 2026 года;


— за 2026 год — до 25 января 2027 года.


Единая упрощённая налоговая декларация (ЕНД) сдаётся один раз в год, если ИП или организация не вели свою деятельность в отчётный период:


— налог на прибыль — не позднее 20 апреля следующего года;


— иные налоги — не позднее 20-го числа первого месяца второго налогового периода, следующего за тем, в котором завершились последние финансовые операции.

Какие формы отчётности сдают ИП без сотрудников и с персоналом?

ИП, у которых нет сотрудников, должны сдавать налоговую декларацию на УСН или ОСНО раз в год. Также, если есть налог к уплате, предпринимателям необходимо представлять уведомления об исчисленных налогах за первый квартал, полугодие и 9 месяцев.


ИП с персоналом отчитываются расширенно в контролирующие органы. Они сдают:


— 6-НДФЛ; 


— РСВ; 


— ЕФС-1; 


— персонифицированные сведения о физлицах (ПСВ).

Что сдавать ИП при нулевой деятельности?

Если ИП на ОСНО и ЕСХН в отчётном периоде не вёл деятельность, он должен представить в ФНС единую упрощённую налоговую декларацию (ЕНД). Она заменяет сразу четыре документа — нулевые отчёты по УСН, НДС, налогу на прибыль и ЕСХН.

   

Важно: если хотя бы по одному налогу у вас возникла налоговая база, например получен доход по УСН, сдавать ЕНД нельзя. В таком случае нужно подавать отдельные декларации по каждому налогу.


Если же ИП на упрощёнке не вёл деятельность в отчётном периоде и у него нет НДС, ему необходимо сдавать нулевую декларацию на УСН.

Штрафы за несдачу отчётности в ФНС

Размер штрафа описан в ст. 119 НК РФ — 5% от неуплаченной суммы налога за каждый полный или неполный месяц просрочки. При этом максимальная величина санкции не может превышать 30% от суммы неуплаченного налога, а минимальный составляет 1 000 ₽.

Можно ли доверять автозаполнению деклараций в ЛК ФНС?

В ЛК ФНС автозаполнение доступно только для сдачи деклараций 3-НДФЛ — система умеет автоматически подставлять реквизиты налогоплательщика и заполнять сведения. Это экономит время и ресурсы бухгалтера и самого владельца бизнеса.


Однако доверять автозаполнению на 100% нельзя: система может не видеть всех операций. Поэтому используйте эту функцию как черновик, но обязательно сверяйте подставленные значения с первичными документами. При сложных случаях лучше подготовить декларацию в специализированной программе или с помощью бухгалтера, а в ЛК ФНС загрузить уже проверенный файл. 

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