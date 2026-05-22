Цифровой сервис ФНС — это канал, через который бизнесы должны направлять в налоговую отчётность в электронном виде. Несмотря на удобство и быстроту отправки документов, он требует корректной настройки УКЭП, установки ПО и соблюдения строгих форматов сдачи сведений. Точка Банк представляет весь цикл подготовки и сдачи отчётности — от получения и регистрации ЭЦП до её корректной отправки в сервисе ФНС.
Как подготовить отчёт для сдачи в ФНС
Один из вариантов сдачи отчётности в ФНС — использование сервиса «Налогоплательщик ЮЛ». Перед отправкой документов в налоговую их необходимо правильно сформировать. Для этого:
- Откройте программу «Налогоплательщик ЮЛ».
- Выберите нужный тип документа, например декларацию по налогу на прибыль или УСН, 3-НДФЛ, РСВ, 6-НДФЛ или бухгалтерскую отчётность.
- Заполните данные: ИНН, период, доходы, расходы, суммы налога. Программа автоматически проверит контрольные соотношения. Исправьте ошибки, если они появятся.
- Сохраните файл в формате XML — это обязательный формат для отправки отчётов в ФНС.
Важно — перед подготовкой отчёта убедитесь, что у вас есть всё необходимое для его отправки:
- квалифицированная электронная подпись (КЭП), оформленная в удостоверяющем центре ФНС или у доверенного лица. Без неё сдать отчёт в электронном виде не получится;
- специальная программа для подготовки отчёта — Налогоплательщик ЮЛ или бухгалтерская система, например 1С;
- доступ в интернет и браузер с поддержкой российских криптографических стандартов. С 1 апреля 2026 года ФНС перешла на новые ГОСТы.
Также отчётность можно отправить в налоговую с помощью Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка. В нашем сервисе доступны:
- подготовка и отправка документов в срок;
- автоматическое формирование деклараций — вам достаточно только заполнить первичку в ЭДО;
- безлимитная консультация от опытных бухгалтеров по любым вопросам.
Как начать работу с сервисом ФНС по сдаче отчётности ИП и бизнеса
Для работы с сервисом ФНС по сдаче отчётности ИП или организации необходимо выполнить несколько последовательных шагов.
Получение УКЭП
Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) — это цифровой аналог вашей собственноручной подписи, который имеет полную юридическую силу. Без неё невозможно:
- сдавать налоговую и бухгалтерскую отчётность в электронном виде;
- работать с личным кабинетом налогоплательщика;
- подписывать документы в системах электронного документооборота.
Согласно ст. 17.2 №63-ФЗ, УКЭП для руководителей организаций и ИП выдаётся только в удостоверяющем центре ФНС или у его доверенных лиц. С 1 января 2022 года коммерческие УЦ больше их не выпускают.
Для формирования УКЭП необходимо:
- иметь при себе паспорт, СНИЛС, ИНН, ОГРН и токен;
- пройти идентификацию — личный визит в УЦ или ФНС. Также можно подтвердить личность удалённо через Госключ с помощью загранпаспорта с биометрией.
Регистрация УКЭП в сервисе самостоятельной регистрации налогоплательщиков
Сервис самостоятельной регистрации налогоплательщиков позволяет зарегистрировать ваш сертификат УКЭП и получить уникальный идентификатор абонента. Он необходим для представления налоговой и бухгалтерской отчётности через сайт ФНС в электронном виде.
Как зарегистрировать УКЭП в сервисе:
1. Зайдите на официальный сайт сервиса.
2. Пройдите регистрацию — введите адрес электронной почты, придумайте пароль и продублируйте его. Нажмите кнопку «Зарегистрировать».
3. После отправки формы система отправит на указанную электронную почту письмо со ссылкой для активации. Перейдите по ней — после этого вы увидите сообщение «Учётная запись успешно активирована».
4. Вернитесь на страницу сервиса и войдите в систему, указав адрес электронной почты и пароль, которые вы задали при регистрации.
5. На главной странице нажмите кнопку «Загрузить сертификаты». В открывшемся окне перейдите по пути расположения файла сертификата открытого ключа (файл с расширением .cer), выберите его и нажмите кнопку «Открыть».
6. Заполните сведения об организации — наименование, ИНН и КПП.
7. После заполнения всех обязательных полей нажмите кнопку «Загрузить». Файл сертификата открытого ключа будет передан на регистрацию в систему ФНС.
После успешной регистрации в поле «Идентификатор» появится значение — уникальный код абонента, присвоенный вашей организации или ИП. Его необходимо сохранить — он будет использоваться при представлении отчётности через сервис ФНС.
Установка программного обеспечения на компьютер
Для корректной работы с порталом ФНС и использования УКЭП на рабочем компьютере необходимо предварительно установить и настроить несколько ПО:
- сертифицированный носитель для КЭП — токен Рутокен или JaCarta;
- программу криптозащиты — например, КриптоПро CSP версии 4.0 и выше;
- ПО для проверки ЭП на веб-страницах — КриптоПро ЭЦП Browser Plug-in версии 2.0;
- корневые сертификаты удостоверяющих центров и файл открытого ключа вашей УКЭП. Без них браузер и криптопровайдер не смогут проверить цепочку доверия и подтвердить валидность подписи.
Установка программы «Налогоплательщик ЮЛ»
Налогоплательщик ЮЛ — это бесплатное ПО, разработанное ФНС для подготовки налоговых деклараций, расчётов, справок и другой отчётности в электронном виде. Оно подходит для ИП, организаций и бухгалтеров.
Налогоплательщик ЮЛ позволяет:
- формировать документы — декларации по УСН, ЕСХН и налогу на прибыль, расчёты по страховым взносам, 3-НДФЛ, 6-НДФЛ и бухгалтерскую отчётность;
- проверять контрольные соотношения;
- выгружать файлы в формате XML для отправки через сервисы ФНС и другие ТКС;
- сохранять цифровые формы для распечатки.
Важно: согласно п. 5 ст. 174 НК РФ, с помощью этого ПО нельзя отправить в налоговую декларацию по НДС. Для её сдачи необходимо подключить ЭДО.
Скачать программу «Налогоплательщик ЮЛ» можно на официальном сайте ФНС. Выберите нужную версию инсталляционного файла и нажмите на кнопку «Загрузить».
Подготовка транспортного контейнера
Согласно приказу ФНС России от 09.11.2010 №ММВ-7-6/535@, транспортный контейнер — это специальный формат упаковки электронного документа с расширением .zip. Он используется для безопасной передачи отчётности в ФНС. Обычно в транспортный контейнер входят:
- сам отчёт в формате XML;
- содержимое документов и их описание;
- файл электронной подписи.
Как подготовить транспортный контейнер:
- Зайдите в программу «Налогоплательщик ЮЛ».
- Загрузите в неё нужный документ или выберите уже имеющийся отчёт в системе.
- Нажмите на кнопку «Выгрузить ТК для портала».
Как сдать налоговую и бухгалтерскую отчётность через сайт ФНС
Сдача отчётности напрямую через сайт ФНС — это официальный, безопасный и бесплатный способ исполнения обязанностей по предоставлению документации. Чтобы отправить её в налоговую, вам необходимо сделать несколько шагов.
Регистрация в онлайн-сервисе ФНС
1. Зайдите на официальный сайт сервиса и нажмите кнопку «Войти».
2. Введите данные об организации, владельце сертификата ключа подписи и получите код абонента.
3. Нажмите кнопку «Сохранить».
Подготовка и отправка отчётности через сайт
- Упакуйте отчёт в виде транспортного контейнера.
- Загрузите его в сервис — нажмите кнопки «Обзор» для выбора отчёта и «Отправить документ».
Подтверждение представления отчётности и её проверка на сайте ФНС
У отправленного документа допустимы два статуса:
- получение — отчёт поступил в налоговую;
- приём — ФНС его одобрил.
Их можно увидеть во вкладке «Отправленные документы».
Также в этой вкладке вы можете увидеть всю историю сданных отчётов и скачать их при необходимости.
Особенности работы сервиса ФНС по сдаче отчётности
Сервис ФНС для представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронной форме имеет ряд технических и организационных особенностей. Их важно учитывать при подготовке и отправке документов:
- формат файлов и структура документов — сервис принимает отчётность исключительно в формате XML;
- требования к электронной подписи — все отправляемые документы должны быть подписаны с помощью УКЭП, которая соответствует определённым ГОСТам;
- специальный браузер и плагин — для работы с сервисом необходимо ПО с поддержкой российских криптографических стандартов;
- ограниченный список документов, которые можно предоставить ФНС, — например, с помощью сервиса не получится отправить декларацию по НДС;
- ответственность за достоверность отчётов — при обнаружении ошибок налоговая может их не принять;
- соблюдение сроков сдачи отчётности — сервис не напоминает о днях, когда необходимо отправить документы. Сотрудник сам должен вовремя их предоставить. В противном случае ИП или организации будет начислен штраф, описанный в ст. 119 НК РФ.
Преимущества и недостатки сдачи отчётности через сайт ФНС
|Плюсы сервиса по сдаче отчётности в ФНС
|Минусы сервиса по сдаче отчётности в ФНС
|— Бесплатная сдача документов.
— Возможность отправки отчётов из любой точки мира.
— Прямое взаимодействие с ФНС — документы поступают сразу в налоговую.
— Все отчёты имеют юридическую силу с помощью УКЭП.
— Безопасность данных — передача информации осуществляется по защищённым каналам
|— Высокие технические требования к ПК, ПО и браузерам.
— Необходимость сделать много последовательных шагов, чтобы отправить отчёты.
— Ограниченный функционал — не все документы можно отправить в ФНС с помощью сервиса.
— Не подходит крупным компаниям и бухгалтерам на аутсорсе.
— Отсутствие службы поддержки по регистрации и установке сертификата.
— Необходимость строго следовать всем шагам — например, без подготовки ТК вы не сможете отправить отчёт. Риск технических сбоев внутри сервиса
Сервис сдачи отчётности ФНС от Точка Банк
Сервис ФНС для представления отчётности в электронной форме действительно мощный и технологичный инструмент. Он имеет ряд плюсов:
- бесплатный доступ;
- юридическая значимость;
- безопасен для отправки и защиты документов;
- обеспечивает прямое взаимодействие с налоговым органом без посредников.
Но если вы хотите сдавать отчётность ещё проще, быстрее и с меньшими усилиями — Онлайн-бухгалтерия от Точка Банка предлагает сервис, который выводит процесс на новую ступень:
- полная автоматизация — сервис сам формирует декларации на основе ваших банковских операций и вовремя отправляет их в налоговую. Вам не нужно вручную заполнять поля, экспортировать XML из сторонних программ или проверять контрольные соотношения;
- электронная подпись внутри системы — выпущенная УКЭП хранится в защищённом облаке Точка Банка;
- техподдержка на всех стадиях сдачи отчётности — мы сами сделаем сверку с ФНС и поможем ответить на все требования;
- интеграция с расчётным счётом — все финансовые операции автоматически подгружаются из вашего счёта в Точка Банке. Нет риска пропустить операцию, ошибиться в сумме и дате — данные всегда актуальны и сверены;
- экономия времени — то, что в сервисе ФНС занимает 30–60 минут, в Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка делается за 5–10 минут.
Также в сервисе Онлайн-бухгалтерия от Точка Банк можно подключить услугу «Отправка отчётности». Она подойдёт для ИП:
- на ОСНО;
- УСН;
- УСН плюс ПСН;
- УСН плюс НДС.
Её суть проста: вы можете направлять сведения в ФНС прямо из интернет-банка без личных визитов в налоговые инспекции.
Как только документ будет принят, система автоматически пришлёт официальное подтверждение. Вы сможете скачать его в любой момент и использовать как доказательство своевременной сдачи отчётности.
Важно: для электронной отправки отчётности необходима действующая УКЭП, выпущенная через ФНС или аккредитованный УЦ. Она должна быть привязана к вашему профилю в интернет-банке. С помощью этой же УКЭП вы сможете не только подписывать и отправлять отчётность, но и дополнительно запрашивать сверку с налоговой прямо в личном кабинете.
Что можно ещё увидеть в сервисе Точка Банка:
- есть ли у вас задолженность или переплата по налогам и страховым взносам;
- историю всех оплаченных платежей;
- полный перечень сданных налоговых деклараций и бухгалтерской отчётности.